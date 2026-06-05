

Свою первую ссылку еще в студенческие годы Владимир Ильич Ленин отбывал в семейном поместье села Кокушкино под Казанью. Прямой наследницей приобретенного дедом Ульянова имением была мать будущего революционера. Тревожась повальным увлечением сына подпольной политикой, Мария Александровна всячески привлекала его к помещичьим заботам. Но внутренний зов брал верх, и Владимир не находил себя в деревенских заботах. При этом, правда, жил на приличные доходы с помещичьего хозяйства.

Потенциальный помещик

Ленин мог стать формальным помещиком. /Фото: avatars.dzeninfra.ru

Народная память убеждена, что вождь рабочих Ленин стоял на ступеньку выше крестьянства, а об их проблемах узнавал непосредственно из Кремля. На самом деле с крестьянской жизнью Ильич имел много общего с раннего детства. «Летом Володя отдыхал в Кокушкино», - можно встретить в биографических источниках различных исследователей. По линии отца все предки Ульянова происходили из русских крестьян. Илья Николаевич достиг своим умом высокого положения, но из недвижимого имущества нажил лишь дом в Симбирске. Мать будущего революционера, Мария Александровна Бланк в девичестве, имела смешанное происхождение. Среди ее предков - евреи, немцы и шведы.

Дед Ульянова Израиль Бланк в 1820-м крестился и получил новое имя - Александр Дмитриевич. Отучился в Медико-хирургической академии Санкт-Петербурга и служил на Смоленщине уездным врачом. Бланк вышел на пенсию надворным советником, что давало право на дворянство. Уехав в Казань, приобрел имение в Кокушкино. Нельзя, конечно, сказать, что отношения Бланков и крестьян были сугубо барскими. Уже хотя бы потому, что имение было не родовым, а приобретенным. Когда в 1861-м крестьянам дали волю, хозяин давал подопечным рекомендации, как лучше распорядиться этой свободой. Илья Ульянов традиционно привозил на лето в Кокушкино своих детей. Сыновья Ульяновых, в том числе и Ленин, знались с деревенскими сверстниками, и Владимир проявлял к ним особую доброжелательность. Если бы он официально унаследовал Кокушкино, то именовался бы формальным помещиком.

Доходность поместья

Жилой дом в имении Кокушкино. /Фото: im.kommersant.ru

Имение в Кокушкино Лаишевского уезда Казанской губернии в 40 крестьянских душ, 15 дворами и угодьями обошлось деду Ленина в 9600 рублей серебром. Из нотариальной описи Казанского окружного суда на 1886 год известны и хозяйственные детали поместья. Около 228 га земли включали мукомольную мельницу на реке Утне. Среди основных построек - жилой дом, конюшня, скотная изба, хлев, каретник, курятник, 4 зернохранилища, зерносушилка, погреб, баня, мельничный амбар. Хозяева владели 7 лошадьми, 4 коровами, тремя десятками овец и 11 свиньями.

Сейчас в имении музей. /Фото: avatars.dzeninfra.ru

На долю усадебной земли приходилось до 2 гектар, пахотной – около 180, еще до 12 Га составляли сенокосные наделы. Землю засевали овсом, гречей, горохом, обрабатывая частично самостоятельно за счет своих рабочими. Остальное отдавалось в обработку в аренду крестьянам (за 25% урожая). Уровень урожайности с одного гектара: 60 пудов овса, до 100 пудов гороха, 15-60 пудов гречи. Общий годовой доход поместья зафиксирован на отметке 2670 руб. Конечно, были и расходы. Приходилось вкладываться в найм крестьян для обработки земель, удобрения, текущие ремонты, страховые и т.д. На все про все - 1659 руб. В итоге чистый доход сокращался до 1000 руб. в год.

Курс на политику

Ленин уверенно шел в политику со студенческих лет. /Фото: s10.stc.yc.kpcdn.net

После окончания Володей Симбирской гимназии ее наставник Федор Михайлович Керенский (отец будущего главы Временного правительства) дал Ульянову самую лестную характеристику. Усердный и талантливый ученик был первым в классе и по окончании гимназии получил золотую медаль. Благодаря этим рекомендациям Владимир Ульянов поступил в Казанский университет. Впоследствии в его стенах и совершится первый шаг в революцию. При этом Ульянов давал расписку о невозможности личного участия в запрещенных студенческих организациях.

К концу 19 века царское правительство переживало, что революционное настроение Европы перекинется в Россию. Во всех вузах России действовал устав-1884, согласно которому за студентами устанавливался негласный полицейский надзор целого штата специнспекторов. В 1887-м министр Делянов выдал циркуляр, поднявший пятикратно плату за обучение и обязавший носить дорогую форменную одежду. Студенты по стране были против, и начались волнения. В той же Москве в стычке с полицией погибли два студента, а в Казани появлялись нелегальные кружки. В одно из таких - симбирско-самарское землячество - и вступил Владимир Ульянов. 4 декабря 1887-го состоялась большая сходка участников, где избрали комитет, стали распеваться песни, ораторы сменяли друг друга. Вызвали ректора, который грубо отреагировал на происходящее и повздорил со студентами. Те передали руководству университета петицию с требованиями: демократизация устава, уничтожение сословности, наказание повинных в убийстве московских студентов. Ректор запросил помощь министра просвещения, и в считанные часы вуз окружил полк солдат. Активно отличился в тех событиях и Владимир Ульянов.

В ночь на 5 декабря студентов арестовали и отправили в Пересыльную тюрьму, позже — в ссылку. Учиться оставили только добровольно раскаявшихся. Будущий вождь отправился в ссылку по месту жительства семьи - в село Кокушкино неподалеку от Казани. За год пребывания в имении деда Владимир Ульянов большую часть времени занимался самообразованием и упивался Чернышевским. Но, по отдельным сведениям, параллельно все же взялся за помещичьи заботы. Вынужденно находясь в имении, Владимир Ильич энергично взялся за его модернизацию. Был выписан хозяйственный управляющий, немецкий чех, закуплены породистые коровы из Германии и Швейцарии, расширены самые доходные статьи за счет производства сыра и выращивания гречки. На исходе ссыльного года мать понимала, что путь Ильича в Казанский университет закрыт. Попытки выехать за границу не увенчались успехом. Тогда мать решает покинуть Казань и перебраться под Самару, где Ульяновы приобрели поместье покрупнее. В 1898-м имение в Кокушкино продано за 15 тысяч рублей.

Казалось бы, сегодня о Ленине знают практически всё. Хотя не всем известен факт, что национальность Владимира Ильича скрывали в СССР.