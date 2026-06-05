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Какой доход приносило Ленину его поместье, пока он занимался революцией: Тайный бизнес Ильича

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Какой доход приносило Ленину его поместье, пока он занимался революцией: Тайный бизнес Ильича


Свою первую ссылку еще в студенческие годы Владимир Ильич Ленин отбывал в семейном поместье села Кокушкино под Казанью. Прямой наследницей приобретенного дедом Ульянова имением была мать будущего революционера. Тревожась повальным увлечением сына подпольной политикой, Мария Александровна всячески привлекала его к помещичьим заботам. Но внутренний зов брал верх, и Владимир не находил себя в деревенских заботах. При этом, правда, жил на приличные доходы с помещичьего хозяйства.

Потенциальный помещик

Ленин мог стать формальным помещиком. /Фото: avatars.dzeninfra.ru

Ленин мог стать формальным помещиком. /Фото: avatars.dzeninfra.ru

Народная память убеждена, что вождь рабочих Ленин стоял на ступеньку выше крестьянства, а об их проблемах узнавал непосредственно из Кремля. На самом деле с крестьянской жизнью Ильич имел много общего с раннего детства. «Летом Володя отдыхал в Кокушкино», - можно встретить в биографических источниках различных исследователей. По линии отца все предки Ульянова происходили из русских крестьян. Илья Николаевич достиг своим умом высокого положения, но из недвижимого имущества нажил лишь дом в Симбирске. Мать будущего революционера, Мария Александровна Бланк в девичестве, имела смешанное происхождение. Среди ее предков - евреи, немцы и шведы.

Дед Ульянова Израиль Бланк в 1820-м крестился и получил новое имя - Александр Дмитриевич. Отучился в Медико-хирургической академии Санкт-Петербурга и служил на Смоленщине уездным врачом. Бланк вышел на пенсию надворным советником, что давало право на дворянство. Уехав в Казань, приобрел имение в Кокушкино. Нельзя, конечно, сказать, что отношения Бланков и крестьян были сугубо барскими. Уже хотя бы потому, что имение было не родовым, а приобретенным. Когда в 1861-м крестьянам дали волю, хозяин давал подопечным рекомендации, как лучше распорядиться этой свободой. Илья Ульянов традиционно привозил на лето в Кокушкино своих детей. Сыновья Ульяновых, в том числе и Ленин, знались с деревенскими сверстниками, и Владимир проявлял к ним особую доброжелательность. Если бы он официально унаследовал Кокушкино, то именовался бы формальным помещиком.

Доходность поместья

Жилой дом в имении Кокушкино. /Фото: im.kommersant.ru

Жилой дом в имении Кокушкино. /Фото: im.kommersant.ru

Имение в Кокушкино Лаишевского уезда Казанской губернии в 40 крестьянских душ, 15 дворами и угодьями обошлось деду Ленина в 9600 рублей серебром. Из нотариальной описи Казанского окружного суда на 1886 год известны и хозяйственные детали поместья. Около 228 га земли включали мукомольную мельницу на реке Утне. Среди основных построек - жилой дом, конюшня, скотная изба, хлев, каретник, курятник, 4 зернохранилища, зерносушилка, погреб, баня, мельничный амбар. Хозяева владели 7 лошадьми, 4 коровами, тремя десятками овец и 11 свиньями.

Сейчас в имении музей. /Фото: avatars.dzeninfra.ru

Сейчас в имении музей. /Фото: avatars.dzeninfra.ru

На долю усадебной земли приходилось до 2 гектар, пахотной – около 180, еще до 12 Га составляли сенокосные наделы. Землю засевали овсом, гречей, горохом, обрабатывая частично самостоятельно за счет своих рабочими. Остальное отдавалось в обработку в аренду крестьянам (за 25% урожая). Уровень урожайности с одного гектара: 60 пудов овса, до 100 пудов гороха, 15-60 пудов гречи. Общий годовой доход поместья зафиксирован на отметке 2670 руб. Конечно, были и расходы. Приходилось вкладываться в найм крестьян для обработки земель, удобрения, текущие ремонты, страховые и т.д. На все про все - 1659 руб. В итоге чистый доход сокращался до 1000 руб. в год.

Курс на политику

Ленин уверенно шел в политику со студенческих лет. /Фото: s10.stc.yc.kpcdn.net

Ленин уверенно шел в политику со студенческих лет. /Фото: s10.stc.yc.kpcdn.net

После окончания Володей Симбирской гимназии ее наставник Федор Михайлович Керенский (отец будущего главы Временного правительства) дал Ульянову самую лестную характеристику. Усердный и талантливый ученик был первым в классе и по окончании гимназии получил золотую медаль. Благодаря этим рекомендациям Владимир Ульянов поступил в Казанский университет. Впоследствии в его стенах и совершится первый шаг в революцию. При этом Ульянов давал расписку о невозможности личного участия в запрещенных студенческих организациях.

К концу 19 века царское правительство переживало, что революционное настроение Европы перекинется в Россию. Во всех вузах России действовал устав-1884, согласно которому за студентами устанавливался негласный полицейский надзор целого штата специнспекторов. В 1887-м министр Делянов выдал циркуляр, поднявший пятикратно плату за обучение и обязавший носить дорогую форменную одежду. Студенты по стране были против, и начались волнения. В той же Москве в стычке с полицией погибли два студента, а в Казани появлялись нелегальные кружки. В одно из таких - симбирско-самарское землячество - и вступил Владимир Ульянов. 4 декабря 1887-го состоялась большая сходка участников, где избрали комитет, стали распеваться песни, ораторы сменяли друг друга. Вызвали ректора, который грубо отреагировал на происходящее и повздорил со студентами. Те передали руководству университета петицию с требованиями: демократизация устава, уничтожение сословности, наказание повинных в убийстве московских студентов. Ректор запросил помощь министра просвещения, и в считанные часы вуз окружил полк солдат. Активно отличился в тех событиях и Владимир Ульянов.

В ночь на 5 декабря студентов арестовали и отправили в Пересыльную тюрьму, позже — в ссылку. Учиться оставили только добровольно раскаявшихся. Будущий вождь отправился в ссылку по месту жительства семьи - в село Кокушкино неподалеку от Казани. За год пребывания в имении деда Владимир Ульянов большую часть времени занимался самообразованием и упивался Чернышевским. Но, по отдельным сведениям, параллельно все же взялся за помещичьи заботы. Вынужденно находясь в имении, Владимир Ильич энергично взялся за его модернизацию. Был выписан хозяйственный управляющий, немецкий чех, закуплены породистые коровы из Германии и Швейцарии, расширены самые доходные статьи за счет производства сыра и выращивания гречки. На исходе ссыльного года мать понимала, что путь Ильича в Казанский университет закрыт. Попытки выехать за границу не увенчались успехом. Тогда мать решает покинуть Казань и перебраться под Самару, где Ульяновы приобрели поместье покрупнее. В 1898-м имение в Кокушкино продано за 15 тысяч рублей.

Казалось бы, сегодня о Ленине знают практически всё. Хотя не всем известен факт, что национальность Владимира Ильича скрывали в СССР.

Комментарий редакции

Данный комментарий создан автоматически с помощью ИИ: fivorg

Краткие тезисы

- Кокушкино было не «ленинским личным бизнесом», а семейным имением, формальной наследницей которого была его мать, Мария Александровна Ульянова. - Имение досталось семье по линии деда, Александра Дмитриевича Бланка, который купил его в Казанской губернии. - По приведённым в тексте цифрам: - общий годовой доход имения — около 2670 рублей; - расходы — около 1659 рублей; - чистый доход — примерно 1000 рублей в год. - Хозяйство включало значительный земельный фонд, мельницу, скот, хозяйственные постройки и частичную сдачу земли в обработку крестьянам. - В период ссылки в Кокушкино молодой Ульянов, по некоторым сведениям, участвовал в хозяйственных делах, но главным его занятием оставались чтение, самообразование и политическое формирование. - Утверждение о «тайном бизнесе Ильича» выглядит публицистически преувеличенным: речь скорее о доходе семьи от поместья, а не о предпринимательской деятельности Ленина в современном смысле. - В 1898 году имение, согласно тексту, было продано за 15 тысяч рублей.

Ответ по существу

Если опираться на данные из вашего текста, то поместье в Кокушкино приносило семье Ульяновых примерно: - 2670 рублей валового дохода в год, - около 1000 рублей чистого дохода в год после вычета расходов. То есть корректнее сказать так: не Ленину лично, а семье от имения доставалось около 1000 рублей чистого годового дохода.

Важное уточнение

Здесь полезно отделять исторический факт от идеологической упаковки. Фраза «тайный бизнес Ильича» звучит эффектно, но немного манипулятивно. Она создаёт образ, будто Ленин был каким-то скрытым капиталистом, сознательно совмещавшим революцию с личным помещичьим предприятием. В реальности картина, вероятнее, прозаичнее: - это было семейное дворянско-помещичье имущество; - доходы шли в семейный бюджет; - сам Ленин в молодости действительно жил в среде, где такой доход существовал; - но это не совсем то же самое, что его личный «бизнес-проект». История вообще любит такие иронии: человек, ставший символом борьбы с частной собственностью на средства производства, происходил из семьи, которая жила не только на жалование и образование, но и на доход от земельного владения. В этом нет мистики — лишь обычная диалектика жизни. Люди редко совпадают со своими позднейшими мифами. Почти всегда между живым человеком и его политической иконой лежит пропасть.

Подробный вывод

Из приведённого материала следует, что Кокушкино было для семьи Ульяновых экономически полезным активом, дававшим около 1000 рублей чистой прибыли в год. По меркам конца XIX века это был заметный, хотя и не фантастический доход. Он позволял поддерживать определённый уровень жизни и снижал зависимость семьи от случайных обстоятельств. Но ещё важнее другое: этот сюжет разрушает слишком простые схемы. Исторических фигур часто идеализируют — либо в сторону святости, либо в сторону разоблачения. В одном мифе Ленин — почти бесплотный аскет революции, в другом — скрытый помещик-лицемер. Оба образа удобны, потому что они просты. А реальность, как обычно, сложнее и человечнее. Ленин формировался внутри образованной семьи с имуществом, с доступом к книгам, ресурсам, досугу и относительной материальной опоре. Это не отменяет его идей, но помогает понять, из какого социального и психологического материала рождается революционер. Есть в этом и более широкий исторический урок: люди нередко воюют не только с внешним миром, но и с частью самих себя, со своим происхождением, классом, наследством, культурным кодом. Иногда самая радикальная идеология вырастает именно изнутри той среды, которую потом стремится разрушить. В этом есть почти философская ирония: отрицание часто питается тем, что оно отрицает. И потому, пожалуй, главный вопрос не только в том, сколько рублей приносило имение, а в том, как материальная почва влияет на идеи, которые потом пытаются эту почву переустроить. Где здесь заканчивается биография и начинается судьба идеи — и можем ли мы вообще отделить одно от другого?
Редактор: fivorg
Источник: https://kulturologia.ru/blogs/130224/59115/
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3 Комментария » Оставить комментарий
  • 5598 4824
    Андрей Попов сегодня в 13:29

      Как выразились бы инвесторы: “не складывал все яйца в одну корзину” – одновременно был эксплуататором в своём поместье и борцом за права эксплуатируемых и освободителем от эксплуатации в чужих поместьях.))

    • 33086 30794
      Svoy четыре часа назад

        Ну чо.
        Факт национальности Иллича раскрыт.
        Как грится, – налицо. По маме и по папе.
        Теперь можно продолжить и раскрыть национальность остальных руководителей СССР и его переемника – РФ (России).

        1
        1
      • 7224 6040
        Иванович два часа назад

          Отец В.И.Ленина – РУССКИЙ, как и все его предки. У матери были предки – евреи, немцы и шведы. Так, кто Владимир Ильич по национальности?
          Что определяет социальное поведение, национальность или вера? Ещё до создания семьи, отец матери Ленина принял православие. В семье Ульяновых все были православными.
          Кто будирует тему “еврейства” В.И.Ленина евреи или иудеи,и, что этим хотят показать?

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