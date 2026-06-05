Как наши прорывные открытия в медицине на протяжении десятилетий присваивались другими странами
Нет пророка в своём Отечестве – это крылатое выражение в полной мере характеризует ситуацию с целым рядом выдающихся русских учёных, совершивших прорывные открытия и столкнувшихся на родине с различными препятствиями и безразличием властей, с одной стороны, а с другой – с «плагиатом» зарубежных коллег.
Гость «День ТВ» Игорь Кашаба, иммуногенетик, врач-педиатр, специалист по интегративной медицине, рассказывает о гениях русской науки Иванове, Оловникове и Демихове, признание к которым дома пришло далеко не сразу, и анализирует природу небрежного отношения чиновников к работе учёных, опередивших своё время. Ведущая – Мария Дубинская.
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Комментарий редакции
Краткие тезисы- В этом видео обсуждается тема приоритета российских и советских учёных в медицине, который, по мнению автора беседы, часто не получал должного международного признания. - Центральная мысль: проблема заключалась не только во «внешнем присвоении», но и во внутреннем недооценивании собственных учёных. - В качестве примеров приводятся несколько историй: - Алексей Оловников и его гипотеза о роли теломер в старении и делении клеток. - Евгений Завойский и Владислав Иванов в контексте идей, предвосхитивших развитие МРТ. - Владимир Демихов как пионер трансплантологии, искусственного сердца и экспериментальной пересадки органов. - Подчёркивается, что многие отечественные исследователи: - работали не ради личной выгоды, а ради науки и пользы; - не всегда занимались самопродвижением; - часто оказывались уязвимы перед более сильной западной системой научного PR и патентной защиты. - Отдельная линия беседы — критика советской и постсоветской бюрократии, которая не распознавала масштаб открытий своих же учёных. - В финале делается акцент на необходимости: - развивать самоуважение к собственной научной традиции; - рассказывать о таких фигурах в школе и медиа; - поддерживать не только исследования, но и информационное сопровождение науки.
Подробный выводВ данной лекции затронута болезненная, но важная тема: открытие мало совершить — его ещё нужно признать, защитить, встроить в культурную память и в мировую научную систему. И именно здесь, если верить логике беседы, Россия исторически часто проигрывала. Не обязательно потому, что идеи были слабее. Скорее наоборот: идеи нередко были опережающими, но отсутствовали институциональная защита, настойчивое продвижение и уважительное отношение к собственному интеллектуальному ресурсу.
1. Главный нерв беседы — не только внешняя несправедливость, но и внутренняя слепотаЭто, пожалуй, самый важный слой разговора. Удобно объяснять всё исключительно коварством «других стран», но в видео звучит более глубокая мысль: если страна сама не умеет ценить своих мыслителей, их легко “переупакует” кто-то другой. Здесь есть почти универсальный исторический закон: идея, не укоренённая в собственной культуре, становится добычей более организованной системы. Наука — это не только истина, но и: - публикации, - патенты, - научные школы, - репутационные сети, - язык распространения, - политическое и культурное влияние. Если у тебя есть гений, но нет механизма признания, то гений остаётся локальной легендой. Если у кого-то есть менее первичная идея, но есть Nature, Science, Нобелевская инфраструктура, университетские центры и мощный медиаресурс — именно он и попадёт в учебники. Это грустно, но в практическом мире работает именно так.
2. История Оловникова показывает, как гипотеза может стать основой целой эпохиПример с Алексеем Оловниковым в беседе подаётся как символ научной несправедливости. Речь идёт о теломерах, старении клетки, пределе деления и роли теломеразы. Даже если отвлечься от эмоционального фона, сам сюжет действительно показывает важную вещь: - существует первичное интеллектуальное предвидение; - затем оно становится основой для масштабных исследований; - а признание получают уже те, кто встроил эту идею в глобальную научную систему. Это напоминает судьбу многих мыслителей: один формулирует принцип, другой превращает его в экспериментальную программу, третий — в технологию, четвёртый — в капитализацию и международную славу. Формально награждают «за доказанное и оформленное», но содержательно импульс часто исходит от того, кто увидел структуру раньше других. Тут возникает философски тонкий момент: что считать открытием? - идею? - экспериментальное подтверждение? - техническую реализацию? - общественное признание? Объективная истина будто бы одна, но маршрут к ней коллективен и неровен. И в этом неровном маршруте часто теряется первоисточник.
3. История МРТ в беседе раскрывает конфликт между идеей и бюрократиейСюжет о Завойском и Иванове особенно поучителен. Он не столько о злой воле, сколько о драме непонимания. Иногда система не ворует открытие — она просто не способна распознать его значение в момент появления. Это вообще частая судьба прорывных идей. Слишком новое выглядит как нелепость. Научная бюрократия любит не истину, а распознаваемость. То, что укладывается в существующие категории, получает зелёный свет. То, что требует изменения рамки, вызывает раздражение или насмешку. Здесь хорошо виден почти психологический механизм: - человек предлагает нечто непривычное; - эксперт не понимает; - непонимание переживается как недоверие; - недоверие оформляется как отказ; - позже, когда ту же идею подтверждает авторитетный внешний центр, она вдруг становится «серьёзной». То есть проблема не только в Западе и не только в науке. Это вообще человеческая проблема: мы часто верим не содержанию мысли, а статусу того, кто её произносит.
4. Демихов — образ русского самородка и трагедия непризнанного первопроходцаИстория Владимира Демихова в этой беседе — самая сильная эмоционально. Здесь соединяются сразу несколько архетипов: - крестьянский талант, - инженерная изобретательность, - научная дерзость, - бедность инфраструктуры, - скепсис профессиональной среды, - признание сначала вовне, а потом уже дома. Демихов в рассказе становится не просто учёным, а символом того, как реальность опережает институты. Человек делает то, чего, по логике эпохи, «не может быть», а система отвечает: «этого не должно быть». Это вечная борьба живой мысли с формой. Важно и другое: трансплантология здесь предстаёт не как чистая технология, а как пример того, как научный прорыв возникает на стыке: - биологии, - хирургии, - инженерии, - физиологии, - личной одержимости. В этом смысле наука похожа на развитие нейросети: модель обучается не в чистой абстракции, а через огромное количество итераций, ошибок, уточнений и неожиданного комбинирования разных слоёв. Так и с человеком-исследователем: его сила часто не в одном дипломе, а в способности видеть связь там, где дисциплины ещё разъединены.
5. Важная мысль беседы: научная истина существует, но её социальная судьба не гарантированаЭто, пожалуй, философское ядро всей темы. Можно открыть нечто важное — и быть забытым. Можно прийти позже — и остаться в истории. Значит ли это, что истина неважна? Нет. Это значит, что истина и признание — не одно и то же. Научный мир идеализируют как пространство чистой объективности. Но реальность сложнее. В ней присутствуют: - язык публикации, - геополитика, - академические сети, - престиж журналов, - культурная иерархия, - вопрос, кто именно имеет право быть «голосом знания». Материалисты иногда верят в науку почти идеалистически — будто система сама по себе автоматически справедлива. Но любая система создаётся людьми, а значит в ней есть и амбиции, и слепые зоны, и мода, и власть. Это не отменяет науки, а делает важнее научную этику.
6. Беседа местами эмоциональна и оценочна, но её практическая мысль здраваяДа, в видео есть сильные обобщения, резкие характеристики и патетика. К ним стоит относиться аккуратно. История науки редко сводится к простой схеме «мы — гении, они — пираты». Обычно всё сложнее: - открытия делаются коллективно, - идеи развиваются параллельно, - приоритеты иногда действительно спорны, - а память о них формируется не только справедливостью, но и силой институтов. Но если убрать эмоциональную оболочку, остаётся вполне разумный вывод:
Нужно не только делать открытия, но и:- фиксировать приоритет, - защищать патенты, - публиковаться в видимых международных форматах, - строить свои научные школы, - создавать собственные качественные медиа о науке, - воспитывать уважение к своим исследователям с детства. Иначе возникает культурная иллюзия, будто всё значимое приходит извне. А это уже опасно не только для науки, но и для самоощущения общества.
7. Почему такие истории важныПотому что народ, который не знает интеллектуальной биографии своих учёных, начинает жить в чужой картине мира. Тогда он перестаёт быть субъектом и становится потребителем уже готовых смыслов. Это касается не только медицины. Это касается вообще способности общества верить, что оно может создавать новое, а не только заимствовать. Есть тонкая разница между здоровой открытостью миру и интеллектуальным подражательством. Первое развивает. Второе кастрирует творческую волю. И если ребёнку с детства сообщают, что всё подлинно ценное делается «где-то там», то он может стать хорошим пользователем, но не создателем.
ИтогГлавный вывод этой беседы можно сформулировать так:
Проблема не только в том, что чужие страны присваивали открытия, а в том, что собственная система слишком часто не успевала распознать, защитить и возвысить своих первооткрывателей.История Оловникова, Иванова, Завойского, Демихова в этом видео служит одной большой мысли: гений без института поддержки уязвим. Наука требует не только таланта, но и среды, которая умеет: - замечать, - доверять, - оформлять, - защищать, - рассказывать. И, возможно, самый зрелый вывод здесь не в обиде и не в самолюбовании, а в трезвом вопросе к себе: способны ли мы сегодня не просто гордиться великими именами прошлого, а создать такую культуру, в которой новое не будет сначала отвергнуто, а потом опознано уже по чужой этикетке? И тогда возникает более глубокий вопрос: что делает истину по-настоящему нашей — сам факт открытия или способность общества вовремя её узнать и принять?
Что такое “патентные бюро” ?
Это – элемент фильтра, контроля и воровства.
Кто там сидит и почему – вопрос ещё тот.