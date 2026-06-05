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Литературовед Александр Разумов и главный редактор издательства Вече Сергей Дмитриев разбирают подлинный детектив Братьев Карамазовых. Версия которую преподают в школе неверна — Достоевский оставил в тексте другого убийцу. Смердякова подставили а настоящим организатором заговора был Ракитин кузен Грушеньки. Архивное письмо Достоевского к Лебедевой содержит прямое алиби для Мити. Простая арифметика доказывает что полторы тысячи рублей это заначка Катерины Ивановны. И неожиданный тезис: слух что убийца Смердяков первым пустил праведник Алёша — и именно он загнал Павла в петлю.

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Таймкоды:

00:00 новый разговор по “Братьям Карамазовым”

00:47 главный шок: убил не Смердяков

01:18 почему читатели не разгадали Достоевского

02:34 почему важно смотреть на поведение героев

03:53 тайна денег Дмитрия Карамазова

05:36 земной поклон Катерины и долг в 4500 рублей

06:43 зачем Катерина дала Дмитрию 3000 рублей

08:57 арифметика денег: 3000 и 1500

10:09 что знала только Катерина Ивановна

12:38 земной поклон Зосимы и прозрение Дмитрия

13:22 почему суд мог оправдать Дмитрия

15:02 план Грушеньки против Дмитрия

17:35 почему план был возможен только без Ивана

19:29 Ракитин видит реакцию Дмитрия

20:47 Смердяков приходит к Грушеньке

22:37 Ракитин понимает, что преступление готово

23:10 Алёша, Грушенька и перелом в её душе

24:08 как был устроен план с деньгами

28:28 перелом Грушеньки в Мокром

31:46 следователи и арест Дмитрия

33:27 почему Грушенька думает на Ракитина

39:44 зачем Достоевскому понадобился Смердяков

43:27 карамазовщина и смердяковщина

45:13 зачем Достоевский пустил ложный след

46:51 Смердяков и Квазимодо

49:08 фильм Пырьева и упрощение романа

52:19 самоубийство Смердякова как выход из ловушки

54:23 тайна Великого Инквизитора

55:46 главный вопрос: поцелуй Христа

58:16 почему Смердяков — самый сложный герой

01:00:05 финал: читать Достоевского внимательно

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