В брачный период в попытке произвести впечатление на потенциальных партнеров, представители животного мира создают иллюзии своих размеров, форм и объемов, распушают внешний покров, меняют окрас, громко “поют” и т.д. Длится это представление ограниченный промежуток времени, после чего поведение особей возвращается в норму. Человек – это звучит гордо, он не какая-то часть природы, у него всего больше, оно сложнее, продолжительнее и не исчерпывается поисками партнера для продолжения рода.

В рамках сложной социальной среды люди стремятся производить более значимое впечатление, словно они находятся на несколько ступеней выше своего реального статуса, личностные черты и таланты более подходят полубогам, а не простым людям. Не важно, идёт ли речь о бизнесе или личной жизни, модель поведения стабильна. Хорошо если речь идёт о завышении на 2-3 ступени, что с трудом, но можно уложить в границы предпродажной подготовки, демо-режима, но зачастую речь идёт о лестничных пролетах между образом и реальностью.

Речь идёт о мнящих себя принцами и принцессами свинопасах, владельцах вчера созданных ООО – потенциальных миллиардных стартапов, никому пока не известных будущих звездах и кумирах молодёжи, завтрашних министрах, гуру инфоцыганства и прочих распушивших хвосты павлинах. В Москве образовались отдельные локации, где подобный контингент обзаводится полезными знакомствами для будущих дел. В реальности же, на этих подмостках встречаются лишь точно такие же «охотники», адекватные и обладающие ресурсами люди избегают как подобных мест, так и обитающего там контингента.

Сюжет истории о встрече двух одиночеств, когда «молодой миллионер» и «дочка олигарха» действительно оказываются людьми одного уровня – нижней части среднего класса, ждёт своих драматургов. Один рвался провести ночь, вторая – заарканить перспективного мужа, а по итогу реализовался сценарий наиболее циничного, хитрого и решительного из них двоих, вот только в результате проиграли оба. В бизнес-партнерствах ситуация схожа – планов и PR громадьё, ресурсов и компетенций нет. Чем меньше в мире ясности и порядка, тем больше фантазёров, что искренне уверены в своей возможности прыгнуть из грязи в князи, что на земле валяется множество корон и им остаётся их только найти и подобрать.

Иронично, но в геополитике всё точно так же, пока существуют ясные и прозрачные правила игры, надувание щек ограничивается рамками разумного, но когда начинается время перемен, множество “без пяти минут великих держав” начинают собирать коалиции. Вот только находят они партнёров себе под стать, которые ищут инвестора, что сделает их жизнь счастливой и беззаботной. Ради данной цели они готовы на очень многое, вот только при самом удачном развитии ситуации, их всё равно ждёт разбитое корыто.

В последние годы тайное стало явным, современный мир оказался переполнен странами-эскортницами и странами-криптоскамерами. Первые яростно пытаются продать свою «геополитическую невинность», о состоянии которой говорит «французский насморк». Вторые, не имеющие за душой ни гроша, строят «инвестиционные пирамиды», чтобы потом ограбить вкладчиков и сбежать. Большая часть современных геополитических проектов и партнерств проходит именно в данной парадигме. Излишне говорить, что адекватным странам и людям не должно быть дела до всей этой мерзости.

И, да, когда в следующий раз будете читать очередную новость и заявления, первым делом оценивайте, относится ли всё происходящее к реальности, или перед вами очередные новости из мира пониженной ответственности…

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