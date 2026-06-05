Андрей Школьников: Геополитические эскортницы и криптоскамеры
В брачный период в попытке произвести впечатление на потенциальных партнеров, представители животного мира создают иллюзии своих размеров, форм и объемов, распушают внешний покров, меняют окрас, громко “поют” и т.д. Длится это представление ограниченный промежуток времени, после чего поведение особей возвращается в норму. Человек – это звучит гордо, он не какая-то часть природы, у него всего больше, оно сложнее, продолжительнее и не исчерпывается поисками партнера для продолжения рода.
В рамках сложной социальной среды люди стремятся производить более значимое впечатление, словно они находятся на несколько ступеней выше своего реального статуса, личностные черты и таланты более подходят полубогам, а не простым людям. Не важно, идёт ли речь о бизнесе или личной жизни, модель поведения стабильна. Хорошо если речь идёт о завышении на 2-3 ступени, что с трудом, но можно уложить в границы предпродажной подготовки, демо-режима, но зачастую речь идёт о лестничных пролетах между образом и реальностью.
Речь идёт о мнящих себя принцами и принцессами свинопасах, владельцах вчера созданных ООО – потенциальных миллиардных стартапов, никому пока не известных будущих звездах и кумирах молодёжи, завтрашних министрах, гуру инфоцыганства и прочих распушивших хвосты павлинах. В Москве образовались отдельные локации, где подобный контингент обзаводится полезными знакомствами для будущих дел. В реальности же, на этих подмостках встречаются лишь точно такие же «охотники», адекватные и обладающие ресурсами люди избегают как подобных мест, так и обитающего там контингента.
Сюжет истории о встрече двух одиночеств, когда «молодой миллионер» и «дочка олигарха» действительно оказываются людьми одного уровня – нижней части среднего класса, ждёт своих драматургов. Один рвался провести ночь, вторая – заарканить перспективного мужа, а по итогу реализовался сценарий наиболее циничного, хитрого и решительного из них двоих, вот только в результате проиграли оба. В бизнес-партнерствах ситуация схожа – планов и PR громадьё, ресурсов и компетенций нет. Чем меньше в мире ясности и порядка, тем больше фантазёров, что искренне уверены в своей возможности прыгнуть из грязи в князи, что на земле валяется множество корон и им остаётся их только найти и подобрать.
Иронично, но в геополитике всё точно так же, пока существуют ясные и прозрачные правила игры, надувание щек ограничивается рамками разумного, но когда начинается время перемен, множество “без пяти минут великих держав” начинают собирать коалиции. Вот только находят они партнёров себе под стать, которые ищут инвестора, что сделает их жизнь счастливой и беззаботной. Ради данной цели они готовы на очень многое, вот только при самом удачном развитии ситуации, их всё равно ждёт разбитое корыто.
В последние годы тайное стало явным, современный мир оказался переполнен странами-эскортницами и странами-криптоскамерами. Первые яростно пытаются продать свою «геополитическую невинность», о состоянии которой говорит «французский насморк». Вторые, не имеющие за душой ни гроша, строят «инвестиционные пирамиды», чтобы потом ограбить вкладчиков и сбежать. Большая часть современных геополитических проектов и партнерств проходит именно в данной парадигме. Излишне говорить, что адекватным странам и людям не должно быть дела до всей этой мерзости.
И, да, когда в следующий раз будете читать очередную новость и заявления, первым делом оценивайте, относится ли всё происходящее к реальности, или перед вами очередные новости из мира пониженной ответственности…
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геостратегия общество бизнес геополитикаАндрей Школьников
Комментарий редакции
Краткие тезисы статьи- Люди, как и животные в брачный период, склонны преувеличивать свои достоинства, создавая образ, значительно превосходящий реальность. - Это проявляется и в личной жизни, и в бизнесе: многие выдают желаемое за действительное, надеясь получить доступ к ресурсам, статусу или выгодным связям. - Среда, построенная на взаимном позёрстве, притягивает себе подобных: вместо настоящих сильных игроков там встречаются такие же охотники за иллюзиями. - В условиях хаоса и нестабильности число фантазёров растёт: когда правила размыты, возрастает вера в быстрый скачок «из грязи в князи». - Геополитика, по мысли автора, воспроизводит ту же модель, что и социальная жизнь: страны раздувают значение, строят фальшивые коалиции и продают завышенный образ самих себя. - Автор вводит две жёсткие метафоры: - «страны-эскортницы» — государства, торгующие своей «лояльностью» и пытающиеся выгодно пристроиться; - «страны-криптоскамеры» — игроки, создающие геополитические пирамиды без реального содержания, рассчитывая извлечь выгоду и уйти от последствий. - Большинство подобных союзов обречены, потому что строятся не на реальных ресурсах, а на взаимных иллюзиях. - Главный практический призыв автора — смотреть на новости через фильтр реальности: где факты, а где спектакль без ответственности.
Подробный выводТекст Школьникова — это не столько разбор отдельных стран или политических кейсов, сколько обобщённая критика эпохи симулякров, где образ всё чаще подменяет содержание. В этом смысле статья работает сразу на нескольких уровнях: психологическом, социальном и геополитическом.
1. Психологическое ядро текстаВ основе рассуждения лежит довольно точное наблюдение: человек часто не предъявляет себя миру таким, каков он есть, а пытается продать улучшенную версию себя. Это почти рыночная логика: упаковка, презентация, завышенные ожидания, демо-режим. И здесь автор попадает в важную антропологическую правду: значительная часть социальных взаимодействий действительно строится на управлении впечатлением, а не на прямом предъявлении сущности. Но есть тонкий момент. Само по себе желание выглядеть лучше не является патологией — это нормальный элемент социальной жизни. Проблема начинается тогда, когда разрыв между образом и реальностью становится слишком велик. Тогда человек или структура уже не просто старается быть привлекательнее — она живёт в кредит у будущего, которого, возможно, никогда не будет. В этом есть почти ницшеанский или даже буддийский мотив: люди привязываются не к реальности, а к собственным проекциям. И в отношениях, и в политике часто встречаются не две реальные стороны, а две фантазии друг о друге.
2. Социальная среда как зеркало иллюзийАвтор подчёркивает, что среды, где концентрируются позёры, замкнуты сами на себя. Это важная мысль. Иллюзия не просто маскирует пустоту — она создаёт экосистему, в которой пустота становится нормой. Это напоминает и венчурный пузырь, и инфобизнес, и некоторые медийные тусовки, и даже политические клубы влияния: - много слов о будущем; - много символов статуса; - много деклараций; - мало реальной компетенции, капитала, воли и ответственности. Здесь интересно сопоставить это с нейросетями: модель может очень правдоподобно имитировать смысл, не всегда обладая подлинным пониманием. Так и социальные акторы — человек, компания или государство — могут имитировать мощь, стратегию, субъектность. Пока система не сталкивается с реальным испытанием, различить это трудно. Но кризис — как стресс-тест — быстро отделяет форму от содержания.
3. Геополитика как рынок завышенных обещанийСамый сильный и провокационный ход автора — перенос этой модели на международные отношения. Он утверждает: в эпоху распада правил многие государства начинают продавать не реальные возможности, а своё геополитическое «обещание». Это наблюдение не лишено оснований. В периоды стабильного миропорядка роль и вес игроков относительно понятны: - есть ресурсы, - есть военный потенциал, - есть технологическая база, - есть институциональная устойчивость. Когда же мир входит в фазу турбулентности, возникает соблазн переоценить себя. Страны начинают думать: «Наше уникальное положение сейчас позволит нам стать центром силы». «Мы можем балансировать между крупными игроками и получать ренту». «Нас будут содержать, потому что мы важны». Иногда это работает временно. Но если за этим не стоят промышленность, демография, армия, инфраструктура, политическая воля и историческая субъектность, то такой проект превращается в геополитический стартап без продукта. И здесь метафора «криптоскама» особенно точна. Криптоскам — это не просто обман. Это конструкция, где ценность держится на ожидании чужой веры, а не на прочном основании. В геополитике подобные конструкции тоже возможны: коалиции, союзы, платформы, форматы, декларации — всё это может существовать как пузырь доверия, пока не случится момент проверки.
4. Сильная сторона статьиСильная сторона текста — его инстинкт на распознавание фальши. Автор призывает не очаровываться громкими словами, а задавать простой вопрос: Это очень здравая установка. В мире, где новость всё чаще является не сообщением о факте, а инструментом воздействия, способность различать реальность и PR-конструкцию становится формой интеллектуальной гигиены. В этом смысле текст полезен как антидот против наивности.
5. Ограничения и уязвимость позицииНо у статьи есть и своя уязвимость. Она написана в манере жёсткого разоблачения, а такая оптика, хотя и хорошо вскрывает ложь, иногда слишком быстро сводит сложность к цинизму. Не всякий слабый игрок — мошенник. Не всякая попытка повысить статус — пустое позёрство. Не всякая коалиция малых стран — пирамида. Иногда слабые действительно ищут окно возможностей. История знает немало случаев, когда периферийные силы вырастали именно во времена хаоса. Другое дело, что для этого нужны не только амбиции, но и дисциплина, трезвость, элита, проект и способность платить цену. И вот этого как раз чаще всего не хватает. То есть более точная формула могла бы звучать так: - амбиция без ресурса — это иллюзия; - амбиция без расчёта — это авантюра; - но амбиция, соединённая с реальным строительством, — это уже история становления. Здесь проходит важная граница между фальшивой самопрезентацией и подлинным ростом.
6. Философский смысл текстаЕсли смотреть глубже, статья говорит о вечной проблеме: люди и сообщества любят не реальность, а свою версию реальности. Мы идеализируем партнёров, себя, страны, эпохи, идеологии. Мы строим отношения не с тем, что есть, а с тем, что хотим увидеть. И потом страдаем не только от чужого обмана, но и от собственного желания быть обманутыми. Это касается и политики. Государства, как и люди, часто влюбляются в собственный миф. Но миф полезен, пока он служит мобилизации. Когда же он начинает подменять диагностику, он становится наркотиком. Можно сказать так: здоровая идентичность вдохновляет на усилие, больная — освобождает от необходимости видеть правду. И потому главный урок статьи — не в сарказме и не в ярких метафорах, а в требовании трезвости. Трезвость — не означает отказ от мечты. Она означает, что мечта должна проходить проверку реальностью.
ИтогСтатья Андрея Школьникова — это резкая, метафоричная критика показной субъектности, как на уровне людей, так и на уровне государств. Её центральная мысль проста и сильна: в мире нестабильности растёт число игроков, которые продают не реальную силу, а её имитацию. Такие союзы, проекты и заявления могут выглядеть эффектно, но при столкновении с действительностью часто рассыпаются. Практическая ценность текста в том, что он напоминает: - не всякая громкая новость значима; - не всякий союз реален; - не всякая амбиция обеспечена возможностями; - и не всякий блеск является признаком силы. При этом полезно сохранить и вторую сторону мудрости: разоблачая иллюзии, не впасть в тотальный нигилизм. Потому что между наивной верой и циничным отрицанием есть зрелая позиция — видеть реальность такой, какова она есть, и всё же искать в ней возможности для осмысленного действия. И, пожалуй, главный вопрос здесь такой: где проходит граница между необходимым мифом, который помогает расти, и опасной иллюзией, которая лишь отдаляет нас от истины?