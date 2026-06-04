Ночной город уснул под россыпью звёзд, а где-то на крыше бродит Чёрный Кот, разговаривая с небом о любви, одиночестве и той самой Кошке, ради которой можно забыть обо всём…

«Звёзды» — это атмосферный smoky blues rock дуэт с тёплым винтажным звучанием, саксофонными соло и настроением позднего джазового клуба. Мужской и женский вокалы ведут музыкальный диалог двух одиноких душ, которые ищут друг друга среди огней ночного города.

В песне переплетаются:

— блюз-рок и noir-эстетика

— романтика ночных крыш

— мягкий саксофон и ламповая гитара

— чувственный дуэт мужского и женского вокала

— образ звёзд как немых свидетелей любви

Текст — авторский.

Аранжировка создана в Suno.

Смотреть на Ютубе: https://www.youtube.com/watch?v=M5hb9obXRMU

Смотреть на Рутубе: https://rutube.ru/video/35f53983d42a3262713f350d6f64756c/

Текст песни:

Звёзды

В небе спеют Звёзды –

Винограда грозди,

А под ними город

Тишиной укрыт.

Чёрный Кот на крыше

На прогулку вышел,

И, задравши морду,

Звёздам говорит:

Посмотрите, Звёзды,

Посмотрите сверху,

Вам оттуда лучше

Лучше рассмотреть:

Где же эта Кошка,

Где же эта Ведьма,

За какую можно

Даже умереть?

Где она блукает,

Ночь с кем коротает,

Или может тоже,

Тоже всё сидит,

Как и я, на крыше

И плевать на мышь ей,

И вам точно так же,

Звёзды, говорит:

Посмотрите, Звёзды,

Посмотрите, сёстры,

Где же чёрный Кот тот

Шкуру свою трёт?

Ночь с кем коротает

И нужды не знает,

Или может тоже,

Тоже что-то ждёт?

Ждёт любви и ласки,

Ждёт кошачьей сказки

И не знает даже,

Глупый, обо мне –

Обо мне, хорошей,

Лучшей из всех кошек,

И вздыхает милый

Милый в тишине.

В небе спеют Звёзды –

Винограда грозди,

А под ними город

Тишиной укрыт.

Чёрный Кот на крыше

На прогулку вышел,

И, задравши морду,

Со Звёздами молчит…