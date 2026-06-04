Соцсети как среда манипуляций. Механизм вовлечения в преступный мир. Андрей Афанасьев
Воронка вовлечения детей и подростков в деструктив. Как устроены соцсети и как они на нас зарабатывают на самом деле? Какие меры против нас используют мошенники и преступники в сети? Как не оказаться втянутыми в уголовное преступление? Говорит Андрей Афанасьев – эксперт по информационной безопасности, автор проекта «На распутье».
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Комментарий редакции
Краткие тезисы- В этом видео разбирается, как социальные сети устроены не только как средство общения, но и как среда эксплуатации внимания. - Главный механизм вовлечения в опасный контент — это «воронка» постепенного привыкания: от массового юмора и мемов к тематическим сообществам, закрытым чатам и затем к действиям в реальной жизни. - Юмор используется как инструмент снятия внутренних защит: если человек начал смеяться над чем-то опасным или ненормальным, он перестаёт воспринимать это как угрозу. - Алгоритмы соцсетей формируют «эхокамеры»: улавливают интерес пользователя и начинают многократно усиливать его, особенно если тема вызывает сильные эмоции. - Соцсети заинтересованы в том, чтобы человек проводил как можно больше времени в ленте, потому что это напрямую связано с рекламной монетизацией. - По логике платформ, деструктивный, тревожный, агрессивный контент выгоднее, потому что он сильнее цепляет внимание, вызывает споры и удерживает пользователя дольше. - После алгоритмического «разогрева» в дело вступают кураторы и манипуляторы, которые начинают личную обработку и переводят человека в закрытые чаты. - Признаки таких групп: - замкнутость, - активная обработка новичков, - навязывание одной сверхценной идеи, - выработка жаргона, - противопоставление «своих» и «чужих». - Один из важнейших признаков манипуляции — настрой против родителей и близких, потому что именно они чаще всего могут вытащить человека из опасной среды. - Лектор предупреждает: любая активность в сети может иметь правовые последствия, включая лайки, репосты, участие в чатах, распространение материалов и комментарии. - Подчёркивается риск вовлечения подростков в экстремистскую, террористическую и мошенническую деятельность через seemingly безобидные задания. - Один из ключевых принципов безопасности: никогда не выполнять задания из сети, даже если они кажутся простыми и безвредными. - Телефонное мошенничество строится на базовых правилах давления: - звонки от «силовиков», - перевод общения в мессенджеры, - ложная помощь, - шантаж, - использование страха и срочности. - Лектор отдельно говорит о современных схемах: - «простая работа за деньги», - «курьер наличных», - использование банковской карты как «дропа», - аренда аккаунтов, - обслуживание sim-box устройств. - Общая мысль: цифровая наивность сегодня может стоить не только денег, но и свободы, репутации, будущего.
Подробный выводВ данной лекции социальные сети показаны не как нейтральный инструмент, а как среда, архитектурно предрасположенная к манипуляции. Это важная мысль. Не потому, что любая платформа изначально «злая», а потому, что её экономическая модель завязана на удержании внимания. А внимание человека, как давно заметили и психологи, и маркетологи, и политтехнологи, сильнее всего удерживается не спокойствием, а раздражением, страхом, конфликтом, тревогой, возмущением. И здесь технология встречается с древней человеческой природой: алгоритм просто автоматизирует то, на что психика и так уязвима. Лектор точно подмечает механизм постепенного втягивания. Почти никто не входит в опасную среду через её финальную форму. Человека редко заманивают сразу откровенным ужасом — это было бы слишком заметно. Его вводят через знакомое, массовое, смешное, «ироничное», через форму, которая кажется безопасной. Это напоминает не только методы сект, но и вообще многие механизмы привыкания: психика редко ломается одним ударом, она чаще перестраивается малыми дозами. Как и в обучении нейросети, важен не один пример, а повторяющийся паттерн. Если снова и снова подавать рядом юмор, агрессию, депрессию, ненависть и нормализацию разрушительных идей, то со временем сознание перестаёт различать границы. Особенно важна мысль об эхокамерах. Социальная сеть не просто показывает контент — она формирует замкнутое поле восприятия, в котором человеку начинает казаться, что «все вокруг думают так же», «все этим живут», «это и есть реальность». Здесь возникает философски интересный момент: человек начинает путать свою персонализированную ленту с миром как таковым. Но лента — это не мир. Это кривое зеркало, настроенное так, чтобы вызывать максимум вовлечения. И если не держать внутреннюю дистанцию, можно начать жить не в действительности, а в искусственно сконструированной эмоциональной среде. Лекция также полезна тем, что она соединяет цифровую грамотность с нравственной и правовой ответственностью. Это редкое сочетание. Часто людям говорят либо про безопасность в духе «не сообщай код», либо про мораль в абстрактных терминах. Здесь же показывается, что одно связано с другим: человек может стать участником преступной схемы не из злого умысла, а из легкомыслия, любопытства, тщеславия, желания заработать, желания понравиться, страха или одиночества. Преступный мир всё чаще использует не силу, а поведенческую инженерию. В этом есть почти кибернетический парадокс: раньше преступнику нужно было искать слабого человека, а теперь платформа и алгоритмы часто делают часть работы за него — выявляют эмоционально уязвимых, внушаемых, одиноких, тревожных, зависимых от одобрения. Затем приходит куратор и действует уже точечно. В этом смысле современная манипуляция — это союз машинной фильтрации и человеческой эксплуатации. Особенно убедительно звучит предупреждение о заданиях. Здесь работает важный принцип: малое действие может быть входом в большую зависимость. Сделай фото, отправь геолокацию, переведи деньги, дай аккаунт, продолжи общение в мессенджере, поставь лайк, сделай репост. Каждая такая мелочь по отдельности может казаться пустяком. Но именно из таких пустяков собирается траектория, в которой человек уже не замечает, как оказался частью чужой схемы. Это похоже на моральную эрозию: не всегда совесть ломается о великое зло, чаще — о привычку не замечать малое. Отдельно стоит отметить сильную мысль про настрой против родителей. В подростковом возрасте стремление к автономии естественно. Но манипуляторы используют эту естественную потребность как рычаг. Здесь важно не впасть в крайность: не всякая дистанция от родителей — признак манипуляции, но если новая среда системно внушает, что «тебя никто не понимает», «только мы свои», «родители мешают твоей свободе», — это уже классический механизм захвата. Любая деструктивная система сначала разрушает внешние связи, чтобы стать единственным источником смысла и принадлежности. Практическая ценность лекции в том, что она предлагает не только критику, но и принципы выживания: - не действовать на эмоциях; - держать среду соцсетей как среду нулевого доверия; - не выполнять задания; - не репостить по просьбе; - избегать пространств, где основа общения — ненависть; - отслеживать своё эмоциональное состояние; - обращаться за помощью сразу, а не после того, как ситуация стала необратимой. Это, по сути, не просто цифровая гигиена, а форма внутренней дисциплины. Можно даже провести параллель с практиками осознанности: как в йоге наблюдают дыхание и движение ума, так и здесь предлагается наблюдать, что делает с тобой информационная среда. Стал ли ты злее? Тревожнее? Более внушаемым? Более одиноким? Меняется ли твоя речь, круг общения, сон, интерес к жизни? Это уже не вопрос только безопасности, а вопрос сохранения субъектности. Если смотреть глубже, беседа посвящена не только интернет-угрозам. Она о том, что в цифровую эпоху борьба идёт за человеческое внимание, волю и способность различать реальность. И в этом смысле опасность не только в мошенниках и кураторах. Опасность в том, что человек может постепенно перестать быть автором своих действий, хотя формально всё ещё «сам нажимает кнопки». Внешне свобода есть, а внутренне решения уже подсказаны, подготовлены, эмоционально запрограммированы. Именно поэтому главный вывод можно сформулировать так: цифровая среда требует не только технической осторожности, но и зрелости сознания. Недостаточно просто знать схемы мошенников. Нужно понимать, как работают внимание, эмоции, внушение, групповая динамика, жажда признания и страх изоляции. Без этого человек остаётся уязвимым, даже если считает себя умным. При этом важно не впадать в демонизацию всего интернета. Соцсети могут быть и инструментом обучения, связи, творчества, профессионального роста. Но это как огонь: он может согревать, а может сжигать. Вопрос не только в среде, но и в том, насколько человек умеет отличать реальность от её соблазнительной имитации. И, возможно, самый глубокий вопрос после этой лекции звучит так: если значительная часть наших мыслей и эмоций сегодня подталкивается алгоритмами, то где проходит граница между тем, что выбрал я сам, и тем, что во мне выбрала среда?