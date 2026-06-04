“Пойдёшь направо — придёшь налево, или в чём уникальность Сталинской эпохи” Е.Спицын на радио Аврора
Эфир на Радио АВРОРА от 26 мая 2026 г.
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Историк Евгений Спицын о книге «Контрреволюционер Сталин. По ту сторону марксизма-ленинизма» Олега Матвейчева и Сергея Магнитова.
Ведущий: Кирилл Рычков, генеральный директор ИА «АВРОРА», новый большевик из первичной организации КПРФ «АВРОРА», член Союза журналистов России
Секретарь АВРОРА | КПРФ +7 (925) 296 41 71
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Комментарий редакции
Краткие тезисы- В данной лекции разбирается тезис о том, что Сталин якобы лишь использовал марксистскую риторику, а по сути строил консервативную империю. - Спикер считает эту концепцию не новой, а по существу близкой к старым троцкистским и позднесоветским антисталинским схемам: Сталин как «термидорианец», «контрреволюционер», «красный император». - Главный контраргумент: Сталин был марксистом, причем не формально, а как политик, понимавший диалектический метод, а не только набор догм. - Подчеркивается мысль, что марксизм для Ленина и Сталина — это прежде всего метод анализа реальности, а не слепое следование текстам. - Отсюда вывод: усиление государства при Сталине не отрицало марксизм, а было реакцией на конкретные исторические условия — гражданскую войну, интервенцию, отсутствие мировой революции. - Тезис об «отказе от мировой революции» также отвергается: по мнению спикера, Сталин не отказался от нее принципиально, а сделал ставку на строительство социализма в СССР как практический пример для мирового движения. - Противопоставление Сталина и Ленина оценивается как искусственное и политически мотивированное. - Особое внимание уделяется тому, что уникальность сталинской эпохи — не в символике и не в риторике, а в создании советской плановой экономики. - В качестве ключевых черт сталинской модели называются: - превращение Госплана в реальный центр стратегического управления; - развитие планового хозяйства; - кредитно-денежная архитектура, ограничивающая коррупцию; - ставка на рост производительности труда и снижение себестоимости; - стимулирование инженерных и технологических нововведений; - долгосрочное развитие промышленности. - Спикер утверждает, что сталинская экономика показала исключительные темпы роста, а Запад воспринимал СССР прежде всего как экономического конкурента и цивилизационный вызов. - Позднейший кризис СССР связывается не со сталинской моделью, а с отходом от нее, особенно в эпоху Горбачева. - Итоговая позиция лекции: представление о Сталине как о «контрреволюционере» — это, по мнению автора выступления, историческое и методологическое искажение.
Подробный выводВ этом видео обсуждение идет не столько о личности Сталина, сколько о праве на интерпретацию истории. Формально речь о книге, но по сути — о борьбе за смысл сталинской эпохи: была ли она отступлением от революции или, наоборот, особой формой ее продолжения в жестких исторических обстоятельствах. Основная мысль спикера проста и в то же время принципиальна: Сталин не маскировался под марксиста, а действовал как марксист-практик. Здесь важен нюанс. В лекции марксизм понимается не как набор цитат о будущем отмирании государства, а как способность видеть историческую конкретику. И в этом есть интересный философский нерв: любая идеология умирает, когда превращается в музейную табличку. Живая теория — это не повторение формул, а умение работать с противоречиями реальности. Именно поэтому спикер так настаивает на диалектике. В его логике усиление государства в СССР не является изменой марксизму, потому что государство здесь выступает не как идеал, а как инструмент выживания и преобразования в условиях враждебного окружения. Это важное различие. Иногда внешне «антидогматический» шаг оказывается более верным духу учения, чем буквальное следование тексту. Как в психологии: человек, цепляющийся за красивый образ себя, часто теряет контакт с реальностью; а тот, кто способен скорректировать курс, может сохранить ядро личности. Так и здесь: по мысли спикера, Сталин изменял форму, чтобы не потерять содержание. Отдельный узел беседы — это спор о мировой революции. Спикер отвергает популярную схему, где Троцкий — интернационалист, а Сталин — государственник, изменивший мировой миссии. Его аргумент состоит в том, что Сталин не отказался от глобальной перспективы, а лишь изменил стратегию: сначала создать устойчивую социалистическую систему в одной стране, чтобы она сама стала доказательством исторической жизнеспособности нового строя. Это уже не романтическая революционность, а прагматическая революционность. Не огонь ради огня, а огонь, который умеет стать очагом. Самый сильный участок лекции — там, где разговор уходит от идеологических ярлыков к конкретной экономической архитектуре сталинской эпохи. Спикер настаивает: уникальность периода — не в культе, не в лозунгах, не в «имперском стиле», а в том, что была построена модель мобилизационного, планового, индустриального развития, ориентированная на системный рост. Это уже разговор не о символах, а о механике. В каком-то смысле это самое трезвое место всей беседы: идеологию можно трактовать по-разному, но завод, кредитная система, институциональная роль Госплана, промышленный рывок, военная мобилизация, технологические стимулы — это уже область проверяемых конструкций. Здесь спикер фактически предлагает видеть в сталинской эпохе не реставрацию империи, а советский способ организации модернизации. И это действительно важный тезис. Империя в классическом смысле часто живет за счет иерархии, сословности и инерции. Сталинская же модель, как она описана в лекции, строилась на другом принципе: на ускоренном преобразовании общества через централизованный проект, индустриализацию, дисциплину, образование кадров и экономическое планирование. Да, внешне сильное государство может напоминать империю. Но внешнее сходство еще не тождество сущности. Как у нейросети и мозга: оба распознают образы, но это не делает их одним и тем же явлением. Также в лекции чувствуется важная критика современных попыток «приватизировать» Сталина вне левого контекста. Спикер считает, что подобные подходы хотят взять силу образа, но отбросить идеологический и социальный фундамент. И в этом есть довольно точное наблюдение: история часто становится складом удобных масок. Люди хотят не реального Сталина, а Сталина как знак порядка, мощи, победы, дисциплины. Но любовь к знаку без понимания системы почти всегда ведет к фальсификации. Это вообще характерно для человеческого сознания: мы привязываемся не к реальности, а к удобному символу реальности. В политике это особенно опасно. Вместе с тем стоит заметить и уязвимость позиции спикера. Он очень цельно защищает марксистскую природу сталинского курса, но делает это из внутренне убежденной, идейно собранной перспективы. Такая перспектива сильна своей последовательностью, но иногда склонна сглаживать неоднозначности, внутренние издержки и цену исторических решений. Однако это не отменяет ценности самой рамки: она заставляет смотреть на эпоху не как на набор клише, а как на историческую систему с собственной логикой. Если собрать суть беседы в одну формулу, она будет такой: сталинская эпоха уникальна тем, что соединила революционную идею, жесткую государственную форму и практику плановой модернизации в единый исторический проект. Именно это сочетание, по мнению спикера, и делает ее непонятной для поверхностных трактовок: слишком «левая» для правых, слишком «государственная» для догматических левых, слишком успешная, чтобы ее можно было легко списать на случайность. Философски здесь встает почти вечный вопрос: если идея, чтобы выжить, вынуждена менять форму, остается ли она той же самой идеей — или в этом изменении и проявляется ее подлинная сущность?