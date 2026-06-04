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Книга "НАТО и Россия. Непреодолимые противоречия | Артамонов Александр Германович":

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Доктор военных наук Константин Сивков читает лекцию по беспилотным системам без пропагандистской шелухи — только физика радиолокации и военная экономика. Иран победил коалицию США и Израиля не технологиями а экономикой: дроны за 20-100 тысяч долларов заставляли тратить многомиллионные ракеты ПВО. Из 35 советских А-50 к началу СВО осталось 7 сейчас 5 — низковысотное радарное поле уничтожили в 90-е. Радары НАТО в режиме фильтрации отсекают медленные БПЛА как птиц. Встраивание ИИ в дроны превращает их в дорогие ракеты без скорости и боевой части. И неожиданное решение: дроны-истребители со спортивными винтовками 5,6 мм.

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Таймкоды:

00:00 вступление: военно-технический разбор

01:01 изменили ли беспилотники характер войны

01:24 Иран, Израиль и воздушно-космические операции

05:45 классификация воздушных беспилотников

06:19 дрон-камикадзе и крылатая ракета

10:09 почему дроны-камикадзе не являются революцией

13:42 главный вывод: дроны не меняют войну принципиально

14:27 тактические беспилотники поля боя

19:11 “Герань-2” и дальние удары

22:02 почему дроны не равны появлению танков

23:18 главное преимущество дронов — дешевизна

28:45 беспилотный эшелон в воздушной операции

32:22 морские беспилотники и их ограничения

37:01 наземные беспилотники и “Голиаф”

40:24 борьба с воздушными беспилотниками

44:47 зональная и объектовая ПВО

48:17 главная проблема ПВО — радиолокационное поле

51:01 самолёты А-50 и низковысотное обнаружение

58:50 тактические дроны как новая проблема поля боя

01:05:00 дроны ПВО и беспилотники-истребители

01:08:09 дешёвые ракеты против оперативных БПЛА

01:17:34 почему медленные дроны сложно обнаружить

01:25:40 дроны не отменяют современные операции

01:27:06 что такое искусственный интеллект

01:34:52 ИИ на дронах как распознавание образов

01:38:20 главная цель войны — живая сила противника

01:39:24 почему победу не обеспечит ни один робот

#КонстантинСивков #РАРАН #беспилотники #дроны #БПЛА #ПВО #Герань #ИИ #военнаятехника #СВО #военнаяаналитика #современныеконфликты