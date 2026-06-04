Константин Сивков | ИЛЛЮЗИЯ НА ПОЛЕ БОЯ. Как реформы 90-х ослепили наше небо
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Доктор военных наук Константин Сивков читает лекцию по беспилотным системам без пропагандистской шелухи — только физика радиолокации и военная экономика. Иран победил коалицию США и Израиля не технологиями а экономикой: дроны за 20-100 тысяч долларов заставляли тратить многомиллионные ракеты ПВО. Из 35 советских А-50 к началу СВО осталось 7 сейчас 5 — низковысотное радарное поле уничтожили в 90-е. Радары НАТО в режиме фильтрации отсекают медленные БПЛА как птиц. Встраивание ИИ в дроны превращает их в дорогие ракеты без скорости и боевой части. И неожиданное решение: дроны-истребители со спортивными винтовками 5,6 мм.
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Таймкоды:
00:00 вступление: военно-технический разбор
01:01 изменили ли беспилотники характер войны
01:24 Иран, Израиль и воздушно-космические операции
05:45 классификация воздушных беспилотников
06:19 дрон-камикадзе и крылатая ракета
10:09 почему дроны-камикадзе не являются революцией
13:42 главный вывод: дроны не меняют войну принципиально
14:27 тактические беспилотники поля боя
19:11 “Герань-2” и дальние удары
22:02 почему дроны не равны появлению танков
23:18 главное преимущество дронов — дешевизна
28:45 беспилотный эшелон в воздушной операции
32:22 морские беспилотники и их ограничения
37:01 наземные беспилотники и “Голиаф”
40:24 борьба с воздушными беспилотниками
44:47 зональная и объектовая ПВО
48:17 главная проблема ПВО — радиолокационное поле
51:01 самолёты А-50 и низковысотное обнаружение
58:50 тактические дроны как новая проблема поля боя
01:05:00 дроны ПВО и беспилотники-истребители
01:08:09 дешёвые ракеты против оперативных БПЛА
01:17:34 почему медленные дроны сложно обнаружить
01:25:40 дроны не отменяют современные операции
01:27:06 что такое искусственный интеллект
01:34:52 ИИ на дронах как распознавание образов
01:38:20 главная цель войны — живая сила противника
01:39:24 почему победу не обеспечит ни один робот
#КонстантинСивков #РАРАН #беспилотники #дроны #БПЛА #ПВО #Герань #ИИ #военнаятехника #СВО #военнаяаналитика #современныеконфликты
Комментарий редакции
Краткие тезисы- В данной лекции утверждается, что беспилотники не совершили принципиальной революции в военном искусстве, а лишь заняли новую нишу в уже известных формах вооружённой борьбы. - БПЛА-камикадзе по своей сути сопоставляются с крылатыми ракетами: это носитель боевой части с двигателем и системой управления. - Возвращаемые беспилотники рассматриваются как развитие разведывательно-ударных средств, но не как нечто полностью беспрецедентное. - Ключевое преимущество беспилотников, по мысли автора, — дешевизна и массовость, а не некая “магическая” новая тактика. - Массовое применение дешёвых БПЛА позволяет истощать ПВО противника, вынуждая его тратить дорогие ракеты на дешёвые цели. - На тактическом уровне беспилотники действительно меняют практику боя: дают подразделениям возможность видеть и поражать цели на глубине 10–20 км. - Однако, по позиции автора, это не отменяет наступательных операций и не делает невозможной крупномасштабную войну. - Морские и наземные беспилотные средства также не считаются принципиально новым феноменом: для них существуют исторические аналоги и стандартные способы противодействия. - Главная проблема российской ПВО в борьбе с низколетящими целями — не отсутствие ракет, а нехватка сплошного низковысотного радиолокационного поля. - Отдельно подчёркивается, что реформы постсоветского периода, по мнению автора, ослабили систему обнаружения, в том числе за счёт сокращения самолётов ДРЛО и радиолокационной инфраструктуры. - Перспективная борьба с дешёвыми дронами требует дешёвых средств перехвата: специализированных малогабаритных ракет, стрелково-пулемётных систем, БПЛА-перехватчиков. - Автор скептически относится к пафосу вокруг “искусственного интеллекта”, считая его в основном журналистским ярлыком для систем распознавания и поддержки решений. - Финальный тезис: войну решает не техника сама по себе, а уничтожение живой силы и системы управления противника; беспилотники — лишь один из инструментов.
Подробный выводВ этом видео проводится довольно жёсткая и полемическая мысль: вокруг беспилотников возникла иллюзия исторического перелома, хотя на деле мы имеем не отмену прежней логики войны, а её адаптацию к новым, более дешёвым и массовым техническим средствам.
1. Главная идея: не революция, а удешевление войныЕсли смотреть глубже, автор спорит не только с военными публицистами, но и с человеческой склонностью абсолютизировать новое. Это почти философская ошибка восприятия: как только появляется заметная технология, ей начинают приписывать свойства “конца старой эпохи”. Так было с авиацией, танками, ракетами, ядерным оружием, цифровыми системами. Теперь — с дронами. Но в лекции проводится более приземлённый тезис: дроны важны не потому, что отменили войну, а потому, что резко удешевили часть боевых задач. Это очень прагматическая мысль. Не “искусственный интеллект победит человека”, не “операции больше невозможны”, а куда более суровая логика индустриальной войны: - если средство дешёвое, - если его можно быстро производить, - если им можно заставить врага расходовать дорогие перехватчики, то оно становится крайне значимым. И в этом есть трезвость. Война, как и экономика, часто решается не красотой концепции, а соотношением цены, масштаба и воспроизводимости. В каком-то смысле беспилотник для современной войны — это то, чем когда-то был массовый артиллерийский снаряд: не чудо, а расходный, повторяемый и утомляющий врага ресурс.
2. Тактическая новизна есть, стратегического “конца истории” — нетПри этом автор не отрицает, что на уровне тактики произошли серьёзные изменения. И это, пожалуй, наиболее сильная часть рассуждения. Действительно, дроны: - расширили “зрение” подразделений; - сократили время от обнаружения до удара; - сделали опасной почти любую открытую активность; - повысили прозрачность переднего края; - усилили зависимость от маскировки, РЭБ, рассредоточения и мобильности. То есть тактика изменилась заметно. Но автор отказывается делать из этого вывод, будто оперативное искусство и стратегия стали ненужными. Это интересное различие. В человеческом мышлении часто происходит подмена масштаба: если что-то сильно влияет на уровень отделения, взвода, роты, то кажется, будто оно автоматически меняет и всю архитектуру войны. Но между тактикой и стратегией всегда есть дистанция. Можно сказать иначе: не всё, что болезненно на переднем крае, отменяет логику кампании в целом. В этом смысле позиция автора такова: дроны усложняют наступление, но не запрещают его. Они создают новую угрозу, но не уничтожают сам принцип манёвра, массирования, прорыва, охвата и разгрома войск противника.
3. Иллюзия “всемогущего дрона” как форма технофетишизмаВ лекции чувствуется критика современного технофетишизма. Люди склонны влюбляться не в реальность, а в образ. Это касается и войны. Мы видим эффектное видео с FPV-дроном — и сознание дорисовывает: “значит, танки больше не нужны”, “армии старого типа устарели”, “будущее уже наступило”. Но реальность, как обычно, грубее и сложнее: - беспилотники надо производить; - ими надо управлять; - им надо выдавать целеуказание; - их надо интегрировать в систему разведки и связи; - они зависят от погодных условий, каналов управления, операторов, инфраструктуры. И тут возникает почти философский контраст между видимостью и сущностью. Видимость говорит: “дрон сам всё решает”. Сущность говорит: “за каждым дроном стоит сеть людей, логистики, связи, производства, управления и целеполагания”. Это важный мотив. Техника часто гипнотизирует именно потому, что скрывает человека за интерфейсом. Но человек не исчезает — он просто становится менее заметен. Как нейросеть кажется автономной, хотя за ней стоят архитектура, данные, вычисления, разработчики и постановка задачи, так и беспилотная война кажется “безлюдной”, хотя на самом деле лишь отодвигает человека от точки контакта, но не устраняет его как источник воли, цели и уязвимости.
4. Почему реформы 90-х “ослепили небо”Судя по названию и содержанию, центральный упрёк автора направлен не столько против самих дронов, сколько против разрушения системного контура обороны. Его мысль проста: проблема не в том, что возникли новые цели, а в том, что была ослаблена способность их вовремя видеть. Это уже не разговор о конкретном аппарате, а о структуре государства и военной организации. Можно иметь хорошие ракеты, но если нет: - сплошного радиолокационного поля, - достаточного числа самолётов ДРЛО, - эшелонированной системы обнаружения на малых высотах, то даже сильная ПВО начинает работать фрагментарно. Здесь важен более общий вывод: сильная техника без целостной системы — это частичная сила. В этом есть почти историческая закономерность. Империи, государства, армии редко проигрывают из-за одного “чудо-оружия” противника. Чаще они проигрывают из-за деградации связей между элементами своей системы. Не отсутствие меча, а ослабление руки; не отсутствие глаз, а разрушение нервной системы, которая связывает зрение, решение и действие. Поэтому название про “ослеплённое небо” метафорически очень точно: речь идёт об утрате не только локаторов, но и системной чувствительности.
5. Дешёвое должно сбиваться дешёвымОдин из самых практичных тезисов лекции: против дешёвых БПЛА нужны дешёвые средства борьбы. Это логика асимметрии: - если сбивать дешёвый дрон дорогой ракетой — обороняющийся экономически истощается; - значит, нужно строить новую иерархию перехвата; - от стрелкового оружия и турелей до специализированных малых ракет и БПЛА-перехватчиков. Это очень здоровое инженерное мышление. Не романтика, а подбор адекватного ответа по критерию стоимость/эффект. С философской точки зрения это напоминает старый принцип: сложную проблему не всегда нужно решать самым сложным инструментом. Иногда лучшее решение — не возвышенное, а соразмерное.
6. Скепсис к “искусственному интеллекту”В заключительной части автор делает важное различие между: - настоящим интеллектом в сильном смысле, - и программными комплексами распознавания, классификации и поддержки решения. Он считает, что нынешний “ИИ” не обладает: - собственным целеполаганием; - субъектностью; - подлинным озарением; - автономной волей. Можно спорить с формулировками, но сама линия рассуждения понятна: не стоит мистифицировать алгоритм. Он может: - распознать образ, - выбрать из набора сценариев, - оптимизировать маршрут, - помочь в распределении целей. Но он не становится самостоятельным историческим субъектом. И это замечание важно не только для военной темы. Сегодня слово “ИИ” часто превращается в ритуальный знак будущего, почти в светскую мистику. Но между вычислительной эффективностью и сознанием — огромная дистанция. Мы склонны очеловечивать машину и одновременно обезличивать человека. Автор, по сути, сопротивляется этому перевёртышу.
7. Главный нерв лекции: война всё ещё остаётся человеческойСамый глубокий пласт этой беседы — напоминание о том, что в центре войны остаётся не устройство, а человек: - оператор, - командир, - расчёт, - инженер, - солдат, - политическая воля, - организационная способность государства. Это неприятная, но важная истина. Беспилотники могут поражать, наблюдать, наводить ужас, истощать ПВО. Но они не отменяют того, что победа — это всегда разрушение способности противника сопротивляться, а это включает: - живую силу, - управление, - связь, - логистику, - моральное состояние, - политическую устойчивость. Техника здесь — медиатор, а не окончательная сущность войны. В каком-то смысле автор спорит с иллюзией “безличной войны”. Людям хочется верить, что можно победить на расстоянии, интерфейсом, алгоритмом, нажатием кнопки. Но история снова и снова возвращает нас к грубой реальности: кто удерживает пространство, кто сохраняет организацию, кто способен навязать порядок — тот и определяет исход.
8. Общая оценка позиции автораЕсли смотреть взвешенно, лекция сильна в следующем: - в критике преувеличений вокруг дронов; - в акценте на массовость и экономику войны; - в понимании роли радиолокации и эшелонированной ПВО; - в различении тактической новизны и стратегической непрерывности; - в демистификации “искусственного интеллекта”. Но в то же время её стоит воспринимать не как окончательную истину, а как одну аналитическую перспективу. Война вообще плохо терпит абсолюты. Иногда технология долго кажется второстепенной, а потом перестраивает целый пласт боевой практики. Иногда, наоборот, шум вокруг неё оказывается больше реального эффекта. Истина здесь почти всегда подвижна и зависит от масштаба анализа, времени и конкретного театра войны. И всё же главный полезный смысл лекции — в возвращении разговора от медийной магии к системному мышлению. Не “дрон всё изменил”, а: - как он встроен в структуру боя; - каков его экономический смысл; - чем он обнаруживается; - чем он сбивается; - на каком уровне он действительно меняет войну, а на каком — нет.
ИтогВ данной лекции беспилотники представлены не как “чудо-оружие”, а как дешёвый, массовый, полезный, но не всесильный инструмент. Автор считает, что их роль преувеличивают, когда говорят об отмене крупных операций и принципиальном сломе всей прежней военной логики. Их реальная сила — в доступности, массовости, разведывательно-ударной связке и способности перегружать ПВО. Основной упрёк обращён к системным последствиям реформ: небо, по мысли автора, стало уязвимым не потому, что дрон оказался неуязвим, а потому, что была ослаблена система раннего обнаружения, низковысотного контроля и эшелонированной обороны. И это очень характерный вывод: не новая технология сама по себе делает эпоху опасной, а сочетание новой технологии со старой беспечностью. Если выразить смысл совсем кратко: дроны не отменили войну — они просто заставили заново вспомнить цену системности, дисциплины и видения поля боя. И здесь остаётся открытый вопрос: когда мы говорим, что новая техника “изменила всё”, — мы действительно видим реальность, или лишь проецируем на неё очередную человеческую потребность верить в простое объяснение сложного мира?