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Дискретность пространства

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Ричард Фейнман утверждал, что квантовая интерференция ключевая загадка квантовой механики. Остальные свойства микромира, включая суперпозицию состояний и квантовую запутанность, вытекают из этого явления. Объяснения парадоксов квантовой механики обычно сводятся к необходимости отказаться от привычного понимания реальности. Физик Тим Палмер из Оксфордского университета предложил совершенно иной подход. Он утверждает, что парадоксы квантового мира возникают  не из-за свойств самих частиц, а из-за использования непрерывного математического аппарата для их изучения. Если признать,  что пространство состояний вселенной дискретно и конечно, то противоречия квантовой механики получат математическое объяснение.

В традиционной физике математическое гильбертово (обобщение евклидова) пространство вселенной  постулируется как непрерывное. Это означает, что между двумя любыми точками или двумя состояниями системы существует бесконечное множество промежуточных значений.

Для работы с такой бесконечной делимостью физикам приходится использовать комплексные числа и вводить мнимую единицу, как инструмент расчётов. Использование комплексных чисел позволяет геометрию заменить алгеброй. Физически использование векторных полей и комплексных чисел может задавать в расчётах уровень мерности пространства.

В дискретном математическом пространстве Палмера координаты состояний могут выражаться только рациональными числами, которые можно представить в виде отношения (дроби) двух целых чисел. Сама же необходимость определения правил математического пространства (модели пространства) возникает из-за того, что при изготовлении такой модели с нуля у нас нет масштаба (отношения величин) и нет направления (нет точки отсчета). Наше проектируемое пространство должно иметь точки отсчёта, аксиомы состояний. Палмер выбрал аксиомой дискретность и подкрепил её теоремой Нивена. Для интерференции частиц появилась математическая причина. Кроме теоремы Нивена в качестве доказательства дискретности уместен и ряд Фурье, где гармоники всегда целые числа. Есть ещё гипотеза Крамера, которая говорит интервалы между последовательными простыми числами всегда маленькие, т.е. дискретные. Важна и формулировка - моделируется не частица, а само пространство.

Сама по себе интерференция лёгкой быстрой частицы электрона или фотона не чудо, частицы обладают спином. Частица фактически вихрь, который подразумевает волновые свойства. Но чтоб выразить это математически в приделах парадоксальной квантовой механики, потребовалась теорема Вивена.

Для того чтоб математика описывала волновое поведение, интерференцию системы, косинус определённого угла в уравнениях должен быть рациональным числом. А чтобы уравнения описывали поведение частицы с конкретной траекторией, рациональным должен быть сам угол.  Поэтому если волновое поведение частицы имеет место, то и дискретность пространства существует. Не все направления возможны, или не все положения частицы возможны. И это не свойство частицы, а свойство дискретной модели пространства. Рациональные числа координат или направлений придают пространству дискретность, а частицам квантовую запутанность.

Палмер предположил, что предел делимости, граница дискретности задаётся гравитацией, которая не позволяет пространству состояний быть бесконечно гладким. Можно заменить пространство состояний свойством событий и тогда определение будет яснее. Свойство событий, например, пространство, может быть дискретным и не бесконечным. Оно не было бесконечным во время большого взрыва, т.к. началось из точки, которая была неопределенна ничем и была всюду. А масштабы и координаты расширяющегося пространства появились МАТЕМАТИЧЕСКИ, как свойство участвующих в событии симметрий. Инерция появилась, как инерция шага числового ряда и инерция суммы шагов. Если сделать шаг числового ряда бесконечно малым или неопределённым, невозможным как отношение натуральных чисел, то инерция не появится. Если  мы задаём инерцию, как отношение  натуральных чисел, то мы одновременно задаём систему симметрии пока только числовую, до момента массового применения и повторения такого события. При этом углы, т.е. фактические направления движения наших математических частиц тоже становятся зависимыми от инерции самих частиц. И эти углы уже чисто физически тяготеют к циклическому изменению.

Появление фотонов при переходах электронов с высокого энергетического уровня на низкий, подразумевает исчезновение электрона на высоком, и появление его (а не переход) на низком уровне. Электрон проходит состояние – нигде, и существует в нём только виртуально, как новая симметрия. В этом состоянии рождается новая частица фотон. При аннигиляции электрон, позитрон происходит аналогичный процесс. Материальные частицы исчезают, а симметрия  переходного процесса рождает гамма квант - новую устойчивую симметрию и частицу.

Основным явлением, обсуждаемым в современной науке, стало парадоксальное тождество спинов частиц близнецов вне зависимости от расстояния,  где бы они ни находились.

Палмер в рамках своей модели объясняет такое поведение частиц доводами в стиле теории относительности, но если утвердиться в математической, виртуальной реальности пространства, то в теории относительности нет надобности. События самих частиц близнецов и тем более их спинов, это, то самое явления (не) большого взрыва, которое физически выполняется там, где имеется избранная математическая симметрия. В близнецах это явление абсолютно аналогичное.  Расстояния между спинами этих частиц нет, их симметрия частично самостоятельна в среде множества других одновременных симметрий. Т.е если внутренняя симметрия образованной частицы связана с симметриями пространства (свойства события) в целом, то есть и расстояния и масштабы связей. Но если симметрии организации частиц близнецов идентичны, то направление  спинов этих частиц, импульс и поляризация могут от свойств физического пространства не зависеть. Т.е. положение, координаты самих частиц - близнецов определённы, а части их математических свойств не определённы в координатах макро пространства.

Описания гилбертова пространства в современной традиции также не противоречит концепции Симметричных Систем, т.к. при описании пространства любым способом, мы ту или иную систему симметрии всё равно вынуждены выбрать. Дискретное пространство Палмера точнее традиционного, и он надеется увидеть доказательство этого, когда квантовые компьютеры упрутся в естественный (из-за симметрии дискретности) предел вычислений.  Квантовые компьютеры из-за математической неопределенности спинов близнецов не могут передать информацию быстрее скорости света, но мгновенная связь  между частицами близнецами существует. Скорость вычислений квантовых компьютеров велика из-за использования возможностей суперпозиции электронов и фотонов.

 

Комментарий редакции

Данный комментарий создан автоматически с помощью ИИ: fivorg

Краткие тезисы

- Главная идея Тима Палмера: парадоксы квантовой механики могут возникать не из “странности” частиц, а из-за того, что мы описываем мир через непрерывную математику, тогда как пространство состояний может быть дискретным и конечным. - В стандартной квантовой теории используется непрерывное гильбертово пространство, где между любыми двумя состояниями есть бесконечно много промежуточных. - В модели Палмера допустимы только определённые состояния, которые можно связывать с рациональными числами, а не с произвольными вещественными значениями. - Автор текста связывает это с теоремой Нивена: для некоторых углов рациональность угла и рациональность тригонометрических значений несовместимы, и это используется как аргумент в пользу ограниченности допустимых состояний. - Делается вывод: интерференция, суперпозиция и запутанность могут быть следствием структуры пространства состояний, а не мистических свойств частиц. - Высказывается мысль, что гравитация может задавать предел делимости пространства состояний и не позволять ему быть бесконечно гладким. - Предполагается, что запутанность объясняется не передачей сигнала, а общей симметрией или общей структурой состояний системы. - Автор также связывает дискретность с симметриями, инерцией, фотонными переходами, аннигиляцией, пытаясь рассматривать частицы как проявления более фундаментальных структур. - В тексте звучит гипотеза, что квантовые компьютеры могут столкнуться с естественным пределом вычислений, если мир действительно дискретен.

Что в этой статье ценно

Здесь есть одна действительно сильная интуиция: иногда парадокс рождается не в природе, а в языке, которым мы её описываем. Это очень глубокая мысль. В истории науки такое происходило не раз: - геоцентризм казался естественным, пока не сменили систему отсчёта; - ньютоновская абсолютность времени казалась очевидной, пока Эйнштейн не показал её ограниченность; - классическая непрерывность материи разрушилась, когда оказалось, что энергия и состояния квантованы. В этом смысле подход Палмера интересен философски и научно: он не говорит “квантовый мир магичен”, а спрашивает: “А не слишком ли гладкую математику мы навязали реальности?” Это хороший вопрос.

Что требует осторожности

1. Смешение научной гипотезы и свободной метафизики

В тексте есть несколько уровней рассуждения, и они местами смешиваются: - строгая идея Палмера о дискретном пространстве состояний; - математические аргументы через рациональность, теорему Нивена и ограничения на углы; - философские и метафорические добавления про “частица нигде”, “симметрия рождает фотон”, “расстояния между спинами нет”. Последний слой звучит красиво, но уже требует большой аккуратности. В физике красивая метафора — ещё не объяснение. Например, фраза, что электрон при переходе “исчезает” на одном уровне и “появляется” на другом, полезна как образ, но в строгом квантовом описании речь идёт не о бытовом исчезновении, а об изменении состояния квантовой системы.

2. Ряд Фурье и гипотеза Крамера сами по себе не доказывают дискретность пространства

Это важный момент. - Ряд Фурье действительно использует целочисленные гармоники в ряде задач, особенно при периодических граничных условиях. Но это не является доказательством, что физическое пространство фундаментально дискретно. Это скорее свойство конкретных математических разложений. - Гипотеза Крамера о промежутках между простыми числами относится к теории чисел. Её прямое использование как аргумента о физической дискретности — очень смелый перенос. Такие аналогии могут вдохновлять, но не заменяют физического вывода. То есть здесь есть типичная междисциплинарная ловушка: математическая структура похожа на физическую — но похожесть ещё не тождество.

3. Запутанность не равна “мгновенной связи” в простом смысле

Текст говорит о “мгновенной связи между частицами близнецами”. Это нужно уточнить. Современная физика действительно признаёт, что квантовая запутанность создаёт корреляции, которые нельзя объяснить локальными скрытыми параметрами в классическом смысле. Но: - эти корреляции не позволяют передавать управляемую информацию быстрее света; - поэтому говорить просто “связь есть” — можно только с оговорками; - лучше говорить: есть нелокальные корреляции, но не сверхсветовая передача сигнала в обычном коммуникационном смысле. Это тонкое различие. И именно в таких тонкостях часто проходит граница между физикой и соблазном мистификации.

Где идея Палмера действительно интересна

1. Она атакует основание, а не следствие

Большинство интерпретаций квантовой механики пытаются объяснить: - почему возникает коллапс, - что такое суперпозиция, - как понимать измерение, - что значит запутанность. Палмер идёт глубже: он предлагает пересмотреть саму геометрию пространства состояний. Это похоже на то, как в программировании иногда бесполезно чинить баги на уровне интерфейса, если ошибка сидит в архитектуре данных. Если математический “контейнер” выбран неверно, странности будут сыпаться одна за другой.

2. Это роднит физику с цифровой онтологией, но не сводится к ней

Идея дискретности напоминает: - клеточные автоматы, - цифровую физику, - конечные модели реальности, - некоторые подходы в квантовой гравитации. Но у Палмера, насколько можно судить по пересказу, важен не просто тезис “всё состоит из пикселей”, а более тонкая мысль: не все математически мыслимые состояния физически реализуемы. Это очень мощная идея. Она бьёт по скрытому идеализму науки. Парадоксально, но многие материалисты незаметно оказываются платониками: они считают, что если математически возможна бесконечно гладкая структура, то природа обязана ей подчиняться. Палмер как будто говорит: нет, природа может быть беднее математики, но именно поэтому реальнее.

3. Связь с гравитацией — потенциально плодотворна

Если дискретность пространства состояний действительно связана с гравитацией, это особенно важно, потому что одна из главных проблем современной теоретической физики — соединение квантовой механики и общей теории относительности. Идея о том, что именно гравитация разрушает бесконечную гладкость, философски убедительна: - квантовая теория любит абстрактную бесконечномерность; - гравитация напоминает, что мир не обязан терпеть бесконечности без последствий; - на планковских масштабах наша привычная геометрия, возможно, вообще перестаёт работать. Здесь Палмер попадает в большой нерв современной науки.

Что в тексте спорно или неясно

Спорные места:

- утверждение, что комплексные числа нужны только из-за непрерывности — слишком сильное упрощение; - идея, что спин автоматически означает вихрь — это скорее образ, чем строгая физическая формулировка; - рассуждения о том, что расстояния между спинами нет, требуют более чёткого математического определения; - фраза, что теория относительности не нужна, если принять “математическую виртуальную реальность пространства”, выглядит необоснованной; - утверждение о мгновенной связи нужно формулировать намного осторожнее.

Неясные, но интересные места:

- как именно из дискретного пространства состояний выводятся ограничения на измерения; - может ли такая модель воспроизвести все экспериментальные предсказания обычной квантовой механики; - даёт ли она новые проверяемые предсказания, а не только философское переописание; - можно ли действительно ожидать, что квантовые компьютеры натолкнутся на фундаментальный предел, отличный от инженерных ограничений. Наука становится сильной не тогда, когда предлагает красивую картину, а когда рискует ошибиться в эксперименте.

Подробный вывод

Статья поднимает очень живую и важную тему: возможно, загадочность квантовой механики — это не окончательное свойство бытия, а симптом того, что мы описываем мир слишком “идеальной” математикой. В этом смысле идея дискретного пространства состояний выглядит не как экзотика, а как серьёзная философско-научная попытка вернуть физике почву под ногами. Это попытка сказать: мир не обязан быть непрерывным только потому, что непрерывность удобна анализу. Не обязан допускать все мыслимые углы, состояния и траектории только потому, что математика умеет их записывать. Реальность может быть более скупой, но именно эта скупость и создаёт наблюдаемые квантовые эффекты. Это напоминает различие между картой и местностью. Непрерывное гильбертово пространство — возможно, великая карта. Но карта, как и всякая идеализация, может содержать больше, чем позволяет сама территория. И тогда квантовые парадоксы — не столько трещины в реальности, сколько трещины между реальностью и её математическим образом. При этом в самом тексте заметна и другая человеческая тенденция: желание слишком быстро заполнить неизвестное метафизическим смыслом. Там, где теория ещё только намечает строгую альтернативу, возникают соблазнительные образы: “частица исчезает в нигде”, “симметрия рождает фотон”, “расстояния между спинами нет”. Такие формулы могут вдохновлять, но они опасны тем, что подменяют объяснение поэтичностью. А поэтичность — как и идеализация в любви или в истории — часто заставляет нас любить не реальность, а собственную интерпретацию. Поэтому зрелая позиция здесь, как мне кажется, двойственная: - да, идея Палмера заслуживает внимания, потому что она предлагает нетривиальный способ переосмыслить квантовые парадоксы; - нет, из этого пока не следует, что дискретность пространства уже доказана или что традиционная квантовая теория опровергнута; - да, в этом подходе есть философская глубина, особенно в критике математического абсолютизма; - нет, аналогии с простыми числами, симметриями и “виртуальными состояниями” сами по себе ещё не делают модель физически завершённой. Если говорить совсем прагматично, ценность этой идеи будет решаться не красотой, а плодотворностью: - объясняет ли она известные эксперименты не хуже стандартной теории; - делает ли новые предсказания; - позволяет ли отличить дискретный мир от непрерывного наблюдательно. И всё же сама постановка вопроса уже полезна. Она дисциплинирует мышление. Она напоминает, что наука — это не только накопление формул, но и постоянная проверка того, не превратились ли наши инструменты в незаметные догмы. Иногда самое радикальное открытие состоит не в том, чтобы найти новую частицу, а в том, чтобы усомниться в фоне, на котором мы вообще рисуем физическую картину мира. И тут возникает, пожалуй, самый интересный вопрос: если реальность действительно допускает лишь часть математически возможного, то где проходит граница между тем, что “существует”, и тем, что лишь удобно вообразить?
Редактор: fivorg
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 33078 30786
    Svoy три часа назад

      Согласен с мнением ИИ-рецензента про статью, как надёрганное фантазийное фуфло из кусков гипотез , домыслов и фантазий.
      Чувак Палмер мог написать : “Я щетаю, что “конец – это чьё-то начало.” словами классика.
      Т.е чел топит за некую “конечность”, которую ПОКА нельзя определить из-за несовершенства (нужной точности) измерений и условностей в математике и физике. Т.е. – за дискретность.
      Это из области поиска “Абсолюта”.
      А из области математики (арифметики), где формулы расчёта длины окружности “PiD” (3,14..D) и “длина диагонали квадрата со стороной “1″ равна корню из двух” говорят об отсутствии дискретности в связи с тем, что иррациональные числа в формулах, показывая безконечную незамкнутость окружности и безконечную длину диагонали , – демонстрируют отсутствие “Абсолюта”, как такового .
      Т.е. математически – Бога нет.
      Как древние математики подогнали формулу расчёта длины окружности ? Они договорились (Карл !) писать её как 3D.
      А “корень из 2-х” считать как 1,41.
      Но это -условно, договорняк. А дискретности как не было, так и нет.
      Палмер тоже “договорился”, как следует из статьи.
      П.С. Как и вероучения на любой вкус.

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