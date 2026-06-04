Неправильная расстановка приоритетов характерна не только для корпоративного сектора и геополитики, на индивидуальном уровне ошибки в личных стратегиях являются постоянными спутниками абсолютного большинства. Очень часто люди сетуют на несправедливость, на большой объём работы, высокие нагрузки, зачастую винить им нужно себя, и речь не только о пресловутом правиле Парето, когда 20% усилий обеспечивают 80% результата, а в целом в выбранной жизненной траектории. У дурака каждый день подвиг.

Если спокойно и отстранённо посмотреть назад, то окажется, что очень многие живут не свою жизнь, что в текущей ситуации они оказались потому, что в своё время неверно расставили приоритеты. Когда надо было продолжать учиться, они пошли работать, или ещё хуже – веселиться. Когда нужно было начинать работать, получая опыт и навыки – предавались студенческой жизни до упора. Когда нужно было менять должность или сферу деятельности, чётко понимая наличие потолка, продолжали плыть по течению, вроде и так хорошо.

Происходящее относится не только и не сколько к образованию и работе, но и семейной жизни, сколько людей в вашем окружении вдруг понимали, что зрелый возраст пришёл, а детей ещё нет. Категории заработать, сделать карьеру, пожить для себя и т.д. перестают быть важными, задача, что несколько лет назад была простой, превратилась в изматывающий марафон лечения, надежды и страха, с неизвестным результатом. Нужно делать что должно, а не что вам понятно и нравится.

Одним из самых больших чаяний родителей является желание дать изначально детям правильное образование, которое позволит им добиваться в жизни успеха и социального статуса. Принимать решение нужно здесь и сейчас, а результат его будет виден лет через 10–15, когда вдруг выяснится, что дорогое образование, ради которого копили, ужимались и оплачивали репетиторов не даёт дохода. Посмотрите, сколько вокруг невостребованных юристов, экономистов, переводчиков, специалистов по маркетингу, PR и управлению персоналом. Образовательные фабрики продолжают клепать новых эффективных менеджеров и офисный планктон, а среда обитания исчезает. Для понимания, какое образование получать ребенку, нужно учитывать следующие факторы:

▪️ каким будет мир, через 10–15 лет, когда ребенок выйдет на рынок труда, ну а далее он сможет получить 2-3 образование сам;

▪️ какие будут востребованы профессии, чтобы зарабатывать и добиваться успеха;

▪️ какие дополнительные навыки, увлечения и достижения будут полезны детям во взрослой жизни;

▪️ что из определенного выше, подходит ребенку, исходя из предрасположенности, талантов и желаний;

▪️ какой социальный капитал будет нужен родителям, чтобы запустить карьеру детей, облегчив первые шаги;

▪️ какие идентичности и связи нужно помочь сформировать ребенку, чтобы они были полезны в будущем. Ответить на первые три вопроса непросто, но можно (смотрите стоп-лист под каждым сообщением на канале), а вот дальше может оказаться, что ничего вашему ребенку не подходит, зато есть склонности к не приносящим дохода видами деятельности. Для примера, гуманитарные образования в области искусств явно не ведут к обеспеченной жизни, но интересны, когда вы уже состоялись и/или вопрос заработка для вас гарантировано решён.

Самый простой способ – ориентируйте сразу ребенка, что ему придётся получать 2–3 образования, первое для души, а начиная со старших курсов, идти на второе, которое позволит зарабатывать, пока не получится найти свою уникальную нишу. В части связей и социального капитала – у вас будет 5-7 лет, главное помните, что самым эффективным оказываются не распиаренные методы «нетворкинга», а обычные житейские отношения среди людей своего круга, которые выстреливают через годы, изначально не подразумевая просчитанной выгоды.

И, да, профессиональный современный спорт – частный, вырожденный случай описанного выше, только по первым трём пунктам у вас заранее отрицательный ответ…

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