Андрей Школьников: Как подойти к выбору будущего образования
Неправильная расстановка приоритетов характерна не только для корпоративного сектора и геополитики, на индивидуальном уровне ошибки в личных стратегиях являются постоянными спутниками абсолютного большинства. Очень часто люди сетуют на несправедливость, на большой объём работы, высокие нагрузки, зачастую винить им нужно себя, и речь не только о пресловутом правиле Парето, когда 20% усилий обеспечивают 80% результата, а в целом в выбранной жизненной траектории. У дурака каждый день подвиг.
Если спокойно и отстранённо посмотреть назад, то окажется, что очень многие живут не свою жизнь, что в текущей ситуации они оказались потому, что в своё время неверно расставили приоритеты. Когда надо было продолжать учиться, они пошли работать, или ещё хуже – веселиться. Когда нужно было начинать работать, получая опыт и навыки – предавались студенческой жизни до упора. Когда нужно было менять должность или сферу деятельности, чётко понимая наличие потолка, продолжали плыть по течению, вроде и так хорошо.
Происходящее относится не только и не сколько к образованию и работе, но и семейной жизни, сколько людей в вашем окружении вдруг понимали, что зрелый возраст пришёл, а детей ещё нет. Категории заработать, сделать карьеру, пожить для себя и т.д. перестают быть важными, задача, что несколько лет назад была простой, превратилась в изматывающий марафон лечения, надежды и страха, с неизвестным результатом. Нужно делать что должно, а не что вам понятно и нравится.
Одним из самых больших чаяний родителей является желание дать изначально детям правильное образование, которое позволит им добиваться в жизни успеха и социального статуса. Принимать решение нужно здесь и сейчас, а результат его будет виден лет через 10–15, когда вдруг выяснится, что дорогое образование, ради которого копили, ужимались и оплачивали репетиторов не даёт дохода. Посмотрите, сколько вокруг невостребованных юристов, экономистов, переводчиков, специалистов по маркетингу, PR и управлению персоналом. Образовательные фабрики продолжают клепать новых эффективных менеджеров и офисный планктон, а среда обитания исчезает. Для понимания, какое образование получать ребенку, нужно учитывать следующие факторы:
▪️ каким будет мир, через 10–15 лет, когда ребенок выйдет на рынок труда, ну а далее он сможет получить 2-3 образование сам;
▪️ какие будут востребованы профессии, чтобы зарабатывать и добиваться успеха;
▪️ какие дополнительные навыки, увлечения и достижения будут полезны детям во взрослой жизни;
▪️ что из определенного выше, подходит ребенку, исходя из предрасположенности, талантов и желаний;
▪️ какой социальный капитал будет нужен родителям, чтобы запустить карьеру детей, облегчив первые шаги;
▪️ какие идентичности и связи нужно помочь сформировать ребенку, чтобы они были полезны в будущем.
Ответить на первые три вопроса непросто, но можно (смотрите стоп-лист под каждым сообщением на канале), а вот дальше может оказаться, что ничего вашему ребенку не подходит, зато есть склонности к не приносящим дохода видами деятельности. Для примера, гуманитарные образования в области искусств явно не ведут к обеспеченной жизни, но интересны, когда вы уже состоялись и/или вопрос заработка для вас гарантировано решён.
Самый простой способ – ориентируйте сразу ребенка, что ему придётся получать 2–3 образования, первое для души, а начиная со старших курсов, идти на второе, которое позволит зарабатывать, пока не получится найти свою уникальную нишу. В части связей и социального капитала – у вас будет 5-7 лет, главное помните, что самым эффективным оказываются не распиаренные методы «нетворкинга», а обычные житейские отношения среди людей своего круга, которые выстреливают через годы, изначально не подразумевая просчитанной выгоды.
И, да, профессиональный современный спорт – частный, вырожденный случай описанного выше, только по первым трём пунктам у вас заранее отрицательный ответ…
Теги события:
образование общество рынок труда профессия будущее социальный капиталАндрей Школьников
Комментарий редакции
Краткие тезисы статьи- Многие жизненные проблемы возникают из-за неверной расстановки приоритетов в ключевые моменты жизни. - Люди часто живут не свою жизнь, потому что в прошлом выбирали не то, что было нужно, а то, что было проще, приятнее или понятнее. - Это касается не только образования и работы, но и семьи, карьеры, жизненной траектории в целом. - При выборе образования важно смотреть не на сегодняшний день, а на то, каким будет мир через 10–15 лет. - Дорогое и престижное образование не гарантирует дохода и востребованности. - Уже сейчас есть переизбыток специалистов в ряде направлений: юристы, экономисты, переводчики, маркетологи, PR-специалисты, HR. - Выбор образования должен учитывать: - будущую картину мира; - востребованные профессии; - дополнительные навыки; - склонности и таланты ребёнка; - социальный капитал семьи; - полезные идентичности и связи. - Может оказаться, что природные склонности ребёнка не ведут к обеспеченной жизни. - Предлагается прагматичный подход: первое образование — “для души”, второе или третье — “для заработка”. - Социальный капитал важен, но работает не через показной нетворкинг, а через долгие человеческие связи своего круга. - Профессиональный спорт приводится как пример сферы, где риски особенно высоки, а долгосрочная устойчивость сомнительна.
Подробный выводТекст Школьникова — это, по сути, призыв к стратегическому взрослению. Не только родителей, выбирающих траекторию детям, но и вообще любого человека, который принимает решения на длинной дистанции. Его главная мысль проста и жестка: жизнь редко прощает ошибки приоритетов. Если в нужный момент делать не то, что необходимо, а то, что хочется, удобно или социально одобряемо, через годы это возвращается ощущением тупика, усталости и запоздалого сожаления. Здесь есть важный психологический момент. Человек почти всегда оценивает выбор изнутри текущего состояния. Ему кажется, что настоящее — это и есть реальность. Но стратегическое мышление требует выйти за пределы сегодняшнего комфорта. В этом смысле выбор образования похож на работу с отложенной обратной связью: решение принимается сейчас, а проверка приходит через десятилетие. Это почти как инвестирование или селекция в биологии — ошибка не всегда заметна сразу, но потом становится системной. Автор явно выступает против наивного идеализма в образовании. И это полезно. Мы живём в культуре, где образование часто романтизируют: “главное — заниматься любимым делом”, “диплом сам откроет двери”, “престижный вуз решает будущее”. Но реальность куда прозаичнее. Рынок труда не обязан вознаграждать наши мечты. У него своя логика — технологическая, экономическая, демографическая. Можно любить гуманитарные науки, искусство или спорт, но сама любовь ещё не превращает это в устойчивую профессию. И в этом смысле автор возвращает разговор из области красивых лозунгов в область соотношения таланта, спроса и выживаемости. Однако здесь стоит внести баланс. Утверждение “нужно делать не что нравится, а что должно” звучит сильно, но в чистом виде может привести к другой крайности — к жизни, построенной на одном только внешнем долге. А это уже чревато внутренним распадом: выгоранием, отчуждением от себя, ощущением бессмысленности. Человек — не только экономическая единица. Если полностью игнорировать его склонности, психика потом возьмёт своё: через кризисы, саботаж, депрессию, потерю мотивации. Поэтому более зрелая формула, на мой взгляд, такова: нужно искать не между “хочу” и “надо”, а способ их правильно иерархизировать и соединить. То есть сначала обеспечить опору, а затем расширять пространство свободы. Именно поэтому идея нескольких образований выглядит прагматично. Она отражает современную реальность: идентичность человека больше не обязана быть монолитной. Можно иметь одну область как способ заработка, другую — как пространство смысла, а третью — как будущую точку роста. В этом есть даже некая параллель с нейросетями: эффективная система редко опирается на один канал, она учится на множестве слоёв и адаптируется по мере изменения среды. Так и человек XXI века всё меньше похож на “специалиста на всю жизнь” и всё больше — на динамическую сборку компетенций. Особенно ценно в статье упоминание социального капитала. У нас часто делают вид, что успех — это исключительно результат личных усилий, как будто человек стартует в пустоте. Но это миф. Связи, круг общения, культурная среда, принадлежность к определённым сообществам — всё это не просто украшение, а инфраструктура возможностей. При этом автор точно замечает: работают не искусственные техники нетворкинга, а длительные, естественные человеческие отношения. Это важное уточнение. Подлинные связи нельзя полностью симулировать, как нельзя симулировать доверие — его можно только медленно выращивать. Есть и этическая сторона текста. Он немного суров, местами даже безжалостен. Но за этой суровостью стоит не цинизм, а попытка вернуть человеку чувство ответственности за свою траекторию. И всё же здесь важно не превратить ответственность в самобичевание. Да, многие ошибаются с выбором. Да, кто-то поздно осознаёт потолок профессии, кто-то упускает время для семьи, кто-то идёт не туда. Но человек не машина с единственно правильной веткой сценария. Невозможно прожить жизнь без потерь, иллюзий и неверных ставок. Вопрос не в том, чтобы не ошибаться, а в том, чтобы замечать реальность раньше, чем она станет катастрофой. Если смотреть глубже, статья о конфликте между идеализированным образом жизни и реальной структурой мира. Люди часто влюбляются не в профессию, не в отношения, не в статус, а в их образ. В престижность диплома, в красивую вывеску специальности, в романтическую картинку “любимого дела”. Но жизнь, как правило, проверяет не образ, а функциональность: можешь ли ты на этом построить устойчивую взрослую судьбу? Здесь автор прав: необходимо учиться видеть не витрину, а конструкцию. Практический смысл статьи можно свести к следующему: 1. Мыслить на 10–15 лет вперёд, а не в логике сегодняшней моды. 2. Разделять образование как интерес и образование как экономический инструмент. 3. Смотреть на рынок без иллюзий, даже если это неприятно. 4. Не игнорировать таланты ребёнка, но и не абсолютизировать их. 5. Сознательно наращивать социальный капитал. 6. Допускать многослойную траекторию, где человек не заперт в одном выборе навсегда. В конечном счёте, хороший выбор образования — это не поиск “идеального ответа”, а создание достаточно устойчивой и гибкой жизненной конструкции. Такой, где есть и хлеб, и пространство для внутренней правды. Потому что чистый прагматизм без смысла делает человека успешным, но пустым; а чистая мечта без опоры — искренним, но зависимым. Мудрость, вероятно, в том, чтобы сначала построить опору, а потом уже украшать дом души. И здесь остаётся главный вопрос: что важнее при выборе будущего — следовать своей текущей природе или формировать себя под требования ещё не наступившего мира?