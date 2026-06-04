Алексей Исаев. Днепр 1943 г. Кировоград. Первая попытка
Вторая половина октября 1943 года. Поворот на Кривой Рог после вскрытия плацдарма у Переволочной настоятельно требовал прикрытия фланга и даже тыла 5-й гв.ТА от возможных контрударов. Это заставило И.С.Конева направить на Кировоград и Знаменку не только стрелковые дивизии, снятые с бесперспективных участков форсирования Днепра из 53-й и 4-й гв. армий, но и подвижные соединения для агрессивного прикрытия основной группировки. Одно из них даже было изъято с соседнего фронта по докладу представителя Ставки Г.К.Жукова. Поначалу сопротивление немцев было слабым и враг не смог удержаться на рубеже реки Ингулец. Однако вскоре ситуация стала резко ухудшаться. Количество танков и САУ противника в каждом следующем столкновении с ними возрастало. Активность Люфтваффе в воздухе также перешла из формата беспокоящих налетов к ударам по средствам связи и технике. На землю правобережной Украины, в район Кировограда прибыли непрошенные гости из Италии, восставшие из небытия 14-я и 24-я тд, первое формирование которых было уничтожено в Сталинграде. И.С.Конев, тем не менее, настаивал на выполнении прежней задачи, хотя отрыв от Ингульца и общевойсковых армий грозил уже нешуточным неприятностями.
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Комментарий редакции
Краткие тезисы- В данной лекции рассматривается второстепенное на первый взгляд, но важное направление наступления 2-го Украинского фронта в октябре 1943 года — Кировоград и Знаменка, на фоне главного удара на Кривой Рог. - После первых успехов войск Конева Жуков предложил усилить именно это направление, считая его наиболее перспективным для развития операции. - Для наращивания удара с других участков снимались дивизии и соединения, включая части, неудачно форсировавшие Днепр. - 1-й гвардейский механизированный корпус Руссиянова был переброшен с другого фронта и введён в бой на кировоградском направлении. - Корпус Руссиянова имел неполный танковый состав, но отличался наличием сильной артиллерийской поддержки, включая гаубичный полк, что делало его более гибким, чем многие аналогичные соединения. - Руссиянов применял достаточно современный для Красной армии подход — формирование ударной “танковой группы” с вынесением танков вперёд и мотопехоты в эшелоне. - 5-й механизированный корпус Скворцова долгое время был практически небоеспособен: не хватало стрелкового оружия, транспорта, боеприпасов, связи, тылов. - Несмотря на это, корпус Скворцова был брошен в бой против немецких частей, форсировавших Ингулец, и сначала добился локального успеха, отбросив противника и захватив плацдарм. - Затем на этом участке появились свежие 14-я и 24-я танковые дивизии вермахта, прибывшие с Запада, что резко изменило обстановку. - Советские механизированные корпуса вошли в сражение по мере подхода, фактически не в полном составе, тогда как немцы тоже разворачивались сходу, но имели качественный бронетанковый кулак. - Продвижение к Знаменке и Кировограду сначала выглядело многообещающим, но было сорвано: - ростом сопротивления противника; - ударами немецкой авиации; - нарушением связи; - вводом свежих немецких танковых дивизий; - расхождением между реальной обстановкой и изначальными приказами продолжать наступление. - Корпус Скворцова понёс тяжёлые потери, был вынужден отойти за Ингулец и фактически временно выбыл из активных действий. - Руссиянов, несмотря на просьбы соседа перейти к обороне, продолжал выполнять приказ на наступление, пока ситуация окончательно не потребовала перехода к обороне. - Немцам, несмотря на сильный контрудар, не удалось уничтожить советские механизированные корпуса, хотя они и сорвали развитие их наступления. - Отдельно разобрана история неудачного форсирования Днепра 53-й армией: - переправа шла тяжело; - использовались в основном штатные средства, которых было недостаточно; - плацдарм удалось удержать, но расширить его не получилось; - в итоге он выполнял функцию “булавки”, сковывая силы противника. - Общий вывод лекции: даже при неудачах на отдельных участках наступление 2-го Украинского фронта в целом развивалось успешнее, чем у соседей, и созданный плацдарм сохранил стратегическое значение.
Подробный выводВ этом видео особенно хорошо видно, что война — это не линейная схема из стрелок на карте, а живая, многослойная система, где успех на одном направлении почти всегда оплачивается перегруппировками, риском и временной слабостью на другом. Формально речь идёт о боях за Кировоград и Знаменку в октябре 1943 года, но по сути беседа посвящена более глубокому вопросу: как именно развивается наступление, когда оперативный успех уже наметился, но ещё не стал стратегической победой.
1. Успех создаёт соблазн ускоренияПосле первых успехов войск Конева возникло естественное стремление — накачать направление резервами и развить прорыв как можно быстрее. С военной точки зрения это логично: если противник ещё не успел стабилизировать фронт, нужно бить, пока он дезорганизован. Жуков именно так и рассуждал, предлагая усиливать Степной, а затем 2-й Украинский фронт за счёт других участков. Здесь проявляется важная черта советского оперативного искусства конца 1943 года: научились не просто проламывать фронт, а пытаться извлекать максимум из возникающего оперативного окна возможностей. Но сама природа такого окна парадоксальна: оно очень кратковременно. Пока подводятся резервы, пока пехота дойдёт пешком, пока подтянут боеприпасы и горючее, противник тоже не стоит на месте. Именно это и произошло: советское командование правильно почувствовало шанс, но реализация столкнулась с тем, что временной зазор между замыслом и исполнением оказался критически важен.
2. Механизированные корпуса как инструмент возможности — и как жертва неполнотыОчень выразительно показаны два советских механизированных корпуса.
Корпус РуссияноваОн интересен тем, что даже при ограниченном числе танков обладал сравнительно сильной артиллерией и более гибкой организацией. Это уже не просто “масса танков”, а более сложный организм. Руссиянов явно понимал, что танки сами по себе не всемогущи, и пытался строить действия более комбинированно.
Корпус СкворцоваЭто почти противоположный пример: соединение вроде есть на бумаге, но по сути оно ещё только становится корпусом. Не хватает оружия, транспорта, связи, тылов. И всё же именно такие соединения война заставляла бросать в бой — не потому что это хорошо, а потому что оперативное время не ждёт. Это очень важная правда войны: соединение может быть формально введено в операцию, но фактически оставаться “недособранным”. На карте оно выглядит как полноценная единица, а в реальности это организм с разорванной нервной системой и недостающими конечностями.
3. Немецкий ответ: качество резерва важнее локальной численностиПоявление 14-й и 24-й танковых дивизий стало поворотным моментом. Это были не абстрактные “немецкие части”, а именно свежие, прибывшие соединения, способные быстро изменить баланс на участке. Да, они тоже были не идеальны, да, у них были ограничения, но на фоне уже изношенных советских мехкорпусов они оказались очень опасным контраргументом. Тут виден почти математический принцип войны: не всегда выигрывает тот, у кого больше сил “в целом”; часто выигрывает тот, кто в нужной точке и в нужный момент создаёт локальную боеспособную плотность. Немцы не остановили всю советскую операцию, но сумели сорвать конкретную попытку быстрого рывка на Знаменку и Кировоград. И это напоминает, что даже на этапе общего стратегического перелома вермахт ещё сохранял способность наносить чувствительные контрудары, особенно когда имел бронетанковый резерв и превосходство в воздухе.
4. Авиация как сила, которая ломает не только технику, но и ритмОдин из самых сильных моментов лекции — описание действий немецкой авиации. Здесь особенно ясно: авиация в подобных условиях действует не только как средство уничтожения, но и как средство разрушения темпа. Даже если самолёты не сжигают все танки, они: - сковывают движение; - выбивают связь; - мешают подтягивать артиллерию; - нарушают управление; - вынуждают останавливаться и “приводить себя в порядок”. Это очень современный по духу сюжет: иногда победа достигается не тотальным уничтожением, а разладом системы. Почти как в нейросети или в психике человека: не обязательно разрушить структуру целиком, достаточно нарушить ключевые связи, и поведение системы меняется. В данном случае немецкая авиация вместе с контратаками танков как раз и создавала такой разлад.
5. Трагедия приказа и реальностиОдин из самых глубоких сюжетов беседы — это конфликт между: - оперативным приказом продолжать наступление, - и фактической обстановкой, которая уже изменилась. Скворцов просит перейти к обороне. Руссиянов понимает, что опасность нарастает. Но из штаба фронта приходит подтверждение прежней задачи — продолжать наступление. Это не обязательно чья-то глупость. Скорее, это вечная проблема большой войны: информация наверху всегда немного запаздывает и неизбежно упрощает реальность. На уровне философии это напоминает разрыв между идеальной моделью и живым бытием. План — это всегда абстракция. Реальность — всегда сопротивляющаяся, текучая материя. И чем быстрее меняется обстановка, тем опаснее становится верность вчерашнему замыслу. Но и обратное верно: если каждый командир начнёт самовольно отменять замысел при первых трудностях, распадётся уже сама операция. Поэтому здесь нет удобной морали. Есть только напряжение между дисциплиной и адаптацией.
6. Неудача не равна бессмысленностиОчень важен разбор 53-й армии. Её форсирование Днепра нельзя назвать удачным. Плацдарм был мал, расширить его не удалось, сил и средств не хватало, переправа шла тяжело. Но при этом лектор подчёркивает: это не было абсолютно бесполезно. Почему? Потому что плацдарм выполнял функцию фиксации противника. Он был той самой “булавкой”, которая не позволяла врагу свободно маневрировать резервами. Это тонкий, но принципиальный момент. В историческом восприятии люди часто идеализируют только яркий успех: взяли город, прорвали фронт, окружили армию. Но реальная война состоит ещё и из “неидеальных” действий, которые сами по себе выглядят скромно, но создают условия для успеха в другом месте. Так же и в жизни: мы часто влюбляемся в образ прямого результата и не замечаем ценности удержания, отвлечения, сковывания, сохранения возможности. Не всякий правильно сделанный шаг обязан выглядеть красиво.
7. Общая картина: операция буксует локально, но выигрывает в целомЛокально советское наступление на Кировоград и Знаменку в этой фазе не достигло цели. Механизированные корпуса были остановлены и частично отброшены. Однако стратегически положение оставалось благоприятным: - плацдарм сохранялся; - противник был вынужден подтягивать резервы; - давление на немецкую оборону не спадало; - общая инициатива оставалась за Красной армией. Это, пожалуй, и есть главный смысл данной лекции: война редко развивается как чистая победная линия. Чаще она похожа на сложный рельеф, где продвижение на одном участке сочетается с остановкой на другом, а успех вызревает через неудачные попытки, через нащупывание слабых мест, через переброску резервов и через сохранение общего давления. Если смотреть поверхностно, можно сказать: “не взяли сразу Кировоград, значит, неудача”. Но если смотреть глубже, видно другое: это была первая попытка, которая выявила пределы текущих возможностей, связала противника, заставила его тратить силы и создала предпосылки для следующего этапа.
ИтогГлавный урок этой беседы в том, что осень 1943 года — это уже не период, где Красная армия просто “идёт вперёд массой”. Мы видим более сложную войну: - с оперативными расчётами, - с переброской резервов, - с борьбой за темп, - с ролью связи и снабжения, - с зависимостью успеха от состояния конкретных соединений, - с драмой запаздывающих приказов, - с неочевидной ценностью даже частично удавшихся действий. И в этом есть почти универсальная истина: история редко состоит из чистых побед и чистых поражений. Чаще она состоит из усилий, которые в моменте выглядят неполными, спорными, шероховатыми — но именно они потом складываются в результат. Мы любим идеализировать успех как нечто цельное и красивое, но реальность обычно достигает цели через трение, недокомплект, ошибки, импровизацию и упрямство. И, может быть, самый интересный вопрос здесь не только военно-исторический, но и философский: что ближе к истине — мгновенная оценка эпизода как неудачи или более широкий взгляд, в котором даже сорванный рывок оказывается необходимой частью общего движения вперёд?