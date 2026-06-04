Вторая половина октября 1943 года. Поворот на Кривой Рог после вскрытия плацдарма у Переволочной настоятельно требовал прикрытия фланга и даже тыла 5-й гв.ТА от возможных контрударов. Это заставило И.С.Конева направить на Кировоград и Знаменку не только стрелковые дивизии, снятые с бесперспективных участков форсирования Днепра из 53-й и 4-й гв. армий, но и подвижные соединения для агрессивного прикрытия основной группировки. Одно из них даже было изъято с соседнего фронта по докладу представителя Ставки Г.К.Жукова. Поначалу сопротивление немцев было слабым и враг не смог удержаться на рубеже реки Ингулец. Однако вскоре ситуация стала резко ухудшаться. Количество танков и САУ противника в каждом следующем столкновении с ними возрастало. Активность Люфтваффе в воздухе также перешла из формата беспокоящих налетов к ударам по средствам связи и технике. На землю правобережной Украины, в район Кировограда прибыли непрошенные гости из Италии, восставшие из небытия 14-я и 24-я тд, первое формирование которых было уничтожено в Сталинграде. И.С.Конев, тем не менее, настаивал на выполнении прежней задачи, хотя отрыв от Ингульца и общевойсковых армий грозил уже нешуточным неприятностями.

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