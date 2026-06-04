Борис Марцинкевич детально анализирует соглашение о строительстве первой АЭС в Казахстане на озере Балхаш при участии корпорации Росатом. Вы узнаете, на каких условиях Россия предоставляет многомиллиардный кредит и как этот долг будет возвращаться за счет совместных предприятий по добыче урана. Мы подробно анализируем скрытые причины проекта, среди которых критический износ старых советских ТЭЦ, нарастающий энергодефицит и проблемы распределения электричества между севером и югом республики. Экспертный разбор перспектив сотрудничества России и Казахстана в новом видео

00:00 АЭС в Казахстане: Зачем Россия и Росатом строят станцию

01:10 Строительство АЭС: Детали контракта, безопасность и озеро Балхаш

02:26 Сроки, локализация и старт строительных работ в 2027 году

04:30 Подготовка кадров и открытие филиала МИФИ

06:07 Добыча урана: Как Казахстан будет возвращать кредиты за АЭС

07:30 Стратегический союз России, Казахстана и Узбекистана

08:05 Реакторы: Уникальный советский опыт БН-350 в Актау

09:10 Исследовательские реакторы и космические программы

10:20 Малые атомные реакторы: РИТМ-200 для решения проблем

11:30 Ульбинский завод и производство ядерного топлива для Китая

13:30 Экспорт ядерных технологий: Зарубежные заказы и плавучие АЭС Росатома

14:08 Экономика РФ: Зачем этот мегапроект нужен России?

16:44 Дефицит электроэнергии в Казахстане

19:38 Китайские АЭС Hualong One

21:00 ЛЭП постоянного тока: Проблемы передачи энергии на огромные расстояния

22:00 Объединение сетей Сибири, Дальнего Востока и Центральной Азии

24:00 Геополитика и энергетика: Заключение

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