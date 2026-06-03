Урок №327. Украина убивает спящих детей: куда ж нам плыть?..
65 человек пострадали, из них 21 погиб в результате удара ВСУ по колледжу в Старобельске. Теракт произошел в ночь на 22 мая 2026 года. Украинские формирования нанесли массированный удар по гражданскому объекту с помощью БПЛА. Атака велась целенаправленно и несколькими волнами. Беспилотники били прицельно по зданию, где в тот момент спали 86 студентов. В пятиэтажном здании общежития обрушились три верхних этажа. Под плитами перекрытий оказались десятки человек. Пострадали более 60 человек. Поблизости нет ни одного военного объекта. Все погибшие — студенты в возрасте от 18 до 22 лет. В ЛНР объявили двухдневный траур. Многих погибших девушек похоронили в подвенечных платьях. Почему в мире никак не отреагировали на эту атаку, но осудили российские удары возмездия?
Это Рогозин на сайте АШ сегодня :
“Короче, с этими дронами бороться можно. Лучше, конечно, не с дронами бороться, а с теми, кто их запускает. Разнести к едрене-фене Банковую, Минобороны, Генштаб, Минфин, Минэк, ЦБ… Раду не трогать, пусть болтуны в вышиванках под пиджаками продолжат выносить мозг украинскому обывателю. Но надо сделать киевскому режиму что-то очень больное, затрагивающее личную безопасность и личные интересы правящей верхушки. Надо. Иначе придется вечно бороться с выпущенными из осиного гнезда дронами, которых становится всё больше и больше, и борьба с которыми будет всё более кровавой.”
Это говорят уже все, – кому не лень.
И ?