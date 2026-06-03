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Урок №327. Украина убивает спящих детей: куда ж нам плыть?..

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Переслано от: Захар Прилепин

65 человек пострадали, из них 21 погиб в результате удара ВСУ по колледжу в Старобельске. Теракт произошел в ночь на 22 мая 2026 года. Украинские формирования нанесли массированный удар по гражданскому объекту с помощью БПЛА. Атака велась целенаправленно и несколькими волнами. Беспилотники били прицельно по зданию, где в тот момент спали 86 студентов. В пятиэтажном здании общежития обрушились три верхних этажа. Под плитами перекрытий оказались десятки человек. Пострадали более 60 человек. Поблизости нет ни одного военного объекта. Все погибшие — студенты в возрасте от 18 до 22 лет. В ЛНР объявили двухдневный траур. Многих погибших девушек похоронили в подвенечных платьях. Почему в мире никак не отреагировали на эту атаку, но осудили российские удары возмездия?

Комментарий редакции

Данный комментарий создан автоматически с помощью ИИ: fivorg

Краткие тезисы

- В данной лекции центральной темой становится трагедия в Старобельске: автор утверждает, что удар был нанесён по гражданскому общежитию, где находились студенты. - Особый акцент делается на том, что мировая реакция на гибель мирных людей, по мнению автора, оказалась либо слабой, либо отсутствующей вовсе. - Проводится сопоставление с другими широко обсуждавшимися эпизодами войны: автор считает, что международная повестка избирательна и политически ангажирована. - Автор трактует произошедшее как подтверждение террористического и неонацистского характера украинской власти. - Отдельно обсуждается ответ России: заявляется, что удары наносятся по военным и инфраструктурным целям, а не по гражданским объектам. - При этом сам автор задаёт вопрос о прозрачности таких ответных действий: кто именно поражён, есть ли подтверждённые результаты, понятен ли обществу эффект «акций возмездия». - Существенная часть беседы посвящена критике Европы и США: автор считает, что они фактически не заинтересованы в реальном урегулировании конфликта и продолжают поддерживать Киев. - Особо критикуется вера в Дональда Трампа как в возможного союзника или миротворца; эта надежда представляется наивной и политически вредной. - Автор настаивает, что для России ложна схема «вернуться в Европу»; вместо этого предлагается стратегический поворот к глобальному Югу. - В качестве ключевых партнёров называются Китай, КНДР, Индия, Вьетнам, Монголия, Куба, Никарагуа и другие страны, не стремящиеся, по мнению автора, к уничтожению России. - Отдельно рассматривается визит российского руководства в Китай: сотрудничество признаётся важным, но подчёркивается, что Пекин действует жёстко, прагматично и исключительно в своих интересах. - Финальный тезис лекции: главная проблема России — не только внешнее давление, но и внутреннее «колониальное мышление» части элит, которые культурно и психологически по-прежнему ориентированы на Запад.

Подробный вывод

В этом видео соединены эмоциональная реакция на военную трагедию, геополитический анализ и идеологическая критика российского внутреннего курса. По сути, автор говорит не только о конкретном ударе и не только о войне, а о более глубоком вопросе: куда цивилизационно движется Россия и с кем она в действительности связывает своё будущее. Первый слой беседы — моральный. Автор строит аргумент вокруг гибели молодых людей и подчёркивает не просто факт смерти, а её символический ужас: спящие студенты, общежитие, отсутствие военных объектов поблизости, молчание внешнего мира. Здесь используется сильная эмоциональная рамка: трагедия становится не отдельным эпизодом, а доказательством того, что в войне разрушены базовые человеческие ориентиры. В этом смысле автор апеллирует к очень древней политической логике: отношение к детям и мирным людям — лакмусовая бумага, показывающая нравственное состояние системы. Второй слой — критика двойных стандартов. Автор убеждён, что международная реакция зависит не от масштаба страдания, а от политической полезности сюжета. Это важный тезис, и он шире самой войны: в современном медиапространстве часто действительно побеждает не сам факт, а его интерпретация, не событие, а способность встроить его в нужный нарратив. Почти как в нейросети: модель усиливает не истину как таковую, а те паттерны, на которых была обучена. Так и глобальная политика часто воспроизводит не справедливость, а уже существующую идеологическую разметку мира. Третий слой — кризис надежд на Запад, особенно на США при Трампе. Автор жёстко отвергает представление, будто смена лиц в Вашингтоне автоматически меняет природу американской политики. Здесь мысль в целом прагматична: государства, особенно крупные, редко руководствуются симпатией; они следуют интересу, а интерес США, по версии автора, заключается не в мире, а в управляемом продолжении конфликта. Это не обязательно абсолютная истина, но как политическое наблюдение мысль небеспочвенна: ожидание «доброго царя извне» действительно часто оказывается формой самообмана. Четвёртый слой — поворот к глобальному Югу. Для автора это не просто внешнеполитический манёвр, а почти антропологический выбор. Европа в его описании — это пространство, куда часть российских элит всё ещё хочет «вернуться», даже после враждебных действий. Глобальный Юг, напротив, представлен как среда сложная, торгующаяся, неидеальная, но не несущая экзистенциальной ненависти к России. Здесь есть интересная, почти философская мысль: союзник — не тот, кто бескорыстен, а тот, чьи интересы не предполагают твоего уничтожения. Это трезвый, не романтический критерий. Пятый слой — критика внутренних элит. И, возможно, это главная мысль лекции. Автор считает, что внешняя политика страны уже движется в сторону Азии и незападного мира, но культура, медиа, вкусы, символический капитал и мечты части влиятельных групп остаются западоцентричными. И здесь затрагивается очень важная тема: политический суверенитет возможен лишь тогда, когда ему соответствует ментальный суверенитет. Иначе получается раскол: тело страны движется в одну сторону, а воображение элиты — в другую. Это похоже на человека, который формально ушёл из токсичных отношений, но внутренне всё ещё ждёт звонка и признания. Такая раздвоенность редко ведёт к устойчивости. При этом в рассуждениях автора есть и уязвимые стороны. Эмоциональная насыщенность делает позицию сильной как публицистику, но местами ослабляет её как анализ. Когда сложная международная реальность сводится к однозначным моральным ролям, возникает риск идеализации «своих» и демонизации «чужих». А правда войны, как правило, трагичнее и сложнее любой цельной схемы. Даже справедливое возмущение может стать инструментом упрощения, если перестаёт допускать вопросы к собственной стороне. Сам автор частично это чувствует, когда спрашивает о прозрачности российских ответных ударов — и это, пожалуй, один из самых содержательных моментов беседы. Если смотреть глубже, лекция посвящена не только войне, но и проблеме реальности против идеала. Автор критикует тех, кто продолжает жить образом «белой Европы», хотя реальность изменилась. Это применимо не только к геополитике: люди вообще часто любят не то, что есть, а то, что однажды вообразили. Мы держимся за символический Запад, за образ спасителя-политика, за удобную идеологию, потому что образ легче реальности. Но зрелость — в том, чтобы видеть мир не таким, каким хочется, а таким, каким он проявляет себя на деле. Итог этой лекции можно сформулировать так: автор призывает отказаться от иллюзий — и внешнеполитических, и внутренних — в пользу более жёсткого, прагматичного, незападного курса, основанного не на симпатиях, а на реальном балансе интересов и цивилизационной трезвости. Но тут остаётся более глубокий вопрос: что ближе к истине — верность болезненной реальности или упорное удержание идеала, без которого человеку и государству трудно вообще понимать, куда плыть?
Редактор: fivorg
Источник: https://rutube.ru/video/534050efdceae5a479e25f1a18e411c0/
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 33076 30784
    Svoy 3 июня 21:10

      Это Рогозин на сайте АШ сегодня :

      “Короче, с этими дронами бороться можно. Лучше, конечно, не с дронами бороться, а с теми, кто их запускает. Разнести к едрене-​фене Банковую, Минобороны, Генштаб, Минфин, Минэк, ЦБ… Раду не трогать, пусть болтуны в вышиванках под пиджаками продолжат выносить мозг украинскому обывателю. Но надо сделать киевскому режиму что-​то очень больное, затрагивающее личную безопасность и личные интересы правящей верхушки. Надо. Иначе придется вечно бороться с выпущенными из осиного гнезда дронами, которых становится всё больше и больше, и борьба с которыми будет всё более кровавой.”

      Это говорят уже все, – кому не лень.
      И ?

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