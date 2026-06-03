«Русь синеокая» — авторская песня в стиле советской эстрады 1970-х годов.

Оркестровая аранжировка, тёплое аналоговое звучание, глубокий женский альт и мелодика русской лирической песни создают атмосферу большой сцены, кинематографической ностальгии и любви к родной земле.

Вдохновлено эстетикой советской музыкальной эстрады: живой оркестр, эмоциональный припев и поэтичный образ Руси — широкой, спокойной и непокорённой.

✍️ Авторский текст

Музыка и аранжировка — Suno AI

Текст: авторский

Слушать аудио: https://suno.com/s/SDr4plqMqx07ibPE

Смотреть на Ютубе: https://www.youtube.com/watch?v=-fZMjR23e2I

Смотреть на Рутубе: https://rutube.ru/video/ba55cd37de1602302533e1bff92e2b77/

Текст песни:

Русь синеокая

Русь былинная моя,

Русь широкая.

Не объять твои края,

Синеокая.

Всё стоишь ты и стоишь,

Солнце ясное,

Да о чём-то всё молчишь,

Даль прекрасная.

Выйдем в поле мы с конём,

Велико оно.

Песен сложено о нём,

И не спеть вдвоём.

В небе сокол высоко

Кружит, мается.

Ах как дышится легко,

Русь красавица!

Ветер в поле русском бродит,

Песню русскую поёт:

Кто с мечом прийти изволит,

От него же и умрёт.

Сколько б ворог не хотел

Покорить тебя,

Только так и не сумел,

Лишь губил себя.

Да не учит только жизнь

Его глупого.

Не поймёт, что не сломить

Духа русского.

Запрягает хоть порой

Ох как долго он,

Да потом летит стрелой –

Хищным соколом.

Нет в пути ему преград,

Осерчавшему.

Жить да быть во все века

Краю нашему!

Ветер в поле русском бродит,

Песню русскую поёт:

Кто с мечом прийти изволит,

От него же и умрёт.

Русь былинная моя,

Русь широкая.

Не объять твои края,

Синеокая.

Автор – Александр https://pandoraopen.ru/author/43396/.