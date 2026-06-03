Русь синеокая | Советская эстрада 70-х | Лирическая патриотическая баллада
«Русь синеокая» — авторская песня в стиле советской эстрады 1970-х годов.
Оркестровая аранжировка, тёплое аналоговое звучание, глубокий женский альт и мелодика русской лирической песни создают атмосферу большой сцены, кинематографической ностальгии и любви к родной земле.
Вдохновлено эстетикой советской музыкальной эстрады: живой оркестр, эмоциональный припев и поэтичный образ Руси — широкой, спокойной и непокорённой.
✍️ Авторский текст
Музыка и аранжировка — Suno AI
Текст: авторский
Слушать аудио: https://suno.com/s/SDr4plqMqx07ibPE
Смотреть на Ютубе: https://www.youtube.com/watch?v=-fZMjR23e2I
Смотреть на Рутубе: https://rutube.ru/video/ba55cd37de1602302533e1bff92e2b77/
Текст песни:
Русь синеокая
Русь былинная моя,
Русь широкая.
Не объять твои края,
Синеокая.
Всё стоишь ты и стоишь,
Солнце ясное,
Да о чём-то всё молчишь,
Даль прекрасная.
Выйдем в поле мы с конём,
Велико оно.
Песен сложено о нём,
И не спеть вдвоём.
В небе сокол высоко
Кружит, мается.
Ах как дышится легко,
Русь красавица!
Ветер в поле русском бродит,
Песню русскую поёт:
Кто с мечом прийти изволит,
От него же и умрёт.
Сколько б ворог не хотел
Покорить тебя,
Только так и не сумел,
Лишь губил себя.
Да не учит только жизнь
Его глупого.
Не поймёт, что не сломить
Духа русского.
Запрягает хоть порой
Ох как долго он,
Да потом летит стрелой –
Хищным соколом.
Нет в пути ему преград,
Осерчавшему.
Жить да быть во все века
Краю нашему!
Ветер в поле русском бродит,
Песню русскую поёт:
Кто с мечом прийти изволит,
От него же и умрёт.
Русь былинная моя,
Русь широкая.
Не объять твои края,
Синеокая.
Автор – Александр https://pandoraopen.ru/author/43396/.
Считаю, что в данном шлягере не раскрыта сюжетная линия дуэта с поющим конём. Такой интересный поворот и тут же эта ветка обрывается. Хотелось бы пояснений. Откуда взялся такой чудесный конь, поющий про широкие поля? Есть ли у него ещё таланты подобного рода? Как зовут, в конце концов? Ответ прошу оформить в виде нового сингла.
Вещая каурка.
Расслабьтесь.
Тут про коня, но не совсем :
https://www.youtube.com/watch?v=hj-iJR9jkDs&list=RDhj-iJR9jkDs&start_radio=1
П.С. Как Вам содержимое холодильника ?