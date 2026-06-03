ПЯТАЯ КОЛОННА ПОШЛА В АТАКУ? Курс на государственный переворот | Игорь Шишкин
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Политолог Игорь Шишкин разбирает скандальную статью в МК которую убрали с сайта через четыре дня. По его мнению это не ошибка редакции — статья провисела ровно столько сколько нужно чтобы стать фактом политической жизни. За фасадом призывов смириться с итогами СВО — прямой призыв к смене строя через антиэлитный бунт. Шишкин указывает на главную уязвимость которую это эксплуатирует: народ никогда не признавал легитимность приватизации 90-х. Пётр Авен сам признал что каждый алюминиевый завод стоил 10-12 убийств. РСПП в ответ спешно пробивает закон закрывающий любые претензии к итогам тех лет.
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Таймкоды:
00:00 Тема выпуска: “пятая колонна” и курс на переворот
01:03 Почему статья в МК названа первым информационным выстрелом
02:31 Почему версия про “ошибку редактора” не работает
04:31 Четыре дня на сайте и роль руководства издания
05:55 Кампания по принятию любых итогов СВО
07:45 Почему это не “анестезия”, а возбуждение общества
08:44 Три тезиса статьи: поражение, элиты, свобода
10:44 Антиэлитные настроения как инструмент смуты
11:50 Западная ставка на внутренний взрыв России
12:53 Приватизация 90-х как мина под государством
14:35 Счётная палата, нарушения закона и крупная собственность
16:01 Почему российский случай отличается от Запада
17:58 Советская память и неприятие капиталистической логики
19:11 Земельный вопрос как историческая аналогия
20:23 Закон о снятии претензий к итогам приватизации
21:20 Как тему приватизации пытались использовать раньше
22:49 Вопрос: бороться с элитой или взрывать страну
23:48 Большевики, новая система и разница с разрушением ради разрушения
25:22 Почему мину всё равно нужно разминировать
26:24 Главный вывод: антиэлитный лозунг как технология удара по России
#Шишкин #Политика #Приватизация #Олигархи #МК #СВО #Россия #ПятаяКолонна #Аналитика #Россия2026
Комментарий редакции
Краткие тезисы- В данной лекции автор рассматривает публикацию в «Московском комсомольце» как неслучайный политический сигнал, а не как редакционную ошибку. - По его мнению, внешне статья оправдывает поражения России как якобы полезные для будущего страны, но глубинный смысл он видит в подталкивании общества к внутреннему подрыву системы. - Автор подчеркивает: если материал несколько дней оставался на сайте на фоне скандала, значит, это было осознанное редакционное решение, а не случайный пропуск. - Центральная мысль лекции: через антиэлитную риторику читателю внушается, что поражение страны выгодно, потому что: - ослабит нынешнюю элиту, - даст больше свободы обществу, - откроет социальные и политические лифты. - В этом автор видит не анестезию общественного мнения, а наоборот — его политическое возбуждение. - Особо опасной почвой для таких настроений он считает наследие приватизации 1990-х годов. - Подчеркивается, что значительная часть общества, по его мнению, воспринимает крупную собственность, возникшую тогда, как нелегитимную и преступно нажитую. - Автор связывает это с глубинной исторической традицией: когда значительная часть народа не признает легитимность собственности элит, это со временем способно привести к социальному взрыву. - В лекции проводится аналогия с дореволюционной Россией, где неприятие помещичьего землевладения стало одной из предпосылок будущего краха старого порядка. - Автор считает, что Запад якобы заинтересован не просто в военном или геополитическом давлении, а в раскачивании России изнутри через внутреннюю смуту. - В этом контексте «пятая колонна» понимается как силы, которые используют реальные общественные противоречия не для реформ, а для разрушения государства. - Автор отдельно оговаривает, что сам факт наличия социальных проблем, закрытости лифтов и раздражения элитой он не отрицает. - Однако он настаивает: одно дело — менять систему ради более справедливого устройства, и совсем другое — использовать народное недовольство как детонатор хаоса. - Итоговый посыл лекции: страна живет на глубокой исторической и социальной мине, и попытки играть на теме элит и приватизации могут стать предвестником новой смуты.
Подробный выводВ этом видео выстраивается довольно цельная и эмоционально насыщенная картина: автор видит в отдельной медиапубликации не просто спорную точку зрения, а симптом более широкого процесса. Его логика такова: если в публичное пространство начинают вводить тезис о полезности поражения для внутреннего обновления страны, значит речь уже идет не о политическом комментарии, а о нормализации разрушительного сценария. Здесь важно различить два слоя.
1. Поверхностный слой — спор о поражении и победеНа фасаде обсуждается идея, что поражения в истории якобы бывали для России даже полезнее побед. Сам по себе такой тезис можно было бы рассматривать как провокационный исторический парадокс: история действительно знает случаи, когда кризис вынуждал государство меняться. Иногда поражение становится хирургией, а победа — наркотиком самодовольства. Это знакомая логика и в истории, и в психологии личности: человек часто меняется не от триумфа, а от удара. Но автор лекции утверждает, что здесь дело не в философии истории. Не в том, что неудача может чему-то научить. А в том, что читателя, по его мнению, подводят к гораздо более практическому выводу: если поражение полезно, значит ему не надо мешать; более того, ему можно содействовать. И вот тут историческая рефлексия превращается уже в политическую технологию.
2. Глубинный слой — антиэлитная энергия как инструмент подрываГлавный нерв беседы посвящен не столько самой статье, сколько тому, на какую социальную почву она может лечь. Автор указывает на травму 1990-х — приватизацию, перераспределение собственности, разрушение советского уклада, чувство исторической несправедливости. Это важный момент: независимо от того, согласен человек с его оценками или нет, он точно попадает в чувствительную зону общественного сознания. И здесь мысль довольно сильная: общество может долго жить с ощущением несправедливости, но это ощущение никуда не исчезает. Оно становится чем-то вроде психической или исторической отложенной энергии. Как в нейросети, где весы модели меняются от множества прошлых примеров, так и в обществе — коллективная память продолжает определять реакцию на новые сигналы. Если в систему подать правильный триггер, скрытые напряжения начинают работать. В этом смысле автор говорит о приватизации как о мине замедленного действия. Это не просто экономический вопрос, а вопрос легитимности порядка. А когда порядок считается несправедливым, любое антиэлитное послание получает дополнительную силу. Здесь он фактически предупреждает: тот, кто научится правильно соединять тему внешнего давления, военной усталости, недовольства элитами и исторической обиды за 90-е, получит мощный рычаг воздействия на массы.
Что в позиции автора выглядит убедительно- Он верно отмечает, что антиэлитные настроения — это реальный политический ресурс, а не выдумка. - Он справедливо подчеркивает, что исторические травмы не исчезают от юридических формальностей. Можно принять законы, закрыть архивы, объявить вопрос завершенным — но это не значит, что общество внутренне с этим примирилось. - Убедительно звучит различие между: - реформой ради созидания, - и раскачиванием ради разрушения. Это очень важное различие. Часто любые разговоры о несправедливости легко романтизируются: мол, надо просто снести старое. Но история показывает, что разрушение само по себе не гарантирует справедливости. Оно часто лишь освобождает пространство для более жесткой и циничной силы. Люди нередко любят не реальность перемен, а идеализированный образ очищения. В этом автор попадает в болезненную правду: толпа может бороться не за новый мир, а за красивую фантазию о нем.
Где позиция автора уязвимаПри этом в его рассуждении есть и заметная слабость. Он почти любую радикальную критику элит интерпретирует как элемент враждебного сценария. Это рискованно. Потому что тогда под подозрение попадает уже не только деструктивная агитация, но и сама возможность честного разговора о системных проблемах. А это ловушка. Если реальное общественное раздражение не обсуждать всерьез, а только объяснять действиями внешних сил, то напряжение никуда не девается — оно лишь уходит вглубь. Как в психике: подавленная проблема не исчезает, а ищет обходной путь. С государствами так же. Избыточная защита порядка без его обновления иногда сама подготавливает тот кризис, которого больше всего боится. То есть в лекции верно уловлена опасность манипуляции, но есть риск, что критика элит и разговор о несправедливости окажутся фактически табуированы, а это уже тоже путь к накоплению смуты.
Историко-философский смысл сказанногоЕсли посмотреть шире, беседа посвящена вечной теме: когда недовольство становится реформаторской силой, а когда — орудием разрушения? История редко дает чистые ответы. Почти всякая революционная энергия начинается с реальных обид, но далеко не всегда заканчивается справедливым устройством. И почти всякая власть, защищая стабильность, апеллирует к страху хаоса — иногда обоснованно, а иногда просто чтобы не меняться. В этом напряжении и живет политика. Можно сказать так: автор лекции выступает за сохранение государства как ценности более высокой, чем ситуативная антиэлитная месть. Это прагматичная позиция. Она исходит из того, что разрушить легко, а собрать потом страну обратно — почти невозможно. И в историческом опыте России это звучит совсем не абстрактно. Но столь же верно и другое: государство устойчиво не тогда, когда просто подавляет взрывоопасные темы, а когда умеет перерабатывать их в справедливые реформы. Иначе мина остается миной, даже если ее накрыли красивым ковром.
ИтогГлавный вывод лекции в том, что автор воспринимает медийные сигналы о «полезности поражения» как попытку легитимировать внутреннюю дестабилизацию под лозунгами борьбы с элитой. Он считает, что в России для этого существует особенно опасная почва — память о приватизации, недоверие к крупной собственности, ощущение социальной несправедливости и слабость легитимности части правящего слоя. Сильная сторона этого взгляда — напоминание, что народное недовольство легко становится материалом для чужой игры. Слабая — риск увидеть заговор там, где есть подлинный общественный запрос на изменения. Если перевести сказанное из публицистики в более спокойный язык, то мысль будет такой: стране опасно и не видеть внутренних противоречий, и пытаться взорвать их ради политического выигрыша. Мудрость, вероятно, не в том, чтобы идеализировать порядок или восстание, а в том, чтобы отличать честное обновление от соблазна разрушения под красивыми словами. И здесь остается, пожалуй, самый трудный вопрос: как отличить подлинную борьбу за справедливость от той борьбы, которая лишь надевает маску справедливости, чтобы привести общество к новой форме хаоса?