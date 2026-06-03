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Политолог Игорь Шишкин разбирает скандальную статью в МК которую убрали с сайта через четыре дня. По его мнению это не ошибка редакции — статья провисела ровно столько сколько нужно чтобы стать фактом политической жизни. За фасадом призывов смириться с итогами СВО — прямой призыв к смене строя через антиэлитный бунт. Шишкин указывает на главную уязвимость которую это эксплуатирует: народ никогда не признавал легитимность приватизации 90-х. Пётр Авен сам признал что каждый алюминиевый завод стоил 10-12 убийств. РСПП в ответ спешно пробивает закон закрывающий любые претензии к итогам тех лет.

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Таймкоды:

00:00 Тема выпуска: “пятая колонна” и курс на переворот

01:03 Почему статья в МК названа первым информационным выстрелом

02:31 Почему версия про “ошибку редактора” не работает

04:31 Четыре дня на сайте и роль руководства издания

05:55 Кампания по принятию любых итогов СВО

07:45 Почему это не “анестезия”, а возбуждение общества

08:44 Три тезиса статьи: поражение, элиты, свобода

10:44 Антиэлитные настроения как инструмент смуты

11:50 Западная ставка на внутренний взрыв России

12:53 Приватизация 90-х как мина под государством

14:35 Счётная палата, нарушения закона и крупная собственность

16:01 Почему российский случай отличается от Запада

17:58 Советская память и неприятие капиталистической логики

19:11 Земельный вопрос как историческая аналогия

20:23 Закон о снятии претензий к итогам приватизации

21:20 Как тему приватизации пытались использовать раньше

22:49 Вопрос: бороться с элитой или взрывать страну

23:48 Большевики, новая система и разница с разрушением ради разрушения

25:22 Почему мину всё равно нужно разминировать

26:24 Главный вывод: антиэлитный лозунг как технология удара по России

#Шишкин #Политика #Приватизация #Олигархи #МК #СВО #Россия #ПятаяКолонна #Аналитика #Россия2026