У людей, знающих, что именно около 350 миллионов лет назад, в девоне, на сушу из рек вышли первые позвоночные, заголовок может вызвать недоумение. Как же «невозможным», если он именно тогда и свершился? Но первое вытекает из второго. Некоторые трюки срабатывают только один раз. В девоне уникальная возможность была использована и, таким образом, израсходована.

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Всё просто: появление сухопутных позвоночных свело шансы для новых переселенцев из моря закрепиться на берегу к минимуму. Практически к нулю.

Колонизация суши, начавшись в силуре, осуществлялась поэтапно. Сначала новую среду освоили растения, затем черви, чуть позже — членистоногие. Наконец, позвоночные. После них не могло быть уже никого, так как более прогрессивного типа животных в море не имелось. Берег обрёл хозяев и был взят под охрану. И если ранее это не работало, — успевшие окопаться на сухом пауки, скорпионы и многоножки не сумели сдержать натиск прущих из воды двоякодышащих рыб, — то бросить вызов самим рыбам, адаптировавшимся и ставшим амфибиями, было уже некому.

С тех пор суша полностью доминирует над морем, и экспансия направлена в обратную сторону. Жители берегов, начиная с пауков и насекомых, и кончая млекопитающими, нередко, охотно и беспрепятственно возвращаются в водную среду. Причём, если иметь в виду позвоночных, легко добиваются там господствующего положения. Исконным обитателям вод остаётся лишь пассивно наблюдать, как на вершине пищевой пирамиды китообразные сменяют морских ящеров, а пингвины и тюлени орудуют на средних ярусах.

Море является привлекательной и доступной средой для выходцев с суши. Главное же — это не охраняемая территория. Даже не имея никакой адаптации к плаванию сухопутные хищники ловят рыбу, чувствуя себя в воде хозяевами положения. Обратный же манёвр возможен лишь в обстоятельствах исключительных. Так, морские черепахи способны колонизировать изолированные острова, на которых нет местных позвоночных. То есть, ничьи. Но там, где уже занято, из воды лучше не высовываться.

...И вот здесь должен возникнуть правильный вопрос. Почему принцип «занято!» работает только в одну сторону? Понятно, что существо, только адаптирующееся к новой среде, не выдержит конкуренции (да и просто не устоит в бою) с уже приспособленным. Если, конечно, не имеет подавляющего перевеса изначально, — как например, позвоночное над членистоногим. Но, ведь, по идее, это должно работать в случае любой смены условий. В том числе и при экспансии с суши в воду.

Не работает. С одной стороны, по очевидной причине: рептилии, птицы, млекопитающие прогрессивнее рыб. Однако, стоит взглянуть на проблему шире. Почему прогрессивнее? Потому что на суше эволюционные процессы протекают намного быстрее. Таким образом, выходцы с берегов всегда имеют то самое подавляющее преимущество, как минимум, в своей весовой категории.

Из первого правильного вопроса вытекает и второй: почему на суше эволюционные изменения происходят быстрее? Потому что разнообразие условий существенно выше, разница между ними резче, а сами они менее стабильны. Образование новых видов происходит в результате реализации накопленного потенциала изменчивости для приспособления на некой «сопредельной экологической территории». В море доступных вариантов намного меньше. Что приводит к «бегу на месте», примером которого может служить эволюция кистепёрых рыб. Пока одна из их ветвей осваивала сушу, в конце концов эволюционировав до уровня человека, вторая металась межу пресной и солёной водой, экспериментировала с глубинами и меняла размеры. То есть, обе группы, как бы, были при деле, с толком расходовали накопленные мутации, но оставшиеся в море кистепёрые просто не сталкивалась с вызовами, требующими радикальных изменений организма.

Значит ли это, что китообразные сделали не лучший выбор и загнали себя в ловушку? Значит. Но сказываются негативные последствия перехода в морскую среду далеко не сразу. А сначала эволюция, именно, ускоряется, постольку, поскольку сама по себе смена среды вызов чрезвычайно сильный. Рыбоящеры, например, потеряли темп и были уничтожены следующей волной захватчиков с суши, но, всё-таки, продержались 150 миллионов лет, отступать же под натиском плезиозавров начали через 70 миллионов лет. Так что, и китообразные могут рассчитывать ещё на 30 миллионов лет процветания.

...Тем не менее, даже сделав, подобно бобрам или выдрам, хотя бы первые шаги в направлении адаптации к водной среде, вид приобретает билет в один конец. Возврат на сушу заведомо невозможен, так как в море существо не наживёт каких-либо достоинств, полезных на берегу. Умение плавать там бесполезно, а в умении бегать оно уже отстало от конкурентов, всё это время упражнявшихся в сухопутных видах спорта… Кстати, это одна из многих причин, по которым водная гипотеза происхождения человека является абсурдной. Нельзя вернуться. Занято.