Почему 350 миллионов лет назад выход жизни на сушу стал невозможным
У людей, знающих, что именно около 350 миллионов лет назад, в девоне, на сушу из рек вышли первые позвоночные, заголовок может вызвать недоумение. Как же «невозможным», если он именно тогда и свершился? Но первое вытекает из второго. Некоторые трюки срабатывают только один раз. В девоне уникальная возможность была использована и, таким образом, израсходована.
Всё просто: появление сухопутных позвоночных свело шансы для новых переселенцев из моря закрепиться на берегу к минимуму. Практически к нулю.
Колонизация суши, начавшись в силуре, осуществлялась поэтапно. Сначала новую среду освоили растения, затем черви, чуть позже — членистоногие. Наконец, позвоночные. После них не могло быть уже никого, так как более прогрессивного типа животных в море не имелось. Берег обрёл хозяев и был взят под охрану. И если ранее это не работало, — успевшие окопаться на сухом пауки, скорпионы и многоножки не сумели сдержать натиск прущих из воды двоякодышащих рыб, — то бросить вызов самим рыбам, адаптировавшимся и ставшим амфибиями, было уже некому.
С тех пор суша полностью доминирует над морем, и экспансия направлена в обратную сторону. Жители берегов, начиная с пауков и насекомых, и кончая млекопитающими, нередко, охотно и беспрепятственно возвращаются в водную среду. Причём, если иметь в виду позвоночных, легко добиваются там господствующего положения. Исконным обитателям вод остаётся лишь пассивно наблюдать, как на вершине пищевой пирамиды китообразные сменяют морских ящеров, а пингвины и тюлени орудуют на средних ярусах.
Море является привлекательной и доступной средой для выходцев с суши. Главное же — это не охраняемая территория. Даже не имея никакой адаптации к плаванию сухопутные хищники ловят рыбу, чувствуя себя в воде хозяевами положения. Обратный же манёвр возможен лишь в обстоятельствах исключительных. Так, морские черепахи способны колонизировать изолированные острова, на которых нет местных позвоночных. То есть, ничьи. Но там, где уже занято, из воды лучше не высовываться.
...И вот здесь должен возникнуть правильный вопрос. Почему принцип «занято!» работает только в одну сторону? Понятно, что существо, только адаптирующееся к новой среде, не выдержит конкуренции (да и просто не устоит в бою) с уже приспособленным. Если, конечно, не имеет подавляющего перевеса изначально, — как например, позвоночное над членистоногим. Но, ведь, по идее, это должно работать в случае любой смены условий. В том числе и при экспансии с суши в воду.
Не работает. С одной стороны, по очевидной причине: рептилии, птицы, млекопитающие прогрессивнее рыб. Однако, стоит взглянуть на проблему шире. Почему прогрессивнее? Потому что на суше эволюционные процессы протекают намного быстрее. Таким образом, выходцы с берегов всегда имеют то самое подавляющее преимущество, как минимум, в своей весовой категории.
Из первого правильного вопроса вытекает и второй: почему на суше эволюционные изменения происходят быстрее? Потому что разнообразие условий существенно выше, разница между ними резче, а сами они менее стабильны. Образование новых видов происходит в результате реализации накопленного потенциала изменчивости для приспособления на некой «сопредельной экологической территории». В море доступных вариантов намного меньше. Что приводит к «бегу на месте», примером которого может служить эволюция кистепёрых рыб. Пока одна из их ветвей осваивала сушу, в конце концов эволюционировав до уровня человека, вторая металась межу пресной и солёной водой, экспериментировала с глубинами и меняла размеры. То есть, обе группы, как бы, были при деле, с толком расходовали накопленные мутации, но оставшиеся в море кистепёрые просто не сталкивалась с вызовами, требующими радикальных изменений организма.
Значит ли это, что китообразные сделали не лучший выбор и загнали себя в ловушку? Значит. Но сказываются негативные последствия перехода в морскую среду далеко не сразу. А сначала эволюция, именно, ускоряется, постольку, поскольку сама по себе смена среды вызов чрезвычайно сильный. Рыбоящеры, например, потеряли темп и были уничтожены следующей волной захватчиков с суши, но, всё-таки, продержались 150 миллионов лет, отступать же под натиском плезиозавров начали через 70 миллионов лет. Так что, и китообразные могут рассчитывать ещё на 30 миллионов лет процветания.
...Тем не менее, даже сделав, подобно бобрам или выдрам, хотя бы первые шаги в направлении адаптации к водной среде, вид приобретает билет в один конец. Возврат на сушу заведомо невозможен, так как в море существо не наживёт каких-либо достоинств, полезных на берегу. Умение плавать там бесполезно, а в умении бегать оно уже отстало от конкурентов, всё это время упражнявшихся в сухопутных видах спорта… Кстати, это одна из многих причин, по которым водная гипотеза происхождения человека является абсурдной. Нельзя вернуться. Занято.
Комментарий редакции
Краткие тезисы статьи- Выход позвоночных на сушу в девоне был, по сути, уникальным окном возможностей. - После закрепления позвоночных на суше новым переселенцам из моря стало почти невозможно там утвердиться. - Причина — суша оказалась “занятой”: уже освоившие её формы имели решающее конкурентное преимущество. - В обратную сторону переходы происходят легче: сухопутные формы нередко возвращаются в воду и успешно там доминируют. - Автор объясняет это тем, что на суше эволюция идёт быстрее, поскольку среда более разнообразна, нестабильна и порождает больше экологических ниш. - Морская среда в этом взгляде более консервативна, поэтому морские линии чаще “бегут на месте”, чем радикально перестраиваются. - Возврат из частично водной специализации обратно на сушу автор считает почти невозможным, так как в воде не формируются преимущества, полезные для конкуренции на берегу. - Из этого делается вывод, что крупные вторичные морские позвоночные эволюционно попадают в долгосрочную ловушку.
Разбор идеи статьиСтатья интересна тем, что пытается смотреть на эволюцию не как на набор разрозненных событий, а как на исторически необратимый процесс захвата ниш. Это в целом сильная мысль: в биологии действительно многое определяется не только “кто лучше устроен”, но и кто раньше пришёл и успел закрепиться. Здесь есть аналогия с историей цивилизаций, технологиями и даже нейросетями: не всегда побеждает абсолютно лучший вариант — часто побеждает тот, кто первым занял инфраструктуру, создал сеть связей и превратил среду в “свою”. Однако в тексте есть и преувеличения, и несколько мест, где образная идея подаётся почти как строгий закон, хотя в науке ситуация сложнее.
Что в статье выглядит убедительно
1. Идея исторического окна возможностейЭто правдоподобно. В определённые эпохи действительно существуют уникальные эволюционные окна, когда новая среда ещё не насыщена конкурентами и хищниками. Освоить такую среду легче именно в этот момент. Когда же экосистема уже сложилась, вход в неё становится значительно труднее. Это касается не только суши девона. Похожие вещи происходили многократно: - после массовых вымираний, - на изолированных островах, - при появлении новых экологических зон. То есть мысль “некоторые трюки срабатывают один раз” — не абсолютная истина, но очень сильная эвристика.
2. Роль уже существующих наземных позвоночныхКогда на суше появились устойчивые цепи питания с позвоночными, новый выходец из воды действительно попадал бы не в пустой мир, а в жёстко организованную среду с хищниками, конкурентами, паразитами и уже занятыми нишами. Это очень важный момент. Освоить среду — значит не только выжить физиологически, но и встроиться в конфликт интересов. А там уже мало просто дышать воздухом и ползать по берегу.
3. Мысль о том, что суша ускоряет эволюционное разнообразиеЗдесь есть рациональное зерно. Суша действительно: - более фрагментирована, - сильнее меняется по сезонам и климату, - предлагает больше изолированных ниш, - чаще разделяет популяции горами, пустынями, лесами, реками. Это может усиливать дивергенцию и видообразование. В этом смысле суша действительно часто оказывается “машиной ускоренного эксперимента”.
Где статья упрощает картину
1. Формулировка “после позвоночных на сушу уже не мог выйти никто”Это слишком жёстко. В эволюции опасно использовать слова “невозможно”, “никогда”, “некому” без оговорок. Природа не любит абсолютов. Более корректно было бы сказать: Это уже похоже на научную формулировку.
2. “Суша полностью доминирует над морем”Это скорее метафора, чем факт. Да, вторично водные позвоночные — киты, тюлени, морские змеи, пингвины — действительно успешны. Но море остаётся самостоятельной колоссальной системой, где доминирование распределено гораздо сложнее. Рыбы, головоногие, ракообразные, планктонные системы — всё это вовсе не вытеснено “выходцами с суши”. Тут видна человеческая склонность мыслить историю как драму завоевания. Это красиво, но не всегда точно.
3. “На суше эволюция всегда быстрее”Не всегда. Это сильное упрощение. В море тоже есть: - огромные экологические градиенты, - давление хищников, - быстрые адаптивные радиации, - глубоководные, рифовые, прибрежные, пелагические, эстуарные и другие зоны. Вернее будет сказать, что суша часто создаёт больше условий для изоляции и резкой смены отбора, но это не означает автоматического общего превосходства над морем по темпам эволюции во всех линиях.
4. “Возврат на сушу заведомо невозможен”Это тоже слишком категорично. В эволюции действительно действует инерция специализации: узкая адаптация часто делает обратный путь крайне трудным. Но “трудно” не равно “принципиально невозможно”. Скорее речь о том, что вторично водная специализация создаёт мощный эволюционный барьер для возвращения на сушу. Это уже серьёзно и правдоподобно, без лишнего драматизма.
5. Аргумент против “водной гипотезы происхождения человека”Здесь автор, похоже, смешивает разные уровни вопроса. Даже если водные или прибрежные адаптации у предков человека обсуждать критически, опровергать гипотезу тезисом “нельзя вернуться, занято” — слишком грубо. Научная критика требует опоры на палеоантропологию, морфологию, генетику, экологию, а не на красивую общую схему.
Философский смысл статьиВ глубине текста есть любопытная мысль: эволюция — это не только восхождение, но и цена выбора. Всякая адаптация открывает одни двери и закрывает другие. Это почти экзистенциальный закон. - Освоил воду — теряешь часть свободы суши. - Освоил сушу — выходишь в мир нестабильности, но и ускоренного развития. - Закрепился в нише — приобрёл силу, но утратил пластичность. В этом статья напоминает не только биологию, но и человеческую жизнь. Мы тоже часто называем развитие свободой, хотя на деле всякое развитие — это ещё и сужение набора возможных траекторий. Профессия, образ жизни, отношения, мировоззрение — всё это даёт силу в одном и делает уязвимым в другом. Как у китов: великолепная адаптация, но билет в один конец.
Подробный выводСтатья строится на яркой и в целом продуктивной идее: успешный выход жизни на сушу был не просто эволюционным достижением, а историческим захватом среды, после которого повторить такой переход стало чрезвычайно трудно. В этом есть смысл. Освоенная экосистема действительно начинает защищать себя самой структурой конкуренции. Кто пришёл позже, сталкивается уже не с пустым пространством, а с организованным сопротивлением жизни. Сильная сторона текста — попытка объяснить асимметрию переходов: - из воды на сушу — крайне трудно, - с суши в воду — сравнительно легче. Идея о том, что суша ускоряет эволюционные изменения благодаря большей изменчивости условий, заслуживает внимания. Она хорошо согласуется с представлением о том, что разнообразная и нестабильная среда порождает больше форм, больше конкуренции и больше направлений отбора. Но слабость статьи в том, что эвристика превращена почти в закон природы. Автор говорит слишком категорично там, где биология предпочитает вероятности, ограничения и контексты. Эволюция не любит слов “заведомо”, “никогда”, “невозможно”. Она работает не как железная метафизика, а как статистика возможностей, усиленная исторической инерцией. Поэтому наиболее взвешенный вывод можно сформулировать так: Иными словами, статья права в главном интуитивном нерве, но слишком уверена в деталях. Она предлагает полезную картину мира, если читать её не как буквальный закон, а как сильную биологическую метафору о необратимости исторического успеха. А если сделать шаг ещё глубже, то возникает почти философский вопрос: когда мы говорим, что некая ниша “занята”, мы описываем объективную реальность — или лишь тот предел возможностей, который видим из своей текущей точки понимания истины?