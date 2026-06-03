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Книга: Разведка и контрразведка. Невидимые фронты Второй мировой войны. | Колпакиди Александр Иванович, Чертопруд Сергей Вадимович

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Книга Матузов В.Н. В кругу советской элиты. Полвека на дипломатической службе:

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Историк Фёдор Лисицын рецензирует архивный сборник Колпакиди Чертопруда и Морзиулова о невидимых фронтах Второй мировой. Лучшие нелегалы ГРУ маскировались под букинистов и ювелиров а не под агентов Бонда — именно поэтому их никто не поймал. Йосио Ватанабе принял сеть после казни Зорге был сдан перебежчиками переиграл токийское правосудие и в 70-е снова работал на Москву. Американцы в операции Прут создали первую частную шпионскую компанию которая устроила ад в Будапеште в 1956-м пока ЦРУ её не прикрыло. И отдельно: 38 грубейших ошибок в первой серии сериала Зорге 2019 года.

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00:00 рецензия на сборник о разведке и контрразведке

00:48 десять историй с тайных фронтов Второй мировой

01:23 советская разведка, контрразведка и противники СССР

02:55 неизвестные эпизоды как главное достоинство сборника

03:59 Йосио Ватанабе: агент после провала Зорге

04:42 японец, который пытался спасти Японию

06:21 почему мы плохо знаем настоящих разведчиков

08:08 суд над Ватанабе и его оправдание

09:35 возвращение Ватанабе к работе с СССР

11:28 реальная разведка против киношного Бонда

12:10 незаметные профессии и сила тихой агентуры

13:31 почему Зорге был ближе к образу Бонда

15:32 фильмы о Зорге и провал российского сериала

18:44 как Зорге показывали в немецком и японском кино

21:17 советские фильмы о разведке

23:03 польские и чешские патриоты против нацизма

25:34 шведская писательница и вербовочная работа

26:23 “Пруд”: частная разведка против СССР

30:05 немец Фельфи и искусство копировать документы

32:47 операции на Украине и свидетельские показания

34:05 итог: почему сборник стоит читать

#Лисицын #Колпакиди #Разведка #ГРУ #Зорге #Спецслужбы #ВтораяМировая #История #КнижныйДень #Аналитика