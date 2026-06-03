Как Россия, США и Китай поделят мир после обрушения доллара | Константин Сивков и Татьяна Балязина
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Доктор военных наук Константин Сивков и аналитик Татьяна Балязина разбирают экономическую логику стоящую за европейской агрессивностью. Финансовый пузырь надутый с 2008 года достиг предела — элитам жизненно необходима большая война чтобы просто сжечь триллионы ничем не обеспеченных евро и долларов. Трамп подчинил ФРС новый глава присягнул в Белом доме — старые европейские кланы теряют рычаги. Мир раскалывается на три суверенных цифровых блока а Европа без энергии и суверенитета геополитически уходит под российский панрегион. И главный страх Запада который Балязина называет экзистенциальным — объединение России Белоруссии Украины и Польши.
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Таймкоды:
00:00 Вступление: Европа, война и состояние элит
01:44 Образование Татьяны Балязиной и опыт жизни во Франции
04:44 Готова ли Европа к войне с Россией
06:45 Почему Европе “необходима” война
07:11 Кризис 2008 года и избыток денежной массы
09:36 Долларовая система дошла до потолка
10:21 Цифровой контроль и проект нового мира
11:28 Трамп как инструмент разрушения старой системы
12:37 Глобальные финансы против национального сектора
14:19 Почему не должно остаться суверенных стран
15:23 Стейблкоины, ФРС и контроль над деньгами
17:07 Верхние этажи финансовой власти
18:03 Три панрегиона: Россия, Китай, США
18:51 Энергия как основа цифрового суверенитета
20:35 Европа как часть российского панрегиона
23:47 Зачем европейским элитам война
25:14 Германия, Польша и риск передела внутри Европы
26:01 Возможная война внутри Европы
27:31 Британия как организатор европейских конфликтов
28:17 Сербия как точка возможной провокации
30:52 Запрет соцсетей и страх европейских властей
33:01 Финансовый крах и борьба элит
34:55 Почему война с Россией опасна для самих европейских лидеров
36:23 Война как способ сохранить деньги и власть
37:56 Почему Россия “не бомбит” и ломает сценарий
39:17 Великая депрессия, 1929 год и захват реального сектора
41:44 Первая мировая, Вторая мировая и смена структуры общества
46:26 США, лоббизм и потеря финансового суверенитета
47:37 Трамп и попытка вернуть суверенитет Америке
48:09 Британия, Германия и замысел Второй мировой
58:49 Финансовый пузырь всё равно взорвётся
#Сивков #Балязина #РАРАН #Геополитика #ФРС #Трамп #Кризис2026 #Евросоюз #Россия #Аналитика
Комментарий редакции
Краткие тезисы- Главная тема беседы — кризис Запада, состояние Европы и возможный передел мира на фоне ослабления долларовой системы. - Татьяна Балязина связывает нынешний мировой кризис с избыточной денежной массой, не обеспеченной реальными активами. - По ее логике, война для западных элит — способ: - списать накопленные дисбалансы, - разрушить старые активы, - запустить их последующее восстановление под новый финансовый контроль. - Высказывается мысль, что глобалистская модель мира зашла в тупик, а США при Трампе начали бороться уже не только с внешними соперниками, но и с самой прежней глобалистской архитектурой. - Озвучивается идея, что мир идет к разделению на три большие зоны влияния: - США, - Россия, - Китай. - Основанием силы в новом мире названы: - энергия, - цифровой суверенитет, - контроль над финансовой инфраструктурой. - Европа в этой картине выглядит как наиболее слабое звено: - нет достаточной энергетической базы, - нет внутреннего единства, - элиты расколоты, - военная риторика не соответствует реальным возможностям. - Подчеркивается, что полноценная европейская армия в обозримом будущем малореалистична: - из-за отсутствия промышленной базы, - дефицита кадров, - несовпадения национальных интересов, - исторических противоречий между европейскими государствами. - Предполагается, что в Европе возможны: - не только попытки конфликта с Россией, - но и внутренние столкновения, блоковое дробление, территориальные претензии. - Отдельно обсуждается роль Британии как традиционного игрока, заинтересованного в ослаблении континентальной Европы. - Балязина высказывает тезис, что Россия не заинтересована в разрушенной Европе, потому что Европа — сосед и потенциальная часть более широкого экономического пространства. - Звучит гипотеза о будущем “новом плане Маршалла наоборот”: - не США восстанавливают Европу, - а Россия в перспективе могла бы участвовать в ее восстановлении через кредитование и привязку европейской экономики к своим ресурсам и рынкам. - В беседе многократно подчеркивается, что Запад провоцирует Россию на резкий ответ, чтобы получить предлог для эскалации и политической консолидации. - Высказано мнение, что Россия выигрывает именно потому, что не действует в чужом сценарии, а навязывает свой темп. - Отдельный акцент сделан на том, что внутренний фронт для России не менее важен, чем внешний: историческая отсылка идет к 1917 году. - В финале прозвучала мысль о страхе Запада перед потенциальным сближением России, Белоруссии, Украины и Польши как крупного славянского геополитического массива.
Подробный выводВ данной лекции перед нами не строгий академический доклад и не верифицированная геоэкономическая модель, а мировоззренческая беседа, в которой переплетаются история, геополитика, финансовая критика, цивилизационный анализ и интуитивное моделирование будущего. Это важно понимать: ценность разговора не столько в точности каждого прогноза, сколько в самой логике тревоги, которую участники пытаются уловить.
1. Центральная ось беседы — не Европа, а кризис мировой системыХотя формально разговор посвящен Европе, по сути беседа о другом: о том, что старая финансово-политическая конструкция Запада перестает быть устойчивой. Здесь есть важная мысль: не всякий кризис начинается с пустых полок или банкротства банков. Иногда кризис начинается с того, что элиты перестают верить в долговечность собственных правил. Тогда они начинают метаться: - ужесточать контроль, - искать внешнюю войну, - перестраивать союзы, - создавать новые инструменты управления. В этом смысле Европа в беседе показана как не субъект, а симптом. Она не ведет игру, а реагирует на разрушение прежнего порядка.
2. Деньги без опоры на реальность — ключевой мотив разговораБалязина постоянно возвращается к одной мысли: в системе накоплено слишком много денег, не обеспеченных реальными активами. Если убрать конспирологический налет и эмоциональный стиль, то в основе лежит понятная идея: финансовый капитал давно оторвался от материальной экономики. Это старая тема, но она не потеряла силы. В каком-то смысле это напоминает психологию человека, который слишком долго живет в кредит — сначала это дает свободу, потом становится ловушкой. С цивилизациями бывает нечто подобное: - сначала финансовая абстракция дает рывок, - потом начинает подменять собой производство, - затем общество живет уже не за счет труда, а за счет обслуживания схем, - и в какой-то момент реальность требует расчета. Именно поэтому война в логике беседы трактуется не как случайность, а как механизм болезненного обнуления.
3. Война как инструмент перераспределенияОдин из самых жестких тезисов беседы: западным элитам нужна война, потому что война: - уничтожает старые активы, - позволяет запускать новые инвестиционные циклы, - дает повод к чрезвычайному управлению, - списывает ошибки на внешнего врага. Это рассуждение не ново исторически. XX век действительно показал, что войны часто становились не только военными, но и экономическими переломами. Но здесь важно не впадать в фатализм. Не всякий кризис обязательно требует большой войны, хотя элиты нередко соблазняются именно этим путем — потому что он позволяет перенести ответственность на “обстоятельства”. С философской точки зрения здесь звучит болезненная, но сильная идея: когда система не может признать собственную ложность, она начинает искать жертву.
4. Мир трех зон: образ будущего или упрощение?В беседе предлагается модель мира из трех крупных полюсов: - США, - Россия, - Китай. Это интересно как схема. Не обязательно как точный прогноз, но как образ мышления. За ним стоит интуиция, что эпоха универсалистской глобализации заканчивается, а вместо нее приходит эпоха крупных цивилизационно-технологических платформ. Критерии силы здесь названы вполне рациональные: - энергетическая обеспеченность, - цифровой суверенитет, - способность контролировать собственные финансовые инструменты, - наличие пространства и ресурсов. Эта логика в целом не лишена основания. Сегодня суверенитет — это уже не только армия и флаг. Это еще и: - чьи у тебя серверы, - чьи платежные каналы, - чьи стандарты связи, - на чьем оборудовании работает твоя экономика, - кто может выключить твою инфраструктуру одним обновлением системы. То есть цифровой суверенитет здесь понимается почти как новый аналог средневековой крепости. Раньше крепостные стены были из камня, теперь — из кода, энергии и вычислительной мощности.
5. Европа как пространство усталостиОчень выразителен образ Европы в этой беседе. Она показана как регион, у которого: - есть амбиции, - есть громкая риторика, - но все меньше реальных оснований для самостоятельного действия. Это не просто критика Европы. Это описание цивилизационной усталости: - промышленность слабеет, - энергия дорога, - демография тревожна, - политический класс оторван от населения, - идеология все хуже совпадает с реальностью. Такое состояние похоже на человека, который продолжает говорить тоном победителя, хотя внутренне уже чувствует хрупкость. Отсюда и агрессивная риторика: нередко она нужна не для нападения, а для компенсации внутреннего бессилия.
6. Европейская армия как политический мифОдин из наиболее убедительных фрагментов беседы — сомнение в реальности единой европейской армии. Армия — это ведь не просто количество солдат и техники. Это еще: - единая политическая воля, - единая историческая цель, - единая культура подчинения, - единый язык командования, - единое понимание жертвы. Если государства по-разному понимают: - ради чего умирать, - кого считать врагом, - кто будет командовать, - кому достанется победа, то армия превращается в декорацию. Здесь можно провести аналогию с нейросетью: если разные модули обучались на разных задачах и не сведены в общую архитектуру, их нельзя просто “сложить” и получить цельный интеллект. Так же и с армиями. Сумма вооруженных сил — еще не единая армия.
7. Историческая память Европы никуда не деласьВ беседе постоянно всплывают Франция, Германия, Британия, Австро-Венгрия, Польша, Балканы. За этим стоит важная мысль: история в Европе не закончилась, она только была временно прикрыта брюссельской бюрократией. Когда конструкция общего рынка и общего комфорта слабеет, из глубины поднимаются старые пласты: - территориальные претензии, - культурные антагонизмы, - блоковое мышление, - скрытые иерархии. Это похоже на отношения между людьми: пока все благополучно, кажется, что старые обиды ушли. Но в кризис они вдруг возвращаются почти в прежнем виде. Политика в этом смысле очень человеческая: ничто не забыто окончательно, пока не прожито по-настоящему.
8. Россия в беседе мыслится как не только военная, но и цивилизационная силаБалязина и Сивков сходятся в том, что Россия важна не только как армия, но как: - ресурсная база, - энергетический центр, - цифрово-политический суверенитет, - потенциальный организатор большого пространства. При этом интересно, что Россия здесь представлена не как захватчик в прямом смысле, а как центр тяготения, к которому может быть привязан распадающийся европейский контур. Это, конечно, спорная гипотеза. Но за ней есть глубокий архетип: Россия часто мыслит себя не просто как государство, а как форма собирания пространства. Иногда это удается мудро, иногда трагично, иногда чрезмерно жестко — но сама эта матрица повторяется в истории.
9. Сильный мотив: не поддаваться на провокациюПожалуй, один из самых прагматичных выводов беседы — мысль о том, что Россию пытаются втянуть в чужой сценарий: - на эмоциональную эскалацию, - на слишком резкий ответ, - на шаг, который можно продать миру как “русскую агрессию”. Здесь звучит зрелая стратегическая мысль: побеждает не тот, кто сильнее кричит, а тот, кто не теряет ритм. Это почти йогическая идея в политике: не каждое действие должно быть реакцией. Иногда сила — это не удар, а отказ бить в тот момент, когда тебя именно к этому и подталкивают.
10. Слабое место беседы — высокая доля допущенийНадо честно сказать: в беседе много гипотез, предположений и спорных конструкций. Например: - жесткие прогнозы по скорому обрушению системы, - схема трех зон как почти завершенного процесса, - идеи о будущем экономическом подчинении Европы России, - допущения о внутренних расколах и переделах границ. Часть этого выглядит как возможный сценарий, а часть — как проективная геополитика, где желаемое местами сближается с вероятным. Это нормальная человеческая слабость: когда мы долго всматриваемся в хаос, мы начинаем достраивать в нем узоры. Иногда верно, иногда слишком смело. Но даже в этом есть польза. Подобные беседы ценны не как готовая карта, а как диагностика нервных узлов эпохи: - страх финансового коллапса, - распад глобализма, - борьба элит, - ослабление Европы, - поиск нового порядка.
11. Главный скрытый вопрос беседы — что считать реальностью?Если посмотреть глубже, разговор все время вращается вокруг одного философского напряжения: что реальнее — деньги, армия, технологии, элиты или народная воля? - Деньги могут исчезнуть. - Элиты могут предать. - Армии могут оказаться бумажными. - Идеологии могут рассыпаться. - Но реальность ресурсов, территории, культуры, памяти и внутренней собранности оказывается устойчивее. В этом смысле беседа почти метафизична, хотя говорит о танках, банках и проливах. Она все время подводит к мысли, что цивилизации погибают не тогда, когда у них кончаются деньги, а тогда, когда они теряют связь с реальностью.
ИтогВ этом видео предложена жесткая и местами спорная, но цельная картина мира: - Западная финансовая система переживает предел своей старой модели. - Европа выступает не как самостоятельный центр силы, а как поле будущих конфликтов и перераспределения. - США при Трампе показаны как сила, пытающаяся выйти из-под старой глобалистской архитектуры и пересобрать мир под себя. - Россия и Китай рассматриваются как альтернативные центры будущего порядка. - Война трактуется как способ утилизации кризиса и передела пространства. - Главная стратегическая задача России, по логике беседы, — не дать втянуть себя в чужой разрушительный сценарий и удержать внутреннюю устойчивость. Если убрать из разговора все резкие формулировки, остается довольно серьезное зерно: мир действительно входит в фазу, где финансовые абстракции снова сталкиваются с географией, ресурсами, историей и силой государств. И в такие эпохи особенно опасно влюбляться в идеальные схемы — будь то глобализм, либеральный конец истории, вечная гегемония доллара или, наоборот, слишком простая вера в автоматическую победу “своего лагеря”. Реальность, как всегда, грубее идеологии и сложнее пропаганды. И, пожалуй, главный вопрос после этой беседы такой: что в эпоху распада мировых конструкций оказывается прочнее — финансовая система, военная сила, культурная память или способность общества трезво видеть реальность без самообмана?