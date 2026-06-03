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Доктор военных наук Константин Сивков и аналитик Татьяна Балязина разбирают экономическую логику стоящую за европейской агрессивностью. Финансовый пузырь надутый с 2008 года достиг предела — элитам жизненно необходима большая война чтобы просто сжечь триллионы ничем не обеспеченных евро и долларов. Трамп подчинил ФРС новый глава присягнул в Белом доме — старые европейские кланы теряют рычаги. Мир раскалывается на три суверенных цифровых блока а Европа без энергии и суверенитета геополитически уходит под российский панрегион. И главный страх Запада который Балязина называет экзистенциальным — объединение России Белоруссии Украины и Польши.

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Таймкоды:

00:00 Вступление: Европа, война и состояние элит

01:44 Образование Татьяны Балязиной и опыт жизни во Франции

04:44 Готова ли Европа к войне с Россией

06:45 Почему Европе “необходима” война

07:11 Кризис 2008 года и избыток денежной массы

09:36 Долларовая система дошла до потолка

10:21 Цифровой контроль и проект нового мира

11:28 Трамп как инструмент разрушения старой системы

12:37 Глобальные финансы против национального сектора

14:19 Почему не должно остаться суверенных стран

15:23 Стейблкоины, ФРС и контроль над деньгами

17:07 Верхние этажи финансовой власти

18:03 Три панрегиона: Россия, Китай, США

18:51 Энергия как основа цифрового суверенитета

20:35 Европа как часть российского панрегиона

23:47 Зачем европейским элитам война

25:14 Германия, Польша и риск передела внутри Европы

26:01 Возможная война внутри Европы

27:31 Британия как организатор европейских конфликтов

28:17 Сербия как точка возможной провокации

30:52 Запрет соцсетей и страх европейских властей

33:01 Финансовый крах и борьба элит

34:55 Почему война с Россией опасна для самих европейских лидеров

36:23 Война как способ сохранить деньги и власть

37:56 Почему Россия “не бомбит” и ломает сценарий

39:17 Великая депрессия, 1929 год и захват реального сектора

41:44 Первая мировая, Вторая мировая и смена структуры общества

46:26 США, лоббизм и потеря финансового суверенитета

47:37 Трамп и попытка вернуть суверенитет Америке

48:09 Британия, Германия и замысел Второй мировой

58:49 Финансовый пузырь всё равно взорвётся

#Сивков #Балязина #РАРАН #Геополитика #ФРС #Трамп #Кризис2026 #Евросоюз #Россия #Аналитика