12 апреля 1961 года Юрий Гагарин стал первым человеком в космосе, опередив американцев меньше чем на месяц. Как Советскому Союзу удалось выиграть гонку за первенство? Почему американцы планировали суборбитальный полёт, а мы — орбитальный? И какие легенды до сих пор окружают первый полёт?

В этом выпуске Сурен Цормудян вместе с Егором Яковлевым разбирают историю космического противостояния между СССР и США:

— Ракета Р-7 и спутник: почему запуск 1957 года стал шоком для Запада

— Суборбитальный vs орбитальный: в чём разница и почему США выбрали более простой путь

— Алан Шепард: как американский астронавт готовился стать первым — и его разочарование

— Легенды о погибших космонавтах: откуда они взялись

— Выбор первого космонавта: почему остановились на Гагарине, а не на Титове или Нелюбове

— Кодовый замок: почему космонавт не мог просто так включить ручное управление

— «Ландыш» и ошибка в рапорте: что происходило на Байконуре перед стартом

— Сложный спуск и встреча с местными жителями: почему Гагарин приземлился не там, где планировалось

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#Гагарин #Космос #Королёв