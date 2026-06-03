“Фашизм не пройдёт!” Е.Ю.Спицын, Д.Г.Новиков, С.Ф.Санакоев на канале Красная линия “Точка зрения
Эфир на канале Красная линия 29 мая 2026 г.
Поддержи канал: моя карта Сбербанка – 5336 6903 1682 6694 (Евгений Юрьевич С.)
http://www.donationalerts.com/r/spicyn_e_y
✔️ Дзен: https://dzen.ru/istorik115
✔️ RuTube: https://rutube.ru/channel/2811621/
✔️ Max: https://max.ru/istorik115
Все площадки: https://taplink.cc/spicyn
Е.Ю. Спицын на канале Красная Линия. Все выпуски:
https://rutube.ru/plst/196326
#МПГУ #Спицын #СМИ #Краснаялиния
Комментарий редакции
Краткие тезисы- В Москве прошёл 3-й Международный антифашистский форум, организованный КПРФ, с участием 180 делегаций из 95 стран. - Участники беседы рассматривают форум как часть формирующегося международного антифашистского движения, начатого ранее в Минске. - Центральная мысль обсуждения: фашизм трактуется как порождение капитализма и империализма, особенно в его кризисной, «загнивающей» стадии. - Отдельный акцент сделан на теме государственного терроризма: в этом качестве рассматриваются действия США и их союзников, а также политика в отношении Ирана, Кубы, Венесуэлы, Палестины. - Украина в логике выступающих представлена как пример того, как национализм и неонацизм используются крупным капиталом и Западом как инструмент против России. - Подчёркивается, что борьба с фашизмом, по мнению участников, неотделима от борьбы с антисоветизмом и антикоммунизмом. - Историческая память названа ключевым полем борьбы: фальсификация истории рассматривается как один из главных механизмов политического переформатирования общества. - Особое внимание уделено молодёжи: звучит тревога из-за слабого исторического и идеологического иммунитета, особенно в цифровой среде. - Советский Союз в беседе представлен как пример интернационального, антифашистского и социально справедливого проекта, который обеспечил победу над нацизмом. - Отдельно обсуждается необходимость международной координации левых, антифашистских и антиколониальных сил. - Китай представлен как важный участник формирования альтернативного мирового порядка, где ставка делается не только на идеологию, но и на экономическое развитие стран глобального большинства. - Финальный мотив беседы: антифашизм — это не только историческая память, но и актуальная политическая, культурная и мировоззренческая борьба.
Подробный выводВ данной лекции антифашизм подаётся не как музейная тема о прошлом, а как живой нерв современной мировой политики. Авторы беседы настаивают: фашизм нельзя понимать узко — только как германский национал-социализм 1930–1940-х годов. Для них это более широкий исторический механизм, возникающий тогда, когда капитализм входит в фазу системного кризиса и ради самосохранения отбрасывает даже собственные либеральные маски. Это важная логика беседы: там, где рушатся правила, где насилие становится нормой, где элита спасает своё господство через страх, пропаганду и расчеловечивание противника, — там, по их мнению, проявляется фашизирующая тенденция. С одной стороны, эта позиция идеологически очень определённая и жёсткая. С другой — в ней есть внутренняя историческая последовательность. Участники связывают воедино несколько линий: империализм, государственный терроризм, информационную войну, русофобию, антисоветизм, неонацизм на Украине и кризис западной гегемонии. Для них это не набор отдельных событий, а единая система симптомов. Можно сказать, что в беседе предложена цельная марксистская картина мира, где политика, культура, образование и медиа — это не вторичные явления, а инструменты классовой борьбы. Особенно значим тезис о том, что фальсификация истории предшествует политической катастрофе. Это мысль не только историческая, но и почти психологическая. Человека и целый народ редко ломают сразу. Сначала меняют язык, затем символы, потом героев, потом критерии добра и зла. В этом смысле историческая память здесь понимается как нечто вроде коллективной нервной системы: если её повредить, общество перестаёт различать, где подвиг, а где предательство. И потому тревога по поводу молодёжи, образования, соцсетей и размывания смыслов звучит в беседе особенно остро. Интересен и более глубокий слой разговора: борьба идёт не только за территории и ресурсы, но и за интерпретацию реальности. Кто назовёт себя демократией, тот и получает моральное право на насилие. Кто первым навесит ярлык, тот часто и выигрывает в информационном поле. В этом есть почти философский парадокс современности: мир, который бесконечно говорит о правах человека, может одновременно оправдывать войны, санкции, перевороты и коллективное наказание целых народов. Беседа пытается вскрыть именно эту двойную мораль. При этом важна и другая линия: участники не ограничиваются только критикой Запада, а подводят к мысли, что внутренние ошибки России тоже опасны, особенно когда речь идёт об антисоветизме, идеологической пустоте и попытке примирить непримиримое в истории. Здесь звучит очень существенное предупреждение: нельзя строить национальное единство на смешении жертвы и палача, героя и предателя. Такая «всеядность» не примиряет общество, а разрушает нравственные критерии. И в этом тезисе, вне зависимости от политических симпатий, есть серьёзный смысл: народ теряет будущее, когда перестаёт различать, что именно в его прошлом достойно любви, а что требует честного суда памяти. Линия о Китае в беседе выполняет особую функцию. Китай показан не просто как союзник, а как пример иной модели влияния: не только военной или идеологической, а инфраструктурной, экономической, цивилизационной. Это важно, потому что в разговоре антифашизм связывается не только с сопротивлением злу, но и с созданием альтернативы. Ведь пустое отрицание не рождает новый мир. Если бороться с гегемонией, нужно предлагать другой принцип организации международной жизни — более справедливый, менее колониальный, более ориентированный на большинство. Здесь антифашизм становится уже не лозунгом, а проектом мирового переустройства. Если посмотреть шире, беседа посвящена не только фашизму, но и природе политического зла вообще. Зло здесь возникает там, где человек превращается в средство, где память становится объектом манипуляции, где идеология обслуживает выгоду, а выгода прикрывается высокими словами. В этом смысле фашизм — не только конкретный режим, но и крайняя форма отчуждения: от истории, от совести, от правды, от другого человека. И потому антифашизм в логике участников — это не просто «быть против нацизма», а стоять за достоинство народа, историческую правду, социальную справедливость и право большинства на собственную судьбу. Практический смысл беседы тоже ясен. Форум нужен не только как символ, но как площадка координации, обмена аргументами, укрепления международных связей, выработки общего языка сопротивления. И здесь есть здравая мысль: даже самая сильная идея слабеет, если у неё нет институтов, медиа, образования, культурной опоры и международной солидарности. Истина без организации часто проигрывает лжи, у которой есть бюджеты, сети и дисциплина. Итоговый вывод можно сформулировать так: в этом видео антифашизм мыслится как синтез исторической памяти, социальной критики, международной солидарности и идеологической ясности. Можно соглашаться не со всеми оценками, можно спорить с политической резкостью отдельных формулировок, но основная интуиция беседы понятна и серьёзна: фашизм не появляется из пустоты — он вырастает там, где кризис системы соединяется с ложью, страхом, расчеловечиванием и разрушением памяти. А значит, борьба с ним начинается не только на фронте, но и в школе, в культуре, в языке, в учебнике, в медиапространстве и в способности общества честно смотреть на собственную историю. И здесь остаётся вопрос, который выходит далеко за пределы одной политической позиции: если правда о прошлом так легко становится оружием в настоящем, то как отличить живую историческую память от той версии истины, которая просто удобна очередной эпохе?