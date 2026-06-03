На чьей стороне Китай?

Как он влияет на новый мировой порядок?

Перейдёт ли туда горячая фаза конфликта?

Какие ошибки СССР допустил в отношениях с Китаем?

Вместе с китаеведом и публицистом Николаем Вавиловым разобрали, как Китай превратился из периферии мировой политики в главный центр глобальной силы. Поговорили о китайской модели государства, отношениях Пекина и Москвы, роли Си Цзиньпина и исторической логике развития Китая. Обсудили природу китайского коммунизма и то, как противостояние США и Китая меняет мировой порядок.

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Подкаст «Чистота понимания» – авторский проект философа и военно-политического технолога Алексея Чадаева и медиатехнолога и писателя Семёна Уралова, модератор беседы – журналист Иван Князев.

Вместе с приглашенными экспертами авторы подкаста разбираются в сложных вопросах, с которыми каждый человек сталкивается ежедневно, обсуждают острые и актуальные события вокруг, вникают в тонкости и нюансы всех процессов.

00:00 Введение

01:04 Тема обсуждения

01:58 Личный опыт Николая Вавилова

04:12 Контекст и атмосфера

05:09 Роль Китая в современной России

06:03 Экономические и культурные связи

07:51 Экономические изменения в Китае

08:46 Геополитические аспекты

11:41 Ошибки Хрущёва и их последствия

13:49 Исторический шанс и современное сотрудничество

14:49 Исторические примеры влияния на Китай

15:45 Роль России и Китая в новом мировом порядке

16:43 Стереотипы о Китае

18:30 Политическая структура Китая

21:26 Этническая идентичность в Китае

23:24 Аналогии с историческими империями

24:50 Проблемы единства в Китае

25:45 Конституционные изменения в Китае

27:33 Определение китайской нации

28:34 Идеологические векторы в современном Китае

30:56 Коммунизм и освобождение

31:55 Тайные общества и подпольное движение

32:57 Этнические мотивы в революционных движениях

33:53 Экономическая система Китая

34:52 Понятие партии в Китае

37:48 Частная собственность в Китае

38:47 Восприятие современной России

39:40 Мао Цзэдун и его отношения с СССР

44:17 Традиции и ритуалы в Китае

45:35 Отношение Сталина к Мао Цзэдуну

46:21 Визит Мао в Москву

48:54 Политическая стратегия Мао

50:50 Внутренняя борьба в Китае

54:53 Экономические отношения с СССР

55:52 Корейская война и её последствия

57:34 Особенности китайского и русского языков

58:32 Влияние языка на мышление

59:32 Технологические достижения китайцев

1:00:29 Мастерство и воображение

1:02:16 Комбинаторика и эклектика

1:03:14 Религия и заимствования

1:05:55 Религиозные особенности Китая

1:07:52 Культ предков в Китае

1:08:50 Семейно-клановое общество

1:09:47 Проблемы с кладбищами

1:12:38 Демографические проблемы Китая

1:13:38 Современные проблемы Китая

1:14:31 Урбанизация и демографические тренды

1:15:21 Культурные различия и демографические процессы

1:16:19 Демографические тренды в Восточной Азии

1:17:23 Геополитические и экономические выводы

1:18:16 Перспективы Китая и его отношения с Россией

1:20:13 Реальная угроза от Китая

1:22:13 Концепция Петра I

1:23:09 Торговые отношения с Китаем

1:24:05 Китайская внешняя политика

1:25:02 Культурные и языковые связи

1:26:54 Советское прошлое и коммунистическая матрица

1:27:54 Экономические отношения

1:29:49 Конфликты на Украине

1:30:15 Пророчество о 2026 году

1:31:13 Реакция США и последствия

1:33:00 Экономические аспекты

1:33:58 Попытки Китая в Грузии

1:34:45 Позиция китайской элиты

1:35:15 Логика организации постсоветского пространства

1:36:13 Грузооборот и транспортные пути

1:37:10 Конфликты и геополитика

1:42:42 Роль России в мировой экономике

1:43:42 Переработка ресурсов

1:45:52 Инвестиции и стратегии Китая

1:47:50 Военная мощь и ядерный щит

1:49:35 Исторический контекст и союз с США

1:51:33 Политическая ситуация в Китае

1:52:28 Перспективы отношений с Россией

1:53:15 Внутренняя политика и постсоветское пространство

1:54:10 Экономические интересы и геополитика

1:55:07 Влияние Запада и Китая

1:56:04 Схема влияния на постсоветском пространстве

1:57:02 Политические режимы и китаисты

1:58:57 Будущие обсуждения

1:59:54 Завершение

ТГ-канал Семёна Уралова: https://t.me/su2050

ТГ-канал Алексея Чадаева: https://t.me/chadayevru

ВК-сообщество: https://vk.com/chistpon

«Чистота понимания» в ВК:

https://vkvideo.ru/playlist/-17549882_51213261

«Чистота понимания» на RUTUBE:

https://rutube.ru/plst/720201

Николай Вавилов

Youtube: @nnvavilov

ТГ: https://t.me/shuohuaxia

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