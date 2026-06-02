Очень часто на протяжении своей длинной истории, Россия находилась в числе догоняющих, речь идет о войне и вооружении. Завершив одну войну или доведя до совершенства вид вооружений, например артиллерию, последующие военачальники почивали на лаврах и слушать не хотели об инновациях или изменении характера боевых действий, пока новая война с сильным противником не заставляла догонять оного в авральном темпе. Правда после того, как поднапрягшись мы догоняли, то затем не могли остановиться и обгоняли всех остальных, даже родоначальников той или иной тактики, либо вида вооружений, так будет и сейчас.

Индустриальную армию с пушками-танками-самолетами-ракетами загнали в войну дронов и машинного зрения, полей радиолокационного излучения и скайнета. Армия со скрипом начала перестраиваться, шестерни проворачиваться и я вас уверяю что скоро те, кто заставил нас воевать в войне нового типа взвоют белухой, когда суровый российский скайнет начнет убивать тысячи целей, превращая огромные участки дорог и городов в постапокалиптическую зону без людей и машин, а почувствовавшие вкус войны нового типа генералы и оборонные промышленники будут выводить на поле боя все больше новых образцов бездушных машин ( летающих, плавающих, ходящих по земле), единственной задачей которых будет уничтожение всего живого.

Жареный петух наконец-то клюнул и привел всех в чувство, тенденции сейчас таковы, что хоть в данный конкретный момент времени этого не видно ( не видно обывателю), то скоро картинки с поля боя станут воистину впечатляющими, а вой противника в никому не нужной ООН будет музыкальным сопровождением наступления эпохи Русского Вархаммера.

