Жареный петух наконец-то клюнул
Очень часто на протяжении своей длинной истории, Россия находилась в числе догоняющих, речь идет о войне и вооружении. Завершив одну войну или доведя до совершенства вид вооружений, например артиллерию, последующие военачальники почивали на лаврах и слушать не хотели об инновациях или изменении характера боевых действий, пока новая война с сильным противником не заставляла догонять оного в авральном темпе. Правда после того, как поднапрягшись мы догоняли, то затем не могли остановиться и обгоняли всех остальных, даже родоначальников той или иной тактики, либо вида вооружений, так будет и сейчас.
Индустриальную армию с пушками-танками-самолетами-ракетами загнали в войну дронов и машинного зрения, полей радиолокационного излучения и скайнета. Армия со скрипом начала перестраиваться, шестерни проворачиваться и я вас уверяю что скоро те, кто заставил нас воевать в войне нового типа взвоют белухой, когда суровый российский скайнет начнет убивать тысячи целей, превращая огромные участки дорог и городов в постапокалиптическую зону без людей и машин, а почувствовавшие вкус войны нового типа генералы и оборонные промышленники будут выводить на поле боя все больше новых образцов бездушных машин ( летающих, плавающих, ходящих по земле), единственной задачей которых будет уничтожение всего живого.
Жареный петух наконец-то клюнул и привел всех в чувство, тенденции сейчас таковы, что хоть в данный конкретный момент времени этого не видно ( не видно обывателю), то скоро картинки с поля боя станут воистину впечатляющими, а вой противника в никому не нужной ООН будет музыкальным сопровождением наступления эпохи Русского Вархаммера.
Комментарий редакции
Краткие тезисы- Автор описывает повторяющийся исторический паттерн: Россия часто сначала отстает в военных инновациях, но затем в форсированном режиме догоняет и нередко перегоняет конкурентов. - В качестве примера приводится переход от классической индустриальной армии к войне нового типа: дроны, машинное зрение, радиолокационные поля, автоматизированные системы поражения. - Тезис автора: армия уже начала болезненную, но неизбежную перестройку под новую технологическую реальность. - Предполагается, что в ближайшем будущем Россия сможет создать крайне эффективные автономные и полуавтономные боевые системы, резко усилив военный потенциал. - Текст выдержан в апокалиптической и триумфалистской риторике: война будущего мыслится как мир бездушных машин, массового поражения и тотального подавления противника. - Финальный образ — «Русский Вархаммер» — это метафора милитаризированного технологического будущего, где война становится почти самодовлеющей логикой развития.
АнализЭтот текст интересен не столько как военно-аналитический прогноз, сколько как психологический и культурный симптом. В нем соединяются сразу несколько пластов: историческая память, технологический фетишизм, национальная травма догоняющего развития и почти религиозная вера в искупительную силу мобилизации.
1. Главная мысль текстаСтержневая идея проста: Россия традиционно поздно реагирует на смену военной эпохи, но, будучи вынужденной, быстро мобилизуется и затем способна превзойти всех. Это не новая мысль. Она глубоко укоренена в российском историческом сознании. Здесь есть узнаваемый сюжет: сначала — инерция, косность, недооценка перемен; потом — болезненный удар реальности; затем — сверхусилие, мобилизация, рывок и надежда на исторический реванш. По сути, это не просто рассуждение о дронах. Это миф о пробуждении через катастрофу.
2. В чем сила этого текстаНадо признать: в тексте есть рациональное зерно.
Во-первых:автор верно указывает на то, что характер войны действительно меняется. Сегодня поле боя все сильнее определяется не только числом танков и стволов, но и: - беспилотными системами, - сенсорными сетями, - связностью контуров управления, - алгоритмами распознавания целей, - радиоэлектронной борьбой, - скоростью обработки данных. Иными словами, война все больше напоминает соревнование экосистем, а не просто столкновение отдельных платформ. Не танк против танка, а сеть против сети.
Во-вторых:точно подмечен феномен институциональной инерции. Любая большая армия готовится прежде всего к прошлой войне. Это почти универсальный закон. Генералы, штабы, промышленность и бюрократия мыслят категориями уже освоенного. Новое воспринимается как угроза привычному порядку. В этом смысле Россия здесь не уникальна — так было у многих держав. Но автор прав в том, что цена запоздалой адаптации в военном деле особенно высока.
3. Где текст становится мифом, а не анализомНо дальше начинается не аналитика, а воображаемая компенсация. Автор переходит от наблюдения о технологическом сдвиге к почти экстатическому образу будущего, где «суровый российский скайнет» превращает пространство в мертвую зону. Это уже не прогноз, а фантазия о тотальной субъектности через машину. Здесь работает глубинный психологический механизм: когда реальность болезненна и неопределенна, сознание ищет опору в образе будущего абсолютного превосходства. Не просто «адаптируемся», а «всех превзойдем». Не просто «внедрим технологии», а «противник взвоет». Не просто «автоматизация войны», а «эпоха Русского Вархаммера». Это очень человеческая реакция. Но она опасна тем, что подменяет понимание опьянением образом силы.
4. Технология как новый мифЗдесь особенно важен философский момент. Технологии в подобных текстах начинают играть ту роль, которую раньше играли идеологии или мессианские идеи. Машина становится не инструментом, а почти носителем исторического спасения. В этом есть парадокс. Материалистический, технократический язык — дроны, машинное зрение, РЛС, автономные платформы — вдруг начинает работать как религиозный. Как будто технология сама по себе гарантирует правоту, победу, очищение и новое будущее. Это напоминает старую человеческую склонность обожествлять собственные орудия. Когда-то это были меч, империя, класс, нация, атом, рынок. Теперь — алгоритм, беспилотник, нейросеть, автономный контур поражения. Но машина не обладает моралью. Алгоритм не знает, что такое справедливость. Автономная система не различает трагедию и триумф — она лишь исполняет функцию. Поэтому военная автоматизация — это не просто прогресс, а радикальный этический вызов.
5. Иллюзия контроляАвтор говорит о будущем, где «бездушные машины» будут уничтожать все живое. Возможно, он пишет это с восторгом, но в самой фразе скрыта правда, которая сильнее авторского пафоса. Любая система такого рода создает не только новые возможности, но и новые формы уязвимости: - зависимость от связи и данных, - уязвимость к РЭБ и кибервоздействию, - риск ошибок распознавания, - снижение порога применения силы, - размывание ответственности за убийство, - ускорение войны до темпов, в которых человек уже не успевает осмыслять последствия. Чем больше автономии у машины, тем меньше у человека времени на сомнение. А сомнение — это, как ни странно, один из последних рубежей человечности. В этом смысле «скайнет» — не просто образ силы, а образ утраты контроля под видом контроля.
6. Историческая правда и историческая самоидеализацияАвтор опирается на знакомую формулу: Россия сначала отстает, потом мобилизуется и в конце концов превосходит. Это частично верно как описание некоторых эпизодов истории. Но проблема в том, что из отдельных случаев легко сделать утешительный миф. История вообще редко бывает такой линейной и благородной. Мобилизационные рывки действительно возможны, но они почти всегда оплачиваются: - колоссальным напряжением общества, - ошибками управления, - жертвами, - деформацией институтов, - подчинением долгосрочного развития краткосрочной военно-политической задаче. То есть «догнать и перегнать» — это не магическая формула, а крайне дорогой режим существования. Здесь полезно мыслить не в логике героического эпоса, а в логике системного анализа: можно ли создать не только оружие нового типа, но и устойчивую среду для его разработки, производства, сопровождения, обучения, обновления, защиты от контрмер? Потому что современная война — это не просто железо. Это: - микроэлектроника, - программное обеспечение, - оптика, - каналы связи, - вычислительные мощности, - производственные цепочки, - инженерная школа, - культура обратной связи, - способность быстро исправлять ошибки. Без этого лозунг о «Русском Вархаммере» остается образом, а не стратегией.
7. Психология текста: неуверенность, спрятанная в бравадеСамое интересное в таких текстах — их эмоциональная структура. Снаружи: уверенность, сила, предвкушение технологического возмездия. Внутри: тревога, шок от смены эпохи, болезненное ощущение, что старые формы войны умирают, а новые еще не освоены. Бравада здесь выполняет функцию психической брони. Человек как будто говорит: «Да, нас застали врасплох, но теперь-то мы покажем». Это не только идеология, но и способ справиться с уязвимостью. И потому текст стоит читать не буквально, а симптоматически: как выражение коллективного желания снова почувствовать субъектность в мире, где технологии меняют саму ткань силы.
8. Образ «Вархаммера» как культурный маркерСравнение с Warhammer очень показательно. Эта вселенная — гипертрофированный мир бесконечной войны, дегуманизации, культа силы, индустриального мрака и сакрализации насилия. Использовать ее как позитивную метафору — значит, пусть и невольно, признать притягательность тотального военного эстетизма. Это вообще характерная черта эпохи медиа: война начинает переживаться не только как трагедия и расчет, но и как визуально-эмоциональный жанр. «Картинки с поля боя станут впечатляющими» — фраза страшная именно своей откровенностью. Здесь уже чувствуется сдвиг от реальности страдания к потреблению зрелища. Когда смерть становится впечатляющим контентом, общество незаметно утрачивает часть нравственной чувствительности.
Подробный выводПеред нами текст, в котором есть реалистическое ядро и опасная романтизация. Реалистическое ядро состоит в том, что война действительно вступила в новую фазу: автономизация, дроны, сетевые контуры, машинное зрение, борьба алгоритмов и сенсоров — это уже не фантастика, а изменившаяся реальность. Любая армия, которая не адаптируется к этому, будет платить за инерцию очень высокую цену. Но поверх этого реалистического ядра нарастает идеологическая оболочка: вера в то, что технологический рывок не просто решит военные задачи, а принесет почти историческое торжество, оправдает насилие и превратит войну в пространство национального самоутверждения. Здесь и возникает главная проблема. Технологии сами по себе не делают сторону ни мудрой, ни правой, ни гуманной. Они лишь масштабируют намерения, качество организации и глубину ошибок. Если в систему встроены трезвость, ответственность и обратная связь — она становится эффективнее. Если в нее встроены иллюзии, культ силы и презрение к человеческой цене — она делает катастрофу быстрее, точнее и больше. Именно поэтому разговор о войне нового типа нельзя вести только языком восторга. Нужен не только инженерный энтузиазм, но и нравственная зрелость. Иначе «бездушные машины» окажутся не нашим инструментом, а зеркалом нас самих — нашего страха, нашего упоения силой, нашей готовности заменить понимание зрелищем. Текст хорошо показывает старую человеческую слабость: когда реальность ранит, мы часто влюбляемся не в реальность, а в ее компенсаторный образ — в этом случае в образ всемогущей техновоенной мощи. Но зрелость начинается там, где мы способны смотреть на происходящее без самоопьянения: видеть необходимость адаптации, не превращая ее в культ; признавать силу технологий, не отдавая им душу; понимать неизбежность жесткости мира, не переставая различать, где эффективность, а где уже расчеловечивание. И, возможно, главный вопрос здесь не в том, кто быстрее построит свой «скайнет», а в том, сможет ли человек остаться человеком в мире, где истина силы все чаще подменяет силу истины?