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Интервью с главным техноблогером России – Валентином Wylsacom Петуховым!

Каким должен быть национальный мессенджер? Почему блокировки Telegram и WhatsApp не убедили людей перейти в MAX? Какие функции привлекут на новую площадку? Зачем нам цифровой паспорт? Эпоха свободного интернета закончилась? Что такое технологический суверенитет для России? Человек без телефона: богач или социальный инвалид?

Мессенджеры: борьба технологий или борьба за влияние? Apple – технологический лидер или это только маркетинг?

Как западные компании «кинули» россиян? Почему Mercedes потерял доверие, а к BMW вопросов меньше? Российский автопром ещё можно оживить, или это некромантия? И в чем секрет китайского рывка?

Таймкоды:

00:00:00 — Лучшие моменты интервью

00:00:49 — В гостях Валентин Wylsacom Петухов

00:01:17 — Wylsacom – техноблогер №1 в России

00:03:10 — ТОП техноблогеров от Wylsacom

00:04:10 — Цифровая версия лучше оригинала

00:06:48 — Вперед, к таксофонам и кнопкам!

00:08:10 — Человек без телефона – социальный инвалид?

00:09:53 — Сова или жаворонок?

00:10:31 — Технологический суверенитет нужен, а «чебурнет» – нет

00:14:12 — Западные компании уходили по-разному

00:17:21 — Российский коммерческий транспорт конкурентоспособен

00:19:04 — Искусственная поддержка АвтоВАЗа

00:23:08 — Мах и Telegram: разрушаем мифы

00:28:46 — Самый надоевший вопрос

00:29:30 — Интеграция: здравоохранение Вологодчины

00:30:50 — При запуске Мах «наступили на все грабли»

00:33:45 — Telegram – Павел Дуров, Apple – Стив Джобс, Max – Инстасамка?

00:37:27 — Max или Viber?

00:38:00 — Max нужно было создавать раньше

00:40:37 — Как улучшить Max: СБП, паспорт и права

00:44:55 — Собрать пул возможностей – и люди потянутся

00:47:21 — Разработчики Мах все понимают, они профессионалы

00:49:13 — Все мессенджеры можно «прочитать»

00:53:07 — Мах – не «китайский код»

00:55:26 — Мах как платформу для работы нужно еще развивать

00:57:55 — Рекламодатели идут в Мах

00:59:17 – Продолжение следует

Валентин Wylsacom Петухов:

Telegram – https://t.me/Wylsared

Мах – https://max.ru/WylsacomRed

YouTube – https://youtube.com/@wylsacom?si=O8ND3aH6tJjR6TYu

VK – https://m.vkvideo.ru/@wylsacom

RuTube – https://rutube.ru/u/wylsacom/videos/

Никита Данюк:

ВКонтакте – http://vk.com/danyuk.nickita

Instagram – https://www.instagram.com/nikita_danyuk

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