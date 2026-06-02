Приватность – это МИФ. В цифровом мире ЗАЩИТЫ НЕТ – Wylsacom / Метаметрика
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Интервью с главным техноблогером России – Валентином Wylsacom Петуховым!
Каким должен быть национальный мессенджер? Почему блокировки Telegram и WhatsApp не убедили людей перейти в MAX? Какие функции привлекут на новую площадку? Зачем нам цифровой паспорт? Эпоха свободного интернета закончилась? Что такое технологический суверенитет для России? Человек без телефона: богач или социальный инвалид?
Мессенджеры: борьба технологий или борьба за влияние? Apple – технологический лидер или это только маркетинг?
Как западные компании «кинули» россиян? Почему Mercedes потерял доверие, а к BMW вопросов меньше? Российский автопром ещё можно оживить, или это некромантия? И в чем секрет китайского рывка?
Таймкоды:
00:00:00 — Лучшие моменты интервью
00:00:49 — В гостях Валентин Wylsacom Петухов
00:01:17 — Wylsacom – техноблогер №1 в России
00:03:10 — ТОП техноблогеров от Wylsacom
00:04:10 — Цифровая версия лучше оригинала
00:06:48 — Вперед, к таксофонам и кнопкам!
00:08:10 — Человек без телефона – социальный инвалид?
00:09:53 — Сова или жаворонок?
00:10:31 — Технологический суверенитет нужен, а «чебурнет» – нет
00:14:12 — Западные компании уходили по-разному
00:17:21 — Российский коммерческий транспорт конкурентоспособен
00:19:04 — Искусственная поддержка АвтоВАЗа
00:23:08 — Мах и Telegram: разрушаем мифы
00:28:46 — Самый надоевший вопрос
00:29:30 — Интеграция: здравоохранение Вологодчины
00:30:50 — При запуске Мах «наступили на все грабли»
00:33:45 — Telegram – Павел Дуров, Apple – Стив Джобс, Max – Инстасамка?
00:37:27 — Max или Viber?
00:38:00 — Max нужно было создавать раньше
00:40:37 — Как улучшить Max: СБП, паспорт и права
00:44:55 — Собрать пул возможностей – и люди потянутся
00:47:21 — Разработчики Мах все понимают, они профессионалы
00:49:13 — Все мессенджеры можно «прочитать»
00:53:07 — Мах – не «китайский код»
00:55:26 — Мах как платформу для работы нужно еще развивать
00:57:55 — Рекламодатели идут в Мах
00:59:17 – Продолжение следует
Валентин Wylsacom Петухов:
Telegram – https://t.me/Wylsared
Мах – https://max.ru/WylsacomRed
YouTube – https://youtube.com/@wylsacom?si=O8ND3aH6tJjR6TYu
VK – https://m.vkvideo.ru/@wylsacom
RuTube – https://rutube.ru/u/wylsacom/videos/
Никита Данюк:
ВКонтакте – http://vk.com/danyuk.nickita
Instagram – https://www.instagram.com/nikita_danyuk
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Комментарий редакции
Краткие тезисы- Приватность в цифровом мире сильно переоценена: ощущение полной защищённости в мессенджерах — во многом миф. - Telegram не стоит идеализировать: обычные чаты там не являются автоматически «абсолютно защищёнными», а секретные чаты — отдельный режим, которым пользуются немногие. - Любой цифровой сервис уязвим при серьёзном интересе со стороны государства, спецслужб или крупных структур. - Не стоит “стоять насмерть” за технологический продукт, если за ним стоит конкретная компания со своими коммерческими интересами. - Технологический суверенитет стране нужен, но он не должен превращаться в изоляцию и «чебурнет». - Примеры удачного суверенитета: платёжная система МИР, СБП, локальные цифровые решения, снижающие зависимость от внешних игроков. - Санкции бьют прежде всего по обычным людям, делая повседневную жизнь неудобнее, а не обязательно решая заявленные политические задачи. - Западные компании повели себя по-разному: кто-то ушёл резко и некрасиво, кто-то сохранил обязательства и сервис. - Российский автопром в гражданском сегменте слаб, но в коммерческом транспорте ситуация не столь однозначна. - Проблема многих российских цифровых проектов — запоздалый старт: заниматься суверенными сервисами надо было раньше. - MAX как национальный мессенджер мог бы развиваться успешнее, если бы: - запускался раньше; - продвигался мягче; - сначала давал реальные удобства, а не административное давление; - предлагал пользователю экономическую и бытовую выгоду. - Агрессивное внедрение MAX вызвало у людей отторжение, особенно на фоне общей усталости от ограничений и стресса. - У MAX плохой стартовый образ: спорный нейминг, слабый брендинг, неудачные лица рекламной кампании. - Технологически MAX не выглядит безнадёжным: за короткий срок сделан большой объём работы, и часть решений уже конкурентоспособна. - Чтобы люди добровольно переходили в новый сервис, он должен быть не “обязательным”, а полезным. - Будущее национального приложения — в формате супераппа: документы, штрафы, оплата, госуслуги, повседневные сервисы в одном месте. - Люди всё больше устают от цифрового шума и искусственности, поэтому растёт ценность «человеческого», несовершенного, но живого.
Подробный выводВ этой беседе сталкиваются сразу несколько пластов реальности: технологический, политический, психологический и почти философский. На поверхности разговор идёт о приватности, Telegram, MAX, санкциях и цифровом суверенитете. Но по сути — о более глубокой вещи: как человеку жить в мире, где технологии уже не просто инструменты, а среда существования.
1. Главная мысль: приватность не исчезла полностью, но как массовая гарантия — это действительно мифЗдесь звучит довольно жёсткая, но реалистичная позиция: если кому-то действительно нужно получить доступ к вашим данным, то технические способы почти всегда найдутся. Это не значит, что каждый гражданин находится под тотальной персональной слежкой 24/7. Скорее, речь о том, что современный цифровой мир не даёт абсолютной неприкосновенности. Это важное различие. Часто люди мыслят в категориях крайностей: - либо «меня никто не читает», - либо «за мной следят каждую секунду». Реальность, как обычно, сложнее. Большинство людей действительно никому персонально не интересны. Но сама инфраструктура устроена так, что след, данные, доступ и возможности наблюдения существуют всегда. В этом смысле приватность становится не состоянием «я защищён», а скорее степенью сложности доступа ко мне. Если провести аналогию с философией: человек в цифровом мире напоминает не закрытый дом, а дом с множеством окон, штор и замков разного качества. Одни окна занавешены, другие нет, но сам дом уже встроен в прозрачный город.
2. Развенчание культа Telegram — важная и трезвая часть разговораОдин из самых полезных моментов — критика почти религиозной веры в Telegram. Здесь мысль проста: не надо превращать платформу в святыню. За любым мессенджером стоит компания, интересы которой не совпадают полностью с интересами пользователя. Это очень зрелая позиция. Люди часто идеализируют не только людей, но и продукты. Как в отношениях можно любить не человека, а образ, так и в технологиях — не сервис, а миф о нём. Telegram в массовом сознании стал символом свободы, сопротивления, цифровой независимости. Но в беседе этот образ осторожно разбирается: - секретные чаты — не режим по умолчанию; - коммерческий интерес никто не отменял; - геройский ореол вокруг платформы сильно подпитан маркетингом и обстоятельствами; - наличие удобного интерфейса не равно наличию метафизической честности. Это не нападка на Telegram, а попытка вернуть разговор в реальность. Удобный продукт — не бог. Популярный основатель — не гарант нравственной непогрешимости.
3. Технологический суверенитет здесь понимается не как изоляция, а как страховка от внешнего рубильникаОчень важный акцент: собеседник не поддерживает идею изолированного интернета, но при этом признаёт, что зависеть критически от внешних платформ опасно. Это прагматичная позиция. И здесь разговор уходит в зрелую государственную логику: если платёжные системы, связь, облака, мессенджеры, инфраструктура полностью завязаны на внешних игроков, то в момент конфликта страна и граждане оказываются уязвимы. Не в теории, а на практике. Пример с МИР и СБП — показательный. Пока всё спокойно, собственная система кажется лишней бюрократией. Но как только внешний контур начинает рушиться, наличие своих решений внезапно превращается из «перестраховки» в условие нормальной жизни. Это напоминает устройство психики человека. Пока не случился кризис, внутренняя опора кажется необязательной. Но в момент удара выясняется, что именно она и определяет, развалишься ты или удержишься.
4. MAX критикуется не за саму идею, а за способ реализацииЭто, пожалуй, центральный практический вывод. В беседе не говорится, что национальный мессенджер не нужен. Напротив: нужен. Но проблема в том, как именно он запускается. Основные претензии к MAX: - начали слишком поздно; - стали внедрять слишком резко; - выбрали агрессивную модель продвижения; - не создали человечески привлекательный образ; - недостаточно объяснили пользу; - дали людям ощущение, что им что-то навязывают сверху. И вот здесь проявляется тонкая социальная психология: люди готовы многое принять, если чувствуют уважение к своей свободе; и отвергают даже полезное, если чувствуют давление. Это универсальный закон. Не только для технологий. Так устроены и воспитание, и политика, и духовные практики, и даже любовь. Если что-то насильственно внедряется, человек начинает сопротивляться уже не содержанию, а самому факту вторжения.
5. Самая сильная идея про MAX: сервис должен покупать лояльность удобством, а не требовать её лояльностьюОчень здраво звучит мысль, что MAX должен был стать не просто «ещё одним мессенджером», а центром полезности. Не пугать, не обязывать, не апеллировать к патриотизму как к замене UX, а давать реальные плюсы: - удобные платежи; - кешбэк; - документы в телефоне; - права, паспорт, штрафы; - быстрые уведомления; - интеграция с повседневными задачами. То есть человек должен думать не «меня туда загоняют», а «мне там удобнее». Это глубоко прагматический и в то же время философский тезис. Настоящая сила системы — не в том, что она может заставить, а в том, что она становится естественной. Как вода: если она течёт удобно, никто не спорит с трубой.
6. Технологии перестают быть только технологиями — они становятся формой власти над вниманием, поведением и идентичностьюВ начале беседы звучит интересная мысль: раньше люди пользовались технологиями, а теперь технологии в каком-то смысле пользуются людьми. Это не просто красивый оборот. Это точное наблюдение. Сегодня устройство — не просто инструмент. Оно: - формирует привычки; - диктует темп общения; - меняет восприятие времени; - подменяет живую личность цифровым образом; - задаёт новую норму присутствия в мире. Цифровой профиль становится чем-то вроде аватара души — только часто более красивого, гладкого и управляемого, чем реальный человек. И тут беседа делает важный поворот: мы всё чаще живём не собой, а версией себя для интерфейсов. Это уже не просто тема IT. Это вопрос антропологии. Кто такой человек без телефона? Кто такой человек вне сети? Насколько наша личность уже слита с устройством? Ответ звучит жёстко: без смартфона современный человек почти выпадает из социальной ткани.
7. В разговоре чувствуется усталость эпохиОчень важный эмоциональный фон беседы — усталость людей. От ограничений, санкций, давления, тревоги, навязанных сервисов, цифрового шума. Это не просто фон, а ключ к пониманию общественной реакции на любые новые инициативы. Когда человек внутренне перегружен, он может отвергнуть даже потенциально хорошее решение только потому, что у него нет больше ресурса адаптироваться. В этом смысле проблема MAX — не только техническая, но и психологическая: он вышел в момент, когда общество уже находилось в состоянии раздражённой перегретости. Иногда дело не в том, что идея плохая. А в том, что нервная система общества не готова принять ещё одну обязательную новизну.
8. Линия про автопром и «кривое, но живое» неожиданно перекликается с темой цифрового мираРазговор об автомобилях и старых технологиях кажется боковым, но на деле он очень показателен. Там звучит мысль: чем больше вокруг идеальной, сенсорной, алгоритмической гладкости, тем сильнее растёт тоска по вещам, в которых ощущается человеческая рука. Это касается и контента, и техники, и общения. Люди начинают ценить: - не идеально сгенерированное, а настоящее; - не стерильно эффективное, а живое; - не безупречный интерфейс, а чувство подлинности. В этом есть почти духовный нерв. Мы долго шли к совершенству как к машинной точности, а теперь начинаем подозревать, что совершенство без жизни — это просто очень качественная пустота.
9. Общий смысл беседы: нужен не культ технологий и не страх перед ними, а взрослая трезвостьЕсли свести всё к одной формуле, то она такая: Это, пожалуй, и есть самый ценный вывод. Не романтизировать. Не демонизировать. Смотреть на вещи как есть. С одной стороны, есть опасная наивность: «добрые платформы меня защитят». С другой — разрушительная истерика: «всё уже бессмысленно, везде тотальная слежка». Между ними есть взрослая позиция: понимать ограничения системы, пользоваться инструментами осознанно и не путать удобство с истиной.
ИтогВ данной лекции проводится довольно редкая для публичного техноразговора линия: не поклонение технологиям, а их отрезвляющее осмысление. Приватность в цифровой среде показана как ограниченная и условная. Telegram — как полезный, но не сакральный инструмент. MAX — как потенциально нужный проект, проваливший прежде всего стиль старта, а не саму идею. Технологический суверенитет — как необходимая защита от внешней зависимости, но не как оправдание цифровой изоляции. Главный нерв беседы в том, что людям нужен не просто новый сервис, а чувство, что их не ломают через колено, а действительно делают жизнь удобнее. И, пожалуй, это относится не только к мессенджерам, но и вообще ко всей современной политике технологий: человек принимает не то, что ему навязывают, а то, в чём он узнаёт практическую пользу и уважение к своей свободе. И здесь возникает уже более широкий вопрос: если в цифровом мире каждая система предлагает нам удобство ценой прозрачности, то где проходит та граница, за которой комфорт перестаёт быть помощью и начинает становиться формой незаметного подчинения?