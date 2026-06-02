Авторская русская рок-опера «Праведная Кровь» — мрачная симфоническая композиция в духе progressive rock и театрального dark symphonic rock.

Вдохновлено атмосферой Jesus Christ Superstar: тяжёлые гитары, церковный орган, хоровые партии, оркестровые аранжировки и драматический баритон создают образ суда, памяти и неизбежного воздаяния.

Это песня не столько о мести, сколько о неотвратимой встрече человека с собственной душой.

Музыка и аранжировка: Suno

Текст: авторский

Слушать аудио: https://suno.com/s/Pa8O8sk1omQxtEqJ

Смотреть на Ютубе: https://www.youtube.com/watch?v=2XLEvp9BVps

Смотреть на Рутубе: https://rutube.ru/video/4970547ed12a058ac86db6a51bdec4d6/

Текст песни:

Праведная кровь

Да придёт на вас вся кровь праведная,

Пролитая на земле.

И будете гореть в огне,

И треск костей ваших поганых

Приятно слышать будет мне,

И треском этим буду пьяный. –

В нём есть вся праведная кровь,

Что проливали вы веками

Ножа не трогая руками,

Но не пролить которой вновь.

Праведная кровь взывает!

Разум требует суда.

То, что мир ваш покрывает,

Вызжет пламя навсегда.

Праведная кровь не стынет –

Память в вечности жива.

И ничто не остановит

Воздаяния жернова.

Всему на Свете есть предел,

Что отклоняется от Света,

И верная тому примета –

При жизни мёртвый Люцифер…

Вот присягнули вы чему

И заложили в суе душу,

И, как овца на поводу,

Шли на заклание послушно.

Праведная кровь взывает!

Разум требует суда.

То, что мир ваш покрывает,

Вызжет пламя навсегда.

Праведная кровь не стынет –

Память в вечности жива.

И никто не остановит

Воздаяния жернова.

Вот что воспели на Земле,

Пред чем склонились на колени,

Иного не оставив Мне,

Как вам воздать по-вашей вере.

И не держу на вас Я зла,

Ведь зла у вас итак в избытке…

Но не хочу Я этой пытки

И никому, и никогда!



Праведная кровь взывает!

Разум требует суда.

То, что мир ваш покрывает,

Вызжет пламя навсегда.

Но в последнем отраженье,

Перед бездной и судьбой,

Высший суд — не разрушенье

— Встреча с собственной душой.