Почему уголь – это стратегический ресурс будущего. Борис Марцинкевич
Две трети первичных энергетических ресурсов, добываемых и используемых на территории нашей страны, уходит на производство не электрической, а тепловой энергии. В студии канала «День» физик, главный редактор журнала «Геоэнергетика» Борис Марцинкевич.
Комментарий редакции
Краткие тезисы- В этом видео уголь рассматривается как не ресурс прошлого, а стратегическая основа будущего. - Главная мысль: энергетика всегда опирается не только на технологии, но и на географию, геологию и геополитику. - Основа человеческой энергетики исторически и до сих пор — реакция окисления углерода, то есть горение. - Уголь, нефть, газ и даже древесная биомасса — в широком смысле разные формы использования углеродного ресурса. - Автор подчеркивает, что человечество по-прежнему живет не в “постуглеродной”, а в углеродной цивилизации. - В мировой энергетике уголь сохраняет огромную долю: - около 26–27% в мировом энергобалансе, - около 33–35% в мировой выработке электроэнергии. - Уголь важен не только для электрогенерации, но и для: - металлургии, - промышленного тепла, - химической промышленности, - коммунально-бытового отопления. - “Зеленый переход”, по мнению автора, часто игнорирует физику энергосистем, особенно разницу между установленной мощностью и реальной выработкой. - Солнечная и ветровая генерация проигрывают традиционной по коэффициенту использования установленной мощности. - Для полной замены угольной генерации: - потребовались бы колоссальные объемы солнечных, ветровых, гидро- или атомных мощностей, - а также огромные площади, материалы, инфраструктура и время. - Даже замена угля природным газом упирается в логистику, добычу, трубопроводы, СПГ-флот и капитальные затраты. - Для России тема особенно важна, потому что в холодном климате критична не только электроэнергия, но и тепловая энергия, а о ней в публичных дискуссиях говорят мало. - Автор выступает за принцип: энергосистема должна опираться на местные ресурсы, что повышает надежность и экономическую устойчивость. - Китай приводится как пример прагматичного подхода: - он не отказывается от угля, - а использует его как универсальный стратегический ресурс, - одновременно развивая атом, солнце и ветер. - Уголь для Китая — это не только электричество, но и химия, материалы, топливо, удобрения, промышленное тепло. - Россия обладает гигантскими запасами угля, поэтому отказ от него автор считает нерациональным и стратегически вредным. - Итоговая позиция: уголь — это всерьез и надолго, особенно для стран с большой территорией, суровым климатом и мощной промышленной базой.
Подробный выводВ данной лекции проводится важная и местами неудобная мысль: реальная энергетика живет не лозунгами, а законами физики, геологии и экономики. Это, пожалуй, ключ ко всему сказанному.
1. Уголь здесь показан как фундамент, а не как анахронизмЧасто уголь воспринимают как нечто “грязное”, устаревшее, почти морально осужденное. Но автор переворачивает перспективу: уголь — это не просто старое топливо, а базовый элемент энергетической устойчивости цивилизации. Не потому, что он идеален, а потому что он: - доступен, - технологически освоен, - масштабируем, - пригоден не только для генерации, но и для промышленности в целом. Это очень прагматичный взгляд. В истории люди нередко влюбляются не в реальность, а в ее идеализированный образ. Так и с энергетикой: приятно мечтать о мире, где солнце и ветер “естественно” заменят все остальное. Но природа не обязана подстраиваться под нашу моральную эстетику. Ей важны баланс, плотность энергии, надежность поставок, сезонность, инфраструктура.
2. Автор спорит не с развитием ВИЭ, а с упрощенным мифом о полной замене угляСодержательно беседа посвящена критике не самих возобновляемых источников, а идеологизации темы. Автор показывает, что между установленной мощностью и реальной выработкой лежит огромная пропасть. Это очень важное замечание. Здесь можно провести аналогию с психологией: человек часто оценивает себя по намерениям, а жизнь — по результату. Так и в энергетике: - установленная мощность — это намерение, - фактическая выработка — это результат. Солнечная и ветровая генерация выглядят впечатляюще на бумаге, но реальная эффективность зависит от погоды, сезона, географии, режима сети, накопителей, резервирования. Поэтому автор настаивает: сравнивать нужно не красивые цифры ввода мощностей, а конечную стабильную генерацию.
3. Электричество — не вся энергетикаЭто, возможно, одна из самых здравых частей рассуждения. Часто обсуждение энергии сужают до электричества, хотя значительная часть потребления — это тепло. Для России это особенно критично. Можно построить солнечную станцию, можно рапортовать о “зеленом мегаватте”, но зимой человеку нужен не символ прогресса, а теплый дом, работающий цех, горячая вода и устойчивая котельная. И здесь романтика быстро сталкивается с реальностью. Автор напоминает: для северной страны тепловая энергетика — не второстепенный вопрос, а вопрос выживания. В этом есть почти философская трезвость: цивилизация начинается не с красивой идеи, а с способности согреть пространство жизни.
4. Уголь — это не только электроэнергияВажный акцент: даже если представить, что уголь можно существенно вытеснить из электрогенерации, он останется необходимым для: - металлургии, - цемента, - химии, - производства синтетических продуктов, - удобрений, - промышленного тепла. То есть уголь — это не просто “топливо для старых ТЭС”, а часть индустриального скелета современного мира. Здесь особенно показателен пример Китая. Китай не мыслит в логике символического отказа. Он мыслит как большая цивилизация: если ресурс полезен, его не демонизируют, а встраивают в долгую стратегию. Это вообще хороший урок. Зрелые системы редко строятся на чистом отрицании. Они строятся на диверсификации и трезвом учете ограничений.
5. Геология важнее идеологииЧерез весь материал проходит идея: энергетика — это геологически обусловленная система. Не существует универсального решения, одинаково подходящего для всех стран. Есть: - климат, - рельеф, - глубина портов, - логистика, - ресурсы недр, - транспортные коридоры, - плотность населения, - структура промышленности. В этом смысле автор последовательно защищает право России опираться на то, чем она богата. И это не выглядит архаично. Скорее наоборот: странно было бы стране с огромными запасами угля, холодным климатом и большим пространством добровольно отказываться от ресурса, который обеспечивает устойчивость. Иногда идеология требует отказаться от реальности ради красивого самоописания. Но реальность потом предъявляет счет — через тарифы, дефициты, аварии и зависимость от импорта.
6. Китай как пример энергетического реализмаОбраз Китая в лекции особенно важен. Он служит контрапунктом европейской модели. Если Европа часто мыслит в терминах нормативной декларации — “как должно быть”, — то Китай действует в логике системного прагматизма: - развивает атом, - строит ВИЭ, - но сохраняет и расширяет угольную базу, - при этом углубляет переработку угля в химическую и промышленную продукцию. Это напоминает различие между человеком, который строит репутацию, и человеком, который строит дом. Первый заботится о том, как выглядит. Второй — о том, чтобы здание стояло. Китай, по версии автора, строит дом.
7. Российский контекст: уголь как ресурс суверенитетаДля России уголь в этой логике — не только топливо, но и элемент энергетического суверенитета. Огромные запасы делают его стратегическим резервом на десятилетия и даже столетия вперед. Причем здесь проявляется интересный парадокс: чем больше мир говорит о нестабильности, санкциях, разрывах логистики и конфликтах, тем ценнее становятся не модные, а надежные и контролируемые ресурсы. Уголь в этом смысле груб, но честен. Он не обещает утопии, зато дает предсказуемость.
8. Слабое и сильное в позиции автораСильная сторона позиции: - опора на цифры, - акцент на физической реальности, - учет тепловой энергетики, - понимание инфраструктурных ограничений, - внимание к промышленному использованию угля вне электроэнергетики. При этом полезно помнить и о границах такой позиции: - экологические издержки угля действительно велики; - долгосрочно технологии очистки, улавливания выбросов, более эффективного сжигания и переработки становятся не роскошью, а необходимостью; - энергетическая стратегия будущего, вероятно, будет не “либо уголь, либо ВИЭ”, а сложной смесью угля, газа, атома, гидроэнергетики, биоресурсов, локальных ВИЭ и новых технологий хранения. И здесь важно не впасть в зеркальный догматизм. Идеалисты “зеленого перехода” ошибаются, когда игнорируют реальность. Но и сторонники традиционной энергетики могут ошибиться, если сочтут, что старый уклад не нуждается в модернизации. Истина, как это часто бывает, не в поклонении одному символу, а в способности видеть ограничения каждой модели.
ИтогГлавный вывод этого видео таков: уголь останется стратегическим ресурсом будущего не потому, что человечество консервативно, а потому, что индустриальная цивилизация все еще глубоко зависит от плотных, доступных, масштабируемых и геологически обеспеченных источников энергии и сырья. Для России эта зависимость не слабость, а потенциальное преимущество — если относиться к углю не как к пережитку, а как к части большой, трезвой и диверсифицированной энергетической стратегии. В этом смысле уголь — не противоположность развитию, а один из его материальных фундаментов. И, возможно, самый интересный вопрос здесь даже не об угле. Что вообще считать прогрессом: отказ от сложной реальности ради красивой идеи — или умение честно работать с тем, что реально удерживает цивилизацию от холода, дефицита и иллюзий?