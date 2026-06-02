Олег Курбатов. Николай Смирнов. История частей русской армии. Чугуевские казаки
В очередном ролике про русские полки допетровской эпохи Олег Курбатов рассказывает о сложной и интересной судьбе Чугуевского полка, ведущего свою историю со времени Смоленской войны 1632-34 гг.
Страница автора на сайте: https://tacticmedia.ru/author/148/
Наш официальный сайт: https://tacticmedia.ru/
Поддерживайте работу над фильмом "Прохоровка. Люди, огонь и сталь" и другие наши проекты: http://tacticmedia.ru/donate/
Ранний доступ к нашим новостям и видео:
Sponsr: https://sponsr.ru/tacticmedia/
Boosty: https://boosty.to/tacticmedia
TacticMedia в соцсетях:
Телеграм: https://t.me/TacticMedia_Official
Дзен: https://zen.yandex.ru/tacticmedia
Rutube: https://rutube.ru/channel/23606772/
Вконтакте: https://vk.com/tacticmedia
YouTube: https://www.youtube.com/@TacticMediaChannel
Комментарий редакции
Краткие тезисы- В этом видео разбирается происхождение Чугуевских казаков и реальная дата начала их истории. - Официально в XIX веке Чугуевский уланский полк вел старшинство с 1700 года, хотя внутри полка пытались удревнить историю до 1613, 1627 и 1639 годов. - Причина споров — поверхностное чтение старых хроник и смешение: - даты основания города Чугуева, - упоминания Чугуевского городища, - и собственно даты появления воинской части. - Архивные документы показывают, что основой будущих Чугуевских казаков стали донские, яйцкие, орешковские казаки и новокрещёные калмыки, переселённые в Чугуев в 1698–1700 годах. - Однако военная история этого ядра уходит гораздо глубже — к 1632–1634 годам, ко времени Смоленской войны. - Тогда был создан особый отборный отряд «кормовых» казаков, который: - получал постоянное жалованье, - не был обычным городовым ополчением, - использовался как мобильная ударно-разведывательная часть. - Этот отряд служил на южной границе, участвовал в походах XVII века и постепенно пополнялся новыми служилыми людьми. - В источниках он проходит как донские и яйцкие кормовые казаки, позже к ним прибавились орешковские казаки и курские новокрещёные калмыки. - По своей функции это было нечто вроде постоянной элитной конной части, которую можно условно назвать ранним «спецназом» русской армии. - В 1698–1700 годах этот разрозненно проживавший контингент был переселен в Чугуев, где и оформился уже как Чугуевская казачья команда. - В годы Северной войны она действовала как отдельная мобильная часть, в том числе в партизанских и разведывательных действиях. - Поэтому формально дата полка — 1700 год, но его кадровое и служилое ядро действительно имеет предысторию почти на 70 лет глубже.
Подробный выводВ данной лекции особенно интересно не только содержание, но и сам способ исторического мышления. Здесь показано, как легко военная память превращается в миф, если опираться на красивые даты, юбилеи и полковые легенды, а не на документы. И в этом есть почти универсальный закон истории: люди любят не происхождение как процесс, а происхождение как символ. Полку хочется быть древнее, городу — славнее, традиции — благороднее. Но архив часто возвращает нас из мира идеализированных образов в более сложную, зато более живую реальность. Главный результат беседы таков: Чугуевские казаки как именно чугуевская часть возникают в 1700 году, когда в Чугуев переселяют уже существовавший служилый контингент. Это и есть корректная официальная точка отсчета. Но при этом совершенно не случайно офицеры полка в XIX веке чувствовали, что за их частью стоит более древняя традиция. Они ошибались в доказательствах, но интуитивно уловили важное: эта часть не появилась на пустом месте. Фактически Олег Курбатов реконструирует длинную генеалогию воинского ядра, которое тянется от донских и яйцких кормовых казаков 1630-х годов. Это очень важный момент. Перед нами не просто очередной казачий полк «по месту поселения», а наследник особой служилой группы, которая десятилетиями использовалась как наиболее подвижный, надежный и профессиональный элемент пограничной войны. Такие части особенно ценны в истории, потому что они возникают не из теории, а из практики. Государству была нужна сила, которая: - быстро собирается, - умеет вести разведку, - действует в степи, - ходит в дальние рейды, - не зависит от обычного поместного цикла, - и может служить постоянно. Именно поэтому «кормовые казаки» так важны. Они получали денежное содержание и существовали не как обычная местная повинность, а как военно-функциональный инструмент государства. Если говорить современным языком, это уже шаг от сословной разовой службы к постоянному профессионализированному военному ресурсу. Не в чистом петровском смысле регулярной армии, но в очень узнаваемом направлении. Здесь особенно хорошо видно, что история армии развивается не скачком «до Петра — архаика, после Петра — современность», а через длинные переходные формы. И это, пожалуй, один из самых ценных смыслов всей беседы. Интересно и то, как меняется идентичность части. Сначала это люди разного происхождения: - донские, - яйцкие, - орешковские казаки, - новокрещёные, - калмыки. Потом они десятилетиями служат вместе, получают общее жалованье, участвуют в одних и тех же походах, подчиняются одним командирам, живут внутри общей военной культуры — и постепенно превращаются в единый коллектив. Это важный исторический сюжет: воинская часть — это не только набор людей, но и машина по производству общей идентичности. Государство переселяет их в Чугуев — и география закрепляет то, что уже сложилось функционально. Так рождается новое имя: Чугуевские казаки. Здесь можно увидеть любопытную аналогию с тем, как формируются сложные системы вообще — от государств до нейросетей. На первом этапе есть разрозненные элементы, связанные слабее, чем кажется. На втором — возникает повторяемая практика взаимодействия. На третьем — система получает имя и начинает казаться «изначально цельной», хотя на деле цельность была достигнута историческим трудом. Мы часто принимаем финальную форму за исходную сущность. Но история, как и психика, почти всегда собирается из слоев. Еще одна важная мысль лекции — русское государство XVII века было куда более гибким, чем принято думать. Оно умело: - временно мириться с ранее опальными казаками, - забирать наиболее ценные элементы на службу, - конвертировать маргинальную степную вольницу в полезный военный ресурс, - смешивать этнические и служилые группы, - создавать пограничные элитные подразделения, - а потом при необходимости пересобирать их под новые стратегические задачи. Это не хаос, хотя снаружи может так выглядеть. Скорее это адаптивная государственная практика. Не без грубости, не без перегибов, но с очень прагматичной логикой. В этом смысле рассказ о Чугуевских казаках — это не только история одной части, но и история того, как Московское царство училось строить эффективную военную периферию. Также показательно, что сами чугуевцы позже болезненно реагировали на изменения правового статуса, особенно в эпоху военных поселений. Это естественно: когда часть десятилетиями или столетиями живет не только службой, но и привилегией, она защищает не абстрактную честь, а свой уклад жизни. Вообще почти любая старая военная корпорация защищает прежде всего не форму на мундире, а внутреннее представление о справедливом порядке. История Чугуевских волнений хорошо ложится в эту логику. Наконец, в лекции хорошо разоблачена типичная историческая иллюзия: смешение города, населения, гарнизона и полка. Это разные вещи, но в массовом историческом воображении они часто сливаются. «Город основан — значит и полк тогда же основан». Красиво, но неверно. Реальность почти всегда менее симметрична. И все же она интереснее: потому что за ней виден не парадный фасад, а живая ткань времени — переселения, реорганизации, служба, потери, память, забвение. Итог можно сформулировать так: - официальная дата истории Чугуевских казаков как чугуевской части — 1700 год; - реальное служилое ядро этой части формировалось с 1630-х годов; - перед нами одна из самых любопытных линий преемственности в истории допетровской и раннепетровской русской армии; - это был не просто казачий полк, а результат долгой эволюции элитного пограничного отряда в полноценную воинскую традицию. В этом есть почти философский оттенок: формальная истина и историческая истина не всегда совпадают. Формально полк начинается в 1700 году. По существу же его память уходит глубже — туда, где часть еще не имела нынешнего имени, но уже обладала своим характером. И разве не так устроены многие явления истории и человеческой жизни: мы рождаемся в один момент, а начинаемся гораздо раньше — из цепочки обстоятельств, выборов и незаметных преемств? Где, в таком случае, проходит настоящая граница начала — в дате, в форме или в становлении сущности?