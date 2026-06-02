Историк Александр Колпакиди и писатель Алексей Волынец разбирают советско-китайские отношения без европоцентричных клише. Летом 1941 года партизанская война КПК и советская дипломатия связали руки Квантунской армии не дав Японии открыть второй фронт против СССР. Сеть Зорге в Шанхае работала через китайскую левую интеллигенцию готовую идти на смерть ради идеи. Культурная революция 1966 года по мнению Волынца это не безумие а инструмент которым Мао бил по зажравшейся партийной бюрократии. И о сегодняшнем дне: КНДР и Африка смотрят на Москву как на центр альтернативного мира пока российские элиты объясняют Западу что они буржуинские.

Таймкоды:

00:00 — Введение: Алексей Волынец и недооцененная фигура Жданова

03:20 — Анонс «Черной книги сионизма» и сбор средств на тираж

06:01 — Китай в мировой истории: почему это уникальная цивилизация

07:42 — Мифы и реальность: как зародился чудовищный европоцентризм

11:35 — Оболганный Китай: почему Компартия КНР была в центре внимания СССР

18:28 — «Дракон и Медведь»: история взаимоотношений русских и китайцев в царский период

22:03 — Сталинское китаеведение и Ленин на конгрессе Коминтерна

25:28 — Секретная сеть Зорге: как левые китайские писатели работали на советскую разведку

27:48 — Кровавые драмы подполья: ликвидация предателей спецотделом КПК

29:49 — Юбилей Культурной революции (1966): как Мао Цзэдун лечил бюрократию страхом перед народом

33:40 — Тайный союз Пекина и Вашингтона в 70-х годах против Советского Союза

36:11 — Маршал Чуйков и Панюшкин: люди, сыгравшие колоссальную роль в истории двух стран

37:45 — Скрытый подвиг: как Компартия Китая связала руки Японии летом 1941 года и спасла Москву

44:26 — Восстание тайпинов и книга «Деревянные пушки»: 50 миллионов погибших за коммунизм в 19 веке

54:04 — Прогресс налицо: победа КНР над нищетой и перегрев современной экономики

57:01 — Война за Тихий океан: неизбежная грызня элит США и КНР

01:02:09 — Как России выжить между Западом и Китаем: уроки Ленина из 1918 года

01:04:25 — Братья навек или трезвый расчет? Экономические споры Сталина и Мао

01:12:00 — Анонс новой книги Алексея Волынца «Рубль, которого не было»

01:15:10 — Коминформ в Азии: нереализованный проект Сталина по экспорту революции

01:21:55 — Почему Африка и КНДР до сих пор ждут возрождения советской ойкумены

