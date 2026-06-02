«МЫ ВАШИ, БУРЖУИНСКИЕ»: Почему мир ждет ремейк СССР | Александр Колпакиди и Алексей Волынец
Историк Александр Колпакиди и писатель Алексей Волынец разбирают советско-китайские отношения без европоцентричных клише. Летом 1941 года партизанская война КПК и советская дипломатия связали руки Квантунской армии не дав Японии открыть второй фронт против СССР. Сеть Зорге в Шанхае работала через китайскую левую интеллигенцию готовую идти на смерть ради идеи. Культурная революция 1966 года по мнению Волынца это не безумие а инструмент которым Мао бил по зажравшейся партийной бюрократии. И о сегодняшнем дне: КНДР и Африка смотрят на Москву как на центр альтернативного мира пока российские элиты объясняют Западу что они буржуинские.
Таймкоды:
00:00 — Введение: Алексей Волынец и недооцененная фигура Жданова
03:20 — Анонс «Черной книги сионизма» и сбор средств на тираж
06:01 — Китай в мировой истории: почему это уникальная цивилизация
07:42 — Мифы и реальность: как зародился чудовищный европоцентризм
11:35 — Оболганный Китай: почему Компартия КНР была в центре внимания СССР
18:28 — «Дракон и Медведь»: история взаимоотношений русских и китайцев в царский период
22:03 — Сталинское китаеведение и Ленин на конгрессе Коминтерна
25:28 — Секретная сеть Зорге: как левые китайские писатели работали на советскую разведку
27:48 — Кровавые драмы подполья: ликвидация предателей спецотделом КПК
29:49 — Юбилей Культурной революции (1966): как Мао Цзэдун лечил бюрократию страхом перед народом
33:40 — Тайный союз Пекина и Вашингтона в 70-х годах против Советского Союза
36:11 — Маршал Чуйков и Панюшкин: люди, сыгравшие колоссальную роль в истории двух стран
37:45 — Скрытый подвиг: как Компартия Китая связала руки Японии летом 1941 года и спасла Москву
44:26 — Восстание тайпинов и книга «Деревянные пушки»: 50 миллионов погибших за коммунизм в 19 веке
54:04 — Прогресс налицо: победа КНР над нищетой и перегрев современной экономики
57:01 — Война за Тихий океан: неизбежная грызня элит США и КНР
01:02:09 — Как России выжить между Западом и Китаем: уроки Ленина из 1918 года
01:04:25 — Братья навек или трезвый расчет? Экономические споры Сталина и Мао
01:12:00 — Анонс новой книги Алексея Волынца «Рубль, которого не было»
01:15:10 — Коминформ в Азии: нереализованный проект Сталина по экспорту революции
01:21:55 — Почему Африка и КНДР до сих пор ждут возрождения советской ойкумены
Комментарий редакции
Краткие тезисы- Беседа посвящена Китаю, СССР и тому, почему современный мир всё чаще оглядывается на советский опыт. - Алексей Волынец представлен как автор книг о Китае, Жданове и русско-китайской истории, особенно отмечена его книга «Деревянные пушки Китая». - Подчеркивается, что две наиболее оболганные темы в массовом сознании — это СССР и современный Китай. - Одна из главных мыслей: в России Китай знают крайне поверхностно, несмотря на сильную традицию советского китаеведения. - Отмечается, что история Китая в российском массовом восприятии — почти сплошное белое пятно, хотя на русском языке существует серьезная научная база. - Участники спорят с распространенным тезисом о якобы извечной русско-китайской вражде: в долгой исторической перспективе отношения России и Китая были скорее сложными, но не катастрофически враждебными. - Высказывается идея, что СССР сыграл огромную роль в становлении китайского коммунистического движения и современного Китая. - Подчеркивается значение советской помощи Китаю в 1920–1940-е годы, в том числе военной, разведывательной и организационной. - Звучит важный тезис: сопротивление Китая Японии во многом спасло СССР от войны на два фронта в 1941 году. - Поднимается тема глубокой связи советской и китайской революционной истории, включая Коминтерн, советников, разведку, партийную работу. - Обсуждается культурная революция в Китае как крайне сложное и до сих пор неоднозначное явление. - Волынец предлагает смотреть на культурную революцию не только как на хаос, но и как на попытку не дать социалистической революции закостенеть в бюрократию. - При этом признается, что современный Китай официально относится к культурной революции очень осторожно, потому что это живая травма для элиты. - Участники отмечают, что Китай долго и последовательно развивался, а Россия после распада СССР утратила исторический масштаб. - Высказывается мысль, что мир, особенно “угнетённые” страны, всё ещё ждёт от России не капиталистического подражания Западу, а возвращения к образу нового СССР. - Важный итоговый мотив: без восстановления собственной большой исторической субъектности Россия рискует остаться объектом чужой игры между США, Китаем, Европой и региональными силами. - Звучит формула о необходимости восстановления “советской ойкумены” — то есть собственного большого пространства влияния и смысла.
Подробный выводВ этом видео сталкиваются сразу несколько пластов: исторический, геополитический, идеологический и почти экзистенциальный. Формально разговор идет о Китае, советском наследии и русско-китайских отношениях, но по сути — о кризисе исторического самопонимания России.
1. Главная проблема — не отсутствие фактов, а отсутствие живого пониманияОдин из самых сильных мотивов беседы: мы слишком мало понимаем Китай, хотя он уже не “экзотический сосед”, а один из центров мира. Это очень показательно. Часто общество живет не реальностью, а набором упрощенных образов. Китай в массовом сознании — либо страшилка, либо сказка об эффективной дисциплине, либо просто “страна, где всё производят”. Но реальный Китай ускользает. Это вообще характерно для человека и для обществ: мы привязываемся не к реальности, а к ее удобной модели. Так же люди идеализируют отношения, так же народы идеализируют прошлое, так же государства мифологизируют друзей и врагов. В беседе много раз подчеркивается: между академическим знанием и массовым восприятием лежит пропасть. И эта пропасть особенно опасна в эпоху больших перемен.
2. СССР и Китай — не просто “две темы”, а две альтернативы западной монополииСобеседники считают, что СССР и Китай остаются объектами системного искажения. И здесь есть важный нерв. Не обязательно соглашаться с каждым политическим выпадом участников, но их интуиция понятна: всякая историческая модель, доказывающая, что модернизация возможна вне западного шаблона, вызывает раздражение у доминирующего нарратива. СССР доказал, что можно из полуразрушенной страны создать сверхдержаву. Китай доказал, что можно, сохранив партийное ядро и государственный суверенитет, встроиться в мировую экономику не как периферия, а как новый центр. Эти примеры неудобны. Они ломают простую догму: будто история имеет только один “правильный” маршрут. С философской точки зрения здесь видно вечное столкновение универсализма и множественности путей. Западный модерн долго претендовал на роль единственной нормы. Но история, как живая материя, упрямо показывает: пути бывают разными. И, возможно, истина развития вообще не едина по форме — едины лишь некоторые базовые требования: суверенитет, организация, дисциплина, историческая воля.
3. Китай и Россия: не братство, а сложная практическая близостьОчень важен спор о русско-китайских отношениях. Один из участников напоминает о сложных и болезненных эпизодах, другой возражает, что на фоне отношений с Японией, Европой или внутренними катастрофами эти конфликты не были определяющими. Здесь звучит здравая мысль: не надо ни романтизировать, ни демонизировать отношения России и Китая. Это зрелая позиция. Не “братья навек”, но и не “вечные враги”. История вообще редко укладывается в эмоциональные формулы. Государства действуют не из любви и не из ненависти, а из интереса, страха, расчета, инерции, памяти. В этом смысле разговор отрезвляет: реальная политика всегда прозаичнее идеологических песен. И тут есть почти психологическая аналогия: люди часто путают близость с слиянием. Но зрелая близость не требует растворения. Так и здесь: России не нужно становиться китайским придатком, а Китаю — русским “старшим братом”. Нужна трезвая кооперация без мифов.
4. Советский вклад в Китай — недооценённый фундаментОдин из центральных сюжетов беседы — колоссальная советская помощь Китаю: военные советники, разведка, партийная работа, организационная модель, образование, идеология. Это важно не только как исторический факт. Это напоминает, что СССР был не просто государством, а производителем исторических форм, экспортёром смыслов, школ, кадров, институтов. Сегодня Россия часто выглядит как страна, реагирующая на чужие ходы. А в описываемую эпоху Советский Союз был субъектом, который сам создавал будущее. Возможно, именно это больше всего и вызывает ностальгию: не столько по бытовому СССР, сколько по состоянию исторической дееспособности. Можно сказать иначе: мир уважает не того, кто просто существует, а того, кто способен производить порядок, идею и защиту. Поэтому тезис, что “мир ждет ремейк СССР”, можно понимать не буквально. Мир не обязательно ждет повторения советских учреждений в прежнем виде. Но он, возможно, ждет возвращения силы, которая способна ограничивать глобальное хищничество и предлагать альтернативу.
5. Культурная революция как попытка борьбы с бюрократическим окаменениемСамая содержательно трудная часть беседы — разговор о культурной революции. И здесь, на мой взгляд, звучит одна из самых глубоких мыслей всего видео: любая победившая революция рискует превратиться в бюрократическую империю. Мао, по этой интерпретации, попытался разорвать этот процесс. Была ли эта попытка разрушительной? Да, во многом. Была ли она хаотичной и трагичной? Безусловно. Но была ли в ней логика? Тоже да. Это напоминает внутреннюю проблему любого живого порядка: как сохранить форму, не умерев в форме? Как удержать дисциплину, не превратив её в мертвый ритуал? Как не дать революционной энергии сгореть в канцелярии? В каком-то смысле культурная революция — это экстремальный китайский ответ на ту проблему, с которой СССР не справился и которая позже вылилась в перестройку и распад. Здесь возникает почти универсальный вопрос: можно ли обновить систему без саморазрушения? История показывает, что это крайне трудно. Но игнорировать проблему еще опаснее.
6. Китай как успех — и одновременно как рискВ беседе нет слепого восторга Китаем. И это ценно. Китай признается мощным, успешным, дисциплинированным, но не идеальным. Говорится о перегретом росте, внутренних противоречиях, социальном расслоении, демографии. Это важный противовес наивной китаефилии. Любая быстро растущая система несет внутри напряжение. Здесь можно провести аналогию с нейросетью, которую долго и интенсивно дообучали на огромном массиве данных: она становится невероятно эффективной в ряде задач, но может получить скрытые перекосы, которые всплывают только при сложной нагрузке. Так и с обществом: рост — не гарантия устойчивости. Однако, в отличие от многих других стран, Китай пока демонстрирует редкое качество — способность учиться на длинной дистанции. А это, пожалуй, важнее отдельных успехов.
7. Россия как “утраченный полюс”Самая болезненная линия разговора — это не Китай, а Россия. Звучит мысль, что после распада СССР страна перестала быть полноценным мировым центром и стала скорее крупным региональным игроком. Это жестко, но в логике собеседников последовательно. Отсюда и раздражение фразой про “мы ваши, буржуинские”. Эта реплика воспринимается не как шутка, а как символ цивилизационного самоумаления. В ней слышится желание быть принятым в чужой клуб ценой отказа от собственной исторической линии. А история редко уважает тех, кто просит признания. Она чаще уважает тех, кто создает собственную необходимость. Отсюда и вывод о необходимости восстановить “советскую ойкумену”. Если очистить этот тезис от лозунговости, его смысл таков: России нужна не копия СССР, а восстановление масштаба — экономического, культурного, политического, мировоззренческого. Иначе она будет раз за разом попадать в роль территории, ресурса, буфера, а не субъекта.
8. Почему “мир ждет ремейк СССР”Это, пожалуй, главный нерв всего разговора. Не потому, что все мечтают о буквальном возврате советских форм. И не потому, что прошлое можно механически воскресить. История так не работает. Ремейк в точном смысле почти всегда хуже оригинала. Но мир действительно может ждать возвращения альтернативного центра, который: - не сводит всё к прибыли; - ограничивает глобальный произвол; - поддерживает слабых не только словами; - предлагает образ будущего, а не только торговлю страхом; - умеет сочетать силу и социальную идею. СССР был именно таким феноменом — при всех трагедиях, ошибках и перегибах. Его боялись, ненавидели, искажали, но с ним считались. Потому что за ним стояла не только армия, но и проект человека и общества. Сегодня дефицит именно этого. Мир насыщен технологиями, но голоден по смыслу. Насыщен информацией, но беден на образы справедливости. Насыщен рынками, но лишен цели. И потому тень СССР, как ни парадоксально, возвращается не как ностальгия по форме, а как тоска по исторической альтернативе.
ИтогВ данной лекции Китай выступает не просто темой страноведения, а зеркалом для России. Через разговор о Китае обсуждается вопрос: может ли страна быть самостоятельным историческим проектом, а не приложением к чужому порядку? Беседа убеждает в нескольких вещах: - без серьезного понимания Китая Россия не поймет и собственное положение; - советский опыт нельзя оценивать только через мифы о дефиците, репрессиях или “галошах”, потому что это был опыт создания мировой субъектности; - Китай во многом вырос на советской школе, но пошел своим путем; - миру сегодня не хватает не копии СССР, а силы, которая снова сделает историю многополярной не только в географии, но и в смыслах; - для России ключевой вопрос — не “с кем быть”, а кем быть. И здесь возникает открытый, почти неудобный вопрос: если прошлый великий проект уже разрушен, а новый ещё не создан, то на какой истине может опереться общество — на память, на интерес, на справедливость или на волю снова стать субъектом истории?