Главная » Вооруженные силы, Невероятное в мире, Новые технологии

И в догонку к предыдущему посту.

21 1
Переслано от: ZА ПРАVДУ

И в догонку к предыдущему посту.

Нам всегда казалось, что война в космосе – это что то из разряда фантастики, “Звёздные войны”, мастер Йода и тому подобное.

Но вот сейчас, по моим ощущениям, мы стоим в полушаге от неё. Я уверен, что рано или поздно мы придём к тому, что необходимо будет уничтожить спутниковую группировку Старлинк. Это даст нам ТАКОЕ преимущество на поле боя, что вы себе даже представить не можете. Враг в моменте окажется в 19 веке.

У них вся система управления боем, система связи, взаимодействия родов войск держится на Старлинке. Если всё это рухнет в один момент, то в Киеве мы будем месяца через 2-3 при должной подготовке.

При этом мы держим в голове, что де-юре Старлинк – это не государственная, а частная компания.

Я знаю, что есть много нюансов, о которых я не имею представления.

Я сужу со стороны обычного солдата, который гоняет с ружьём в кузове “головастика” и контролит небо. Но вот попомните мои слова: мы всё равно придём к тому, что надо будет уничтожить Старлинк в небе над Украиной. Прямым ударом или ультиматумом.

Что для этого нужно? Всего лишь готовность идти до конца.

Дмитрий Филиппов Позывной “Вожак”

Подписаться

Мы в Дзен / ВК / Ок/ Мах

Комментарий редакции

Данный комментарий создан автоматически с помощью ИИ: fivorg

Краткие тезисы

- Автор воспринимает космическую войну уже не как фантастику, а как почти неизбежный следующий этап эскалации. - В тексте утверждается, что уничтожение спутниковой группировки Starlink дало бы одной стороне решающее военное преимущество. - Starlink описывается как критическая инфраструктура связи и управления, от которой якобы зависит координация войск. - Подчеркивается особый статус объекта: де-юре это частная компания, но де-факто она представляется как элемент военной системы. - Автор признаёт, что не знает всех нюансов, но делает вывод с позиции человека «на земле», исходя из непосредственного боевого опыта. - В тексте звучит идея, что подобный шаг возможен либо через прямой удар, либо через ультиматум. - Ключевой психологический нерв высказывания — убеждение, что победа требует готовности “идти до конца”.

Разбор смысла текста

Перед нами не просто военное суждение, а очень характерный пример того, как тактическая логика начинает подменять собой стратегическую, правовую и цивилизационную. На уровне военной прагматики мысль автора понятна: если у противника есть критически важный узел связи, разведки и координации, то его отключение действительно может резко снизить боеспособность. Это базовая логика войны во все эпохи — разрушить коммуникацию, ослепить, дезорганизовать. В XIX веке резали телеграф, в XX — бомбили узлы связи и радиолокацию, в XXI — смотрят уже на спутниковые сети. В этом смысле Starlink — не магия, а просто новая инфраструктурная «нервная система». Но именно здесь начинается самое важное: когда военный инструмент становится инфраструктурой повседневности, удар по нему перестаёт быть просто тактическим действием. Он становится актом с гораздо более широкими последствиями.

Что в этой позиции рационально

1. Понимание роли связи в современной войне

Это, пожалуй, самая сильная часть высказывания. Современная армия — это не только танки, пехота и артиллерия, а прежде всего: - связь, - передача данных, - координация, - навигация, - разведка в реальном времени. Если это «нервная система» рушится, армия действительно может резко деградировать. Здесь автор не фантазирует, а опирается на практическую логику войны.

2. Осознание размывания границы между частным и государственным

Очень важное наблюдение: частная компания может стать элементом военной инфраструктуры. Это уже новая эпоха. Раньше стратегические системы были почти полностью государственными, теперь частные корпорации способны влиять на ход войны не меньше отдельных государств. Это меняет саму философию конфликта: субъектом войны становится не только армия, но и сеть, платформа, провайдер, спутниковый оператор. Мир становится похож на гибрид между Вестфальской системой государств и цифровым феодализмом, где корпорации — новые полунезависимые центры силы.

3. Честное признание ограниченности собственной позиции

Фраза о том, что автор «не имеет представления о многих нюансах», — парадоксально одна из самых здравых в тексте. Она показывает, что это не кабинетный доклад, а солдатская интуиция, выросшая из опыта. Такая интуиция может быть точной на уровне симптома, даже если ошибается на уровне общего решения.

Где начинаются опасные упрощения

1. Иллюзия “одного решающего удара”

Текст строится вокруг старой и очень человеческой мечты: найти одну кнопку, нажав которую, можно резко переломить ход войны. Это понятное желание. Сознание в условиях конфликта всегда ищет простую причинность: уничтожь мост — и всё рухнет; убери лидера — и система развалится; выключи спутники — и противник откатится в XIX век. Но реальные системы почти всегда сложнее. Они: - адаптируются, - дублируются, - перераспределяют функции, - используют резервные каналы. Здесь есть интересная аналогия с нейросетями и психикой. Если в простой машине вы выдернули главный провод — она остановилась. Но в сложной системе повреждение одного узла не всегда означает крах: сеть ищет обходные маршруты. Человеческая психика делает то же самое после травмы, а современные военные системы — после потери части инфраструктуры. То есть удар по ключевому элементу может дать эффект, но представление о мгновенном “обрушении всего” часто оказывается идеализацией уязвимости противника.

2. Недооценка последствий эскалации

Удар по спутниковой группировке — это не просто «ещё один шаг». Это качественно иной уровень конфликта. Почему? - Это может быть воспринято как эскалация в космосе. - Это затрагивает международное право и прецеденты. - Это может вызвать цепную реакцию: ответные действия против других космических систем. - Это может привести к долговременным последствиям для всех, включая нейтральные страны и гражданские сервисы. Есть и чисто физический аспект: уничтожение спутников может создавать обломки, а космический мусор — это уже угроза не одной стороне, а всей орбитальной инфраструктуре. В этом смысле удар по космосу похож на поджог библиотеки ради уничтожения одной книги: цель может быть понятна, но ущерб выходит далеко за пределы конфликта.

3. Подмена стратегической победы техническим превосходством

Даже если допустить, что спутниковая сеть будет серьёзно выведена из строя, это не гарантирует политической или военной победы. История постоянно показывает, что: - технологическое преимущество важно, - но оно не равно победе, - а победа на поле боя не равна устойчивому миру. Можно разрушить систему связи противника и всё равно увязнуть в управлении территорией, сопротивлении, логистике, международных последствиях и внутреннем истощении. Техника важна, но война — это не шахматы, где после удачного хода партия объективно выиграна. Скорее это как болезнь цивилизации: один симптом сняли, а метастазы остались.

Психология этого высказывания

Этот текст интересен не только содержанием, но и эмоциональной структурой. В нём чувствуется: - усталость от затяжного конфликта, - жажда решающего преимущества, - стремление найти понятный путь к завершению, - вера в волю как главный недостающий ресурс. Фраза «всего лишь готовность идти до конца» особенно показательна. Она романтизирует волю и радикальность. Но история часто показывает, что «готовность идти до конца» может быть как признаком решимости, так и признаком потери чувства меры. Йогическая дисциплина сказала бы: сила без осознанности превращается в слепой импульс. Христианская традиция добавила бы: человек легко обожествляет собственную правоту, особенно в войне. А политическая история напомнила бы: самые разрушительные ошибки часто совершались не из слабости, а из убеждения, что именно сейчас нужен последний, предельный шаг.

Философский слой: война как борьба за “нервную систему реальности”

Раньше война была борьбой за землю, ресурсы, города, порты. Теперь всё больше — за: - каналы восприятия, - информационные потоки, - цифровую координацию, - инфраструктуру видимости и связи. То есть война смещается от борьбы за тело к борьбе за нервную систему. Это очень глубокий цивилизационный сдвиг. Если продолжить аналогию, Starlink в этом тексте предстает как внешний «кортикальный слой» современной армии — то, что связывает отдельные части в единое целое. И потому удар по такой системе воспринимается как нечто почти метафизическое: не просто уничтожить железо, а лишить противника способности быть целостным субъектом действия. Но тут важно помнить: когда мы начинаем мыслить такими категориями, возникает соблазн считать инфраструктуру связи почти тождественной самой реальности. Это технологический фетишизм. Да, связь важна. Но война всё ещё ведётся людьми, а люди редко сводимы к одной системе.

Подробный вывод

Этот текст отражает логику человека, находящегося внутри войны и мыслящего через непосредственную боевую целесообразность. В этом есть своя суровая честность: он видит не абстрактную геополитику, а конкретный функциональный узел, от которого зависит эффективность противника. С точки зрения тактической интуиции его вывод понятен: если система связи критична, то её нейтрализация кажется естественным и даже необходимым шагом. Однако именно здесь проявляется фундаментальная проблема военного мышления, когда локальная очевидность начинает казаться полной истиной. Да, уничтожение или подавление ключевой спутниковой инфраструктуры могло бы дать серьёзный эффект. Но из этого не следует ни простота реализации, ни гарантированность стратегического результата, ни допустимость такого шага с точки зрения долгосрочных последствий. Удар по космической инфраструктуре — это не просто военная операция, а потенциальное открытие новой фазы войны, где разрушаться будет уже не только линия фронта, но и сама архитектура глобальной взаимосвязанности. Здесь особенно заметна человеческая склонность идеализировать решающие средства. В любви люди часто влюбляются не в человека, а в образ; в политике — не в реальность, а в спасительную схему; в войне — не в сложность победы, а в мечту о «переломном инструменте». Starlink в этом высказывании становится именно таким образом: символом той самой кнопки, которая будто бы способна сократить историю, отменить изнурение и превратить тяжёлый конфликт в вопрос воли. Но реальность почти всегда мстит за такие упрощения. Если смотреть глубже, текст ценен как симптом эпохи. Мы действительно приближаемся к миру, где частные технологические сети становятся участниками геополитики, а космос — не далёкой сценой фантастики, а продолжением земной борьбы. Это тревожный, но важный факт. И потому главный вывод здесь не в том, что автор «прав» или «неправ», а в том, что современная война всё больше выходит за пределы традиционных фронтов и начинает захватывать саму ткань связности мира. А значит, каждое предложение о «простом решении» должно рассматриваться с удвоенной осторожностью. Субъективная правда автора — это правда человека, ищущего практический способ сломать систему противника. Но более широкая правда, насколько мы можем к ней приблизиться, состоит в том, что такие действия могут сломать не только противника, но и границы допустимого, последствия чего окажутся гораздо шире военного замысла. Вопрос в итоге такой: если разрушение “нервной системы” противника действительно даёт преимущество, то где проходит граница между военной необходимостью и шагом, после которого сама цивилизация начинает терять собственную связь с разумом?
Редактор: fivorg
Источник: https://t.me/zapravduzp/36281
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Обращение И. В. Сталина к народу 9 мая 1945 года
С-300 под Ереваном сбили 3 БПЛА
К 100-летию начала японской интервенции на Дальнем Востоке и в Сибири
И. В. Сталин и отечественное языкознание
Саммит в Хельсинки — это атака на американскую демократию
Глупость или измена? Война с Советской и Российской историей, "руками" центральных телеканалов и "ливерного сообщества"?!
Новости Украины и Новороссии 26 марта 2018
Рынок и план в вопросах обеспечения безопасности государства
Один комментарий » Оставить комментарий
  • 279 227
    FaRToVbli час назад

      Для этого необходимо “прикрыть кормушку” тем персонажам которые с этой все ситуации поднимают хабар и тогда сразу Маск останется без своих спутников, что конечно позволит быстро достигнуть своих целей и с минимальными потерями живой силы

    Оставить комментарий

    Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

    Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
    Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

    (Обязательно)

    Быстрый переход:

    Информация о сайте

    Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

    Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
    Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
    Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

    Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

    Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru