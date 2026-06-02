Основную стратегическую, общую для всех народов и стран цель можно сформулировать через сохранение и/или усиление себя и своих позиций в условиях высококонкурентной среды, в максимально долгосрочной перспективе. Перечень требующих решения для обеспечения достижения целевого состояния стратегических задач динамически меняется, как ответ на влияние внешних воздействий и состояния внутренних факторов.

Промежуточные цели и мероприятия формируют сложную иерархию и последовательность, учёт которых позволяет выстраивать оптимальные решения, но рациональную картину портит субъективный фактор. Принимающие решения элиты и руководство волюнтаристскими решениями меняют приоритеты, искренне считая, что они лучше знают и понимают. В результате эффективность использования ресурсов резко снижается, время оказывается упущено, окна возможностей закрываются, а риски возрастают. Чем сильнее происходит искажение приоритетов, тем больше паразитные потери от затрачиваемых усилий.

Особую опасность представляют времена стабильности и устойчивости, когда возникает соблазн делать не что нужно, а что хочется. Выбирая приятные и понятные задачи, отказываясь от рискованных, неоднозначных начинаний и проектов развития, люди концентрируют стратегический фокус на поддержании сложившегося. В этом нет ничего удивительного, ведь оценки и модели, построенные на прошлом опыте и знаниях, говорят однозначно – угроз нет, а если они и появятся, то у нас хватит времени.

Почивание на лаврах затягивает до такой степени, что осознание приходит, когда остальные ушли далеко вперёд. Именно это произошло с Западом в начале XXI в., они перестали делать правильные и необходимые вещи, предавшись лени и сибаритству, занимаясь лишь приятным, утратив необходимые качества и навыки. Однако, эта их слабость стала спасением для России, которая смогла воспользоваться чужими ошибками, правильно расставив приоритеты: армия, ВПК, боевой дух, локализация стратегических отраслей, технологии, а после элиты и смыслы.

Если необязательные задачи третьего-четвёртого уровня начинают рассматривать с точки зрения максимального приоритета, ставя их во главу угла, не удивляйтесь негативному результату. Страны ЕС последние десятилетия игнорировали нарастающие системные внутренние проблемы (ЕПС, демилитаризация, технологии, пассионарность, утрата смыслов и т.д.), но уделяли максимальное внимание факультативным вопросам политической экологии и следования ультралиберальным принципам.

Последние органично смотрелись бы на уровне факультативно-маргинальной блажи, но были вынесены на первый план, как идеологическая основа и программа будущего развития. Не удивительно, что результат такого искажения приоритетов – катастрофа и гибель ЕС. Если в компании серьёзные проблемы с производством, сбытом, персоналом, финансами и т.д., а руководство во главу угла ставит поддержание идеального порядка на рабочих местах и туалетах, результат будет очевиден. Каким бы ни был запас прочности, долго такое издевательство не продержится.

Искусство государственного стратегического планирования зиждется на умении охватывать весь перечень стратегических целей и задач, их приоритезации, формировании иерархии и связей. Чем ближе к оптимальному, тем лучше. Собственно, для понимания происходящего в мире очень полезно встать в геостратегическую позицию и выделить те самые приоритеты, оценить имеющиеся ресурсы. После чего вопросы в стиле: «Почему до сих пор не …?!!» у умного человека уйдут сами собой, ответ будет очевиден – большая часть внимания и сил направлены на решение более приоритетных вопросов.

И, да, большинство стран и людей в современном мире очень плотно застыли в прошлом, не замечая, как всё вокруг меняется, им нравится делать привычное и понятное, а не необходимое и сложное, се ля ви ….

