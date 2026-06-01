«Журавли» — авторская песня в жанре медленной блюзовой баллады.

Под крики журавлиного клина рождается история о бесконечном пути вокруг Земли, о смене времён года, о терпении, сне, памяти и человеческой жизни, которая оказывается лишь мгновением в вечном течении времени.

Тёплое звучание электрического пианино, винтажной гитары и глубокий мужской вокал создают атмосферу позднего вечера, когда дорога становится метафорой судьбы, а журавли — голосом самой вечности.

Текст песни — авторский

Аранжировка — Suno AI

Слушать аудио: https://suno.com/s/tKvZZbyn54XddAfV

Смотреть на Ютубе: https://www.youtube.com/watch?v=o7YR3dhDJD8

Смотреть на Рутубе: https://rutube.ru/video/4e923b28452b3dfac7300465d3ce7db4/

Текст песни:

Журавли

В синем синем небе

Журавли летели.

Клин был не велик их,

Но не так и мал.

И на всю округу,

Слышали то люди,

Клин, спустившись ниже,

Песню напевал:

“Далека-далёка,

Широка-широка

Путь-дорога наша –

Путь вокруг Земли.

Сколько б ни летели,

Сколько б ни хотели,

Хоть умри, хоть лопни,

Путь тот не пройти.

Нет конца и края,

Ада нет и рая.

Нет Земле предела,

Ведь кругла она.

Есть одна отрада,

Есть одна услада,

То – старушка Осень

И – сестра Весна.

Есть в пути терпенье,

Есть отдохновенье

Ну а между ними –

Глубочайший Сон.

Сон о чём-то милом,

Сон о чём-то дивном,

Как бродяги-сына

Матери поклон!”

И вздыхало Море,

И вздыхало Поле,

И вздыхали люди,

Слыша журавлей.

И война и голод,

И чума и холод

Только Сном казались

В вечном счёте дней.

В синем синем небе

Журавли летели.

Клин был не велик их,

Но не так и мал.

И на всю округу,

Слышали то люди,

Клин, спустившись ниже,

Песню напевал:

“Далека-далёка,

Широка-широка

Путь-дорога наша –

Путь вокруг Земли.

Сколько б ни летели,

Сколько б ни хотели,

Хоть умри, хоть лопни,

Путь тот не пройти.”

