Об угрозе БПЛА Hornet и текущих тенденциях на СВО
Канал Владимира Грубника: https://t.me/ghost_of_novorossia
Материал про БПЛА Hornet: https://kcpn.info/articles/hornet/
Аудиоверсия: https://oper.ru/video/getaudio/interview_hornet.mp3
Комментарий редакции
Краткие тезисы- В этом видео обсуждается резкое усиление БПЛА-угрозы на новых территориях, в Крыму и в ближнем/среднем тылу. - Главная мысль: фронт продвигается медленнее, чем противник расширяет глубину поражения дронами. - Утверждается, что зона контролируемого поражения БПЛА в отдельных районах выросла до 160 км, причем речь идет не о полете “по координатам”, а об управляемом оператором поражении конкретной цели. - В беседе особо выделяется дрон Hornet: - самолетного типа; - качественной заводской сборки; - с полезной нагрузкой около 5 кг; - с возможностью применения разных боевых частей; - с элементами автозахвата цели и использованием ИИ-моделей. - Тактика противника описывается как охота вдоль дорог: - удары по грузовикам, топливозаправщикам, ремонтным машинам; - поражение гражданского транспорта, автобусов, скорых; - атаки по ремонтным и спасательным группам после первичного удара. - По оценке спикера, противник сочетает: - техническую модернизацию БПЛА; - ранее накопленные разведданные; - агентурную информацию; - анализ больших массивов данных и нейросетевые методы обработки. - Подчеркивается, что опасность теперь носит не случайный, а прицельный характер: это не “рандомный прилет”, а осознанный поиск и добивание целей. - Отдельная проблема — удары по логистике: - топливо; - подвоз боеприпасов; - ротация; - ремонтная эвакуация; - работа тыловых объектов. - Делается вывод, что если тенденция сохранится, возможен серьезный кризис логистики и ухудшение положения на фронте в ближайшие месяцы. - Критикуется бюрократический и административный подход: - требования перемещаться на машинах с черными номерами; - запрет на маскировку под гражданский транспорт; - жесткий документооборот; - проверки, мешающие конспирации и выживанию. - Лейтмотив этой части: система продолжает жить логикой мирного времени, тогда как война требует гибкости, скрытности и быстрого изменения практик. - В беседе также поднимается тема информационных запретов и блокировок, которые, по мнению спикеров,: - ухудшают управление; - не решают проблему утечек; - деморализуют лояльную и патриотически настроенную часть общества. - Отмечается нехватка системных решений по: - мобильным огневым группам; - РЛС в едином контуре; - тепловизионным прицелам; - защитным сетям; - серийному внедрению удачных технических решений. - Сквозная мысль беседы: волонтерская и низовая инициатива часто оказывается быстрее и эффективнее крупной системы, но этого недостаточно для стратегического перелома.
Подробный вывод
1. Центральный смысл беседы — война вошла в новую фазу глубиныВ данной лекции звучит не просто жалоба на конкретный тип дронов, а куда более серьезный тезис: характер войны изменился, и линия фронта перестала быть единственным пространством опасности. Возникла новая реальность, в которой тыл уже не является полноценным тылом. Если раньше опасность чаще ассоциировалась с артиллерией, РСЗО, редкими высокоточными ударами по значимым объектам, то теперь, по мысли спикера, появляется массовый, сравнительно дешевый, гибкий и интеллектуализированный инструмент давления. И здесь важен не столько один Hornet как изделие, сколько сам принцип: дешевый носитель + хорошая связь + оператор + ИИ-элементы + массовость = новая архитектура угрозы. Это напоминает старый исторический сюжет: как когда-то пулемет обесценил героизм линейной атаки, так и дрон в массовом применении обесценивает многие привычные представления о безопасной логистике, скрытности и глубине тыла.
2. Hornet в беседе выступает как символ системного отставанияСам Hornet описан почти как концентрат проблемы. Не кустарщина, не разовая самоделка, а качественно собранное системное изделие, за которым видна промышленность, инженерная культура и встроенность в более широкий контур войны. Здесь важно философски не впасть в магию техники. Угроза не в том, что “у противника есть чудо-оружие”, а в том, что: - оно достаточно дешевое; - его можно применять массово; - оно встроено в разведывательно-ударный цикл; - оно используется не само по себе, а как часть стратегии истощения. То есть дрон тут — не просто аппарат. Это узел в сети. А сеть всегда опаснее отдельного инструмента. Как нейросеть сильна не одной “умной клеткой”, а связностью, так и современная военная система опасна не одной единицей техники, а тем, как техника, разведка, связь, ИИ и логистика собираются в единый организм.
3. Главная цель — не только убивать, но ломать жизненный ритм территорииОчень важный пласт беседы — мысль о том, что удары наносятся не только ради прямого уничтожения техники или людей. Они работают еще и как инструмент психологического и организационного разложения. Когда под ударами оказываются: - кольцевая дорога, - трассы снабжения, - автобусы, - скорые, - ремонтные группы, тогда создается не просто ущерб. Создается ощущение, что пространство стало непредсказуемым и неуправляемым. А это уже удар по доверию к порядку как таковому. В этом есть почти экзистенциальный аспект: война всегда пытается разрушить не только тело, но и чувство мира как чего-то структурированного. Человек может выдерживать опасность, если понимает ее контуры. Но когда опасность рассредоточена, летуча и прицельна, психика устает сильнее. Спикер тонко замечает разницу между “рандомным” артобстрелом и управляемым дроном. Это очень важное наблюдение. Случайный ужас страшен, но в нем есть безличность. А прицельный удар несет иной психологический заряд: тебя не просто может задеть — тебя ищут.
4. Ключевая претензия не к факту угрозы, а к отсутствию адекватной адаптацииВ беседе нет наивности. Спикер прямо говорит: да, война тяжелая, да, против нас коллективный Запад, да, противник развивается. Это признание реальности, а не истерика. Но главный нерв разговора в другом: угрозу видели заранее, однако системного ответа не последовало. Это одна из вечных трагедий больших систем. Они часто проигрывают не потому, что не было информации, а потому что: - информация не доходила до уровня решений; - доходила, но не меняла практики; - меняла слишком медленно; - упиралась в ведомственные инерции. С философской точки зрения это почти конфликт живого и мертвого: живая война меняется быстро, а бюрократия по природе тяготеет к сохранению формы. Но форма, не успевающая за реальностью, превращается в ловушку.
5. Бюрократия здесь показана как анти-маскировочная силаОдна из самых сильных частей беседы — критика административных практик, которые, по мнению спикера, подсвечивают военных вместо того, чтобы их скрывать. Логика автора проста: если противник отслеживает военные признаки, то разумно: - ездить на гражданском транспорте; - избегать явной маркировки; - уменьшать бумажный след; - не множить точки утечки данных; - скрывать объекты и перемещения. Но, как утверждается, система требует обратного: - черные номера, - форма, - документы, - проверки, - фиксация перемещений, - официальное оформление размещения. То есть возникает почти абсурдная инверсия: то, что должно защищать порядок, начинает мешать выживанию. Это вообще глубокая проблема всякой институции. Любой институт склонен защищать не цель, а собственную процедуру. В мирной жизни это просто раздражает. На войне это убивает.
6. Логистика — нерв войны, и именно туда направлен ударЕсли убрать эмоциональный фон, стратегический тезис беседы звучит так: противник пытается не столько мгновенно прорвать фронт, сколько истощить способность фронта существовать. А для этого нужно бить по: - подвозу; - ремонту; - топливу; - эвакуации; - пунктам управления; - складам; - местам размещения. Это очень современный подход. Не обязательно ломать стену, если можно лишить ее подпорок. В этом смысле война дронами отчасти похожа на воздействие вируса на организм: он не всегда убивает напрямую, но нарушает обмен, транспорт, регуляцию. Организм может быть мощным, но если нарушить микроциркуляцию, слабость придет сверху вниз и снизу вверх одновременно.
7. Тема дешевизны поражения особенно болезненнаВ беседе несколько раз подчеркивается экономическая асимметрия: - условный дрон стоит тысячи долларов; - уничтожаемая техника и потери людей несоизмеримо дороже; - а восполнение личного состава — еще более сложный ресурс, чем техника. Это важнейшая мысль. На войне ценность оружия определяется не только его ТТХ, но и стоимостью нанесения единицы ущерба. Если противник научился дешево вызывать дорогие последствия — это очень опасная точка. И здесь встает почти антропологический вопрос: что в современной войне дороже — железо или человек? Формально все скажут, что человек. Но системы часто ведут себя так, будто человек — восполняемый материал. В реальности же обученный, мотивированный, психически устойчивый боец — это один из самых редких ресурсов. Как и в машинном обучении: несложно получить много сырых данных, но трудно получить качественно размеченный, пригодный к работе набор. Так и здесь — “массу людей” набрать можно, а качественный состав восстановить трудно.
8. Волонтерство и низовые инициативы показаны как живой ответ мертвой инерцииОчень характерно, что значительная часть беседы уходит в примеры снизу: - восстановление трофейных дронов; - создание своих моделей; - производство сетей; - снабжение подразделений; - разработка креплений, треног, оборудования; - обучение расчетов. Это производит двойственное впечатление. С одной стороны, это вдохновляет: живая среда не сдается, человек адаптируется, ищет решения, учится, копирует работающие модели, дорабатывает их. С другой стороны, в этом есть тревога: если критически важные функции держатся на энтузиазме, знакомых, ручной координации и пожертвованиях, то устойчивость такой системы ограничена. Это как в психике: компенсаторные механизмы могут долго держать человека на плаву, но если базовая структура не лечится, компенсация однажды истощается.
9. Важна мысль о необходимости копировать успешное, а не изобретать “не имеющее аналогов”Один из самых практичных и здравых тезисов беседы: если у противника что-то работает, это надо изучать, копировать, улучшать и внедрять. Это очень трезвый подход. Без ложной гордости, без технологического нарциссизма. Иногда идеология “у нас будет свое, уникальное” становится формой самообмана. Уникальность хороша после работоспособности, а не вместо нее. В истории науки и техники почти все великие рывки включали: - заимствование, - адаптацию, - улучшение, - стандартизацию. Тот, кто презирает рабочее решение за то, что оно чужое, часто остается с красивой концепцией и пустыми руками.
10. Информационные блокировки в беседе понимаются как подрыв собственной устойчивостиТема мессенджеров и блокировок в видео выглядит на первый взгляд боковой, но на деле она встроена в общий сюжет. Спикеры считают, что запреты: - не устраняют реальные утечки; - мешают управлению; - разрушают привычные рабочие контуры; - деморализуют лояльную аудиторию; - создают ощущение неадекватности приоритетов. Это важный момент. На войне управление информацией — не менее важно, чем управление огнем. Но здесь проходит тонкая граница: между защитой информации и уничтожением собственной коммуникационной ткани. Иногда власть, пытаясь закрыть угрозу, режет не врага, а собственные нервы. И это тоже системная болезнь: бороться с неопределенностью путем тотального запрета всего, что плохо контролируется. Но запрет не равен решению.
11. Общий тон беседы — это попытка докричаться, а не просто пожаловатьсяПри всей резкости отдельных формулировок, суть выступления не в желании “все очернить”. Скорее это типичная интонация людей, которые видят разрыв между реальностью и ее официальной картиной и потому говорят резко, чтобы вообще быть услышанными. В этом есть трагический нерв. Когда система долго не реагирует на умеренный сигнал, сигнал становится громким. Когда не слышат предупреждение, появляется крик. А иногда — как вспоминается в видео — и жест отчаяния. Такие моменты всегда ставят трудный вопрос: где проходит грань между опасной деморализацией и необходимой правдой? Универсального ответа нет. Но есть практический критерий: если замалчивание проблемы повышает риск катастрофы, то молчание уже не благоразумие, а соучастие.
ИтогБеседа посвящена не только угрозе Hornet и не только БПЛА как технике. Ее настоящий предмет — несоответствие между скоростью изменений войны и скоростью адаптации системы. Главный вывод можно сформулировать так: В этом видео звучит тревожный, но рациональный призыв: - признать изменение характера войны; - перестать жить инерцией прежних представлений; - перестроить логистику, маскировку, ПВО ближнего тыла и административные практики; - учиться у работающих решений, даже если они пришли от противника; - не подменять реальную безопасность бумажным контролем; - и, главное, относиться к происходящему как к серьезному историческому испытанию, а не как к фону, который “как-нибудь рассосется”. Если смотреть глубже, то в этой лекции сталкиваются две модели отношения к реальности. Одна — бюрократическая: удержать форму, сохранить отчетность, продлить инерцию. Другая — военная в подлинном смысле: видеть то, что есть, и меняться быстрее угрозы. И, возможно, самый важный философский вопрос здесь не о дронах как таковых, а о другом: способна ли система признать реальность раньше, чем реальность сломает систему?