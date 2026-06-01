Как Иран раскачивает США. Илья Титов
Белый дом между плохим вариантом и худшим. В студии обозреватель газеты «Завтра» и канала «День» Илья Титов.
Подписывайтесь на наши площадки!
Сайт ДеньТВ dentv.ru/
Макс https://max.ru/dentvru
ВКонтакте vk.com/dentvru
Телеграм t.me/gazeta_zavtra
Дзен https://dzen.ru/id/5f1db0f593c4900b3ab99297
Rutube https://rutube.ru/channel/23475136/
Канал «Век» https://rutube.ru/channel/72605160/videos/
Поддержать канал «День»
4276 3801 5875 8230 Андрей Александрович П.
Яндекс.Мани на kanal-dentv 410012695356638
#ДеньТВ #Титов #Илья_Титов #США_Иран #Иран_США
Комментарий редакции
Краткие тезисы- В этом видео конфликт США и Ирана описывается как «война правок» вокруг будущего мирного соглашения, а не как движение к реальному миру. - Автор считает, что США долгое время через медиа-вбросы создавали иллюзию скорого соглашения, влияя в том числе на ожидания нефтяного рынка. - По его версии, Иран на минувшей неделе включился в ту же информационную игру, опубликовав через агентство FARS пункты якобы приемлемого для США соглашения. - Эти пункты выглядят для Вашингтона политически унизительными: возврат замороженных денег, отсутствие реальных уступок по ядерной теме, сохранение контроля Ирана над Ормузом, увязка с Израилем. - Реакция Трампа, по мысли автора, была хаотичной и противоречивой, что показывает не силу, а нервозность американской позиции. - Внутренняя дестабилизация Ирана, о которой много пишут западные СМИ, в видео ставится под сомнение: автор считает, что иранская система не разваливается, а возвращается к привычному для себя режиму борьбы центров влияния. - Иран, несмотря на потери, восстанавливает инфраструктуру, военные объекты и управляемость, а население не воспринимает американские удары как «освобождение». - США, по версии автора, крайне нуждаются в символической победе к важным внутреннеполитическим датам и событиям лета. - Поэтому Белый дом зажат между двумя плохими вариантами: либо идти на уступки Ирану, либо маскировать отсутствие успеха информационным шумом. - Итоговая мысль: Иран не столько побеждает США напрямую, сколько расшатывает американскую политическую и медийную конструкцию, заставляя Вашингтон метаться между PR, рынками, электоральной логикой и реальностью.
Подробный выводВ данной лекции показана любопытная и довольно современная форма противостояния: не классическая война в ее прямом, кинетическом виде, а борьба за описание реальности. Это действительно похоже на «войну правок» в Википедии: кто первым навяжет публике версию событий, тот хотя бы временно получит преимущество. Но, как и в интернет-спорах, это преимущество редко приближает к истине — скорее оно формирует удобную картинку для своей аудитории.
1. Главная мысль: мирный процесс здесь — не процесс, а инструментАвтор убежден, что разговоры о мире используются не столько ради мира, сколько как механизм давления, спекуляции и внутреннего пиара. США через близкие медиа создают ощущение, будто соглашение уже почти готово. Это влияет на ожидания элит, рынков, союзников, избирателей. В каком-то смысле дипломатия превращается в разновидность трейдинга: сначала создается настроение, потом на нем зарабатывают политически, а возможно и буквально экономически. Это очень примечательный симптом эпохи: раньше пропаганда сопровождала политику, а теперь нередко замещает ее. Сначала рождается медийный фантом, а затем уже все стороны вынуждены реагировать на него так, будто он реален.
2. Почему ответ Ирана оказался болезненнымПо логике автора, Иран не просто ответил, а перехватил сам язык игры. Если США вбрасывали удобные для себя контуры «будущего мира», то Тегеран опубликовал свой набор условий, которые для американской стороны выглядят почти как публичное унижение. Здесь есть тонкий психологический момент. Политика Трампа во многом строится на образе силы, сделки, доминирования, способности «нагнуть» оппонента. И потому любое предложение, где Америка: - возвращает деньги, - не получает decisive-результата по ядерной программе, - не диктует Израилю условия, - не решает проблему Ормузского пролива, выглядит не просто как компромисс, а как удар по мифу о всемогуществе. Иногда в политике реальный ущерб вторичен, а первичен ущерб символический. Как в отношениях человек чаще страдает не от самого факта, а от разрушения идеализированного образа. Так и здесь: опасен не только Иран как государство, опасно то, что он разрушает американскую историю о собственной контролируемости мира.
3. Скепсис по поводу «раскола элит» в ИранеАвтор последовательно спорит с популярным нарративом о том, что Иран якобы близок к внутреннему распаду. Его аргумент не в том, что в Иране нет борьбы — наоборот, борьба там постоянна. Но эта борьба, как и во многих сложных системах, является не признаком конца, а способом существования. Это хороший междисциплинарный образ. Сложная система — будь то государство, психика или нейросеть — не обязана быть статичной, чтобы быть устойчивой. Иногда устойчивость достигается именно через внутреннюю конкуренцию контуров. В биологии это похоже на гомеостаз, в политике — на баланс фракций, в психологии — на способность личности удерживать противоречия, не распадаясь. То есть западная пресса, по мысли автора, принимает нормальную турбулентность иранской системы за предсмертную агонию, потому что ей нужен сюжет о результативности американского давления.
4. Иран как «побитый, но живой» субъектОдин из центральных выводов видео — Иран не выглядит сломленным. Он понес потери, но: - восстанавливает инфраструктуру, - возвращает информационную связность, - ремонтирует военные и энергетические объекты, - возвращает управляемость, - не демонстрирует массовой готовности принять американский сценарий. Это важная мысль, потому что современный политический анализ часто подменяется желанием видеть урон у противника как автоматическое условие его поражения. Но история говорит об обратном: урон не всегда равен капитуляции. Иногда он, напротив, усиливает мобилизацию. В этом смысле автор предлагает довольно реалистичный взгляд: общество может быть недовольно властью и при этом не желать, чтобы его «освобождали» внешними ударами. Это старый исторический сюжет — от Европы XIX–XX веков до Ближнего Востока XXI века. Внешнее давление часто укрепляет именно те режимы, которые собиралось ослабить.
5. Почему лето так важно для СШАОчень сильный фрагмент анализа — перечисление причин, по которым Вашингтону нужна хотя бы видимость успеха именно сейчас. Автор связывает это с несколькими символически важными событиями: - юбилей США, - день рождения Трампа, - чемпионат мира по футболу, - ожидаемые протестные акции. Смысл тут не в том, что эти события напрямую определяют внешнюю политику, а в том, что власть всегда живет в театре образов. Особенно власть популистская, медийная, персоналистская. Нельзя одновременно продавать населению праздник величия и допускать, чтобы в этот же кадр попадала история о том, как «какие-то персы» спутали карты сверхдержаве. Это не отменяет реальной геополитики, но показывает ее человеческое измерение: большие решения часто принимаются не только по картам, ресурсам и докладам разведки, но и по логике эго, календаря, рейтингов и картинки на экране.
6. Прагматический смысл информационной войныАвтор справедливо подчеркивает: обмен «желаемыми пунктами соглашения» — это не просто клоунада. У этого есть практический смысл. В процессе таких вбросов стороны тестируют: - пределы уступок, - реакцию аудитории, - болезненные темы противника, - возможные схемы будущей сделки. Это напоминает шахматы, где часть ходов делается не для немедленной выгоды, а чтобы увидеть структуру ответа. Или работу нейросети, которая через итерации и ошибки уточняет веса: система не сразу знает верный путь, но начинает понимать, какие траектории приводят к наибольшему сопротивлению. Поэтому «война правок» — это и есть форма разведки. Не истины ради, а ради вычисления чужих слабостей.
7. Финальный смысл: Иран играет на времени, США — против времениПожалуй, самый содержательный вывод автора в том, что временная логика сторон разная. - Иран может позволить себе тянуть, раздражать, выжидать, повышать цену, пользоваться уязвимостью противника. - США, точнее администрация Трампа, по версии автора, ограничены внутренним политическим календарем и нуждаются в быстрой, продаваемой победе. Это очень важный стратегический принцип: не всегда сильнее тот, у кого больше оружия. Иногда сильнее тот, кто меньше зависит от немедленного результата. В истории это встречается постоянно. Империи часто проигрывали не из-за нехватки ресурсов, а из-за того, что не могли позволить себе долго выглядеть бессильными. И тогда получается парадокс: более слабый в материальном смысле игрок начинает раскачивать более сильного, навязывая ему нервный ритм, в котором тот сам совершает ошибки.
ИтогВ этом видео Иран показан не как триумфатор и не как жертва, а как упрямый, выживший и достаточно трезвый игрок, который понял цену американских обещаний и теперь использует слабости Вашингтона — прежде всего медийные, электоральные и имиджевые. США же предстают как сила, которая по-прежнему огромна, но все чаще становится заложником собственного образа. Когда государство начинает слишком сильно верить в свою картинку, любой, кто умеет эту картинку царапать, уже наносит чувствительный удар. И здесь философски интересно то, что борьба идет не только за нефть, Ормуз или ядерные объекты, а за право определять, что считать победой, поражением, миром и сделкой. И, может быть, в этом и состоит одна из самых неприятных истин современности: проигрывает не всегда тот, кого бомбят, а тот, чья версия реальности перестает выдерживать соприкосновение с фактами. Если политическая сила способна долго удерживать лишь образ победы, но не саму реальность победы, не становится ли именно этот разрыв началом ее внутреннего поражения?