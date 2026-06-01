“История и власть. Капиталу не нужны умные люди”. Е.Ю.Спицын на канале День-ТВ
Эфир на канале День ТВ 16 мая 2026 г.
Историк Евгений Спицын разбирает вопрос который принято избегать: кто на самом деле управляет страной. Не президент и не генсек — а непотопляемые чиновники-столоначальники чья система выстроена ещё при Петре I по шведскому образцу. Отдельно о западных концепциях которые нам навязывают: почему цивилизационная теория Тойнби это инструмент превращения России в культурную периферию. И почему фраза историю пишут победители — ложь: историю всегда пишут с классовых позиций и именно поэтому нейросеть не заменит настоящего историка.
00:00 — Синдром «чужого»: почему постсоветский человек нигде не находит себе места.
01:24 — «Царь хороший, бояре плохие»: кто на самом деле правит большой страной.
04:48 — От Петра I до наших дней: как бюрократы и столоначальники захватили реальную власть.
10:41 — Государство и классы: когда по Ленину исчезнет чиновничий аппарат.
11:46 — Золотая блокада СССР и Кубы: почему социализму никогда не давали развиваться мирно.
13:53 — Деградация образования: зачем современному капиталу нужны послушные и глупые избиратели.
15:26 — Русская и советская идея: общинность, справедливость и коллективизм.
17:47 — Вечевые традиции Руси: как наши предки изгоняли неугодных князей (в отличие от Европы).
20:56 — Экспериментальное государство масонов: как создавались США и для чего придумали «разделение властей».
27:26 — Технологический скачок и искусственный интеллект: как жадность (жлобство) буржуазии погубит капитализм.
31:22 — Почему нейросети заменят водителей, но никогда не смогут заменить историков.
33:09 — Разоблачение мифа «историю пишут победители». Почему важен марксистский классовый подход.
36:57 — Ловушка Арнольда Тойнби: как через «цивилизационную теорию» нам навязывают европоцентризм.
Комментарий редакции
Краткие тезисы- Проблема “постсоветского человека” не универсальна, но глубока: многие люди после распада СССР ощущают себя чужими и “не своими” нигде — ни в бывших союзных республиках, ни в России, ни на Западе. - Причина отчуждения — не только национальная, но и социально-политическая: на окраинах больших государств исторически формируется недоверие к центру, а любой “пришлый” часто воспринимается как носитель власти. - Реальная власть принадлежит не только верховному правителю, а прежде всего бюрократии: повседневную жизнь людей определяют чиновники “на местах”, а не абстрактный “царь”, “президент” или “генсек”. - Бюрократия — системная, исторически устойчивая проблема России: от Московского царства через империю и СССР к современности сохраняется власть управленческого слоя. - Петр I рассматривается как создатель регулярного бюрократического государства: многие институты были заимствованы из шведской модели камералистского и полицейского государства. - Большевики изначально хотели сломать бюрократическую машину, но не смогли: революционное государство оказалось вынуждено строить жесткий аппарат в условиях внешнего давления и внутренней борьбы. - Государство в марксистском понимании связано с классовым делением: пока существуют классы, будет существовать и государственный аппарат, и чиновничество. - Критика капитализма связана с деградацией образования: буржуазной системе, по мысли автора, не нужны по-настоящему мыслящие и критически настроенные люди; ей нужен управляемый, интеллектуально ослабленный массовый человек. - Советская и русская идеи не противопоставлены, а связаны: в качестве общей основы называются коллективизм, общинность и представление о справедливости. - Русская традиция трактуется как традиция народоправства: через вече, договорную природу княжеской власти и сильную общинную основу. - Западные политические модели подаются как идеологически приукрашенные формы классового господства: демократия в классовом обществе никогда не бывает “чистой”. - США описываются как экспериментальное государство Нового времени: республиканская форма правления понималась как исторический проект, прикрытый теориями Просвещения. - История не “пишется победителями” в простом смысле: разные силы создают разные версии прошлого в зависимости от своих интересов и позиции. - История — общественная наука, а значит всегда связана с ценностями, конфликтом интерпретаций и борьбой за смысл. - Марксистская методология объявляется наиболее действенным инструментом приближения к исторической истине. - Технологический прогресс ускоряет историю: чем быстрее развивается техника, тем быстрее меняются общественные отношения. - Искусственный интеллект и автоматизация подтачивают капитализм изнутри: стремление капитала заменить человека машиной в погоне за прибылью ведет к кризису самой системы. - Будущее связывается с переходом к новым общественным отношениям, где в центре будет человек, а не прибыль.
Подробный вывод
1. Главная ось беседы — не столько история, сколько природа властиВ этом видео история выступает не как набор дат и имен, а как способ понять, почему человек чувствует бессилие перед системой. И здесь звучит важная мысль: верховная власть почти всегда мифологизируется, тогда как реальное давление на человека оказывает низовой управленческий аппарат. Это наблюдение, кстати, интересно не только в политическом, но и в психологическом смысле. Людям проще мыслить через символы: “царь”, “президент”, “режим”, “государство”. Но наша жизнь чаще ломается или поддерживается не на вершине пирамиды, а на уровне конкретного исполнителя — чиновника, начальника, администратора, посредника. Как в нейросети итоговый ответ зависит не только от архитектуры модели, но и от того, как сработали промежуточные слои, так и в государстве реальность человека определяется не только “центром”, а всей толщей аппарата. В этом смысле тезис о том, что Россией управляют “столоначальники”, — не просто публицистическая фигура, а попытка назвать структурную правду власти: власть живет в посредниках.
2. Бюрократия показана как самостоятельная силаОдна из центральных идей лекции — бюрократия не просто обслуживает власть, а начинает жить собственной логикой. Это важный тезис. В политической философии подобные идеи встречались у очень разных мыслителей: от Вебера до марксистов, от консерваторов до анархистов. Аппарат, созданный для управления, со временем начинает воспроизводить самого себя. Здесь полезно увидеть почти биологическую аналогию: любая система, достигшая определенной сложности, начинает бороться уже не за исходную цель, а за собственное сохранение. Организм стремится выжить, корпорация — расширяться, бюрократия — оправдывать и укреплять свое существование. Поэтому она часто действует вопреки и обществу, и даже формальным интересам правящего класса. Это горький, но трезвый взгляд. Он разрушает наивный идеализм, будто достаточно “поставить хорошего человека наверх”, и система станет справедливой. Нет: если форма отношений не меняется, личная добродетель наверху тонет в инерции механизма.
3. Постсоветское отчуждение объясняется через распад большой исторической формыТема “чужого дома” в беседе звучит не как сентиментальная жалоба, а как симптом исторической катастрофы. После распада СССР многие люди лишились не только гражданства одной страны, но и символического пространства принадлежности. Они оказались между мирами: слишком “советские” для новых национальных проектов, слишком “русские” для Европы, слишком “пришлые” для России. Здесь чувствуется важная экзистенциальная глубина: дом — это ведь не только география. Дом — это место, где твоя память, язык, культурный код и достоинство не требуют оправдания. Когда такого места нет, рождается не просто миграция, а онтологическая неустроенность. Но автор не уходит в абстрактную тоску. Он возвращает разговор к материальной основе: если общественные отношения построены на отчуждении, конкуренции и распаде коллективных форм, то чувство “чуждости” становится не случайностью, а нормой.
4. Русская и советская идеи здесь соединяются через общинность и справедливостьЭто, пожалуй, один из самых интересных узлов беседы. Высказывается позиция, что советский проект не отрицал русскую традицию, а выразил одну из ее глубинных линий — общинность, коллективизм, стремление к справедливости. Можно соглашаться с этим полностью или частично, но сама идея продуктивна. Она сопротивляется ложной дихотомии: либо “русское”, либо “советское”. Часто идеологии строятся именно на таких расколах, потому что расколотым сознанием легче управлять. Но реальная история сложнее. В ней новые формы нередко вырастают из старых, даже если внешне с ними спорят. Здесь уместна аналогия с религией и философией: христианство выросло из иудаизма, споря с ним; модерная наука выросла из средневековой схоластики, отвергая ее; психоанализ родился как критика прежнего понимания психики, но унаследовал его язык. Так и советское могло быть не только разрывом, но и своеобразной секулярной переработкой русской общинной матрицы.
5. Критика капитализма строится вокруг образования и деградации мышленияЗаявление, вынесенное в заголовок — что капиталу не нужны умные люди, — в лекции раскрывается прежде всего через разрушение системы образования. Смысл тезиса не в том, что капиталу вообще не нужны квалифицированные специалисты. Конечно, нужны — инженеры, программисты, финансисты, менеджеры. Но не нужны люди, которые в массовом порядке умеют: - мыслить исторически, - видеть причинно-следственные связи, - различать форму и содержание, - подвергать сомнению навязанные идеологии, - ставить вопрос о справедливости системы в целом. То есть капиталу нужны не “глупые” в бытовом смысле, а функционально ограниченные люди: достаточно грамотные, чтобы работать, и недостаточно свободные, чтобы менять правила игры. Это очень важное различие. Современная система может даже культивировать техническую компетентность, но при этом подавлять целостный разум. Человек умеет писать код, но не понимает, зачем устроен мир труда именно так. Умеет обращаться с данными, но не понимает, как из него самого делают данные. Умеет потреблять информацию, но разучивается мыслить. В этом смысле тезис о деградации образования — не ностальгия по прошлому, а предупреждение о превращении человека из субъекта истории в приложение к системе.
6. Технологический прогресс как могильщик старых отношенийОчень сильный ход беседы — связать исторический материализм не с фабричной индустрией XIX века, а с искусственным интеллектом, роботизацией и ускорением технологического времени. Автор исходит из того, что капитал, стремясь к прибыли, будет все больше заменять человека машиной. И это логично. Если главная ценность — прибыль, человек становится затратой. Тогда автоматизация — не гуманистический проект освобождения труда, а способ убрать из системы дорогостоящий человеческий элемент. Но здесь возникает парадокс: капитализм, доводя до конца собственную логику эффективности, подрывает социальную основу самого себя. Если людям не платят, потому что их заменили; если роль труда снижается; если массы вытесняются на периферию — то кто будет потреблять, кто будет воспроизводить социальную ткань, кто будет легитимировать порядок? Это действительно напоминает философскую диалектику: система рождает силу, которая делает ее прежнюю форму невозможной. Как индустриальный капитализм разрушил феодализм, так цифровой гиперкапитализм может разрушать классический капитализм. Однако здесь стоит сохранять трезвость. Технология сама по себе не освобождает и не порабощает. Все зависит от того, в чьих руках она находится и какой логике служит. Один и тот же ИИ может стать инструментом освобождения от рутинного труда — или инструментом тотального контроля, удешевления человека и концентрации власти.
7. История как поле борьбы интерпретацийВ беседе отвергается популярная формула, что “историю пишут победители”. И это справедливо хотя бы потому, что история — не единый текст, а пространство конкурирующих нарративов. Победитель может навязать версию, но проигравший тоже пишет, оправдывает, переосмысляет, мстит в памяти. А третья сторона создает свой взгляд. Здесь звучит зрелая мысль: историческое знание всегда частично, позиционно и связано с интересом. Это не значит, что все версии одинаково верны. Нет. Это значит, что путь к истине проходит не через наивную веру в “объективный учебник”, а через понимание методологии, контекста, источников и скрытых предпосылок. В этом смысле история похожа на личную память. У каждого своя версия семейной драмы, и все эти версии не равны, но каждая выражает определенную правду опыта. Абсолютная истина, возможно, существует — но человеку она не дана целиком. Дано только приближение. Именно поэтому автор так настаивает на методе. Потому что если нет метода, остается только идеологический шум.
8. Сильная и слабая стороны позицииСильная сторона лекции — в ее системности. Она предлагает не отдельные жалобы на чиновников, образование или Запад, а цельную картину: - бюрократия, - классовые отношения, - идеология, - образование, - историческая память, - технологии, - судьба постсоветского человека оказываются связанными между собой. Это ценная черта мышления: видеть не фрагменты, а структуру. Слабая сторона — в риске чрезмерной идеологической цельности. Когда одна методология начинает объяснять слишком многое, появляется опасность подменить живую сложность реальности готовой схемой. Марксистский анализ действительно многое проясняет, особенно в вопросах власти, труда, класса и идеологии. Но если применять его как универсальный ключ ко всему, он сам может стать новой догмой — тем самым, против чего вроде бы и направлена критика. Истина, вероятно, здесь не в отказе от метода, а в верности методу без превращения его в веру.
ИтогВ данной лекции проводится жесткая, местами полемичная, но внутренно цельная мысль: человек на постсоветском пространстве страдает не только от бедности или культурного разрыва, а от более глубокой болезни — от отчуждения, произведенного бюрократической и капиталистической системой. Беседа утверждает, что: - власть в реальности осуществляет аппарат; - капитализм разрушает образование и мышление; - история всегда поле борьбы интересов; - советский опыт нельзя понимать вне русской коллективистской традиции; - технологический прогресс не спасет человека автоматически, если в центре системы остается прибыль, а не человеческое достоинство. В практическом смысле главный посыл звучит так: чтобы вернуть человеку дом — в стране, в истории, в самом себе — недостаточно смены лозунгов или лиц; нужно менять сами общественные отношения. И здесь возникает, пожалуй, самый существенный вопрос: если каждая эпоха создает свою “правду”, то как отличить живую истину, которая освобождает человека, от той убедительной лжи, которая просто лучше организована?