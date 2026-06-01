Эфир на канале День ТВ 16 мая 2026 г.

Историк Евгений Спицын разбирает вопрос который принято избегать: кто на самом деле управляет страной. Не президент и не генсек — а непотопляемые чиновники-столоначальники чья система выстроена ещё при Петре I по шведскому образцу. Отдельно о западных концепциях которые нам навязывают: почему цивилизационная теория Тойнби это инструмент превращения России в культурную периферию. И почему фраза историю пишут победители — ложь: историю всегда пишут с классовых позиций и именно поэтому нейросеть не заменит настоящего историка.

00:00 — Синдром «чужого»: почему постсоветский человек нигде не находит себе места.

01:24 — «Царь хороший, бояре плохие»: кто на самом деле правит большой страной.

04:48 — От Петра I до наших дней: как бюрократы и столоначальники захватили реальную власть.

10:41 — Государство и классы: когда по Ленину исчезнет чиновничий аппарат.

11:46 — Золотая блокада СССР и Кубы: почему социализму никогда не давали развиваться мирно.

13:53 — Деградация образования: зачем современному капиталу нужны послушные и глупые избиратели.

15:26 — Русская и советская идея: общинность, справедливость и коллективизм.

17:47 — Вечевые традиции Руси: как наши предки изгоняли неугодных князей (в отличие от Европы).

20:56 — Экспериментальное государство масонов: как создавались США и для чего придумали «разделение властей».

27:26 — Технологический скачок и искусственный интеллект: как жадность (жлобство) буржуазии погубит капитализм.

31:22 — Почему нейросети заменят водителей, но никогда не смогут заменить историков.

33:09 — Разоблачение мифа «историю пишут победители». Почему важен марксистский классовый подход.

36:57 — Ловушка Арнольда Тойнби: как через «цивилизационную теорию» нам навязывают европоцентризм.

