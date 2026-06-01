Когда дама в разговоре не знает, что ответить, то она берёт паузу и молча поправляет прическу или бретельки от бюстгалтера. Когда у больших хозяев Западного Мира возникает растерянность от того, что ход событий выходит из-под их контроля, то им тоже нужна пауза. На роль паузы прекрасно подходит угроза нового вируса, новой эпидемии. Что видим сейчас? Запад тянет время, считая, что и персы, и мы скоро умрём от голода и безденежья. Победить Трампу Иран и стоящий за ним Китай не вышло, а руками Украины победить Россию тоже не получилось. Кроме того, ни Западная Европа, ни США не смогли уговорить Китай на огромные и срочные инвестиции в эти страны, на открытие своих финансовых рынков для западных компаний, и даже не смогли уговорить Китай купить несколько тысяч «аэрбасов» и «боингов», уговорили только на 200 «боингов». При всём при этом военные конфликты с Россией и Ираном не закончены. Нужна пауза. И сразу же в мире начали раздувать панику о тяжёлом хантавирусе и о африканской лихорадке Эбола. Заболевания серьёзные, и от них реально умирают. Однако эти заболевания известны давно и хоть трудно излечимы, но как с ними бороться понятно. Это не упавший неизвестно из какой лаборатории недоделанный боевой вирус под названием Ковид-19. Самое любопытное, что, как утверждают сами жители Африки, лихорадка начинает массово косить местных именно после того, как в районе её вспышки появляются западные или ооновские медики. Мало того, в народе ходит молва, что если придёшь к этим докторам лечиться, то совершенно точно умрёшь. Я не удивлюсь, если на местных действительно испытывают биологическое оружие и вакцины против него. Глава внешней разведки США, уходя в отставку, напоследок сказала, что США за пределами своей страны имеют 140 биолабораторий.

Чем занимаются на самом деле эти лаборатории доподлинно неизвестно, только иногда просачиваются сведения от привлечённых к работе местных специалистов. Судя по всему, они заняты в том числе созданием расового биологического оружия, которое целенаправленно может уничтожить один этнос, не вредя другим.

Здесь указаны биолаборатории, которые размещены на территории Украины.

Судя по этой картинке, всё подбрюшье РФ в биолабораториях вероятного противника. Напомню, что самоизоляции при ковиде-19 привели к нарушению цепочек производства продукции, поставки продукции и разработки новой. В результате часть производств, технологий, сельскохозяйственных ферм были обанкрочены, а некоторые утрачены навсегда. Глобальный мир оказался хрупким стеклянным домом.

Идея Запада в неспешном разорении России не нова и имеет смысл. Однако никто не ожидал, что США по сути проиграют первый раунд войны Ирану. Никто всерьёз не рассматривал предположения, что Ормузский пролив закроют надолго. Мало того, никто не ожидал того, что США даже не будут пытаться разблокировать Ормузский пролив, а ради пополнения своего бюджета начнут продавать свою нефть из Стратегического резерва. Покупали- то её по низкой цене, а продают раза в три дороже. От конечных цен страдают, конечно все, особенно европейцы, но американскому бюджету нужны деньги любой ценой. Т.о. выяснилось, что в вопросах цен на нефть и Ормузский пролив у США и Европы разные взгляды. Чем дольше закрыт пролив, тем больше денег заработает бюджет США, но тем хуже для бюджетов Европы. Т.е. единство исчезает на глазах. Мало того, Европа искренне убеждена, что Россия никогда не ударит ни ядерным оружием, ни безъядерным «Орешником», потому как за Европу впишутся Штаты. Но военные США лучше знают наш потенциал и помнят, что у нас нет с ними общей сухопутной границы, поэтому бояться радиоактивного заражения совместных рек нам не надо. Можем и ударить. Потому США всем видом показывают, что из-за Украины вступать в ядерную войну с Россией они не будут.

Так что же теперь будет дальше? Визиты Трампа и Путина в Китай показали, что Трампу не удалось противопоставить Китай и Россию. Любопытно, но некоторые журналисты, которые освещали визит Трампа, обратили внимание, что количество девочек, которые радостно встречали Трампа, неожиданно совпало с количеством девочек, которых убили американские ракеты в иранской школе. Символично, однако. Равно как и символично, что в Пакистан на переговоры с американской стороной иранская делегация прилетела на самолёте, в котором на свободных местах были портреты погибших девочек. Нормальные люди такое забыть не могут. Как и не смогут забыть огненное убийство людей в одесском Доме Профсоюзов, аллею Ангелов и недавнее убийство волнами беспилотников детей в общежитии Старобельска.

Также интересен ход Трампа с выводом части своих военных из Европы. Он показывает Европе, что США за Украину умирать не собираются, пусть Европа сама разбирается с этим проектом. У США и других проблем полно. Одна из них это практическая монополия Китая на производства редкоземельных металлов, иных дефицитных металлов , в частности, очень нужного для оборонки вольфрама, который используется при производстве снарядов, ракет и иных изделий.

Как видим, в Китае вольфрама больше всех. Но иметь в земной коре вольфрам, и его добывать и перерабатывать – это немного разные понятия.

Как видим из таблицы, США, имея залежи вольфрама, по ряду причин практически его не добывают и не перерабатывают, а вынуждены покупать у Китая.

Китай же резко ограничил продажи на внешний рынок и редкоземельных металлов, и серебра, а теперь ещё и вольфрама. Пекин практически ввёл санкции против США и Японии. В результате у оборонной промышленности США возникли проблемы с расширением военного производства. Ввиду того, сколько боеприпасов было израсходовано американскими и израильскими военными за 40 дней войны с Ираном, необходимо срочно восполнить запасы ракет и снарядов, однако без китайских редкоземов и вольфрама это сделать трудно. Китай смотрит здраво на происходящее и планирует своё будущее. Т.к. китайская торговля катастрофически зависит от морских перевозок, то Китай заблаговременно начал прокладывать наземные транспортные артерии в рамках нового шёлкового пути, на случай перекрытия морской торговли. И если заблокированный Ормузский пролив создает проблемы для всех, но для Китая более катастрофичным станет перекрытие американцами Малаккского пролива.

Ввиду такого возможного развития событий, Китай уже несколько лет ведёт переговоры о строительстве канала через Таиланд.

В настоящий момент переговоры о строительстве канала близки к достижению решения. Некоторые скажут, зачем это китайцам, когда можно перевозить товары по Северному морскому пути? Можно, но не все и не из всех стран, т.к. везде есть экономика перевозок, и не круглый год. Нет смысла везти апельсины из Египта через Севморпуть. Могут ли США заблокировать Малаккский пролив? Сами – нет, а вот столкнуть лбами Китай с Индонезией или Малайзией и сделать это их руками – вполне. Этот пролив легко блокируется даже артиллерией. Мудрые умеют смотреть вперёд, потому Китай ищет альтернативу Малаккскому проливу.

Мудрость

Чья-то мудрость блуждает в потёмках .

Чья-то мудрость на троне сидит.

Не ночует здесь Солнце в котомках,

Да и в небе покамест не спит. В каждом сердце немножечко Солнца

Чтоб не мёрзнуть и путь освещать.

И немного Луны в сердце льётся,

Чтоб от жара в момент не сгорать. Рядом с мягкой и стройной березой

Ощетинилась ель словно ёж.

Каждой даме хотелось быть розой,

Мимо той, что вовек не пройдёшь. Остановится всяк восхититься,

Совершенством ее красоты.

Мы приходим отцвесть и проститься

В безысходности нашей тщеты. Припев:

В стременах пусть поднимется Солнце,

Оглядится, поднимет в галоп.

Как ни пей жизнь по полной до донца,

Не напиться хоть впрок и взахлёб. То, что здесь и сейчас – то главнее,

Чем неясные дали миров.

И всего в этой жизни важнее:

Разделённая с кем-то любовь. Лепестками путь чей-то устелен,

Ну, а кто-то идёт по стерне.

Аромат свой у всех виноделен,

И свои силуэты в окне. Борозду, как и крест- всё по силам-

Мы ведём каждый сам до межи.

Всё прощать можно только любимым,

На любовь жизнь свою ворожи. Припев:

В стременах пусть поднимется Солнце,

Оглядится, поднимет в галоп.

Как ни пей жизнь по полной до донца,

Не напиться хоть впрок и взахлёб. То, что здесь и сейчас – то главнее,

Чем неясные дали миров.

И всего в этой жизни важнее:

Разделённая с кем-то любовь. 09.05.2026 г. г.Москва

Крупнейшие порты мира определяются по объёму контейнерооборота, который измеряется в TEU (двадцатифутовых эквивалентах). По данным на 2024 год, лидирующие позиции занимают порты Азии, особенно Китая, на который приходится свыше 40% мирового контейнерного трафика.

О портах и китайцах

Как видно, в десятке крупнейших портов мира – 7 китайских. Ни одного порта вдоль нашего СМП там нет. И быть не может, ибо не Россия фабрика мира, а Китай. В ХIХ веке, когда Англия начала опиумные войны, Китай также был огромной фабрикой, но не мира, а региона. И Европа могла обойтись без китайских товаров. В настоящий момент коллективный Запад сильно зависит от китайских товаров и всё-таки зависит от наших энергоресурсов, но не критично. Для того, чтобы возродить былое промышленное производство в США, следует ввергнуть в финансовые сложности Китай, а для этого следует перекрывать ему источники ресурсов и рынки сбыта. Чем и занимаются все последние президенты США. Однако реальность иногда доходит до абсурда.

На карте указаны регионы США, в которых люди массово говорят на ином языке. «Китайских» регионов хватает. Естественно, что многие носители китайского языка обязательно помогут китайскому правительству, если от того поступит такая просьба. Это к вопросу, готовы ли США к прямому военному столкновению с Китаем. Нет, не готовы, внутри огромная «пятая колонна». По этой же причине Вашингтон до пор не решился вторгнуться на территорию Мексики «для борьбы с наркокартелями», ибо уже чуть ли не четверть всех жителей США составляют выходцы из Мексики и других стран Латинской Америки.

О вреде некоторых сказок

Чем моложе государство или нация, тем больше сказок о своём великом прошлом они сочиняют. Украинцы придумали себе тысячелетия успешной цивилизации и выкопанное в древности Чёрное море. В чём проблема украинства, почему одержимые этой идеей не могут жить в мире с соседями? Всё просто. Украинство есть хорошо проплаченная из-за границы ненависть к России. И те, кто соглашался служить этой идее всегда верили в силу Запада и каждый раз удивлялись тому, что Россия побеждает. В ХIХ веке хорошо вложилась Австро-Венгерская империя. В ХХ веке фокус повторили вначале Гитлер, потом американцы, и наконец европейцы эпохи ЕС. И каждый раз всё происходило по одному и тому сценарию. Стоило только перестать оплачивать идею украинства, как оно исчезало, и на свет Божий выходили обычные русские люди, которые вспоминали, что они русские. Так будет и сейчас. Но те, кто отдавал приказы бить по детям в Старобельске, русскими стать не смогут, потому, что нелюди людьми не становятся, они живут и умирают как нелюди, у которых нет ни рода, ни племени.

Новости ИИ

Выяснилось, что Искусственный Интеллект ошибается, создаёт ссылки на несуществующие статьи или научные работы, а единственным способом разрешения сложностей мировой цивилизации ИИ видит в ядерной войне. Но самое интересное, что пользование ИИ оказывается дороже, чем содержание реальных специалистов. С этим, например, столкнулась корпорация «Микрософт», которая посчитала расходы на ИИ, прослезилась и вернула назад сто уволенных ранее инженеров.

Кстати, люди, которые стояли у истоков создания ИИ и знали доподлинно строение всей корневой системы этого древа, уже уходят на пенсию, а новые специалисты хорошо знают только свой узкий участок и общей картины не видят. В результате ИИ не эволюционирует в том режиме, о котором мечталось фантастам. Кроме того, выяснилось, что на ошибки ИИ можно свалить и удар по школе в Иране, и удар по общежитию в Старобельске. Раньше все военные преступники валили на то, что выполняли приказ. Теперь – на ИИ. Если же действительно признают в убийствах виновным ИИ, его отключат от электричества?!

Рубрика – поэты, рождённые в этом месяце

Николай Заболоцкий

О красоте человеческих лиц

Есть лица, подобные пышным порталам,

Где всюду великое чудится в малом.

Есть лица — подобия жалких лачуг,

Где варится печень и мокнет сычуг.

Иные холодные, мертвые лица

Закрыты решетками, словно темница.

Другие — как башни, в которых давно

Никто не живет и не смотрит в окно.

Но малую хижинку знал я когда-то,

Была неказиста она, небогата,

Зато из окошка ее на меня

Струилось дыханье весеннего дня.

Поистине мир и велик и чудесен!

Есть лица — подобья ликующих песен.

Из этих, как солнце, сияющих нот

Составлена песня небесных высот.

1955

Игорь Нагаев