Игорь Нагаев: Расовое биооружие, вред сказок и ошибки ИИ
Когда дама в разговоре не знает, что ответить, то она берёт паузу и молча поправляет прическу или бретельки от бюстгалтера. Когда у больших хозяев Западного Мира возникает растерянность от того, что ход событий выходит из-под их контроля, то им тоже нужна пауза. На роль паузы прекрасно подходит угроза нового вируса, новой эпидемии. Что видим сейчас? Запад тянет время, считая, что и персы, и мы скоро умрём от голода и безденежья. Победить Трампу Иран и стоящий за ним Китай не вышло, а руками Украины победить Россию тоже не получилось. Кроме того, ни Западная Европа, ни США не смогли уговорить Китай на огромные и срочные инвестиции в эти страны, на открытие своих финансовых рынков для западных компаний, и даже не смогли уговорить Китай купить несколько тысяч «аэрбасов» и «боингов», уговорили только на 200 «боингов». При всём при этом военные конфликты с Россией и Ираном не закончены. Нужна пауза. И сразу же в мире начали раздувать панику о тяжёлом хантавирусе и о африканской лихорадке Эбола. Заболевания серьёзные, и от них реально умирают. Однако эти заболевания известны давно и хоть трудно излечимы, но как с ними бороться понятно. Это не упавший неизвестно из какой лаборатории недоделанный боевой вирус под названием Ковид-19. Самое любопытное, что, как утверждают сами жители Африки, лихорадка начинает массово косить местных именно после того, как в районе её вспышки появляются западные или ооновские медики. Мало того, в народе ходит молва, что если придёшь к этим докторам лечиться, то совершенно точно умрёшь. Я не удивлюсь, если на местных действительно испытывают биологическое оружие и вакцины против него. Глава внешней разведки США, уходя в отставку, напоследок сказала, что США за пределами своей страны имеют 140 биолабораторий.
Чем занимаются на самом деле эти лаборатории доподлинно неизвестно, только иногда просачиваются сведения от привлечённых к работе местных специалистов. Судя по всему, они заняты в том числе созданием расового биологического оружия, которое целенаправленно может уничтожить один этнос, не вредя другим.
Здесь указаны биолаборатории, которые размещены на территории Украины.
Судя по этой картинке, всё подбрюшье РФ в биолабораториях вероятного противника. Напомню, что самоизоляции при ковиде-19 привели к нарушению цепочек производства продукции, поставки продукции и разработки новой. В результате часть производств, технологий, сельскохозяйственных ферм были обанкрочены, а некоторые утрачены навсегда. Глобальный мир оказался хрупким стеклянным домом.
Идея Запада в неспешном разорении России не нова и имеет смысл. Однако никто не ожидал, что США по сути проиграют первый раунд войны Ирану. Никто всерьёз не рассматривал предположения, что Ормузский пролив закроют надолго. Мало того, никто не ожидал того, что США даже не будут пытаться разблокировать Ормузский пролив, а ради пополнения своего бюджета начнут продавать свою нефть из Стратегического резерва. Покупали- то её по низкой цене, а продают раза в три дороже. От конечных цен страдают, конечно все, особенно европейцы, но американскому бюджету нужны деньги любой ценой. Т.о. выяснилось, что в вопросах цен на нефть и Ормузский пролив у США и Европы разные взгляды. Чем дольше закрыт пролив, тем больше денег заработает бюджет США, но тем хуже для бюджетов Европы. Т.е. единство исчезает на глазах. Мало того, Европа искренне убеждена, что Россия никогда не ударит ни ядерным оружием, ни безъядерным «Орешником», потому как за Европу впишутся Штаты. Но военные США лучше знают наш потенциал и помнят, что у нас нет с ними общей сухопутной границы, поэтому бояться радиоактивного заражения совместных рек нам не надо. Можем и ударить. Потому США всем видом показывают, что из-за Украины вступать в ядерную войну с Россией они не будут.
Так что же теперь будет дальше? Визиты Трампа и Путина в Китай показали, что Трампу не удалось противопоставить Китай и Россию. Любопытно, но некоторые журналисты, которые освещали визит Трампа, обратили внимание, что количество девочек, которые радостно встречали Трампа, неожиданно совпало с количеством девочек, которых убили американские ракеты в иранской школе. Символично, однако. Равно как и символично, что в Пакистан на переговоры с американской стороной иранская делегация прилетела на самолёте, в котором на свободных местах были портреты погибших девочек. Нормальные люди такое забыть не могут. Как и не смогут забыть огненное убийство людей в одесском Доме Профсоюзов, аллею Ангелов и недавнее убийство волнами беспилотников детей в общежитии Старобельска.
Также интересен ход Трампа с выводом части своих военных из Европы. Он показывает Европе, что США за Украину умирать не собираются, пусть Европа сама разбирается с этим проектом. У США и других проблем полно. Одна из них это практическая монополия Китая на производства редкоземельных металлов, иных дефицитных металлов , в частности, очень нужного для оборонки вольфрама, который используется при производстве снарядов, ракет и иных изделий.
Как видим, в Китае вольфрама больше всех. Но иметь в земной коре вольфрам, и его добывать и перерабатывать – это немного разные понятия.
Как видим из таблицы, США, имея залежи вольфрама, по ряду причин практически его не добывают и не перерабатывают, а вынуждены покупать у Китая.
Китай же резко ограничил продажи на внешний рынок и редкоземельных металлов, и серебра, а теперь ещё и вольфрама. Пекин практически ввёл санкции против США и Японии. В результате у оборонной промышленности США возникли проблемы с расширением военного производства. Ввиду того, сколько боеприпасов было израсходовано американскими и израильскими военными за 40 дней войны с Ираном, необходимо срочно восполнить запасы ракет и снарядов, однако без китайских редкоземов и вольфрама это сделать трудно. Китай смотрит здраво на происходящее и планирует своё будущее. Т.к. китайская торговля катастрофически зависит от морских перевозок, то Китай заблаговременно начал прокладывать наземные транспортные артерии в рамках нового шёлкового пути, на случай перекрытия морской торговли. И если заблокированный Ормузский пролив создает проблемы для всех, но для Китая более катастрофичным станет перекрытие американцами Малаккского пролива.
Ввиду такого возможного развития событий, Китай уже несколько лет ведёт переговоры о строительстве канала через Таиланд.
В настоящий момент переговоры о строительстве канала близки к достижению решения. Некоторые скажут, зачем это китайцам, когда можно перевозить товары по Северному морскому пути? Можно, но не все и не из всех стран, т.к. везде есть экономика перевозок, и не круглый год. Нет смысла везти апельсины из Египта через Севморпуть. Могут ли США заблокировать Малаккский пролив? Сами – нет, а вот столкнуть лбами Китай с Индонезией или Малайзией и сделать это их руками – вполне. Этот пролив легко блокируется даже артиллерией. Мудрые умеют смотреть вперёд, потому Китай ищет альтернативу Малаккскому проливу.
Мудрость
Чья-то мудрость блуждает в потёмках .
Чья-то мудрость на троне сидит.
Не ночует здесь Солнце в котомках,
Да и в небе покамест не спит.
В каждом сердце немножечко Солнца
Чтоб не мёрзнуть и путь освещать.
И немного Луны в сердце льётся,
Чтоб от жара в момент не сгорать.
Рядом с мягкой и стройной березой
Ощетинилась ель словно ёж.
Каждой даме хотелось быть розой,
Мимо той, что вовек не пройдёшь.
Остановится всяк восхититься,
Совершенством ее красоты.
Мы приходим отцвесть и проститься
В безысходности нашей тщеты.
Припев:
В стременах пусть поднимется Солнце,
Оглядится, поднимет в галоп.
Как ни пей жизнь по полной до донца,
Не напиться хоть впрок и взахлёб.
То, что здесь и сейчас – то главнее,
Чем неясные дали миров.
И всего в этой жизни важнее:
Разделённая с кем-то любовь.
Лепестками путь чей-то устелен,
Ну, а кто-то идёт по стерне.
Аромат свой у всех виноделен,
И свои силуэты в окне.
Борозду, как и крест- всё по силам-
Мы ведём каждый сам до межи.
Всё прощать можно только любимым,
На любовь жизнь свою ворожи.
Припев:
В стременах пусть поднимется Солнце,
Оглядится, поднимет в галоп.
Как ни пей жизнь по полной до донца,
Не напиться хоть впрок и взахлёб.
То, что здесь и сейчас – то главнее,
Чем неясные дали миров.
И всего в этой жизни важнее:
Разделённая с кем-то любовь.
09.05.2026 г. г.Москва
***
Крупнейшие порты мира определяются по объёму контейнерооборота, который измеряется в TEU (двадцатифутовых эквивалентах). По данным на 2024 год, лидирующие позиции занимают порты Азии, особенно Китая, на который приходится свыше 40% мирового контейнерного трафика.
О портах и китайцах
Как видно, в десятке крупнейших портов мира – 7 китайских. Ни одного порта вдоль нашего СМП там нет. И быть не может, ибо не Россия фабрика мира, а Китай. В ХIХ веке, когда Англия начала опиумные войны, Китай также был огромной фабрикой, но не мира, а региона. И Европа могла обойтись без китайских товаров. В настоящий момент коллективный Запад сильно зависит от китайских товаров и всё-таки зависит от наших энергоресурсов, но не критично. Для того, чтобы возродить былое промышленное производство в США, следует ввергнуть в финансовые сложности Китай, а для этого следует перекрывать ему источники ресурсов и рынки сбыта. Чем и занимаются все последние президенты США. Однако реальность иногда доходит до абсурда.
На карте указаны регионы США, в которых люди массово говорят на ином языке. «Китайских» регионов хватает. Естественно, что многие носители китайского языка обязательно помогут китайскому правительству, если от того поступит такая просьба. Это к вопросу, готовы ли США к прямому военному столкновению с Китаем. Нет, не готовы, внутри огромная «пятая колонна». По этой же причине Вашингтон до пор не решился вторгнуться на территорию Мексики «для борьбы с наркокартелями», ибо уже чуть ли не четверть всех жителей США составляют выходцы из Мексики и других стран Латинской Америки.
О вреде некоторых сказок
Чем моложе государство или нация, тем больше сказок о своём великом прошлом они сочиняют. Украинцы придумали себе тысячелетия успешной цивилизации и выкопанное в древности Чёрное море. В чём проблема украинства, почему одержимые этой идеей не могут жить в мире с соседями? Всё просто. Украинство есть хорошо проплаченная из-за границы ненависть к России. И те, кто соглашался служить этой идее всегда верили в силу Запада и каждый раз удивлялись тому, что Россия побеждает. В ХIХ веке хорошо вложилась Австро-Венгерская империя. В ХХ веке фокус повторили вначале Гитлер, потом американцы, и наконец европейцы эпохи ЕС. И каждый раз всё происходило по одному и тому сценарию. Стоило только перестать оплачивать идею украинства, как оно исчезало, и на свет Божий выходили обычные русские люди, которые вспоминали, что они русские. Так будет и сейчас. Но те, кто отдавал приказы бить по детям в Старобельске, русскими стать не смогут, потому, что нелюди людьми не становятся, они живут и умирают как нелюди, у которых нет ни рода, ни племени.
Новости ИИ
Выяснилось, что Искусственный Интеллект ошибается, создаёт ссылки на несуществующие статьи или научные работы, а единственным способом разрешения сложностей мировой цивилизации ИИ видит в ядерной войне. Но самое интересное, что пользование ИИ оказывается дороже, чем содержание реальных специалистов. С этим, например, столкнулась корпорация «Микрософт», которая посчитала расходы на ИИ, прослезилась и вернула назад сто уволенных ранее инженеров.
Кстати, люди, которые стояли у истоков создания ИИ и знали доподлинно строение всей корневой системы этого древа, уже уходят на пенсию, а новые специалисты хорошо знают только свой узкий участок и общей картины не видят. В результате ИИ не эволюционирует в том режиме, о котором мечталось фантастам. Кроме того, выяснилось, что на ошибки ИИ можно свалить и удар по школе в Иране, и удар по общежитию в Старобельске. Раньше все военные преступники валили на то, что выполняли приказ. Теперь – на ИИ. Если же действительно признают в убийствах виновным ИИ, его отключат от электричества?!
Рубрика – поэты, рождённые в этом месяце
Николай Заболоцкий
О красоте человеческих лиц
Есть лица, подобные пышным порталам,
Где всюду великое чудится в малом.
Есть лица — подобия жалких лачуг,
Где варится печень и мокнет сычуг.
Иные холодные, мертвые лица
Закрыты решетками, словно темница.
Другие — как башни, в которых давно
Никто не живет и не смотрит в окно.
Но малую хижинку знал я когда-то,
Была неказиста она, небогата,
Зато из окошка ее на меня
Струилось дыханье весеннего дня.
Поистине мир и велик и чудесен!
Есть лица — подобья ликующих песен.
Из этих, как солнце, сияющих нот
Составлена песня небесных высот.
1955
Игорь Нагаев
Комментарий редакции
Краткие тезисы статьи- Автор утверждает, что разговоры о новых вирусных угрозах используются Западом как политическая пауза в момент стратегической растерянности. - Высказывается предположение о существовании и испытаниях расового биологического оружия, а сеть биолабораторий США интерпретируется как возможная инфраструктура таких разработок. - Проводится мысль, что США и Европа теряют единство интересов, особенно в вопросах войны, энергорынков и рисков эскалации. - Автор считает, что Россия, Иран и Китай сорвали планы Запада, а Китай при этом усиливает собственную стратегическую автономию. - Особое внимание уделено логистической уязвимости Китая: Ормуз, Малакка, проект канала через Таиланд, зависимость мировой торговли от азиатских маршрутов. - Подчёркивается сырьевая и технологическая зависимость США от Китая, в частности по редкоземельным металлам и вольфраму. - Автор трактует украинскую идентичность в крайне жёстком и политизированном ключе, как искусственно поддерживаемую антироссийскую конструкцию. - В части про ИИ говорится, что искусственный интеллект ошибается, галлюцинирует, дорог в эксплуатации и может использоваться как инструмент снятия ответственности с людей. - В текст включены поэтические и моралистические фрагменты, где на фоне геополитики автор возвращается к теме любви, мудрости, памяти и человеческой подлинности.
Подробный выводТекст Игоря Нагаева — это не столько аналитическая статья в строгом смысле, сколько публицистическое полотно, где геополитика, конспирологические допущения, эмоциональная моральная оценка, военная логистика, культурная полемика и лирика соединены в единый поток. Это важно понять сразу: перед нами не холодный доклад, а мировоззренческое высказывание, в котором факты, интерпретации, подозрения и символы стоят рядом и часто подаются как части одной очевидной картины.
1. Центральная логика текста: мир как борьба за паузу, ресурсы и маршрутыСамая сильная часть статьи — там, где автор говорит не о «тайных планах», а о материальных ограничителях силы: - ресурсах, - логистике, - проливах, - редкоземельных металлах, - промышленной зависимости, - транспортных коридорах. Здесь текст становится наиболее содержательным. В сущности, автор напоминает простую, но важную истину: власть в XXI веке — это не только ракеты и лозунги, но и цепочки поставок, контейнерооборот, металлургия, порты, морские узлы и технологическое сырьё. Это очень трезвое наблюдение. Геополитика часто кажется театром идеологий, но её сцена построена из бетона портов, редкоземов, нефти и кабелей. В этом смысле статья указывает на реальную вещь: глобальный мир хрупок, а его взаимозависимость не гарантирует мира — наоборот, делает конфликт более сложным и дорогостоящим. Как в психике человека: чем сложнее система компенсаций, тем болезненнее сбой. Так и здесь — одна блокировка пролива может расшатать не только торговлю, но и политические союзы.
2. Сильная сторона статьи: критика наивного представления о едином ЗападеАвтор пытается показать, что «Запад» — не монолит. Это, в общем, разумная мысль. Интересы США и Европы действительно не всегда совпадают. В политической риторике союз выглядит как единый организм, но в реальности это скорее коалиция с разной степенью выгоды и риска для участников. Это похоже на любую идеализацию: издалека мы видим форму, а не внутренние трещины. В отношениях люди тоже часто влюбляются не в человека, а в образ его целостности. Так и с международными блоками: внешняя декларация единства скрывает конкуренцию бюджетов, страхов, электоральных интересов, промышленной стратегии и разного отношения к риску войны. Здесь автор прав в одном существенном моменте: союзы держатся не на морали, а на расчёте, пока расчёт выгоден.
3. Слабая сторона статьи: переход от подозрения к утверждению без достаточных доказательствСамая проблемная часть текста — рассуждения о: - биолабораториях, - расовом биооружии, - намеренном распространении эпидемий, - испытаниях на африканцах. Это серьёзные обвинения, но в статье они подаются на уровне: - слухов, - косвенных намёков, - народной молвы, - предположений автора. Здесь нарушается важный принцип мышления: масштаб утверждения должен соответствовать масштабу доказательств. Если доказательств мало, вывод должен быть осторожным. Можно сказать: «такие риски требуют международного контроля». Но когда говорится почти как о свершившемся факте, без верифицируемой базы, текст уходит из анализа в область политической мифологии. Это не значит, что зло невозможно. История, увы, знает эксперименты над людьми, тайные программы и циничное использование науки. Но именно поэтому нужна не вера в любую страшную версию, а максимальная эпистемическая дисциплина. Иначе борьба с манипуляцией сама превращается в манипуляцию. И тут любопытный философский парадокс: человек, который разоблачает чужие сказки, может незаметно начать жить в своих. Не потому что он глуп, а потому что потребность в цельной картине мира сильнее терпения к неопределённости.
4. Украинство и «вред сказок»: критика мифотворчества превращается в собственный мифРаздел о «вреде некоторых сказок» построен на идее, что молодые нации сочиняют себе величественное прошлое. Это наблюдение частично верно: национальные мифы действительно создаются почти всеми государствами. История очень редко существует в массовом сознании как сложная ткань противоречий; обычно она упрощается до легенды о праве, жертве и величии. Но далее автор делает жёсткий скачок: украинская идентичность у него сводится исключительно к внешне финансируемой ненависти к России. Это уже не анализ, а редукция, то есть сведение сложного исторического явления к одной выгодной схеме. Любая коллективная идентичность — даже если она политически сконструирована — со временем становится психологической, культурной и экзистенциальной реальностью для миллионов людей. Можно спорить с её историческими основаниями, критиковать её формы, видеть в ней пропаганду и внешнее влияние, но нельзя честно анализировать, полностью отрицая субъектность носителей этой идентичности. Иначе возникает то, что автор сам критикует: идеализация своей правды и демонизация другого. Это очень человеческая ловушка. Мы хотим видеть себя носителями реальности, а другого — носителем искусственности. Но обычно обе стороны состоят из смеси памяти, боли, внушения, интереса и подлинного человеческого переживания.
5. Интересный раздел про ИИ: здесь статья касается реальной проблемыЧасть текста про искусственный интеллект — одна из наиболее актуальных и заслуживающих обсуждения. Да, ИИ: - ошибается, - галлюцинирует, - может создавать фиктивные ссылки, - дорог в инфраструктуре, - не заменяет полностью специалистов, - используется людьми как ширма для снятия ответственности. Это уже ближе к действительности. Особенно важна мысль, что ошибка ИИ не отменяет ответственности человека. Алгоритм не обладает моральной субъектностью в человеческом смысле, пока решение о применении, доверии и интерпретации принимает человек или институция. Очень показательно, что автор связывает ИИ с военными преступлениями и бюрократическим уклонением от вины. Это сильное наблюдение. Исторически человек всегда стремился найти внешний источник оправдания: - «я исполнял приказ», - «так работала система», - «так решил алгоритм». Меняется язык, но не механизм. Техника здесь выступает как современный идол невиновности. Однако компьютер, как и молоток, не становится нравственным агентом только потому, что он сложнее. ИИ — это не демон и не спаситель, а усилитель человеческих структур, включая глупость, жадность, страх и безответственность. Если проводить междисциплинарную аналогию, ИИ похож на бессознательное, которому дали доступ к интерфейсу власти: он производит ответы по статистическим следам прошлого, но не обладает внутренним моральным зрением. А человек потом либо смиренно проверяет, либо лениво поклоняется машине, как когда-то поклонялись оракулу.
6. Поэтические вставки как попытка вернуть человеческое измерениеНа фоне тяжёлой геополитики автор вставляет стихи о мудрости, солнце, любви, конечности жизни. Это может показаться стилистически неровным, но по-своему симптоматично. Когда человек долго смотрит на войны, логистику, убийства и цинизм элит, у него почти неизбежно возникает потребность вернуть онтологический центр — то, ради чего вообще всё существует. И вот здесь статья становится почти исповедальной. Сквозь жёсткий публицистический тон проступает мысль: при всей мировой вражде важнее всего разделённая с кем-то любовь. Это не слабость текста, а его скрытая правда. Человек может бесконечно спорить о проливах, редкоземах и блоках, но живёт он не ради проливов. Он живёт ради смысла, близости, памяти, достоинства. Такой поворот напоминает древнюю мысль: политика — это всегда только внешний слой цивилизации; если под ним нет человека, всё превращается в хорошо организованную пустоту.
7. Общая оценка: статья сильна как симптом эпохи, но уязвима как доказательная аналитикаЕсли оценивать текст строго, то его стоит разделить на два уровня.
Как публицистика и симптом времени — текст силён:- он выражает недоверие к официальным нарративам; - показывает тревогу перед биотехнологиями и ИИ; - напоминает о материальной основе геополитики; - фиксирует распад идеализированных картин мира; - возвращает разговор от абстракций к памяти о жертвах.
Как доказательная аналитика — текст уязвим:- многие сильные обвинения не подтверждены надёжными источниками; - часто происходит подмена анализа предположением; - сложные исторические и этнополитические процессы сводятся к одной схеме; - эмоциональная правда смешивается с фактической достоверностью. И это, пожалуй, главная философская проблема подобных текстов: они могут быть психологически убедительными, потому что хорошо собирают разрозненные тревоги в цельный образ, но именно цельность образа ещё не делает его истинным. Человеку очень трудно жить в мире, где многое неясно. Поэтому конспирология, идеология и даже чрезмерно цельная геополитика дают облегчение: они превращают хаос в сюжет. А сюжет успокаивает. Но реальность часто грубее и банальнее: не единый злой замысел, а смесь интересов, ошибок, жадности, инерции, страха и случайностей. Иногда это даже страшнее, потому что там нет одного центра зла, который можно было бы символически победить.
Итоговый выводСтатья Нагаева — это эмоционально насыщенная антиглобалистская и антизападная публицистика, в которой есть как наблюдения, заслуживающие внимания, так и утверждения, требующие очень серьёзной проверки. Её ценность — в указании на реальные линии мирового напряжения: уязвимость глобальной логистики, роль Китая, дефицит стратегических ресурсов, кризис западного единства, ограничения ИИ. Её слабость — в склонности превращать подозрение в вывод, а сложную историческую реальность — в морально удобную схему. Если читать этот текст внимательно и без автоматического согласия или отторжения, то он учит важной вещи: опасны не только официальные сказки, но и контрсказки, которые кажутся особенно правдивыми именно потому, что льнут к нашей боли, недоверию и чувству исторической несправедливости. Наверное, зрелая позиция здесь такая: сохранять открытость к неудобным версиям, но не жертвовать стандартами доказательности; видеть в мировой политике борьбу интересов, но не упрощать человека до функции пропаганды; понимать угрозы ИИ и биотехнологий, но не превращать страх в догму. И, может быть, самый тихий смысл этого текста не в биолабораториях и не в проливах, а в том, что за всеми системами, войнами и технологиями всё равно остаётся старый вопрос: как не потерять человеческое в мире, где каждый слишком уверен, что именно он владеет правдой?
Кратко по сути- В статье есть интересные геополитические наблюдения. - Есть сомнительные и недоказанные утверждения, особенно о биооружии. - Раздел про ИИ наиболее актуален и содержателен. - Текст больше мировоззренческий и публицистический, чем строго аналитический. - Главный риск статьи — подмена сложной реальности единой обвинительной картиной. И если истина всегда видна нам лишь частично, то как отличить трезвое прозрение от той сказки, которая просто лучше совпала с нашей внутренней болью?