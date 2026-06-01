В истории "Титаника" было несколько человек, все профессиональные моряки, которым суждено было стать вершителями судеб, разделяющим на живых и мертвых. Один капитан бросился на помощь и сделал больше того, что мог технически, проявив недюжинную предусмотрительность даже в мелочах. Заслужив людскую благодарность навечно. Второй равнодушно отреагировал на неопределенные сигналы. "…бойтесь людей равнодушных — именно с их молчаливого согласия происходят все самые ужасные преступления на свете". Закономерно он был осыпаем проклятиями до конца своих дней.Помощники капитана "Титаника", сажавшие людей в шлюпки тоже сыграли большую роль в определении того, кто погибнет в ледяной воде, а кто выживет. Ледяной голос Лайтоллера разделял не только сословия, но и семьи.

Почему не догрузили шлюпки, не говоря уж об их нагрузке до технического предела, доказанного на испытаниях?

Кто и куда стрелял из помощников капитана?

Был ли третий класс, бесправные эмигранты, заперт стальными решетками как в кинофильме "Кэмерона"?

Как покинул "Титаник" глава "Уайт Стар Лайн" Брюс Исмей, невзирая на приоритет посадки в шлюпки женщин и детей?

Что было не так со складными шлюпками лайнера?

