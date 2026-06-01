Большая Ревизия: Украина переписывает Вторую мировую, а в Иране началась Третья | Дмитрий Выдрин
Философ и профессор Дмитрий Выдрин разбирает происходящее через законы географии и пассионарности а не через сводки с фронта. Нынешний конфликт это не Третья мировая — это попытка потомков нацистской элиты переписать итоги 1945 года. Уникальный инсайд: Выдрин в молодости участвовал в советской программе снятия реперных точек с мозга умирающего академика Глушкова который предсказал мобильную связь и гиперзвук на 16 махов. И о будущем мира: не три полюса а четыре — американское Завоевание русское Освоение китайская дисциплина риса и персидская культура гор. Европа в этой схеме без своей мечты.
00:00 — Введение: Дмитрий Выдрин о детстве в Ичкерии и уроках географии
03:41 — Могила Данилевского в Крыму и мистическая теория воскрешения по Фёдорову
05:52 — Роковая ошибка Петра I: почему Россия и Европа находятся в противофазе пассионарности
07:27 — Главное заблуждение: почему СВО — это доигрывание Второй мировой, а не Третья мировая война
09:11 — «Уловка-45»: как внуки эсэсовской элиты (фон дер Ляйен, Мерц) пытаются отнять у нас 1945 год
10:51 — Как лозунг Кучмы «Украина — не Россия» превратил страну в гарпун против нас
11:40 — Кто такой русский: духовное, религиозное и биологическое звание
15:22 — Дух Анкориджа: почему США панически боятся оказаться в стане проигравших
20:05 — Трасса «Алрос» и общие герои: сумасшедшие идеи, на которые способны только русские и американцы
24:31 — Анатомия смыслов: на каких фундаментальных «мечтах» строятся великие цивилизации
25:42 — Культура Прерии (США) против культуры Тайги (Россия): Завоевание против Освоения
27:19 — Уроки фельдмаршала Милютина: как русская армия в лагерях интегрировала веры и уважала детей
31:15 — Три главных стимула «дерзких полковников» на современной войне
35:31 — Феномен Ататюрка: как скрестить законы шариата с железнодорожным расписанием
37:31 — Эволюция армии: почему сухопутные войска живут по минутам, а спецназ — по секундам Wi-Fi
39:20 — «Чековая культура» риса: почему Китай никогда не станет проевропейским
41:08 — Конец Европы и крах Индии: почему Болливуд обречен из-за копирования Голливуда
44:51 — Семья как дракон: как устроена вековая непрерывность поколений в Китае
47:12 — Оцифровка гения: как молодой Выдрин снимал реперные точки с мозга умирающего академика Глушкова
49:16 — Пророчество Глушкова: как в СССР предсказали мобильную связь и 16 махов «Орешника»
50:00 — Ловушка Фукидида отменяется: грядущий треугольник и квадрига мировых мечтаний
51:57 — Персидский кластер: почему Иран станет четвертым углом глобального баланса
53:22 — В чем ключевое отличие финала Второй мировой от тотального беспредела Третьей мировой войны
55:30 — Менты против спортсменов: почему порядок всегда уничтожает криминальный хаос
Комментарий редакции
Краткие тезисы- Геополитика в этой беседе понимается как способ увидеть реальную суть событий, укоренённых в географии, истории и культурных архетипах. - Дмитрий Выдрин выводит свою картину мира из идей Николая Данилевского, которого считает подлинным основоположником геополитики. - Главная мысль: происходящее на территории Украины — это не Третья мировая, а продолжение и доигрывание Второй мировой войны. - По этой логике, нынешний конфликт — это попытка пересмотреть итоги 1945 года, поменять местами победителей и побеждённых. - Европа в данной лекции описывается не как самостоятельная цивилизация, а как пространство, где оживают реваншистские импульсы и стремление переписать историческую память. - Украина, по мысли автора, стала инструментом европейского реванша, войдя в орбиту антироссийских исторических и политических нарративов. - США, в отличие от Европы, по мнению Выдрина, могут попытаться дистанцироваться от этого реванша, чтобы остаться в лагере победителей. - Китай представлен как отдельная цивилизационная модель, которая не стремится ни раствориться в Европе, ни воевать за чужую мечту. - Автор предлагает образ трёх больших цивилизационных “мечт”: - американская — выросшая из культуры прерий и завоевания; - русская — из культуры тайги и освоения; - китайская — из культуры рисовых чеков, дисциплины и коллективности. - В перспективе он допускает появление четвёртого цивилизационного полюса — персидского, связанного с Ираном и более широким шиитским пространством. - Разница между Второй и Третьей мировыми, по его мнению, в том, что: - Вторая мировая ещё сохраняла остатки правил, ограничений и норм. - Третья мировая — это война без правил, где отброшены все прежние моральные и политические ограничения. - Россия, в этой оптике, стремится действовать в рамках ещё сохраняющихся ограничений и “заповедей”, а не через полный беспредел.
Подробный выводВ этом видео предложена не столько академическая, сколько образно-философская геополитическая картина мира. Она строится на очень важной интуиции: большие конфликты почти никогда не сводятся только к экономике, армиям, ресурсам или дипломатии. За ними стоят долгие исторические тени, коллективные мифы, незавершённые войны, культурные привычки и то, что можно назвать “памятью пространства”.
1. Геополитика здесь — не про карты, а про судьбу пространстваАвтор начинает с личного опыта — детства среди разговоров о географии и духовной близости к Данилевскому. Это важно: для него геополитика — не сухая наука о границах, а попытка понять, как пространство формирует историю, а история — самоощущение народов. В этом есть рациональное зерно. Государства действительно не существуют в пустоте. Морские державы мыслят иначе, чем континентальные; империи границы переживают иначе, чем островные нации; общества фронтира отличаются от обществ оседлой аграрной дисциплины. И здесь Выдрин мыслит почти как культурный антрополог: география не диктует всё, но задаёт ритм цивилизации.
2. Центральная идея беседы: Украина как поле “переписывания” Второй мировойСамый сильный и спорный тезис лекции — утверждение, что нынешняя война на постсоветском пространстве есть не новый мировой конфликт, а историческое продолжение Второй мировой, где решается вопрос: кто в действительности оказался победителем в 1945 году. Это, конечно, не нейтральная формулировка, а позиция. Но как интеллектуальная конструкция она понятна. Автор хочет сказать: история никогда не заканчивается в момент подписания капитуляции; она продолжается в учебниках, памятниках, символах, интерпретациях, политических союзах и культурной памяти. Если меняется память о войне, то постепенно меняется и сам результат войны — сначала в головах, потом в институтах, потом в границах. С этой точки зрения борьба за: - 9 мая, - роль СССР, - память о победителях, - трактовку коллаборационизма, - символы прошлого — становится не “второстепенной культурной темой”, а частью реальной геополитики. Это наблюдение небеспочвенно. История действительно часто используется как оружие. Народ редко воюет только за землю — чаще он воюет за право считать свою память законной.
3. Европа как не до конца самостоятельный субъектВыдрин резко отказывает Европе в статусе самостоятельной цивилизации, представляя её как пространство либо реванша, либо подражания чужой — в основном американской — модели. Это, вероятно, одно из самых уязвимых мест его конструкции. Потому что Европа, конечно, обладает собственным историческим субъектом: римское право, христианская история, модерн, наука, колониализм, национальное государство, Просвещение, индустриализация — всё это не имитация, а гигантский цивилизационный фундамент. Сказать, что Европа “не создала своей цивилизации”, значит слишком сильно упростить реальность. Но если интерпретировать мысль мягче, то можно понять её так: современная политическая Европа утратила стратегическую автономию и нередко живёт не собственным большим проектом, а смесью бюрократии, идеологии и внешнеполитической зависимости. В таком виде тезис уже выглядит не как пропагандистская гипербола, а как пусть спорная, но обсуждаемая мысль.
4. США: прагматичный инстинкт победителяИнтересен взгляд автора на США. Он не демонизирует их полностью. Наоборот, он утверждает, что американская элита способна почувствовать момент, когда нужно отстраниться от обречённого сценария, чтобы не оказаться в лагере проигравших. Это очень прагматическая мысль. США здесь изображены как государство, для которого важнее всего не идеологическая верность союзнику, а статус победителя. И это похоже на реальную логику больших держав: они часто морально оправдывают решения постфактум, но в основе лежит вопрос силы, выгоды и сохранения позиции. Особенно любопытна идея напоминать американцам о совместной победе во Второй мировой, а не только о нынешних противоречиях. В этом есть политический смысл: общая память иногда оказывается более устойчивым мостом, чем текущие дипломатические формулы.
5. Китай как цивилизация дисциплины, а не экспансии чужой мечтыОбраз Китая — один из самых ярких в лекции. Если Россия связана с освоением, а Америка — с завоеванием, то Китай — с рисовыми чеками, то есть с дисциплиной, синхронностью, коллективным действием и культурой долговременной организации. Это красивая метафора. И в ней есть правда: китайская политическая культура действительно гораздо менее индивидуалистична, чем западная, и гораздо более ориентирована на иерархию, коллективное согласование и постепенное накопление силы. Главный вывод Выдрина: Китай не будет по-настоящему сражаться за Европу или против Европы, потому что он живёт внутри собственной цивилизационной логики. Ему не нужна чужая мечта — ни американская, ни европейская, ни русская. Он будет усиливать себя. Это важное наблюдение. Часто люди хотят видеть в Китае либо “спасителя”, либо “предателя”, но Китай скорее действует как древняя империя: не из дружбы и не из вражды, а из расчёта исторической длительности.
6. Русская мечта как освоение, а не завоеваниеЗдесь автор проводит принципиальное различие: Россия, по его мысли, исторически не завоёвывала, а осваивала, включая народы и веры в более широкий порядок. Это, конечно, идеализированный образ. В реальной истории Российской империи были и насилие, и подавление, и жёсткие кампании. История любой большой державы не бывает невинной. Но важно понять, что именно хочет подчеркнуть автор: русская цивилизационная логика, по его мнению, строится не на тотальном уничтожении и вытеснении всех иных, а на включении, интеграции и сосуществовании. Он приводит в пример многонациональность, многоконфессиональность армии, исторические практики сосуществования религий и культур. Это тот случай, когда идеализация говорит не столько о прошлом, сколько о желаемом образе себя. А образ народа, как и образ человека, не равен фактам биографии. Он показывает, во что народ хочет верить о самом себе.
7. Персия как возможный четвёртый полюсОчень характерно, что автор не ограничивается привычной триадой Россия–США–Китай, а вводит возможный персидский кластер. Это любопытно: в мире, где всё чаще говорят только о “сверхдержавах”, он напоминает о силе исторических цивилизаций, которые могут долго казаться второстепенными, а потом внезапно возвращаться как самостоятельный центр. Здесь есть междисциплинарная глубина. Иногда политический анализ слишком зациклен на ВВП, технологиях и армиях, забывая, что у цивилизаций есть ещё метафизическая выносливость — способность веками сохранять смысловой стержень. Иран именно так многими и воспринимается: государство с тяжёлой историей, но с очень упорной внутренней идентичностью.
8. Отличие Второй и Третьей мировых: наличие или исчезновение пределовПожалуй, самый философски важный фрагмент беседы — различение двух типов войны. - Вторая мировая в интерпретации Выдрина — это ещё война в мире, где остатки правил существуют. - Третья мировая — это война, где пределов больше нет. Иначе говоря, дело не только в количестве стран и фронтов, а в качестве допустимого. Когда война идёт ещё внутри рамок, пусть и чудовищно повреждённых, это один исторический режим. Когда рамки отброшены окончательно — начинается другой. Это можно сопоставить и с психологией. Пока человек в конфликте ещё удерживает хотя бы одну внутреннюю границу, он остаётся личностью, а не только носителем ярости. Когда исчезают все границы, начинается деградация не только морали, но и самой субъектности. То же относится и к государствам.
9. Сильная сторона лекции — образность; слабая — склонность к цивилизационным эссенциямБеседа насыщена мощными метафорами: - тайга, - прерия, - рисовые чеки, - горы, - мечта, - квадрига цивилизаций. Это делает рассуждение живым и целостным. Но здесь же и риск: когда метафора слишком красива, она начинает подменять собой анализ. Реальность обычно более шероховата. Россия может осваивать и подавлять одновременно. США могут завоёвывать и интегрировать. Китай может быть дисциплинированным и экспансионистским. Европа может быть зависимой и всё же субъектной. Иначе говоря, все цивилизационные схемы полезны как карты, но опасны, если принимать их за саму местность.
10. Общий смысл беседыЕсли убрать острые политические формулировки, то главный нерв этой лекции таков: - история не закончилась; - войны не исчезают с подписанием актов; - память — это форма силы; - цивилизации живут не только экономикой, но и мечтой; - реальность опасно путать с идеализированными образами; - мир движется не к простой многополярности, а к столкновению разных способов понимать человека, коллектив, победу и порядок. Это в каком-то смысле очень старая мысль. Люди думают, что эпохи меняются из-за новых технологий, но часто эпоха меняется тогда, когда меняется допустимое: что можно сказать, кого можно считать человеком, что можно бомбить, что можно забыть, что можно переписать. Именно в этом смысле борьба за историю — не приложение к политике, а её нерв.
ИтогВ данной лекции Дмитрий Выдрин предлагает цивилизационно-геополитическую интерпретацию современности, где: - конфликт на Украине — это попытка ревизии итогов Второй мировой; - США стараются не застрять в лагере потенциально проигрывающих; - Китай играет в собственную долгую игру; - Иран может стать ядром нового исторического полюса; - а ключевой вопрос XXI века — не просто “кто сильнее”, а какой тип порядка переживёт распад старого мира. С этим можно спорить, местами очень резко. Некоторые оценки выглядят тенденциозными, а некоторые исторические обобщения — чрезмерно жёсткими. Но в беседе есть нечто ценное: попытка увидеть за текущими новостями большую форму истории, а не только суету событий. И, возможно, самый практичный вывод здесь в том, что народы, как и люди, часто страдают не столько от врагов, сколько от подмены реальности собственными мифами — особенно когда миф начинает требовать крови в доказательство своей правоты. И тогда остаётся трудный вопрос: мы ищем истину о мире — или лишь такую версию истории, в которой нам психологически легче жить?