Смотри актуальные видео на delib: https://delib.ru/video

Записаться на конференцию "Неочевидная история": https://delib.ru/meetings/1790

Полный цикл лекций Ольги Четвериковой на Delib.ru : https://delib.ru/channel/7b259380-47a9-4bde-ac74-656de23dc29f/playlist/11

Философ и профессор Дмитрий Выдрин разбирает происходящее через законы географии и пассионарности а не через сводки с фронта. Нынешний конфликт это не Третья мировая — это попытка потомков нацистской элиты переписать итоги 1945 года. Уникальный инсайд: Выдрин в молодости участвовал в советской программе снятия реперных точек с мозга умирающего академика Глушкова который предсказал мобильную связь и гиперзвук на 16 махов. И о будущем мира: не три полюса а четыре — американское Завоевание русское Освоение китайская дисциплина риса и персидская культура гор. Европа в этой схеме без своей мечты.

Boosty: https://boosty.to/den_club

Мы в других соцсетях

Telegram https: https://t.me/knijnij_den

VK https://vk.com/knizhnyjden

Дзен https://dzen.ru/knijnij_den

Сайт издательства "Тион" https://idtion.ru/

Книжный магазин "День" https://den-magazin.ru/utm/87

Встречи с авторами: https://delib.ru/meetings

00:00 — Введение: Дмитрий Выдрин о детстве в Ичкерии и уроках географии

03:41 — Могила Данилевского в Крыму и мистическая теория воскрешения по Фёдорову

05:52 — Роковая ошибка Петра I: почему Россия и Европа находятся в противофазе пассионарности

07:27 — Главное заблуждение: почему СВО — это доигрывание Второй мировой, а не Третья мировая война

09:11 — «Уловка-45»: как внуки эсэсовской элиты (фон дер Ляйен, Мерц) пытаются отнять у нас 1945 год

10:51 — Как лозунг Кучмы «Украина — не Россия» превратил страну в гарпун против нас

11:40 — Кто такой русский: духовное, религиозное и биологическое звание

15:22 — Дух Анкориджа: почему США панически боятся оказаться в стане проигравших

20:05 — Трасса «Алрос» и общие герои: сумасшедшие идеи, на которые способны только русские и американцы

24:31 — Анатомия смыслов: на каких фундаментальных «мечтах» строятся великие цивилизации

25:42 — Культура Прерии (США) против культуры Тайги (Россия): Завоевание против Освоения

27:19 — Уроки фельдмаршала Милютина: как русская армия в лагерях интегрировала веры и уважала детей

31:15 — Три главных стимула «дерзких полковников» на современной войне

35:31 — Феномен Ататюрка: как скрестить законы шариата с железнодорожным расписанием

37:31 — Эволюция армии: почему сухопутные войска живут по минутам, а спецназ — по секундам Wi-Fi

39:20 — «Чековая культура» риса: почему Китай никогда не станет проевропейским

41:08 — Конец Европы и крах Индии: почему Болливуд обречен из-за копирования Голливуда

44:51 — Семья как дракон: как устроена вековая непрерывность поколений в Китае

47:12 — Оцифровка гения: как молодой Выдрин снимал реперные точки с мозга умирающего академика Глушкова

49:16 — Пророчество Глушкова: как в СССР предсказали мобильную связь и 16 махов «Орешника»

50:00 — Ловушка Фукидида отменяется: грядущий треугольник и квадрига мировых мечтаний

51:57 — Персидский кластер: почему Иран станет четвертым углом глобального баланса

53:22 — В чем ключевое отличие финала Второй мировой от тотального беспредела Третьей мировой войны

55:30 — Менты против спортсменов: почему порядок всегда уничтожает криминальный хаос

#Выдрин #Невенчанный #Геополитика #Данилевский #СВО #Глушков #Иран #Квадрига #История #Аналитика