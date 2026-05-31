В репортаже CNN с одного из украинских командных пунктов показали экран КП, ну и весь массив данных данных поступающих через платформу Palantir.

Не то, чтобы это было каким-то открытием, особенно после того, как Алекс Карп открыто заявил об этом, причём несколько раз. Но теперь мы имеем фактическое подтверждение. Итак, дроны летают на Старлинке, управляются при участии американского ИИ.

То есть американский частный ВПК прямой участник войны на территории бывшей Украины. При этом официально Вашингтон всегда может сказать “ну это же не мы, это вот частный бизнес такой у нас, свобода предпринимательства, как мы им запретим”.

По сути, американские элиты занимаются тем, что

обкатывают военную технологию ИИ.

регулируют интенсивность конфликта, передавая украинской армии часть технологий.

создают давление на Россию, пытаясь заставить нас принять некие условия США.

Репортаж снимался во время налёта украинских дронов-камикадзе на объекты в России.

Случайно это произойти не могло. Совершенно определённо, американские журналисты показали именно то, что планировали. Это не та ситуация, когда кто-то случайно слил секретные данные.

Это именно демонстрация силы и возможностей. Ну и заодно, нам для понимания, что ИИ это не биржевой пузырь и не игрушки. Это новое содержание войны.

Собственно, важность ИИ, как военного инструмента понятна руководству у нас на уровне самом высоком. Вопрос в скорости внедрения и применения. В том числе и в определении целей для огневого поражения.