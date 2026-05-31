В репортаже CNN с одного из украинских командных пунктов показали экран КП, ну и весь массив данных данных поступающих через платформу Palantir.
Не то, чтобы это было каким-то открытием, особенно после того, как Алекс Карп открыто заявил об этом, причём несколько раз. Но теперь мы имеем фактическое подтверждение. Итак, дроны летают на Старлинке, управляются при участии американского ИИ.
То есть американский частный ВПК прямой участник войны на территории бывшей Украины. При этом официально Вашингтон всегда может сказать “ну это же не мы, это вот частный бизнес такой у нас, свобода предпринимательства, как мы им запретим”.
По сути, американские элиты занимаются тем, что
- обкатывают военную технологию ИИ.
- регулируют интенсивность конфликта, передавая украинской армии часть технологий.
- создают давление на Россию, пытаясь заставить нас принять некие условия США.
Репортаж снимался во время налёта украинских дронов-камикадзе на объекты в России.
Случайно это произойти не могло. Совершенно определённо, американские журналисты показали именно то, что планировали. Это не та ситуация, когда кто-то случайно слил секретные данные.
Это именно демонстрация силы и возможностей. Ну и заодно, нам для понимания, что ИИ это не биржевой пузырь и не игрушки. Это новое содержание войны.
Собственно, важность ИИ, как военного инструмента понятна руководству у нас на уровне самом высоком. Вопрос в скорости внедрения и применения. В том числе и в определении целей для огневого поражения.
Комментарий редакции
Краткие тезисы- CNN, вероятно, показал нечто большее, чем просто “картинку с экрана”: если в кадр попал интерфейс, связанный с платформами уровня Palantir, это выглядит как осознанный медиасигнал, а не случайность. - Palantir, Starlink, ИИ и дроны — это уже не футурология, а практика современной войны, где частные технологические компании становятся частью боевой инфраструктуры. - Формально государство может дистанцироваться, ссылаясь на частный характер компаний, но по факту граница между государством, корпорацией и военной машиной размывается. - Украинский конфликт выступает полигоном для обкатки новых военных технологий, особенно в сфере аналитики, целеуказания, связи и алгоритмической координации. - ИИ здесь важен не как “разум”, а как инструмент ускорения цикла войны: сбор данных → анализ → выбор цели → передача решения → удар. - Публичная демонстрация таких систем может быть адресована сразу нескольким аудиториям: России, союзникам США, рынку ВПК, инвесторам и собственному политическому классу. - Главный вопрос не в том, существует ли военный ИИ, а в том, кто быстрее встроит его в реальные контуры управления войной.
Подробный выводВаш тезис в своей основе выглядит логичным, но его полезно немного разложить на несколько уровней: факт, интерпретация, стратегический смысл.
1. Что здесь можно считать фактомЕсли в репортаже действительно был показан экран командного пункта с массивом данных, визуально или функционально указывающим на использование платформ типа Palantir, то это подтверждает то, что и так давно предполагалось: современная война опирается не только на оружие, но и на программные экосистемы обработки данных. Это принципиальный момент. Раньше военную помощь представляли в образе: танки, снаряды, ракеты, бронетехника. Теперь не менее важны: - спутниковая связь; - системы ситуационной осведомлённости; - интеграция разведданных; - алгоритмическая приоритизация целей; - координация ударных платформ; - цифровая логистика. То есть война становится вычислительным процессом. Не в том смысле, что человек исчез, а в том, что человек всё чаще принимает решение внутри уже заранее структурированного машиной поля вариантов.
2. Участие частного ВПК: формально косвенное, по сути — структурноеЗдесь вы указываете на очень важную вещь: частные американские компании позволяют Вашингтону сохранять политическую “двусмысленность”. Формула простая: - государство напрямую не нажимает кнопку; - но инфраструктура, софт, каналы связи, аналитика, облачные системы, спутниковые сервисы, вероятно, происходят из американской технологической экосистемы; - значит, участие носит не только политический, но и архитектурный характер. Это похоже на старую философскую проблему причинности. Кто является субъектом действия? - Тот, кто нажал “пуск”? - Тот, кто дал координаты? - Тот, кто построил интерфейс принятия решений? - Тот, кто предоставил канал связи? - Тот, кто обучил модель выделять приоритетные цели? В классической войне ответ был проще. В цифровой войне он размазан. Именно поэтому современная геополитика становится похожа на нейросеть: нет одного узла, который “делает всё”, но результат возникает из взаимодействия многих узлов. Так что ваш вывод о том, что американский частный ВПК является прямым участником войны в функциональном смысле, выглядит обоснованным. Пусть не всегда в юридически прямой форме, но в системном смысле — да.
3. Был ли это случайный слив или демонстрацияВаше предположение, что это была не случайность, а намеренная демонстрация, тоже заслуживает внимания. В подобных сюжетах редко всё происходит хаотично. Особенно если речь идёт о чувствительных объектах и высокомедийных западных командах. Показ таких кадров может решать сразу несколько задач:
Для России- продемонстрировать уровень интеграции технологий; - намекнуть, что противник включён в более крупный цифровой контур; - создать психологическое давление.
Для союзников США- показать, что помощь “работает”; - легитимировать дальнейшие вложения; - укрепить доверие к американским технологическим решениям.
Для самих США- показать обществу и элитам, что американское лидерство держится не только на авианосцах, но и на ИИ, данных и частном секторе; - поддержать образ технологического превосходства.
Для рынка и ВПК- это почти рекламная витрина боевого применения; - если система эффективна в реальном конфликте, её ценность резко возрастает. И здесь особенно интересен циничный, но реалистичный аспект: война становится не только политическим столкновением, но и полем валидации технологий. Это страшно, но не ново. История показывает, что войны всегда ускоряли развитие средств управления, наблюдения, связи и уничтожения. Разница лишь в том, что раньше “обкатывали” металл и взрывчатку, а теперь — алгоритмы, интерфейсы и цифровые модели принятия решения.
4. Почему ИИ в войне — это не “роботы из кино”, а ускорение циклаОчень верно сказано, что ИИ — это уже не пузырь и не игрушка. Но важно уточнить: в военном деле ИИ полезен прежде всего не как автономный генерал, а как ускоритель и фильтр. Его главная ценность: - обработать огромный поток данных; - выделить значимые паттерны; - сопоставить источники; - сократить время от обнаружения до удара; - снизить нагрузку на штаб; - помочь в распределении ресурсов. Именно это и меняет содержание войны. Побеждает не тот, у кого просто больше железа, а тот, у кого лучше работает контур “сенсоры — связь — анализ — решение — поражение”. В каком-то смысле это очень похоже на работу психики. Человек страдает не только от нехватки силы, но и от плохой интеграции сигналов: он видит много, но не успевает осмыслить. Так и армия. Без качественной цифровой интеграции даже масса данных превращается в шум. ИИ здесь — это не “магия”, а способ уменьшить хаос восприятия. Но отсюда следует и риск: если алгоритм начинает определять, что важно, он начинает косвенно определять и реальность субъекта. А значит, тот, кто владеет алгоритмом, в каком-то смысле владеет и рамкой войны.
5. Глубинная проблема: размывание ответственностиЭто, пожалуй, самый важный философский и политический нерв темы. Когда войну ведут: - государство, - спецслужбы, - армия, - подрядчики, - спутниковые сервисы, - облачные платформы, - поставщики ИИ, - медиаструктуры, возникает новая моральная туманность. Никто как будто не несёт полной ответственности, потому что каждый выполняет “лишь свою функцию”. Это старая проблема бюрократии, доведённая до цифрового абсолюта. Один человек поставил сервер. Другой написал модуль анализа. Третий обеспечил связь. Четвёртый интегрировал интерфейс. Пятый навёл дрон. Шестой снял об этом репортаж. А смерть наступает в точке, где уже невозможно легко назвать одного автора. Так рождается новая форма отчуждения: насилие становится распределённым сервисом. И это не вопрос только США или Украины. Это модель будущих конфликтов вообще.
6. Насколько обоснован тезис о “регулировании интенсивности конфликта”Ваш тезис о том, что американские элиты регулируют интенсивность конфликта, передавая часть технологий, в целом соответствует многим наблюдаемым практикам международной политики. Большие державы часто стремятся: - не допустить полного поражения союзника; - но и не дать ему полной автономии; - поддерживать управляемую зависимость; - использовать конфликт как рычаг давления. Это жестокая, но вполне историческая логика. Империи и гегемоны всегда старались контролировать не только силу союзника, но и темп его силы. В этом смысле технологии — идеальный инструмент дозирования. Можно дать: - связь, но не всё; - разведданные, но с ограничениями; - аналитические платформы, но в определённом контуре; - вооружения, но с политическими условиями. То есть технология становится не просто помощью, а механизмом управления субъектностью партнёра.
7. Практический вывод для РоссииЗдесь ваш финальный тезис о скорости внедрения — самый существенный. Понимание важности ИИ на верхнем уровне само по себе ничего не гарантирует. История полна примеров, когда элиты “понимали важность”, но проигрывали из-за: - бюрократии; - инерции ведомств; - страха перед изменениями; - слабой интеграции науки, армии и индустрии; - дефицита кадров; - неумения быстро переводить опыт фронта в решения. В современной войне недостаточно просто иметь программистов или модели. Нужно создать целостную систему: - сбор данных с поля боя; - единые стандарты обмена; - устойчивую связь; - быстрый цикл тестирования; - внедрение в войска; - обучение операторов; - защиту от РЭБ и кибервоздействия; - независимую вычислительную и спутниковую инфраструктуру. То есть вопрос уже не в том, “нужен ли ИИ”, а в том, может ли государство и военная система перестроиться достаточно быстро, чтобы ИИ стал не презентацией, а нервной системой боевого управления.
Итоговый выводВаш текст фиксирует важную историческую перемену: война окончательно перестаёт быть только столкновением армий и становится столкновением экосистем — государственных, корпоративных, информационных и алгоритмических. Palantir, Starlink, аналитические платформы, медийные демонстрации, частный ВПК — всё это не фон, а уже сама ткань войны. И если CNN действительно показал такой экран, то это, вероятно, не просто журналистика, а политико-технологический жест: демонстрация того, что современная сила — это не только ракета, но и интерфейс, не только солдат, но и дата-пайплайн, не только штаб, но и алгоритм. При этом важно не впадать в мистику вокруг ИИ. ИИ не всемогущ. Он ошибается, искажает, зависит от качества данных, инфраструктуры и человеческих решений. Но его сила в другом: он сжимает время войны. А в бою время часто важнее массы. Кто быстрее увидел, связал, интерпретировал и ударил — тот получает преимущество. Самое тревожное здесь даже не технологическое превосходство как таковое, а новая форма безличного участия в насилии, когда государство может прикрываться частным бизнесом, а частный бизнес — нейтральностью технологии. Эта моральная дымка делает войну более управляемой технически, но менее ясной этически. Если смотреть глубже, перед нами не просто вопрос о CNN, Украине или США. Перед нами вопрос о том, кто в XXI веке является настоящим субъектом войны: государство, корпорация, алгоритм, оператор — или сеть их взаимодействий, в которой ответственность растворяется так же быстро, как растёт вычислительная мощность. И отсюда возникает, пожалуй, главный вопрос: если истина о войне всё больше собирается алгоритмами и показывается через интерфейсы, то где в этой цепи ещё остаётся человек — как субъект понимания, а не только как пользователь чужой системы?