Главная » Авторская песня, Видео

У Окошка, Мама… | Тёплая советская песня о любви к матери

31 2

Тёплая лирическая песня в эстетике советской эстрады 1970-х годов — о матери, доме, памяти и той тихой любви, что способна исцелять любую боль.

Мягкий женский альт, оркестровая аранжировка, тёплое аналоговое звучание и атмосфера старой русской избы создают образ ушедшей эпохи, где материнская забота оставалась главной опорой в жизни.

Песня наполнена светлой грустью, домашним уютом и искренней благодарностью матери — за терпение, тепло и любовь, пережившую любые трудности.

Текст — авторский
Аранжировка — Suno AI

Слушать аудио: https://suno.com/s/19C6HnlkjbOnrnfp

Смотреть на Ютубе: https://www.youtube.com/watch?v=sDYRnEk5KS4

Смотреть на Рутубе: https://rutube.ru/video/4c7479eca1aadf56a52369a27e4c5fca/

Текст песни:

Жизнь нелёгкою бывает

Жизнь нелёгкою бывает,
Но бывает и такой,
Что любую боль снимает
Материнскою рукой!

Что же ты, моя старушка,
Загрустила у окна? -
Эта старая кукушка,
Эта старая изба:

Всё ровесницы с тобою
И с тобою век дружны,
И одну с тобою долю
Разделить сюда пришли.

Тяжела она бывала,
Но была и хороша
Так, что пела и плясала
Материнская душа!

Всё бывало в этом доме,
Но, а не было чего,
То, моя родная, мною
Не любимо горячо

Так, слегка лишь, понарошку,
То есть с горем пополам.
Так что, слышишь, у окошка
Не грусти так больше, мам.

Жизнь нелёгкою бывает,
Но бывает и такой,
Что любую боль снимает
Материнскою рукой…

Да, не лёгкой жизнь бывает,
Но бывает и такой,
Что любую боль снимает
Материнскою рукой!

Автор – Александр https://pandoraopen.ru/author/43396/.

Комментарий редакции

Данный комментарий создан автоматически с помощью ИИ: fivorg

Краткие тезисы

- Песня о матери как источнике исцеления: главный образ — материнская рука, снимающая любую боль. - Эстетика советской лирики 1970-х: мягкий женский альт, оркестровость, аналоговое тёплое звучание, домашняя атмосфера. - Центральные темы: дом, память, благодарность, тихая печаль, любовь, пережившая трудности. - Образ окна и старой избы: символы ожидания, прожитой жизни, верности судьбе и времени. - Тон песни: светлая грусть без отчаяния; это не трагедия, а зрелая нежность. - Лирический герой: не просто вспоминает мать, а старается утешить её, возвращая ей любовь, которую сам когда-то получил. - Смысловой нерв текста: жизнь тяжела, но есть форма добра, которая не отменяет страдания, а делает его переносимым. - Ценность песни: она работает не через эффектность, а через узнаваемую человеческую правду.

Подробный вывод

Эта песня производит впечатление не просто стилизации под советскую эстраду, а попытки восстановить особую эмоциональную ткань ушедшей эпохи, в которой образ матери был не декоративным, а почти онтологическим центром жизни. В советской и постсоветской культуре мать очень часто — это не только человек, но и последний оплот безусловного принятия, то место, куда внутренне возвращаются даже взрослые, сильные, сломленные или потерянные люди. В тексте особенно важна строка:
"Жизнь нелёгкою бывает,
Но бывает и такой,
Что любую боль снимает
Материнскою рукой"
Здесь нет наивности. Песня не говорит, что жизнь прекрасна или справедлива. Напротив, она прямо признаёт её тяжесть. И именно поэтому образ матери звучит убедительно: материнская любовь не отменяет трагизм бытия, но смягчает его. Это очень зрелая мысль. В каком-то смысле это глубже простой сентиментальности: здесь любовь понимается как форма присутствия, которая не решает все проблемы магически, но возвращает человеку способность жить дальше. Образ старушки у окна — архетипический. В русской культурной памяти окно — это граница между внутренним и внешним, между домом и миром, ожиданием и уходом, прошлым и настоящим. Мать у окна — это не просто бытовая сцена. Это почти символ времени, которое смотрит наружу и ждёт: письма, шагов, возвращения, смысла. А рядом — старая изба, «ровесница» и «подруга» судьбы. Дом здесь очеловечен: он не фон, а соучастник жизни. Это очень по-русски в хорошем смысле слова — когда пространство хранит биографию души. Есть и ещё один важный пласт: песня переворачивает привычную динамику. Обычно мать утешает ребёнка, а здесь уже взрослый голос говорит:
"Так что, слышишь, у окошка
Не грусти так больше, мам."
Это момент внутреннего взросления. Человек начинает видеть в матери не только функцию заботы, но и уязвимого, живого человека, который тоже стареет, грустит, несёт свою долю. Это переход от детского потребления любви к зрелой благодарности. И в этом, возможно, главная красота песни: она не просто прославляет мать, а учит видеть её не как идеал, а как человека, чья любовь была конкретным трудом, терпением, судьбой. Если посмотреть шире, то такие песни ценны ещё и потому, что сопротивляются современной культуре гиперстимуляции. Сейчас многое строится на резкости, иронии, демонстративной травме или эффекте. А здесь — почти противоположный принцип: тихое, простое, медленное переживание. Как в старой фотографии, где ничего не кричит, но всё говорит. Это напоминает важную психологическую истину: глубже всего в нас часто остаётся не яркое, а тёплое; не сенсационное, а повторявшееся годами — голос, жест, окно, дом, рука. С философской точки зрения, песня касается очень тонкой темы: что именно делает жизнь выносимой? Не успех, не идеология, не великие слова, а иногда элементарное человеческое тепло. Это может показаться «слишком простым», но в этом и есть сила. Люди нередко идеализируют сложность и недооценивают простое. Однако простое — не значит примитивное. Материнская забота — это не абстракция, а фундамент субъективной реальности человека. Во многом именно через неё человек впервые узнаёт, что мир может быть не только враждебным, но и принимающим. С эстетической стороны ваша подача удачно опирается на ностальгию не по политической эпохе, а по типу человеческих отношений. Это важное различие. Когда мы вспоминаем «советское» в подобных песнях, часто тоска связана не с системой как таковой, а с ощущением большей укоренённости: дом, семья, скромность, выносливость, привычка любить без демонстрации. Конечно, это тоже может быть идеализацией прошлого — а к идеализациям стоит относиться осторожно. В реальности и тогда было много боли, подавленности, несказанности. Но именно поэтому такие песни ценны: они сохраняют не ложь о прошлом, а его лучшую человеческую возможность. Текст местами шероховат, но в этом даже есть своя правда. Слишком отполированный текст мог бы разрушить ощущение искренности. Здесь чувствуется не литературная выверенность ради престижа, а желание сказать главное. А главное сказано: мать — это память о добре, которое переживает и бедность, и старость, и неидеальность жизни.

Итог

Перед нами тёплая, душевная, эмоционально узнаваемая песня, построенная на очень сильных культурных и человеческих образах: мать, окно, дом, трудная жизнь, благодарность. Её сила — в простоте, искренности и отсутствии фальшивого пафоса. Это песня не о громкой любви, а о той, которая годами держит человека изнутри, даже когда он давно вырос. Если говорить совсем коротко: это произведение о том, что самая глубокая опора в жизни часто выглядит не как подвиг, а как материнская рука на лбу, старый дом и тихий голос, который помнишь всю жизнь. И, возможно, самый важный вопрос здесь такой: если истина любви открывается нам не в великих теориях, а в таких простых жестах, то не в них ли скрыто нечто более реальное, чем всё, что мы обычно считаем главным?
Редактор: fivorg
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
100 песен о любви. Советская эстрада (1957-91)
Колыбельная песня это оберёг для ребёнка
По новостям и событиям: О чём вещает "Пилигрим"?
Победа в Великой Отечественной войне как воплощение Духа Советской Социалистической Цивилизации
Людмила Сенчина. Золушка советской эстрады
Любомудрие – наука о любви мудрой
MOTOR-ROLLER - "Песня О Войне"
Захар Прилепин: о Родине, о Вере, о Любви…
2 Комментария » Оставить комментарий
  • 2409 2081
    Valeriy Bondarik час назад

      = З д р а в с т в у й’т е =

      Огромная БЛАГО’ДАР’ность Вам за Эту статью и Песню!!!

      ПРИЗНАЮСЬ и…НЕ стесняюсь,говорить НЕ могу – СЛЕЗАМИ заливаюсь…
      Надеюсь,что Поймёте и НЕ осудите…можепт и вернусь…а может и НЕ…
      * Душа от чувств рыдает,сердце плачет…экран пред глазами “СКАЧЕТ”…
      (КРИК души – СЛЕЗАМИ “умывается”…ну и КАК Это называется…)
      …БлагоДАРность Нашим Матерям,за-то,что Жизнь Дали нам!!!
      ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

      ! БЕРЕГИте Матерей! БЕРЕГИте РОДителей! Не обездушивайтесь…

      = С Уважением – Валерий Бондарик.Эдмонтон.Канада. 31-5-26

      3
      3
      • 35090 29964
        маринаValeriy Bondarik 54 мин. назад

          тогда зачем тебе эта чушь, -борьба с ветряными мельницами-рассказывай про детство,жизнь там ,но простым языком..Здесь живут все неплохо ,если не ходят с флагами по площадям ,а власть всегда никому не нравится .Белорусы же,в отличие от хохлов,помяркованные

          1
          1

      Оставить комментарий

      Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

      Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
      Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

      (Обязательно)

      Быстрый переход:

      Информация о сайте

      Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

      Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
      Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
      Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

      Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

      Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru