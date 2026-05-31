У Окошка, Мама… | Тёплая советская песня о любви к матери
Тёплая лирическая песня в эстетике советской эстрады 1970-х годов — о матери, доме, памяти и той тихой любви, что способна исцелять любую боль.
Мягкий женский альт, оркестровая аранжировка, тёплое аналоговое звучание и атмосфера старой русской избы создают образ ушедшей эпохи, где материнская забота оставалась главной опорой в жизни.
Песня наполнена светлой грустью, домашним уютом и искренней благодарностью матери — за терпение, тепло и любовь, пережившую любые трудности.
Текст — авторский
Аранжировка — Suno AI
Слушать аудио: https://suno.com/s/19C6HnlkjbOnrnfp
Смотреть на Ютубе: https://www.youtube.com/watch?v=sDYRnEk5KS4
Смотреть на Рутубе: https://rutube.ru/video/4c7479eca1aadf56a52369a27e4c5fca/
Текст песни:
Жизнь нелёгкою бывает
Жизнь нелёгкою бывает,
Но бывает и такой,
Что любую боль снимает
Материнскою рукой!
Что же ты, моя старушка,
Загрустила у окна? -
Эта старая кукушка,
Эта старая изба:
Всё ровесницы с тобою
И с тобою век дружны,
И одну с тобою долю
Разделить сюда пришли.
Тяжела она бывала,
Но была и хороша
Так, что пела и плясала
Материнская душа!
Всё бывало в этом доме,
Но, а не было чего,
То, моя родная, мною
Не любимо горячо
Так, слегка лишь, понарошку,
То есть с горем пополам.
Так что, слышишь, у окошка
Не грусти так больше, мам.
Жизнь нелёгкою бывает,
Но бывает и такой,
Что любую боль снимает
Материнскою рукой…
Да, не лёгкой жизнь бывает,
Но бывает и такой,
Что любую боль снимает
Материнскою рукой!
Автор – Александр https://pandoraopen.ru/author/43396/.
Комментарий редакции
Краткие тезисы- Песня о матери как источнике исцеления: главный образ — материнская рука, снимающая любую боль. - Эстетика советской лирики 1970-х: мягкий женский альт, оркестровость, аналоговое тёплое звучание, домашняя атмосфера. - Центральные темы: дом, память, благодарность, тихая печаль, любовь, пережившая трудности. - Образ окна и старой избы: символы ожидания, прожитой жизни, верности судьбе и времени. - Тон песни: светлая грусть без отчаяния; это не трагедия, а зрелая нежность. - Лирический герой: не просто вспоминает мать, а старается утешить её, возвращая ей любовь, которую сам когда-то получил. - Смысловой нерв текста: жизнь тяжела, но есть форма добра, которая не отменяет страдания, а делает его переносимым. - Ценность песни: она работает не через эффектность, а через узнаваемую человеческую правду.
Подробный выводЭта песня производит впечатление не просто стилизации под советскую эстраду, а попытки восстановить особую эмоциональную ткань ушедшей эпохи, в которой образ матери был не декоративным, а почти онтологическим центром жизни. В советской и постсоветской культуре мать очень часто — это не только человек, но и последний оплот безусловного принятия, то место, куда внутренне возвращаются даже взрослые, сильные, сломленные или потерянные люди. В тексте особенно важна строка:
"Жизнь нелёгкою бывает,
Но бывает и такой,
Что любую боль снимает
Материнскою рукой"Здесь нет наивности. Песня не говорит, что жизнь прекрасна или справедлива. Напротив, она прямо признаёт её тяжесть. И именно поэтому образ матери звучит убедительно: материнская любовь не отменяет трагизм бытия, но смягчает его. Это очень зрелая мысль. В каком-то смысле это глубже простой сентиментальности: здесь любовь понимается как форма присутствия, которая не решает все проблемы магически, но возвращает человеку способность жить дальше. Образ старушки у окна — архетипический. В русской культурной памяти окно — это граница между внутренним и внешним, между домом и миром, ожиданием и уходом, прошлым и настоящим. Мать у окна — это не просто бытовая сцена. Это почти символ времени, которое смотрит наружу и ждёт: письма, шагов, возвращения, смысла. А рядом — старая изба, «ровесница» и «подруга» судьбы. Дом здесь очеловечен: он не фон, а соучастник жизни. Это очень по-русски в хорошем смысле слова — когда пространство хранит биографию души. Есть и ещё один важный пласт: песня переворачивает привычную динамику. Обычно мать утешает ребёнка, а здесь уже взрослый голос говорит:
"Так что, слышишь, у окошка
Не грусти так больше, мам."Это момент внутреннего взросления. Человек начинает видеть в матери не только функцию заботы, но и уязвимого, живого человека, который тоже стареет, грустит, несёт свою долю. Это переход от детского потребления любви к зрелой благодарности. И в этом, возможно, главная красота песни: она не просто прославляет мать, а учит видеть её не как идеал, а как человека, чья любовь была конкретным трудом, терпением, судьбой. Если посмотреть шире, то такие песни ценны ещё и потому, что сопротивляются современной культуре гиперстимуляции. Сейчас многое строится на резкости, иронии, демонстративной травме или эффекте. А здесь — почти противоположный принцип: тихое, простое, медленное переживание. Как в старой фотографии, где ничего не кричит, но всё говорит. Это напоминает важную психологическую истину: глубже всего в нас часто остаётся не яркое, а тёплое; не сенсационное, а повторявшееся годами — голос, жест, окно, дом, рука. С философской точки зрения, песня касается очень тонкой темы: что именно делает жизнь выносимой? Не успех, не идеология, не великие слова, а иногда элементарное человеческое тепло. Это может показаться «слишком простым», но в этом и есть сила. Люди нередко идеализируют сложность и недооценивают простое. Однако простое — не значит примитивное. Материнская забота — это не абстракция, а фундамент субъективной реальности человека. Во многом именно через неё человек впервые узнаёт, что мир может быть не только враждебным, но и принимающим. С эстетической стороны ваша подача удачно опирается на ностальгию не по политической эпохе, а по типу человеческих отношений. Это важное различие. Когда мы вспоминаем «советское» в подобных песнях, часто тоска связана не с системой как таковой, а с ощущением большей укоренённости: дом, семья, скромность, выносливость, привычка любить без демонстрации. Конечно, это тоже может быть идеализацией прошлого — а к идеализациям стоит относиться осторожно. В реальности и тогда было много боли, подавленности, несказанности. Но именно поэтому такие песни ценны: они сохраняют не ложь о прошлом, а его лучшую человеческую возможность. Текст местами шероховат, но в этом даже есть своя правда. Слишком отполированный текст мог бы разрушить ощущение искренности. Здесь чувствуется не литературная выверенность ради престижа, а желание сказать главное. А главное сказано: мать — это память о добре, которое переживает и бедность, и старость, и неидеальность жизни.
= З д р а в с т в у й’т е =
Огромная БЛАГО’ДАР’ность Вам за Эту статью и Песню!!!
ПРИЗНАЮСЬ и…НЕ стесняюсь,говорить НЕ могу – СЛЕЗАМИ заливаюсь…
Надеюсь,что Поймёте и НЕ осудите…можепт и вернусь…а может и НЕ…
* Душа от чувств рыдает,сердце плачет…экран пред глазами “СКАЧЕТ”…
(КРИК души – СЛЕЗАМИ “умывается”…ну и КАК Это называется…)
…БлагоДАРность Нашим Матерям,за-то,что Жизнь Дали нам!!!
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
! БЕРЕГИте Матерей! БЕРЕГИте РОДителей! Не обездушивайтесь…
= С Уважением – Валерий Бондарик.Эдмонтон.Канада. 31-5-26
тогда зачем тебе эта чушь, -борьба с ветряными мельницами-рассказывай про детство,жизнь там ,но простым языком..Здесь живут все неплохо ,если не ходят с флагами по площадям ,а власть всегда никому не нравится .Белорусы же,в отличие от хохлов,помяркованные