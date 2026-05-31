Тёплая лирическая песня в эстетике советской эстрады 1970-х годов — о матери, доме, памяти и той тихой любви, что способна исцелять любую боль.

Мягкий женский альт, оркестровая аранжировка, тёплое аналоговое звучание и атмосфера старой русской избы создают образ ушедшей эпохи, где материнская забота оставалась главной опорой в жизни.

Песня наполнена светлой грустью, домашним уютом и искренней благодарностью матери — за терпение, тепло и любовь, пережившую любые трудности.

Текст — авторский

Аранжировка — Suno AI

Слушать аудио: https://suno.com/s/19C6HnlkjbOnrnfp

Смотреть на Ютубе: https://www.youtube.com/watch?v=sDYRnEk5KS4

Смотреть на Рутубе: https://rutube.ru/video/4c7479eca1aadf56a52369a27e4c5fca/

Текст песни:

Жизнь нелёгкою бывает

Жизнь нелёгкою бывает,

Но бывает и такой,

Что любую боль снимает

Материнскою рукой!

Что же ты, моя старушка,

Загрустила у окна? -

Эта старая кукушка,

Эта старая изба:

Всё ровесницы с тобою

И с тобою век дружны,

И одну с тобою долю

Разделить сюда пришли.

Тяжела она бывала,

Но была и хороша

Так, что пела и плясала

Материнская душа!

Всё бывало в этом доме,

Но, а не было чего,

То, моя родная, мною

Не любимо горячо

Так, слегка лишь, понарошку,

То есть с горем пополам.

Так что, слышишь, у окошка

Не грусти так больше, мам.

Жизнь нелёгкою бывает,

Но бывает и такой,

Что любую боль снимает

Материнскою рукой…

Да, не лёгкой жизнь бывает,

Но бывает и такой,

Что любую боль снимает

Материнскою рукой!

Автор – Александр https://pandoraopen.ru/author/43396/.