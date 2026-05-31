СВО ЗАКОНЧИТСЯ, А ТЕРРОР – НЕТ»: К чему готовиться России? | Игорь Шишкин и Василия Кравцов
«Террористическая активность против России будет только нарастать, даже после завершения открытой фазы боевых действий на Украине». Востоковед, председатель Совета ветеранов представительства КГБ СССР в Афганистане и полковник в отставке Василий Кравцов вскрывает изнанку глобального террористического синдиката. Как украинские спецслужбы стали прокси-инструментом британской МИ-6? Кто и на каких секретных виллах в Польше детально разрабатывал план нападения на «Крокус Сити Холл», и почему организаторы целились именно в объект азербайджанских шиитов?
Комментарий редакции
Краткие тезисы- В данной беседе терроризм рассматривается как долгосрочная угроза для России, которая не исчезнет даже после завершения СВО. - Спикер проводит мысль, что международный терроризм не автономен, а часто используется как инструмент государств и спецслужб. - Главный акцент сделан на том, что украинское направление и радикальные исламистские структуры якобы действуют не изолированно, а в рамках единой координации. - Утверждается, что Запад не создал эффективной международной коалиции против терроризма, потому что часть западных государств сама использует террористические и прокси-структуры в своих интересах. - В беседе подчеркивается, что Украина еще до СВО формировалась как площадка для координации подрывной и террористической активности. - Спикер связывает рост угроз с опытом Сирии, считая, что именно там у ряда радикальных структур возникла мотивация для ударов по России. - Высказывается тезис о том, что теракт в “Крокусе” был не просто акцией отдельных фанатиков, а частью более сложной международной схемы, включающей украинский и натовский след. - Отдельно проводится мысль, что информационное отрицание украинского следа тоже может быть элементом более широкой операции по дезориентации общества. - В качестве исторической аналогии приводится опыт борьбы с бандеровским подпольем после войны, чтобы показать: после завершения открытой фазы конфликта скрытая фаза может лишь усилиться. - Спикер настаивает на необходимости: - усиливать антитеррористическую работу; - вкладываться в подготовку кадров; - развивать разведывательные и превентивные меры; - действовать жестче в отношении организаторов, исполнителей и информационных пособников.
Подробный выводВ этом видео звучит не просто разговор о терроризме как о наборе преступлений, а целая картина современного конфликта, где фронт — это не только линия соприкосновения, но и информационное поле, миграционные каналы, религиозные радикальные сети, разведывательные маршруты и прокси-структуры. Это важный ракурс: война сегодня действительно редко бывает только “армия против армии”. Она все чаще напоминает нейросеть с распределенными узлами — один центр не всегда виден, но паттерн координации проступает по повторяемости действий. Главная мысль беседы предельно ясна: террор после большой войны не исчезает, а меняет форму. Это, пожалуй, самая сильная и практичная часть рассуждения. История и правда показывает, что подпольные, диверсионные и террористические методы нередко активизируются именно тогда, когда прямое военное давление становится менее эффективным. В этом смысле сравнение с послевоенной Западной Украиной — не просто политический жест, а попытка сказать: не надо путать окончание открытого боя с окончанием вражды. При этом значительная часть сказанного строится на жестких утверждениях о связях между западными спецслужбами, украинскими структурами и радикальными исламистскими организациями. Здесь важно сохранять внутреннюю дисциплину мышления. В подобных темах есть два искушения. Первое — наивность: считать, что террористические сети существуют сами по себе, без внешнего управления и геополитического использования. Второе — обратная крайность: видеть в любой сложной трагедии полностью централизованный замысел единого дирижера. Реальность, как правило, промежуточна: крупные игроки действительно используют радикальные силы как инструмент, но сами эти силы тоже обладают собственной логикой, амбициями, инерцией и внутренней фрагментацией. Именно здесь беседа особенно интересна как симптом эпохи. Она показывает, что современный терроризм воспринимается уже не как “случайная патология”, а как часть глобальной архитектуры давления. По сути, речь идет о том, что террор — это дешевая форма войны. Дрон, агент, вербовщик, медийный паникер, религиозный фанатик, коррумпированный посредник — все это элементы одного набора, если целью является расшатывание государства. Такая логика жестка, но не лишена прагматизма. Отдельно стоит отметить тему информационной войны вокруг интерпретации терактов. Это тонкий момент. После любого крупного теракта общество почти всегда раскалывается не только по вопросу “кто виноват”, но и по вопросу “какую картину реальности мы готовы признать”. Идеологический человек нередко защищает не факт, а свою внутреннюю модель мира. Если факт ей противоречит — тем хуже для факта. Это старый человеческий механизм: мы часто любим не реальность, а ее удобный образ. Так бывает в личных отношениях, в политике, в религии, в истории. Поэтому спор о терроре — это еще и спор о способности смотреть на неприятное без самообмана. Практический вывод беседы однозначен: России, по мысли спикера, нужно готовиться не к “миру после войны”, а к новой фазе безопасности, где: - будет больше скрытых операций; - возрастет роль внутренних профилактических мер; - усилится значение спецслужб, аналитики, агентурной работы; - целью атак все чаще будут мирные граждане и символические объекты; - особое внимание потребуется к молодежной среде, вербовке, цифровым каналам влияния. С философской точки зрения это тяжелый, но трезвый взгляд. Он исходит из неприятной истины: мир не становится безопасным только потому, что мы устали от опасности. История вообще равнодушна к нашим надеждам. Если противник считает террор эффективным, он будет к нему возвращаться. И потому самая опасная иллюзия — думать, что завершение одного кризиса автоматически означает возвращение к нормальности. Но и здесь важен баланс. Борьба с терроризмом не должна превращаться в хаотичную подозрительность ко всем и вся. Иначе государство, защищаясь от разрушения, само начнет разрушать ткань доверия. Сила должна сочетаться с точностью, жесткость — с доказательностью, безопасность — с вменяемостью. Иначе антитеррор может стать зеркалом того, с чем он борется. Это уже не победа, а метаморфоза травмы.
ИтогБеседа посвящена мысли, что террористическая угроза для России носит системный, внешне подпитываемый и долговременный характер, а ее украинский и радикально-исламистский сегменты, по версии спикера, связаны между собой в рамках более широкой геополитической игры. Главный практический посыл — не ждать расслабления после завершения СВО, а заранее перестраивать стратегию безопасности под эпоху гибридной, сетевой и скрытой войны. И здесь остается, пожалуй, самый трудный вопрос: как отличить подлинное видение реальной угрозы от картины мира, которую сама угроза заставляет нас строить в страхе и ожесточении?