ПОНТЫ БОЛЬШЕ НЕ РАБОТАЮТ. Алексей Живов о тупике на фронте и падении рейтингов
«Нам на передовой нужно штатное современное оружие в огромных количествах, а не сказки про микроволновые пушки, которые легко уничтожаются артиллерией». Военный публицист и разработчик боевого искусственного интеллекта Алексей Живов жестко разбирает реальное положение дел на фронте и в тылу в мае 2026 года. Почему попытки объявить о «чудо-оружии» напоминают агонию Третьего рейха? Кто на самом деле является истинным союзником России, а кто — лишь прагматичным попутчиком, зарабатывающим на транзитных схемах?
Комментарий редакции
Краткие тезисы- В этом видео обсуждается тупиковый характер ситуации на фронте: без качественных изменений, по мнению собеседника, быстрых и крупных прорывов ожидать не стоит. - Идея о возможной операции на Одессу оценивается скептически: для этого, как утверждается, нет достаточных ресурсов, ни для крупного сухопутного удара, ни для морской операции. - Собеседник не верит в спасение за счет «чудо-оружия»: микроволновые пушки, лазеры и прочие громкие концепты он считает либо сырой технологией, либо непригодными к массовому применению на текущем этапе. - Главная проблема, по его мнению, — нехватка массового современного вооружения: дальнобойной артиллерии, высокоточных систем, эффективных средств борьбы с дронами. - Отдельно подчеркивается, что Украина адаптируется, масштабирует производство дронов и дальнобойных средств поражения, а значит рассчитывать на быстрое истощение противника наивно. - Высказывается мысль, что Запад продолжит поддерживать Киев, потому что для него это стратегически выгодно и экономически окупаемо. - Китай описывается не как союзник, а скорее как ситуативный партнер, действующий прежде всего в собственных интересах. - Важный мотив беседы — потеря убедительности российских угроз: если «красные линии» многократно объявляются, но не подкрепляются действием, это снижает эффект сдерживания. - Сильная критика направлена на информационное сопровождение войны: общество, по мнению собеседника, не получает ясных и убедительных объяснений, что именно поражается, зачем и с каким результатом. - Поднимается тема ударов по территории России, роста тревоги, чувства незащищенности и морального износа общества. - Отдельно обсуждается падение доверия к власти и усталость от конфликта: не как сенсация, а как закономерный социальный процесс. - Собеседник считает, что запреты, ограничения, отключения интернета и административное давление не решают корневых проблем, а лишь усиливают раздражение. - Прозвучала мысль, что Россия рискует проигрывать не только в военной, но и в нарративной, психологической и управленческой плоскости. - В финале затрагиваются темы миграции, утечки людей, кризиса идентичности и стратегического ослабления внутренней устойчивости.
Подробный вывод
1. Главный нерв беседы — не фронт сам по себе, а разрыв между реальностью и ее официальным образомВ данной лекции особенно ощутим не просто военный анализ, а разочарование в несоответствии между заявляемым и происходящим. Это важнее частных деталей. Когда собеседник говорит, что «понты больше не работают», он имеет в виду не браваду как стиль, а исчерпание символического капитала силы. Любая власть, как и любая армия, держится не только на танках и снарядах, но и на доверии к своей воле, компетентности и способности доводить угрозу до действия. Это почти веберовская тема: легитимность — это не только право командовать, но и вера в то, что командующий понимает, что делает. Если вера падает, то даже формально сильная конструкция начинает звучать пусто. Здесь возникает почти философский парадокс: сила существует, но перестает производить впечатление силы, если не умеет быть внятной, последовательной и ощутимой в результате. Как в психологии: невыраженное намерение обесценивает внутреннюю энергию. Не потому что ее нет, а потому что она не воплощена.
2. Скепсис к «вундерваффе» — это призыв вернуться из мифа в инженерную реальностьОдна из самых трезвых линий беседы — критика веры в чудо-решения. Это касается и микроволнового оружия, и различных обещаний технологического перелома. Здесь чувствуется очень практичный взгляд: не нужно ждать магического инструмента, если не решены базовые задачи массового насыщения войск рабочими средствами. Это вообще типичная ошибка воюющих систем: когда не хватает дисциплины, логистики, стандартизации и масштабирования, возникает соблазн мечтать о «сакральной кнопке». В истории такое было многократно — от позднего Третьего рейха до любых бюрократий, которые заменяют управление ожиданием чуда. С философской точки зрения это конфликт между техникой как ремеслом и техникой как мифом. Реальная техника — это серийность, обучение, ремонт, снабжение, интеграция. Мифологизированная техника — это рассказ о скором чуде, которое отменит необходимость тяжелой системной работы. Собеседник, по сути, говорит: проблема не в отсутствии легенды, а в отсутствии массового внедрения эффективных решений.
3. Беседа показывает, что война давно вышла за пределы фронта и стала состоянием обществаОчень важный слой разговора — мысль о том, что война теперь переживается не как «там, далеко», а как распределенная тревога, которая входит в быт: дроны, взрывы, ограничения, сбои, страх за семью, ощущение уязвимости даже вдали от линии боевого соприкосновения. Это уже не только военная, но и антропологическая ситуация. Когда человек не понимает, где заканчивается тыл, он начинает иначе ощущать государство. Государство в такой момент проверяется не лозунгом, а способностью создать минимально понятную и безопасную среду. И тут звучит очень болезненный мотив: если конфликт начинался как проект обеспечения безопасности, а в итоге чувство небезопасности расширилось географически и психологически, то общество неизбежно задает вопрос: что именно было достигнуто и какой ценой? Это не обязательно вопрос нелояльности. Иногда это вопрос элементарной внутренней логики. Человек может поддерживать страну и одновременно не понимать архитектуру происходящего. И в этом нет предательства — в этом есть попытка сохранить контакт с реальностью.
4. Информационная политика в беседе представлена как отдельный фронт, на котором ощущается слабостьОдин из ключевых тезисов — дефицит внятной коммуникации с обществом. Не просто нехватка информации, а нехватка уважительного объяснения. Собеседник фактически говорит: нельзя бесконечно общаться с населением в режиме «все цели поражены, все идет по плану», когда люди уже физически ощущают последствия войны. Это точное замечание. В современном мире информация — не приложение к войне, а часть ее механики. Как нейросеть учится на обратной связи, так и общество удерживает устойчивость через смысловую связность. Если связи нет, возникает шум, который быстро заполняется слухами, иронией, недоверием и чужой интерпретацией. Здесь есть глубокая аналогия с психикой: если сознание вытесняет травматичный опыт и не проговаривает его, он возвращается в форме симптомов. Если государство не называет реальность ясно, реальность возвращается в форме тревоги, сарказма, фрустрации и эрозии лояльности.
5. Падение рейтингов описывается не как заговор, а как следствие накопленного социального утомленияВ беседе звучит важная, почти банальная, но часто вытесняемая мысль: общество устает от войны. Это не патология и не сенсация. Это закон больших человеческих систем. Даже праведная, даже оборонительная, даже экзистенциальная война со временем истощает. Причем усталость усиливается, если: - нет ясного горизонта завершения; - нет чувства поступательного результата; - растут ограничения; - снижается предсказуемость жизни; - появляется ощущение, что издержки растут быстрее, чем смысл происходящего. Это напоминает психологию выгорания: человек может выдерживать колоссальную нагрузку, если видит цель, смысл и динамику. Но когда усилие перестает конвертироваться в ощущение движения, возникает не просто усталость, а внутренний обрыв мотивации. Именно поэтому собеседник так жестко связывает рейтинги не с кознями врагов, а с качеством управления. В этом есть прагматическая честность: если система хочет доверия, она должна не требовать его, а производить основания для него.
6. Критика ограничений интернета — это не частная жалоба, а симптом более широкого конфликта между старой и новой моделью государстваОчень сильный момент — обсуждение цифровых прав. На поверхности это спор об отключениях сети и неудобствах. Но глубже — это столкновение двух эпох восприятия свободы. Для части управленческой культуры интернет — это вторичный сервис, который можно урезать ради порядка. Для людей, выросших в цифровой среде, доступ к сети — это уже не роскошь, а часть субъектности: работа, коммуникация, знания, финансы, навигация, творчество, самоорганизация. То есть вопрос не только в технологии, а в том, что считается «настоящим правом». И здесь беседа задевает очень современную тему: может ли государство XXI века действовать методами XX века, не разрушая при этом доверие поколений, живущих в другой антропологии? Если упростить: раньше от человека можно было отнять газету, но не его когнитивную среду. Сейчас отключение цифрового пространства переживается как ампутация канала присутствия в мире.
7. Внутренняя устойчивость государства в беседе связывается прежде всего с эффективностью, а не с репрессивной риторикойСобеседник несколько раз возвращается к простой мысли: лучший способ удержать устойчивость — это не запугивать недовольных, а работать лучше. Это очень приземленная, но мудрая позиция. Потому что любая система может некоторое время компенсировать слабую эффективность жесткостью. Но если проблемы не решаются, жесткость начинает работать как усилитель раздражения. Это как в терапии или в менеджменте: контроль без смысла временно подавляет симптом, но не лечит причину. Поэтому его формула проста: - эффективное управление; - разумное расходование ресурсов; - защита тыла; - технологическая адаптация; - честная коммуникация; - внятная цель и стратегия завершения конфликта. Это, если угодно, очень «недраматичная» философия ответственности. Не мессианская, не апокалиптическая, а взрослая: не обещай лишнего, делай необходимое, объясняй сделанное.
8. Тема миграции и идентичности здесь выступает как страх демографического и культурного растворенияФинальная часть разговора уходит шире фронта — к вопросу о том, что происходит с самой тканью общества. Здесь уже речь не о снарядах, а о том, кто будет жить в стране, на каком языке, с какой лояльностью и с каким представлением о будущем. Можно спорить с резкостью отдельных формулировок, но сам нерв понятен: если активная, мобильная, цифрово включенная часть населения начинает уезжать, а государство при этом не создает привлекательной рамки принадлежности, возникает риск ослабления ядра идентичности. Это старая историческая тема. Империи, государства, цивилизации рушатся не только тогда, когда проигрывают сражение, но и тогда, когда перестают быть желанным пространством для собственных людей. Когда человек остается не потому, что любит и верит, а потому, что пока не уехал. И это особенно важно: любовь к родине не равна идеализации государства. Часто наоборот — зрелая любовь начинается там, где человек видит изъяны и все же хочет, чтобы дом не разрушался.
ИтогВ этом видео Алексей Живов рисует картину не столько военного поражения или военной безнадежности, сколько кризиса адекватности. Его основная мысль такова: фронт буксует не потому, что отсутствуют громкие слова, а потому, что не хватает системности, технологической массовости, честной коммуникации и уважения к реальности. Это довольно жесткий, но не бессмысленно мрачный взгляд. В нем есть скрытый позитив: если проблема названа как управленческая, технологическая и смысловая, значит она хотя бы теоретически решаема. Гораздо хуже было бы, если бы все сводилось к метафизическому року или тотальному бессилию. Здесь же звучит другой диагноз: страна сильна, но действует ниже своего потенциала. И, пожалуй, самый глубокий пласт беседы — не военный, а человеческий. Люди готовы терпеть многое, если чувствуют, что их не считают статистами, что с ними говорят как со взрослыми, и что цена испытаний не растворяется в пустых формулах. Потому что в конечном счете легитимность любой большой силы проверяется не риторикой, а способностью соединить правду, действие и смысл. И здесь остается открытый вопрос: что прочнее удерживает государство в трудное время — страх перед распадом или доверие к тому, что правда о происходящем все еще кому-то нужна?