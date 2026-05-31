Конец зеленой энергетики? Почему мир тайно возвращается к углю?
Глобальный энергетический кризис диктует новые правила: «зеленая» энергетика терпит крах, а мир вынужденно возвращается к традиционным ресурсам – углю, нефти и газу. Борис Марцинкевич анализирует, как США, Европа и страны Азии справляются с тотальным дефицитом электроэнергии, и почему цены на бензин продолжают бить рекорды. Вы узнаете всю правду о скрытом потенциале угольной промышленности России и поймете, почему именно современные угольные технологии могут стать главным драйвером развития
00:00 Глобальный энергетический кризис: Дефицит нефти и газа 2024
01:10 стратегия ЕС: Почему «зеленая повестка» зашла в тупик?
03:00 Закат атомной энергетики в Европе: Причины закрытия АЭС
04:15 Цены на газ в Европе: Влияние биржевых котировок на экономику
06:45 Энергетика США: Лидерство по добыче нефти и угля
08:40 Экспорт СПГ из США: Как работают контракты и куда идет газ?
10:50 Газовый рынок США: Дешевая энергия для развития ИИ (AI)
13:00 Прагматизм Азии: Почему Юго-Восточная Азия выбирает уголь?
14:30 Угольный ренессанс в Китае и Индии: Новые экологические технологии
16:30 Энергетический суверенитет России: Баланс ресурсов и цен
18:15 Внутренний рынок газа в РФ: Газпром, Новатэк и газификация
20:00 Цены на бензин в России: Протокол Козака и госрегулирование
21:45 Логистика и экспорт топлива: Запреты, ж/д и новые вызовы
23:30 Угольная отрасль России: Убытки, налоги и реальное состояние
25:50 Управление ТЭК: Почему уголь оказался «между министерствами»?
28:30 Будущее угля в России: Эффективность, экология и роль БАМа
30:20 Развитие Сибири и Дальнего Востока: Уголь как драйвер роста
32:30 Углехимия: 5000 видов продукции и опыт Казахстана
34:20 Глобальный расклад сил в мировой энергетике
► Борис Марцинкевич в ТГ https://t.me/borisgeoenergetic
► Геоэнергетика Инфо: https://t.me/geonrgru
► Наш Дзен https://dzen.ru/geonrgru
► CПОНСОР.РУ https://sponsr.ru/geonrgru/
Поддержать канал:
Сбербанк – 2202 2012 9019 8734 Максим Р.
Тинькофф – 4377 7237 6815 3060 Максим Р.
ВТБ – 2200 2407 5683 3253 Максим Р.
https://yoomoney.ru/to/410018728624134 (донат сервис)
Пожалуйста НЕ указывайте ничего в комментариях и назначении перевода!
Сайт Геоэнергетика https://geoenergetics.info
Реклама, сотрудничество: https://t.me/radaykinmaxim
#новости #сша #россия #путин #политика #европа #экономика #санкции #война #news #newvideo #новостисегодня #политика #europe #ukraine #new #украина
Комментарий редакции
Краткие тезисы- В данной лекции рассматривается реакция разных регионов мира на новый виток энергетического кризиса и дефицит нефти и газа. - Главная мысль: разговоры о полном уходе от ископаемого топлива расходятся с практикой — мир неофициально возвращает значение углю. - Европа показана как пример идеологизированной энергетики: - ставка на ветер и солнце усиливается; - атомная энергетика деградировала; - угольные мощности во многом уничтожены; - газ стал дорогим и биржевым, что подрывает устойчивость системы; - итог — рост цен на электроэнергию и потеря конкурентоспособности промышленности. - США выглядят более прагматично: - обладают огромными запасами угля, нефти и газа; - газ дешев внутри страны, но сектор предельно либерализован; - СПГ-экспорт не контролируется государством как единая стратегия; - угольную генерацию сокращают, но без европейского радикализма — станции чаще консервируют, а не уничтожают. - Юго-Восточная Азия действует наиболее рационально: - не отказывается от угля; - использует долгосрочные газовые контракты, а не только спотовый рынок; - модернизирует угольные станции; - стремится снижать экологический ущерб через технологии, а не через отказ от ресурса. - Китай и Индия представлены как драйверы современной угольной энергетики: - Китай — по новым технологиям угольной генерации; - Индия — по переработке отходов и масштабам использования угля. - Россия имеет уникальную ресурсную обеспеченность, но: - внутренние цены на энергию все равно растут; - по газу ситуация относительно управляемая; - по нефтепродуктам действует ручное регулирование; - угольная отрасль находится в тяжелом положении. - Автор подчеркивает, что в России угольная отрасль почти полностью отдана частному сектору без внятной долгосрочной координации. - Отдельный акцент сделан на том, что уголь важен не только как топливо, но и как база для: - освоения удаленных регионов; - локальной генерации; - химической переработки; - строительства дорог и инфраструктуры через использование золошлаковых материалов. - Для Восточной Сибири, Дальнего Востока, арктических и слабоэлектрифицированных территорий уголь предлагается рассматривать как реальный инструмент развития. - Итоговый тезис: уголь не исчезает, а возвращается как элемент энергетической устойчивости там, где идеология уступает место расчету.
Подробный выводВ этом видео проводится не столько экономический, сколько цивилизационный разбор энергетики. И это важный момент. Речь не просто о цене газа или нефти, а о том, как разные общества мыслят устойчивость, риск и реальность.
1. Главный нерв лекции — конфликт идеологии и физикиАвтор фактически утверждает простую, почти «земную» истину: энергосистема держится не на лозунгах, а на балансе ресурсов, инфраструктуры, резервов и стоимости. Можно сколько угодно говорить о зеленом переходе, но если: - ветер нестабилен, - солнце циклично, - сети не модернизированы, - накопители дороги, - резервная генерация уничтожена, то система становится красивой на презентации, но хрупкой в реальности. Это вообще частая история человеческого мышления: мы влюбляемся не в реальность, а в ее морально приятный образ. Как в личных отношениях можно любить не человека, а свою проекцию на него, так и в энергетике можно любить не систему, а идею о системе. Лекция как раз об этом разрыве между образом и опорой.
2. Европа как пример энергетического идеализмаЕвропа в изложении автора — это пространство, где экологическая цель начала подменять инженерную логику. Не сама декарбонизация здесь критикуется, а форма ее проведения: - отказ от российских ресурсов по политическим мотивам; - деградация атомной отрасли; - уничтожение угольных мощностей; - ставка на газ как переходное топливо при одновременном биржевом ценообразовании; - запоздалое осознание необходимости инвестиций в сети и накопители. Иными словами, система сама себе сузила пространство маневра. В терминах теории сложных систем это похоже на снижение разнообразия в критической среде: чем меньше вариантов реагирования, тем выше уязвимость. Это почти кибернетический принцип Эшби — устойчивость требует разнообразия. Автор именно это и называет диверсификацией, пусть и в более публицистической форме. Здесь чувствуется важная мысль: не существует “чистой” энергетики вне контекста цены, резервирования и географии. Энергия — это не моральный выбор, а прежде всего способ не остановить завод, не заморозить город и не обрушить промышленную себестоимость.
3. США: рынок как сила и как ограничениеВ части про США звучит более сложная оценка. С одной стороны: - гигантские ресурсы, - низкие внутренние цены на газ, - сильный добывающий сектор, - растущие доходы компаний. С другой: - сверхлиберализованная модель; - отсутствие единой государственной газовой стратегии; - экспорт СПГ определяется выгодой частных игроков, а не геополитическим планом; - чрезмерная ставка на газ вытесняет уголь и снижает диверсификацию. Это интересный сюжет: рынок дает эффективность локально, но не всегда дает устойчивость системно. Если совсем широко смотреть, это старая философская дилемма — частное благо не всегда тождественно общему благу. На уровне фирмы выгодно продавать туда, где дороже. На уровне государства может быть важнее стратегический резерв, ценовая стабильность и промышленная конкурентоспособность. Автор указывает и на возможный возврат США к углю, если: - вырастет спрос со стороны ИИ и цифровой инфраструктуры, - газ подорожает, - уголь снова станет экономически оправданным резервом.
4. Азия как пространство энергетического реализмаНаиболее уважительно автор говорит о Юго-Восточной Азии, Китае и Индии. Причина понятна: там меньше сакрализации идеи и больше внимания к себестоимости и надежности. Ключевой подход региона: - если уголь дешевле газа — используют уголь; - если уголь загрязняет — улучшают технологии; - если есть отходы — перерабатывают их; - если нужен рост — не режут базовую генерацию ради политического жеста. Это очень «инженерное» мышление. Не отрицание проблемы, а работа с ограничениями. Философски это ближе к зрелой позиции: не мечтать о мире без противоречий, а научиться управлять ими. Именно поэтому Азия в лекции выступает как центр будущих угольных технологий. Не потому что там «любят грязную энергию», а потому что там не путают цель и инструмент. Цель — развитие, надежность, промышленность, доступное электричество. Экология — ограничитель и задача, но не повод демонтировать основу.
5. Россия: избыток ресурсов не равен качеству управленияСамая болезненная часть лекции — о России. Здесь нет простой схемы «у нас все хорошо». Напротив, картина противоречивая:
Сильные стороны:- колоссальная обеспеченность всеми ключевыми энергоресурсами; - регулируемый газовый сектор; - возможность административного контроля цен на топливо; - объективный потенциал для долгосрочной энергетической самостоятельности.
Слабые стороны:- рост тарифов и цен внутри страны; - ручное управление вместо системной настройки; - кризис в угольной отрасли; - отсутствие полноценной координации тепловой энергетики; - крайняя институциональная разобщенность; - почти полное отсутствие глубокой переработки угля. И здесь звучит, пожалуй, самая содержательная мысль всей беседы: уголь в России должен рассматриваться не как пережиток, а как инфраструктурный ресурс освоения пространства. Это очень важная идея. В большой стране энергия — это не только киловатт-часы. Это: - возможность построить поселок; - обеспечить тепло; - развернуть переработку; - подтянуть дороги; - запустить добычу полезных ископаемых; - заселить и связать территорию. То есть энергия здесь — форма присутствия государства в пространстве. В этом смысле уголь для России может быть не просто топливом, а инструментом территориальной сборки страны.
6. Почему уголь «возвращается»Если отжать публицистику и эмоцию, в лекции есть несколько рациональных причин возвращения угля: 1. Он географически распространен шире нефти и газа. Это снижает зависимость от проливов, труб, санкций и внешней логистики. 2. Он дешевле и доступнее для многих стран. Особенно для тех, кому нужно быстро расширять энергетику. 3. Он удобен для базовой генерации. В отличие от ВИЭ, которые требуют резерва, сети и накопителей. 4. Современные технологии снижают экологический ущерб. Не до нуля, но существенно. 5. Он полезен для удаленных и слаборазвитых территорий. Где газификация слишком дорога или физически сложна. 6. Он может быть сырьем для химии и стройматериалов. То есть ценность угля шире, чем просто сжигание. Это и есть скрытая логика «тайного возвращения»: публично элиты могут продолжать говорить о скором торжестве чистой энергии, но когда система сталкивается с дефицитом, ценовым шоком и растущим спросом, включается более древняя правда — цивилизация питается не обещаниями, а доступной мощностью.
7. Где позиция автора сильна, а где уязвимаЧтобы быть честными к материалу, стоит увидеть и сильное, и спорное.
Сильные стороны:- акцент на диверсификации как основе устойчивости; - понимание роли инфраструктуры и сетей; - критика энергетического догматизма; - внимание к региональной специфике; - идея угля как инструмента освоения пространства, а не только источника энергии.
Уязвимости:- заметная политическая и эмоциональная окраска в адрес Европы; - местами публицистический стиль подменяет строгую количественную аналитику; - недостаточно подробно разобраны реальные экологические издержки угля; - технологический оптимизм в отношении «чистого угля» требует осторожности: снижение вреда — не то же самое, что его исчезновение. То есть лекция полезна как антидот против наивной веры в мгновенный зеленый переход, но ее тоже не стоит превращать в новую догму. Уголь — не спаситель сам по себе. Он лишь напоминает, что в энергетике зрелость важнее моды.
8. Общий смыслЕсли выразить итог совсем кратко: мир не столько возвращается к углю, сколько возвращается к реальности ограничений. Когда система богата, она может позволить себе идеализм. Когда начинается напряжение — проливы, войны, дефицит, рост спроса, перегрев сетей — она вспоминает о базовых вещах: - резерве, - дешевом топливе, - локальных ресурсах, - надежной генерации, - логистике, - промышленной себестоимости. И в этом смысле уголь — символ не прогресса и не архаики, а энергетического инстинкта самосохранения. Парадокс в том, что «зеленая» повестка не обязательно умирает. Скорее, она проходит болезненное взросление. Пока идея была моральной, она звучала чисто. Но как только она сталкивается с зимой, заводом, сетью, тарифом и географией, ей приходится становиться инженерной. А это уже совсем другой разговор — менее красивый, зато ближе к истине. И, возможно, главный вопрос после этой лекции не в том, нужен ли уголь, а в другом: что важнее для общества — верность идеалу или способность честно признать пределы своих возможностей?