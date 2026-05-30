Зачем Петру Петербург? / Борис Кипнис и Егор Яковлев
Каким видел будущую столицу французский зодчий Жан-Батист Александр Леблон? Чем его замыслы схожи с трудами Леонардо Да Винчи? По каким принципам Петр I выбирал место для своей царской резиденции? Где появился и как выглядел первый императорский дворец? Каковы были границы Петербурга при Петре Алексеевиче? Как строили «витрину» города – Английскую набережную? Почему так мало сохранилось зданий Петербурга Петра Первого? Благодаря чему уцелела северная столица, и кто дал толчок ее дальнейшему развитию?
Отвечаем на эти и другие вопросы в авторской программе Егора Яковлева «Исторический ликбез» вместе с историком Борисом Кипнисом в эфире радио Sputnik.
Нравится видео? Поставьте лайк, это поможет развитию канала!
XXIII научно-популярный фестиваль «Цифровой истории» в Калининграде: https://tsifrovaya-istoriya.timepad.ru/event/3926542/
Экскурсии «Цифровой истории»: https://vk.com/egortrip
«Цифровая история» в аудиоформате на Яндекс Музыке: https://music.yandex.ru/album/31477246?utm_source=web&utm_medium=copy_link
Уникальные ролики и тексты, которых нет в открытом доступе — на наших платных платформах:
«Boosty» — https://boosty.to/d_history
«Sponsr» — https://sponsr.ru/dhistory/
Поддержать проект «Цифровая история»:
«Сбербанк МИР»: 2202 2068 9507 7811
«Спонсорство» на YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCmNDf2w5wy9m61bq7IqmWZg/join
Книжный магазин «Цифровая история»: https://digital-history.ru/
Наши площадки:
YouTube — https://www.youtube.com/@dhistory
ВК — https://vk.com/dighistory
Телеграм — https://t.me/egoryakovleff
RuTube — https://rutube.ru/channel/23600725/
Дзен — https://dzen.ru/dhistory
MAX — https://max.ru/dighistory
#СанктПетербург #ПетрВеликий #ИсторияПетербурга
Комментарий редакции
Краткие тезисы- Петербург при Петре — уже город, а не “поселение”: к концу царствования это был оформляющийся столичный центр с ясным политическим и градостроительным вектором. - Пётр задал стратегию развития города, хотя многие позднейшие блестящие формы Петербург приобрёл уже после него. - Большую роль в проектировании сыграли иностранные архитекторы, прежде всего Леблон, предложивший грандиозный, почти утопический план города-крепости с центром на Васильевском острове. - План Леблона не был реализован полностью, потому что природные условия, почва, климат и технические возможности эпохи ограничивали амбиции. - Административный центр Пётр формировал на Васильевском острове, но собственную резиденцию разместил на другом берегу Невы ближе к Адмиралтейству — из прагматических и личных соображений. - Пётр не любил бытовую роскошь, предпочитал простоту, функциональность и уединение, хотя прекрасно понимал роль репрезентативной пышности в политике. - Екатерина сыграла важную роль в появлении полноценной царской резиденции, подталкивая Петра к созданию дворца, соответствующего статусу монарха. - Зимний дворец Петра был сравнительно скромным по европейским меркам, но стал важнейшим политическим местом: там умер Пётр и там же решался вопрос о власти после него. - Главной “витриной” имперской столицы стала Английская набережная, задуманная как фасад России для иностранцев, прибывающих по воде. - Петровский Петербург строился быстро и часто некачественно, поэтому многие ранние здания быстро ветшали и плохо пережили время и наводнения. - Границы города при Петре были ещё сравнительно скромны: Петербург не охватывал позднейший гигантский масштаб столицы. - Загородные резиденции — Стрельна и особенно Петергоф — были важной частью имперского образа, но и здесь ранний петровский этап был гораздо скромнее того, что возникнет позже. - Петергоф выражал уже имперскую идею: морское могущество, победу над Швецией, подчинение природы инженерной воле. - После смерти Петра Петербург оказался под угрозой упадка, особенно при переезде двора в Москву при Петре II. - Сохранению и дальнейшему развитию города во многом способствовал Миних, который удержал Петербург от деградации и поддержал его инфраструктурное будущее.
Подробный выводВ данной беседе Петербург показан не просто как город, основанный волей одного человека, а как материализованная политическая идея Петра. И это, пожалуй, главный смысл разговора. Спор о том, “настоящий ли Петербург создал Пётр, если расцвёл он позже”, в известной степени ложный. Да, позднейший блеск пришёл не сразу. Да, значительная часть того, что мы любим в Петербурге сегодня, сложилась уже после Петра. Но вектор, нерв, логика пространства, символическая функция города — всё это было заложено именно им. Здесь важно различать форму и направление. Форма может достраиваться веками. Направление задаётся реже — и обычно одним сильным историческим усилием. Пётр создал не завершённый шедевр, а матрицу имперской столицы.
1. Петербург как победа замысла над средойОсобенно выразителен сюжет с Леблоном. Его проект почти фантастичен: огромная цитадель, город, охваченный рациональной геометрией, пространство, подчинённое воле разума. Это очень петровская интонация. В каком-то смысле ранний Петербург — это попытка сделать с ландшафтом то же, что модернизация делает с обществом: превратить хаос в конструкцию. Но природа сопротивлялась. Почва, сырость, наводнения, логистика, нехватка качественных материалов, ограниченность рабочей силы — всё это возвращало человека к реальности. И тут возникает важная историческая истина: любая имперская идея сталкивается не только с врагами, но и с материей. Камень, вода, климат часто оказываются более упрямыми оппонентами, чем политические соперники. В этом есть почти философский урок. Человек любит мыслить себя суверенным субъектом, но реальность всегда напоминает о пределах. Однако именно в этом сопротивлении и рождается история: не из чистой фантазии, а из напряжения между замыслом и возможным.
2. Практичность Петра важнее его парадностиВ беседе очень точно подмечено различие между парадным государственным стилем и личным вкусом Петра. Он понимал роль символов, праздников, триумфов, фейерверков, торжественных шествий. Он вовсе не был чужд величию — но величие для него было не способом самообожания, а инструментом власти и воспитания подданных. Это важное различие. У Людовика XIV роскошь почти тождественна власти. У Петра власть прежде всего инструментальна: флот, армия, верфи, каналы, администрация, промышленность. Он может пользоваться пышностью, но не живёт в ней внутренне. Его личное тяготение — к мастерской, кораблю, токарному станку, рабочему месту. Это очень редкий тип правителя: человек, для которого делание важнее декорации. С психологической точки зрения это многое объясняет в устройстве Петербурга. Почему дворец — ближе к Адмиралтейству? Потому что монарх мыслит не как церемониальная фигура, а как управляющий огромным проектом. Ему нужно не абстрактное “величественное место”, а функциональная близость к центру труда.
3. Петербург как сцена и как мастерскаяВ этом видео Петербург предстает двойственным: - с одной стороны, это сцена империи; - с другой — рабочая площадка модернизации. И это сочетание особенно интересно. Город должен был поразить иностранца фасадом — отсюда Английская набережная как витрина. Это почти ранний государственный пиар: прибывающий европеец должен увидеть не “варварскую окраину”, а европейский по виду центр силы. Но сразу за фасадом — строительная лихорадка, временность, сырость, хозяйственные постройки, неустроенность, спешка. То есть Петербург с самого начала несёт в себе очень современное противоречие: внешний образ совершенства и внутренняя незавершённость. Так, кстати, устроены не только столицы, но и многие человеческие самообразы. Мы часто хотим предъявить миру фасад — умный, красивый, цельный. А за ним ещё идут леса, ремонт, незаконченные коридоры. История Петербурга напоминает, что незавершённость не отменяет величия. Иногда величие и есть способность строиться на ходу.
4. Роль Екатерины: не только биографический, но и цивилизационный сюжетЛиния Екатерины в разговоре важна не как романтическая деталь, а как указание на то, что государственные проекты часто требуют не только воли реформатора, но и человеческой среды, в которой он может существовать. Пётр — фигура колоссального напряжения. Такому человеку нужен не просто союзник, а кто-то, кто мягко собирает его частную жизнь в форму. Здесь интересно, как большая история зависит от очень “неисторических” вещей: усталости, потребности в покое, бытовом укладе, эмоциональной опоре. Мы любим видеть в истории только полки, указы и манифесты. Но иногда дворец появляется потому, что жена убедила мужа, что пора уже жить не как в походе. В этом есть живая правда истории: империи строят не абстрактные титаны, а люди со своими слабостями, привязанностями и потребностью в близости.
5. Имперскость Петербурга не в размерах, а в функцииОчень существенна мысль, что по масштабам и роскоши петровский дворец уступал резиденциям многих европейских монархов. Это разрушает примитивную схему: “имперская столица = гигантский блеск”. Нет. На раннем этапе имперскость Петербурга определялась не количеством золота и мрамора, а тем, что город выполнял новую историческую функцию. Он был: - окном в Европу, - военной и морской базой, - административным центром нового типа, - символом разворота России к Балтике, - пространством нового элитного и служилого порядка. То есть империя начинается не тогда, когда всё роскошно, а тогда, когда появляется центр, который организует пространство власти, войны, торговли и символов.
6. Петергоф и Стрельна как разговор человека с природойСюжет о загородных резиденциях показывает ещё одну важную грань петровского проекта: он не просто строил дворцы — он перекраивал отношение между человеком и природой. Особенно это видно в Петергофе. Сады регулярного типа, геометрия, фонтаны, гидротехника, подчинённый рельеф — всё это не просто украшение. Это мировоззрение. Природа должна быть не только любима, но и организована. Здесь чувствуется дух Нового времени: мир — не сакральный лес, а пространство преобразования. Человек всё чаще видит себя инженером бытия. Но и тут есть тонкость. Когда подобная воля теряет меру, она превращается в насилие и иллюзию тотального контроля. В этом смысле Петербург — красивый пример того, как грань между творчеством и насилием всегда тонка. Город строился как триумф разума, но платой за него были колоссальные усилия, страдания, спешка, человеческое истощение. Имперская красота почти никогда не бывает невинной.
7. Петербург после Петра: хрупкость больших проектовОчень показательно, что после смерти Петра город оказался не окончательно обеспеченным, а уязвимым. Стоило двору уехать в Москву — и Петербург начал терять жизненную энергию. Это напоминает простую, но глубокую вещь: большие системы часто выглядят монументальными, хотя на деле держатся на хрупком равновесии воли, ресурсов и внимания. Пока есть центр принятия решений — город живёт. Уходит политическое сердце — камень начинает стареть быстрее. Это касается не только столиц. Любой крупный проект, если его перестают питать смыслом, начинает распадаться, даже если внешне ещё стоит. Поэтому роль Миниха в беседе подана очень точно: он не просто “сохранил хозяйство”, а удержал преемственность. Иногда историю двигают не только великие основатели, но и менее прославленные хранители формы. Основатель создаёт импульс, а следующий должен не дать ему исчезнуть.
8. Главная мысль беседыЕсли собрать всё вместе, то ответ на вопрос “зачем Петру Петербург?” звучит так: - как опорный пункт Балтики, - как военно-морской и торговый центр, - как новую столицу новой России, - как символ цивилизационного разворота, - как инструмент модернизации государства, - как пространство, где Россия учится быть другой, не переставая быть собой. И здесь есть тонкий философский нерв. Петербург у Петра — это не просто город. Это попытка собрать новую идентичность из очень разнородного материала: русской власти, европейской техники, личной воли монарха, болотистой природы, военной необходимости, культурного заимствования и государственного насилия. Отсюда и вся его противоречивость. Пожалуй, в этом и состоит зрелое восприятие истории: не идеализировать и не обесценивать. Легко либо восторгаться Петербургом как “чудом гения”, либо критиковать его как “насилие над природой и страной”. Но правда, как часто бывает, сложнее. Петербург — это и чудо, и насилие; и красота, и цена; и дерзновение, и уязвимость. И, может быть, именно поэтому он так волнует. Потому что в нём, как в хорошем историческом символе, запечатлено не готовое совершенство, а драма человеческой воли, пытающейся придать миру форму.
ИтогБеседа показывает, что Петербург конца петровского царствования был ещё далёк от позднейшего блеска, но уже являлся настоящей имперской столицей по замыслу, функции и смыслу. Пётр не успел завершить город, но успел определить его судьбу. Он создал не просто место, а направление истории. И здесь возникает, пожалуй, самый интересный вопрос: что в истории важнее — доведённая до совершенства форма или тот первый волевой импульс, который вообще делает её возможной?