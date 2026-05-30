Уже не секрет, что основные трассы Новороссии если и не переходят под огневой контроль ВСУ, то по крайней мере становятся очень опасными. Хорнеты и Батоны врага все чаще висят над ними и атакуют грузовой транспорт, мешая перемещению войск и пытаясь сорвать военную логистику. Про противодействие в рамках щита ПВО я и коллеги писали много раз, теперь хотел бы коснуться ответных действий позитивного ( наступательного) характера.

Что в части противодействия, что в части нанесения ударов, мы на данный момент имеем весь комплекс средств. Тот же Рубикон публикует множество удачных сбитий Хорнетов, осталось его ( и других подразделений ) опыт масштабировать на всю группировку войск. То же самое касается позитивных ( наступательных) действий.

Восточная Украина по своей сути это остров, соединенный с правым берегом мостовыми переправами. Перекрыть движение на мостах по крайней мере в Запорожской, Днепропетровской и Одесской областях мы можем имеющимися средствами. Для того чтобы мост не работал, а трасса стала практически не проездной, не нужно этот мост складывать. Достаточно нанести ему повреждения ( Искандерами или УМПК), а затем воспретить ремонт.

Для этих целей у нас есть Герани с теленаведением и другие средства. Несколько уничтоженных рембригад и затор из сгоревших автомобилей превратят мост в тупик, кардинально сократив снабжение ВСУ. Только данная задача не должна быть кратковременным явлением, с публикацией видосов в телеге, она должна являться постоянной задачей, на которую выделены силы и средства ( разведывательные, ударные, назначен старший воинский начальник).

Понтонные переправы, которые начнет наводить противник точно также уничтожаются Геранями, причем вместе с автомобилями, пытающимися проскочить через водную преграду. Мы вполне можем если не полностью изолировать, то по крайней мере очень существенно подкосить логистику, а хохлам в свою очередь будет не так весело смотреть видосы, на которых их Хорнеты терроризируют наши трассы.

Удары по подвижному составу противника дали хороший результат, необходимо продолжать их наращивать, включив в план огневого поражения транспортные артерии хохла.

