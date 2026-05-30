Уже не секрет, что основные трассы Новороссии если и не переходят под огневой контроль ВСУ, то по крайней мере становятся очень опасными.
Уже не секрет, что основные трассы Новороссии если и не переходят под огневой контроль ВСУ, то по крайней мере становятся очень опасными. Хорнеты и Батоны врага все чаще висят над ними и атакуют грузовой транспорт, мешая перемещению войск и пытаясь сорвать военную логистику. Про противодействие в рамках щита ПВО я и коллеги писали много раз, теперь хотел бы коснуться ответных действий позитивного ( наступательного) характера.
Что в части противодействия, что в части нанесения ударов, мы на данный момент имеем весь комплекс средств. Тот же Рубикон публикует множество удачных сбитий Хорнетов, осталось его ( и других подразделений ) опыт масштабировать на всю группировку войск. То же самое касается позитивных ( наступательных) действий.
Восточная Украина по своей сути это остров, соединенный с правым берегом мостовыми переправами. Перекрыть движение на мостах по крайней мере в Запорожской, Днепропетровской и Одесской областях мы можем имеющимися средствами. Для того чтобы мост не работал, а трасса стала практически не проездной, не нужно этот мост складывать. Достаточно нанести ему повреждения ( Искандерами или УМПК), а затем воспретить ремонт.
Для этих целей у нас есть Герани с теленаведением и другие средства. Несколько уничтоженных рембригад и затор из сгоревших автомобилей превратят мост в тупик, кардинально сократив снабжение ВСУ. Только данная задача не должна быть кратковременным явлением, с публикацией видосов в телеге, она должна являться постоянной задачей, на которую выделены силы и средства ( разведывательные, ударные, назначен старший воинский начальник).
Понтонные переправы, которые начнет наводить противник точно также уничтожаются Геранями, причем вместе с автомобилями, пытающимися проскочить через водную преграду. Мы вполне можем если не полностью изолировать, то по крайней мере очень существенно подкосить логистику, а хохлам в свою очередь будет не так весело смотреть видосы, на которых их Хорнеты терроризируют наши трассы.
Удары по подвижному составу противника дали хороший результат, необходимо продолжать их наращивать, включив в план огневого поражения транспортные артерии хохла.
Комментарий редакции
Краткие тезисы- Автор утверждает, что ключевые трассы в Новороссии становятся все более опасными из-за атак украинских дронов по логистике. - В тексте делается акцент на том, что одних оборонительных мер ПВО недостаточно, нужны и наступательные действия. - В качестве решения предлагается системно нарушать транспортную инфраструктуру противника, прежде всего мосты и переправы. - Подчеркивается, что для вывода мостов из строя, по мнению автора, не обязательно полностью их разрушать — достаточно повредить и не давать ремонтировать. - Автор считает, что такие действия должны быть не разовыми, а постоянными, встроенными в общую систему военного управления и разведки. - Отдельно отмечается идея ударов по понтонным переправам и подвижному составу как способу подорвать снабжение ВСУ. - Текст написан в агрессивной пропагандистской манере, с дегуманизирующей лексикой в адрес противника.
Подробный выводЭтот текст представляет собой не просто военный комментарий, а образец милитаризированной публицистики, где логистика рассматривается как центральная нервная система войны. В чисто аналитическом смысле мысль автора понятна: если противник воздействует на твои коммуникации, то симметричный или асимметричный ответ по его транспортной инфраструктуре кажется ему рациональным. Исторически это действительно один из базовых принципов войны: не только уничтожать силы противника на линии соприкосновения, но и нарушать его способность снабжать фронт. Здесь автор опирается на довольно приземленную, практическую истину войны: армия держится не только на людях и оружии, но и на мостах, дорогах, ремонте, топливе, ротации, подвозе боеприпасов. Но есть важный слой, который нельзя игнорировать. Подобные тексты почти всегда создают иллюзию инженерной простоты: будто война — это задача на оптимизацию, где достаточно “назначить ответственного”, “выделить средства”, “масштабировать опыт”, и система начнет работать идеально. В этом есть характерная идеализация, только не романтическая, а технократическая. Человек начинает видеть реальность как схему: мост, удар, ремонт, повторный удар, коллапс снабжения. На бумаге это линейно. В реальности же любая война — это среда высокой неопределенности, где противник адаптируется, рассредоточивает потоки, меняет маршруты, усиливает ПВО, маскирует ремонт, строит обходные решения. Иначе говоря, даже прагматичный военный расчет легко становится пленником собственной упрощенной модели. Есть и этическое измерение. Текст полностью погружен в логику эскалации и почти не делает различий между военной инфраструктурой, последствиями для гражданской среды и гуманитарной ценой таких действий. Это типично для языка войны: когда цель начинает заслонять живую ткань реальности, а транспортная артерия превращается просто в “объект поражения”. Здесь особенно заметно, как язык формирует сознание. Дегуманизирующая лексика не просто “эмоциональна” — она снижает внутренний порог критического отношения к насилию. Это старый исторический механизм: чтобы делать разрушение психологически удобным, сначала упрощают образ противника. Если смотреть шире, текст интересен как симптом современного конфликта, где война стала гибридом артиллерийской дуэли, войны дронов, информационного спектакля и соревнования логистических систем. Автор справедливо указывает на роль системности: разовые эффектные удары ради видеороликов мало что меняют, если за ними не стоит устойчивый контур разведки, поражения и контроля результатов. Это уже почти кибернетический взгляд: не отдельный “удар”, а цикл обратной связи. В этом смысле современная армия все больше напоминает нейросеть или распределенную вычислительную систему: выигрывает не тот, у кого только “сильнее узел”, а тот, у кого лучше обучен весь контур — обнаружение, решение, действие, адаптация. Однако даже эта аналогия ограничена, потому что в войне цена ошибки измеряется не абстрактной метрикой, а человеческими жизнями. Важно и то, что текст выражает логику зеркального ответа: “раз они бьют по нашим трассам, значит, и мы должны делать то же самое, только масштабнее и системнее”. С точки зрения военного мышления это понятно. Но с точки зрения философии это всегда опасная точка: зеркальность легко превращает конфликт в самоподдерживающуюся машину, где каждая сторона переживает себя как вынужденную отвечать, а не инициировать. Субъективно это может выглядеть как оборона, даже когда объективно речь уже идет о спирали взаимного разрушения. И вот здесь проявляется ограниченность любой позиции, замкнутой только в собственной системе координат: она может быть внутренне логичной и при этом вести к нарастающей катастрофе.
ИтоговоТекст последователен в своей внутренней логике и отражает реальный военный принцип: нарушение логистики противника способно существенно влиять на ход боевых действий. Однако он: - упрощает реальную сложность войны, - игнорирует гуманитарное измерение, - нормализует эскалацию через дегуманизацию, - подменяет глубокий анализ риторикой эффективности. Практическая сила этого текста — в акценте на системности, а его слабость — в слепоте к цене такой системности для людей и к пределам чисто силового мышления. И, пожалуй, самый трудный вопрос здесь не в том, можно ли разрушить логистику противника, а в том, в какой момент рациональность войны начинает маскировать утрату самой человеческой меры истины и смысла?