Россия и Казахстан: перспективы, проблемы и решения | Борис Марцинкевич, Петр Своик, Руслан Сафаров
Завершился визит Президента России в Казахстан, по итогу которого был подписан целый ряд важных соглашений. Но какие вопросы еще остаются в отношениях Москвы и Астаны и как их решать? О перспективах атомной энергетики в Казахстане и роли "Росатома", о проблемах неоколониализма на постсоветском пространстве, о Роли Китая и Ирана в российско-казахстанских отношениях, об энергетическом альянсе России, Казахстана и Узбекистана, о западном следе в казахстанской нефти и трубопроводе КТК, об "острове-материке" Евразии и значении Каспия говорят в ходе телемоста "Россия-Казахстан" Главный редактор портала "Геоэнергетика.Инфо" Борис Марцинкевич, политик, экономист и энергетик Петр Своик (Казахстан) и политолог Руслан Сафаров
Поддержите ГЕОПОЛИТБЮРО:
на Boosty — https://boosty.to/geopolitburo
на Спонср.ру — https://sponsr.ru/geopolitburo/
Карта Сбер для переводов: 2202208317965896
Подпишитесь на наши соцсети, чтобы ничего не пропустить:
Telegram — https://t.me/geopolitburo
Дзен — https://dzen.ru/geopolitburo
Комментарий редакции
Краткие тезисы- Визит Владимира Путина в Казахстан оценен участниками как сигнал высокого уровня доверия и подтверждение курса на стратегическое партнерство и союзничество. - Отношения России и Казахстана характеризуются как глубоко взаимосвязанные, особенно в энергетике, логистике и инфраструктуре. - Одним из ключевых событий стало соглашение по строительству АЭС в Казахстане при участии России, но это пока рамочное межправительственное соглашение, а не окончательный контракт. - Участники подчеркивают: формальная интеграция в ЕАЭС есть, но глубокой экономической интеграции пока нет — прежде всего в инвестиционной, валютной, налоговой и энергетической сферах. - Общий рынок энергоресурсов ЕАЭС отложен, поскольку национальные интересы стран, особенно в вопросах внутреннего снабжения, пока доминируют над союзной логикой. - Основная проблема — разрозненность правил: таможенные барьеры снижены, но сохраняются национальные технические, налоговые, валютные и регуляторные ограничения. - Отдельно критикуется модель, при которой национальные банки фактически обслуживают сырьевой экспорт и валютный обмен, а не внутреннее развитие и дешевый кредит. - В беседе звучит тезис, что текущая финансовая архитектура носит неоколониальный характер, а ЕАЭС рискует остаться уменьшенной копией глобальной сырьевой периферии. - При этом Россия и Казахстан объективно связаны через: - нефтегазовую инфраструктуру, - электроэнергетические сети, - урановую отрасль, - транспортные коридоры, - исторически сложившуюся хозяйственную взаимозависимость. - Важнейшее направление будущего — совместные инфраструктурные проекты, особенно: - развитие железнодорожной логистики, - модернизация энергетики, - кооперация в атомной отрасли, - использование потенциала редкоземельных металлов, - развитие Каспийского направления. - Звучит важная мысль: без доступной энергии, нормального тарифа и собственной инвестиционной модели никакая цифровизация, ИИ и технологический рывок невозможны. - Участники считают, что образ будущего Евразии пока не сформулирован, а без него интеграция остается технической, а не цивилизационной. - Отдельно подчеркивается значение гуманитарного измерения: образование, наука, молодежные связи, культурные проекты и символические шаги доверия важны не меньше, чем нефть и атом.
Подробный выводВ данной лекции разговор идет сразу на нескольких уровнях: официальная политика, реальная экономика, энергетика как материальная основа интеграции и философия будущего Евразии. Это важно: часто государства произносят красивые слова о партнерстве, но реальность проверяется не риторикой, а трубами, проводами, железными дорогами, тарифами и кредитом. И именно к этой «материальной правде» участники постоянно возвращаются.
1. Политический уровень: союзничество подтверждено, но содержание еще требует доработкиСимволически визит Путина в Казахстан трактуется как событие максимально высокого статуса. Подчеркнуто, что речь идет не просто о рабочем контакте, а о демонстрации особого веса казахстанского направления во внешней политике России. На уровне дипломатического языка это действительно означает многое. Но в беседе чувствуется трезвость: политический протокол еще не равен стратегической завершенности. Да, слова о союзничестве сказаны. Да, подписаны документы. Да, на уровне президентов звучит взаимное уважение. Однако если политический этаж не опирается на институциональную и экономическую глубину, то он становится чем-то вроде красивого фасада. Не ложного — но уязвимого. Здесь проявляется важный принцип: интеграция сильна не тогда, когда о ней много говорят, а когда ее трудно разорвать физически. Если энергосистемы синхронизированы, логистика взаимосвязана, промышленность кооперирована, а элиты понимают общий интерес — тогда политические колебания переживаются легче. Если же все держится на декларациях, то любой кризис делает партнерство хрупким.
2. Главная тема беседы — не политика как таковая, а несоответствие между уровнем взаимозависимости и уровнем институциональной интеграцииЭто, пожалуй, центральная мысль. Россия и Казахстан уже связаны: - общей историей, - длиннейшей сухопутной границей, - энергетическими перетоками, - нефтяной инфраструктурой, - транзитом, - общей безопасностью, - рынками сбыта, - технологическими цепочками. Но при этом правила управления этой взаимосвязанностью остаются во многом национально-раздробленными. То есть фактически пространство общее, а логика управления — фрагментированная. Это похоже на организм, у которого общая кровеносная система, но каждый орган живет по своему внутреннему законодательству. Так можно существовать, но трудно развиваться. Участники прямо говорят, что ЕАЭС пока в основном: - зафиксировал остатки прежних хозяйственных связей, - облегчил торговлю, - но не создал полноценно: - общего инвестиционного пространства, - общей энергетической политики, - общего валютного механизма, - единой налоговой логики, - единого регуляторного режима. Именно отсюда ощущение, что интеграция есть, но она недоделана.
3. АЭС в Казахстане — не просто энергопроект, а символ длинной связкиСоглашение по атомной станции рассматривается как один из самых серьезных шагов. Но очень важно, что в беседе не скатываются в восторженный автоматизм: участники аккуратно поясняют, что межправительственное соглашение — это еще не стройка в полном смысле слова. До реального контракта нужны: - инженерно-геологические изыскания, - проектные решения, - прохождение регуляторов, - оформление обязательств, - согласование сроков и стоимости. То есть здесь звучит зрелая мысль: атомная энергетика не терпит пропагандистской спешки. И в этом есть своеобразная нравственная дисциплина. АЭС — это не только мегапроект, но и форма доверия на десятилетия вперед. Она требует не лозунга, а точности. При этом значение проекта огромное: - Казахстан получает шанс укрепить свою энергобазу; - Россия закрепляет роль технологического партнера; - регион в целом получает элемент будущей энергетической устойчивости; - а урановый потенциал России, Казахстана и Узбекистана создает особую геоэкономическую конфигурацию. Иначе говоря, атом здесь — это не просто электричество. Это архитектура долгого будущего.
4. Энергетика в беседе выступает как подлинная «философия реальности»Самые острые и живые моменты разговора связаны именно с энергетикой. И не случайно. Политика может быть идеологизированной, финансы могут быть виртуализированы, но энергия безжалостно конкретна. Если нет киловатт-часа — нет промышленности. Если дорогой тариф — развитие становится фикцией. Если нет надежной генерации — никакой ИИ, цифровой суверенитет и высокотехнологичный рост невозможны. Это один из самых сильных пластов беседы: энергия как критерий честности всех стратегий. Отсюда и критика: - разговоров о цифровизации без решения базовых энергетических проблем, - модных лозунгов без инфраструктурного фундамента, - инвестиционных схем, которые убивают внутреннего потребителя, - подходов, где экономика существует будто отдельно от физики. Это почти философский тезис: реальность в итоге всегда возвращает человека к материи бытия. Можно бесконечно говорить о постиндустриальном будущем, но зимой дом все равно нужно отапливать, производство — снабжать током, а транспорт — обеспечивать топливом. В этом смысле энергетика — самая антииллюзорная часть политики.
5. Критика финансовой модели: интеграция тормозится не только геополитикой, но и устройством денегОчень жестко в беседе звучит критика денежно-кредитной модели как в Казахстане, так и в России. Логика критики проста: - национальные экономики нуждаются в длинных и дешевых деньгах; - вместо этого они получают дорогой кредит; - денежная эмиссия обслуживает преимущественно сырьевой экспорт и валютный контур; - инвестиции во внутреннее развитие становятся либо дорогими, либо зависимыми от внешних заимствований; - модернизация, в том числе энергетики, идет через долговые схемы, которые потом бьют по тарифам и промышленности. Это важный момент. Часто интеграцию рассматривают как политическую волю или дипломатический дизайн. Но здесь подчеркивается более глубокая вещь: без собственного механизма кредита и расчетов интеграция остается недостроенной. Можно сказать иначе: если у вас нет своего инвестиционного дыхания, то ваша экономика живет как будто на внешнем аппарате искусственной вентиляции. Пока поток идет — вы функционируете. Но автономного развития нет. Отсюда и идея о торговле стратегическим сырьем: - на национальной территории, - в национальной юрисдикции, - в национальных валютах, - с собственной системой котировок. Это, конечно, не простое решение. Оно требует дисциплины, доверия и способности к коллективной воле. Но сам посыл ясен: суверенитет начинается не с флага, а с расчетной единицы и инвестиционного механизма.
6. ЕАЭС пока не стал полноценным союзом развитияВ беседе это, возможно, самый неприятный, но честный тезис. Союз существует, встречи проходят, обороты растут, но при этом участники замечают: ЕАЭС рискует стать не механизмом рывка, а формой удобного сосуществования элит и рынков. Здесь критика идет по двум направлениям:
Со стороны меньших участников:Им выгодно сохранять политическую самостоятельность и не углублять интеграцию до наднационального уровня.
Со стороны России:Ей в некоторых аспектах тоже удобно текущее положение, потому что торговая структура часто складывается в ее пользу. Это очень важное наблюдение. Интеграция тормозится не только внешним давлением, но и внутренним комфортом недоинтеграции. Когда всем немного выгодна незавершенность, большой проект вязнет. Есть в этом историческая и психологическая закономерность: люди часто предпочитают не живую правду отношений, а удобную промежуточность. Так и государства — нередко выбирают не союз, а его имитационную версию, потому что она позволяет получать выгоды без полной ответственности. Но в долгую такой режим нестабилен. Если союз не создает: - совместного будущего, - совместной индустриализации, - совместной инфраструктурной стратегии, - совместной валютно-инвестиционной основы, то он начинает напоминать склад временного хранения исторического наследства, а не проект завтрашнего дня.
7. Логистика: Казахстан как осевой узел, но без собственной инвестиционной модели это преимущество неполноценноТема логистики раскрыта интересно. Казахстан видится как естественная транзитная держава внутри Евразии. Это почти географическая судьба: его положение делает страну узлом между Китаем, Россией, Центральной Азией, Каспием и дальше Европой или Ближним Востоком. Но и здесь звучит реализм: - география — это потенциал, а не гарантия; - транзитные возможности сами по себе не превращаются в национальную силу; - если проекты реализуются за счет внешнего капитала и внешней логики, возникает вопрос, кому в итоге принадлежит выгода. Это старая дилемма всех «коридорных» стран: ты можешь быть мостом, но мостом для кого? Для себя — или через себя? Поэтому мысль участников довольно жесткая: без собственного кредита и промышленного интереса логистика может стать не инструментом субъектности, а просто хорошо организованным обслуживанием чужих потоков.
8. Очень важна критика неоколониальностиБеседа не сводится к банальному антизападному пафосу. Скорее, она пытается нащупать структуру зависимости. И один из собеседников прямо говорит, что современная финансово-сырьевая модель несет в себе неоколониальный характер. Это серьезное утверждение. Его суть в том, что зависимость сегодня строится не столько через прямое политическое господство, сколько через: - валютную архитектуру, - кредит, - внешние инвестиции, - контроль над сырьевыми потоками, - структуру торгового обмена, - правила доступа к технологиям и рынкам. И если ЕАЭС не предложит альтернативную модель развития, он может воспроизвести ту же логику в уменьшенном масштабе: центр и периферия, экспорт сырья, импорт готового, зависимость от внешней системы ценообразования и финансовой эмиссии. Это один из самых тревожных выводов беседы. Потому что формальная интеграция без переосмысления экономической философии может оказаться не освобождением, а лишь сменой масштаба зависимости.
9. Что предлагается как выходНесмотря на критику, разговор не пессимистичен. Напротив, предлагается ряд направлений, где можно двигаться практически.
Перспективные направления:- атомная энергетика; - угольная и малая генерация там, где это реально нужно; - совместная модернизация энергосистем; - железнодорожные коридоры; - развитие Каспия; - переработка редкоземельных металлов; - промышленная кооперация вместо сырьевого обмена; - расчеты в национальных валютах; - новые модели регионального сотрудничества; - связи между областями, а не только между столицами; - гуманитарные проекты, образование, молодежь, наука. Это важный набор. Он показывает, что будущее интеграции лежит не только в кабинетах президентов. Часто большие союзы начинают оживать снизу: - через регионы, - через отрасли, - через инфраструктуру, - через университеты, - через специалистов, - через конкретные совместные производственные задачи. То есть реальное единство вырастает не из лозунга «мы вместе», а из опыта: мы умеем вместе делать нужное дело.
10. Гуманитарный пласт: не все измеряется нефтью и мегаваттамиФинальные замечания ведущего добавляют важное измерение. Отношения между государствами — это не только сырье, торговый баланс и стратегические контракты. Это еще и: - память, - образование, - способность молодежи понимать друг друга, - культурные и символические жесты, - доверие между народами. История с тиграми, образование, совместные проекты — на первый взгляд это может показаться «мягкой» темой на фоне энергетики и логистики. Но именно такие вещи создают ткань отношений, которая переживает смену элит и кризисы. Часто государства разрушаются не потому, что у них не было ресурсов, а потому что у них иссякло взаимное воображение общего будущего. Когда сосед перестает восприниматься как свой по судьбе, тогда даже выгодное сотрудничество становится временным. Поэтому гуманитарная составляющая здесь не приложение, а фундамент. Без нее интеграция превращается в холодный расчет. А холодный расчет стабилен лишь до тех пор, пока не появится более выгодная альтернатива.
Итоговая оценкаВ этом видео сформулирована довольно зрелая и трезвая картина: - Россия и Казахстан действительно стратегически взаимосвязаны. - Между ними есть реальная основа для долгого партнерства. - Энергетика, атом, логистика и промышленная кооперация делают это партнерство объективным. - Но нынешняя модель интеграции недостаточна: она слишком торговая, слишком разрозненная и слишком зависимая от внешней финансовой логики. - Главный вызов — перейти от сосуществования и обмена к совместному развитию. - Для этого нужен не только политический язык, но и: - собственный инвестиционный контур, - новая логика расчетов, - совместные большие проекты, - образ будущего Евразии как пространства не остаточной, а созидательной интеграции. Если говорить совсем просто: отношения России и Казахстана имеют большой потенциал, но этот потенциал не раскроется автоматически. История, география и инфраструктура дают шанс — но не дают гарантии. Гарантию может дать только осознанная работа по созданию общего пространства развития, а не просто общего пространства торговли. И здесь возникает, пожалуй, главный философский нерв беседы: что такое настоящий союз — удобная форма взаимодействия в текущих обстоятельствах или совместное принятие будущего как общей судьбы?