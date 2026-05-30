Лирическая авторская песня в традициях советской эстрады 1970-х годов. Песня о том, что времена меняются, события уходят в прошлое, но искренняя мелодия и слова, рожденные сердцем, продолжают жить в памяти людей.

Русская песня здесь становится символом тепла родного дома, материнской любви, красоты родной земли и духовной связи поколений. Она звучит над полями и реками, согревает в трудную минуту и напоминает о самом важном.

Текст — авторский

Музыкальная аранжировка создана с помощью Suno AI

Слушать аудио: https://suno.com/s/TTjT8jpw6L1ToL2I

Смотреть на Ютубе: https://www.youtube.com/watch?v=aqC2hR-4rVE

Смотреть на Рутубе: https://rutube.ru/video/2e5675225b2c874cef8e8bac01f42ca3/

Текст песни:

Песня

Всё что было, всё что будет

И не будет, может быть,

Позабудут скоро люди,

Только песне долго жить

Той, что вырвалась из сердца

И взлетела высоко.

Той, которой отогреться

В стужу можешь ты легко.

Той, что мчится над землёю,

Рассекая грудью Даль,

И снимает, как рукою,

Сердца тягостную хмарь!

Песня, русская песня,

Глубока и проста,

Горяча словно сердце,

Словно мамы рука.

Словно голос далёкий

Слышен из-за реки.

Словно ночью глубокой

Нам поют соловьи.

Всё что было, всё что будет

И не будет, может быть,

Позабудут скоро люди,

Только песне долго жить

Той, что вылилась из сердца,

Как река из берегов,

Разлилась кругом, и сверху

В берега вернулась вновь.

Держит путь она далёкий

И сменяет бег на шаг.

И любуется ей Солнце,

И волнуется Душа!

Песня, русская песня,

Глубока и проста,

Горяча словно сердце,

Словно мамы рука.

Словно голос далёкий

Слышен из-за реки.

Словно ночью глубокой

Нам поют соловьи.

Автор – Александр https://pandoraopen.ru/author/43396/.