Похоже, что правительство РФ заставит нас не только жрать личинки черной мушки, но и сделает так, что к 2036 году мы забудем саму суть слова «Русский». 2 апреля 2026 года Мишустин подписал распоряжение №720-р об утверждении плана мероприятий по реализации в 2026–2028 годах Стратегии государственной национальной политики России на период до 2036 года. Впервые в этом документе официально упомянут Русский народ. Как отмечает Председатель Национального антикоррупционного комитета, член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Кирилл Кабанов, радость эта горькая: «Поверьте, потребовалось немало усилий хороших людей, чтобы добиться хотя бы упоминания». Действительно, Русский народ фигурирует лишь как «фундамент общегражданской идентичности» — без субъектности, без исторической миссии, без статуса государствообразующего народа. Тут я напомню, что масштабные поправки в Конституцию РФ были внесены в 2020 году по результатам якобы общероссийского голосования. Они затронули 41 статью. «Якобы» потому, что ещё в 2016 году представители старейшин народов Северного Кавказа выступили с инициативой закрепить в Конституции РФ государствообразующий статус Русского народа. Кроме Русов в её поддержке участвовали старейшины адыгов, чеченцев, осетин, татар, ненцев, азербайджанцев, грузин и других народов. Но именно эта поправка была нагло проигнорирована. Вслед за Кабановым возмущаюсь «национальной политикой» РФ и я, чеченец Наипов. На самом деле, «Стратегия» - не «возвращение к корням», а идеологическая диверсия. «Это делается под видом восстановления национального самосознания. Но на самом деле — это подготовка к распаду. Уйдёт Приволжье, потом Кавказ, потом Сибирь… Останется “московское ханство” — или как его назовут». Кабанов не исключает, что в будущем документ пересмотрят. Но уже сегодня ясно: многие в системе власти не хотят этого — потому что субъектность Русского народа означает укрепление России как государства-ЦИВИЛИЗАЦИИ, а не как фона для этнических лобби.

Единственное, с чем я не согласен в утверждениях честного, переживающего за Родину политика, так это упоминание, как о сепаратизме, попытки установить памятник Чингисхану в Забайкалье, учреждёние «ордена Чингисхана» в Туве.

Без теории нам смерть! А гнусная теория и гадкая практика начались не с 1991 года. Нам втюхали в историю татаро-монгольское иго в годы, когда монголов как таковых вообще не было. «Могол» – это «великий» в ту пору. Так же как и Великая Тартария – Союз Русов, тюркских, сибирских и других азиатских племён, - Восток. Как точно утверждает Андрей Девятов, «могол» – то же самое, что «советский». Могучий, многонародный, единый, но не один этнос. И-го – Единое государство. Небополитика, стройная Доктрина Русской Победы, показывающая, как строить Будущее в соответствии с Законами Земли и Космоса, на прошлом, нарисованном нам иностранцами, особо не зацикливается. Но там чётко и ясно: Китай в период Могольской империи был Улусом Великого хана (империя Юань). Это один из четырёх основных улусов, на которые после смерти Чингисхана разделилось Единое государство Чингисхана. Улус Джучи — территория современных России, Казахстана и Киргизии (Золотая Орда). Улус Чагатая — Центральная Азия. Улус Хулагу — Иран и Закавказье. Не стоит удивляться, как выстоял Иран при многолетней осаде Запада и даже при ракетных ударах Израиля и США. Мощнейший запас цивилизационной устойчивости! Почему молодая КНДР никого не боится и даже выручает РФ в СВО? Северная Корея входила в Социалистический лагерь (Вторая Орда) и сохранила мощный импульс устойчивости. Наложите карту Социалистического лагеря на географическую карту Единого государства Чингисхана и увидите, что тютелька в тютельку!

Теория… В Русской Концепции общественной безопасности есть понятия «многорегиональный блок» и «межрегиональный конгломерат», которые отражают разные типы развития цивилизаций. Многорегиональный блок — суперсистема, возникшая в результате концентрации управления региональными центрами методом упреждающего вписывания. Блок заинтересован в культурном разнообразии. Вспомните, как расцвели национальные культуры в СССР.

Межрегиональный конгломерат — тоже суперсистема, возникшая в результате концентрации управления региональными центрами, но на основе разрушения и интеграции их обломков лидером-концентратором. Что мы и видим как после распада Орды, так и СССР. Лидер-концентратор в натуре – Трамп. Если коротко, но по сути, Блок держится на ценностях, а Конгломерат – на интересах.

После якобы ИГА народам остались дороги, мосты, дворцы, почтовая служба, устройство Армии и так далее. Торговые караваны грабить мало кто рисковал – наказание суровое и неизбежное. На Шёлковом пути завелась паразитическая Хазария во главе с иудейскими правителями, так Рус Светослав за пару коротких СВО разгромил не только «центр принятия решений», но и периферию. Почему побратим Сартака Александр Невский за помощью обращался к Орде и нещадно громил не только крестоносцев, но и вроде бы русскую «родню»? Читайте «Слово о полку Игореве». Оно создано на рубеже начала массовой христианизации Руси. Там чётко выражена суть начавшейся междоусобицы: «Рекоста бо брат брату: «Се мое, а то мое же» — брат пошел на брата, стали братья спорить, кому и что принадлежит, стараясь каждый захапать побольше себе, себе... Эту резню и списали на «иго». Орда громила города князей, повернувшихся в сторону западной «идеологии». Потом начала рушиться этика Орды: Власть выше собственности — политическая и управленческая власть имеет большее значение и влияние, чем владение имуществом или капиталом. Справедливость выше закона — истинная справедливость может быть важнее формального следования законам, если законы не отражают справедливого порядка. Общее выше частного — интересы общества или коллектива ставятся выше индивидуальных интересов.

И так далее, о чём в конце. А пока – про деньги, на чём давно стоит мировая «политика» и нынешняя антисоветская «элита». Откуда большевики во главе со Сталиным взяли двухконтурную денежную систему, которая позволила сотворить небывалые чудеса в социалистическом строительстве? У Маркса этого нет, «не заметил» он и ссудный процент, главное оружие паразитов. Так вот, ещё в XIII веке, после покорения Китая Чингисханом, двухконтурная схема финансирования распространилась на территорию Великой Орды от Тихого океана до Каспия. Эта модель была развита во времена династии Юань. О ней упоминал венецианский путешественник Марко Поло в «Книге о разнообразии мира». Система подразумевала разделение денежного обращения на два изолированных контура с разными типами денег и функциями. Бумажные деньги (фаби) — использовались для: финансирования масштабных государственных проектов (строительство ирригационных сооружений, дамб, каналов и т. д.); учёта выполненных работ и ресурсов; оплаты плановых государственных платежей и так далее. Это координация крупных проектов; снабжения армии и администрации; межгосударственных расчётов и финансирования масштабных строек. Эти деньги обеспечивались авторитетом государства - императорской печатью.

Металлические деньги (юаньбао) использовались для розничной торговли; покупки потребительских товаров; повседневных расчётов между людьми.

Налоговые поступления (ясак) служили источником ресурсов для обоих контуров. Система учёта позволяла точно планировать эмиссию бумажных денег и их соответствие реальным ресурсам. И никакого ссудного процента, никакой инфляции. Эмиссия бумажных денег не влияла на цены товаров первой необходимости. Была устойчивость к кризисам: разделение контуров снижало риски распространения проблем из одного сектора в другой.

К XV веку, после распада Золотой Орды и ослабления централизованного управления, двухконтурная система фактически прекратила существование.

Но откуда её взял Сталин? Ответ есть в книге Георгия Сидорова «Тайный проект Вождя. Основы державного строительства», которая вышла в 2016 году в издательстве «Концептуал». В Туруханской ссылке Джугашвили прошёл посвящение от хранителей Древних ведических знаний. Это волхвы, которых не удалось окончательно зачистить Романовым с РПЦ за три с лишним века. Вопрос глубокий, но для краткости сошлёмся только на книгу Олега Гусева «Древняя Русь и Великий Туран». Там доказано, что за несколько тысячелетий до н. э. Русы освоили долины рек Янцзы и Хуанхэ, создали там орошаемую систему земледелия, построили плотины и каналы; активно приобщали к земледелию и ремёслам кочевые племена «людей жёлтой расы». Но на определённом этапе это привело к взрывному росту численности и агрессивности «жёлтых». Белые ушли, но наследие Белых Богов осталось. Китайцы – великие хранители и копировщики.

Подлинные факты записаны в «ненаучные», а всю цивилизационную глубину, включая даже денежное обращение, иезуиты приписали древним китайцам.

…Напомню то, что было при сталинской системе буквально вчера. На XVII съезде ВКП(б) в 1934 году по инициативе Сталина было решение о снижении цен для народа. Уже в 1934 году на 14% подешевел сахар. С 1 октября 1935 года снизились цены на печёный хлеб, муку, зерно, макароны, крупу, рис, а также на большинство сортов кондитерских изделий. В результате решений XVII съезда ВКП(б) и ноябрьского пленума ЦК коммерческие и единые цены на продовольственные товары были снижены, например, по хлебу — на 45–54%, по мясу — на 35–39%.

Двухконтурная денежная система в СССР – это, как и в Орде, разделение на наличный и безналичный контуры, которые были взаимно неконвертируемыми. Сформировалась она в ходе кредитной реформы 1929–1930 годов. Конец этому положила экономическая реформа, проводившаяся с 1965 по конец 1960 х годов под руководством председателя Совета министров СССР Алексея Косыгина. В науке и новейшей истории для нас она так и числится – Косыгинская. Но в западной литературе её называют «либермановской» — в честь экономиста Евсея Либермана, (на фото справа) подготовившего научное обоснование преобразований. Тихой сапой начался подкоп под советские стены Кремля. Натуральные показатели стали заменяться денежными, прибыль вышла первое место. Ключевым событием стал Закон СССР «О государственном предприятии (объединении)» от 30 июня 1987 года. Закон фактически разрешил превращение безналичных денег в наличные — то есть стёр границу между контурами, которая была основой системы. В результате усилилась инфляция; начались перебои с товарами первой необходимости. Дальше мы всё знаем без учёных. Федеральный закон «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (№ 86‑ФЗ) поставил ЦБ вне зависимости от государства. Ссудный процент достигал цифры 200, миллиардные предприятия, созданные трудом Народа, пошли с аукционов в карманы будущих олигархов за копейки. Государственная Дума и сегодня думает о них, проталкивая закон «имени Чубайса», узаконивая грабеж навсегда. Да и народ уже привык к грабежу, почти перестает обращать на него внимание. Апатия! В пятый раз я напоминаю прошлогодний отчет Мишустина перед Путиным по национальным проектам. С дорогами всё в ажуре, но квадратный метр покрытия стоит 25 миллионов рублей! Откликнулся только один читатель с абзацем из сметы, по которой реальная цифра чуть больше трёх тысяч. Так и сообщил бы кто-нибудь из «элиты», что 25 миллионов – это ошибка аудитора Счетной палаты, или что-то другое. Не дает ответа и прокуратура. Вот вам и нагляднейший пример предела беспредела в XXI веке, в отличие от Орды XIII-XV веков и Сталинского периода СССР при двухконтурной системе денежного обращения.

Ну, и о мировых проектах, о смыслах, которые сегодня главное оружие.

Китай имеет проект Сообщества единой судьбы человечества. Но, несмотря на мощь государства «жёлтых людей», исток их могущества – в СССР-России. По большому счёту, это «осколок» многорегионального блока, центром которого была Москва. Трамп – яркий представитель межрегионального конгломерата, разрушающего осколки блока и подминающего их под себя. Иная цивилизация!

Среди основ этики Единого государства Чингисхана, о которых сказано в начале, есть такая: Духовное выше материального. И вот формула, которая использовалась в титулах ханских указов Орды, в которой Русь и Китай были вместе 200 лет: «Предвечного Неба силою, Высшей Троицы волею моё ханское слово…». Можете это приложить к Трампу? С точки зрения Теории союз Си и Трампа – нонсенс. Однако Дональда из США Си сводил в священный Храм Неба, а Владимира из РФ – нет. Почему? Потому что СССР был старшим братом, а РФ – страна, потерявшая честь. Смотрит в рот США («дух Анкориджа») и заголила зад перед КНР, Индией (ресурсы: налетай, подешевело).

Сталин водил Мао в Мавзолей Ленина. Там малоизвестный лидер «жёлтых» получил посвящение в Державное строительство (Мандат Неба) и вскоре стал Великим. А товарищ Си господину Путину даже не предложил побывать в Мавзолее Мао, хотя были буквально в сотне шагов.

Аналогичный случай и по визиту В. Путина в Астану на Саммит ЕАЭС. Это объединение народов с незападным культурным кодом. Пышнейший приём лидера пока ещё огромной страны – дань прошлому России. Договор с Казахстаном сделали такой же, как с Китаем. Отныне РФ и Казахстан всего лишь «добрые соседи», а не семья народов, как это было в Союзе племён Чингисхана и в СССР. Интересы в основе, а не ценности, которые РФ утратила. Но - не историческая Россия! Казахи и китайцы по факту в единой семье под патронажем

и.о. Императора новой Орды – Си Дзиньпиня. Но ему позарез нужен Мандат Неба, который остался на Руси. Именно в России, которую так упорно дербанят лидеры РФ. Долго ли продержатся? Ведь Россия – это и есть Проект Всевышнего для всех народов. Никому ещё надолго не удавалось Его обмануть…

Эдуард Наипов,

Кострома