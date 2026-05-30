Чингисхан, грузин и Либерман
Похоже, что правительство РФ заставит нас не только жрать личинки черной мушки, но и сделает так, что к 2036 году мы забудем саму суть слова «Русский». 2 апреля 2026 года Мишустин подписал распоряжение №720-р об утверждении плана мероприятий по реализации в 2026–2028 годах Стратегии государственной национальной политики России на период до 2036 года. Впервые в этом документе официально упомянут Русский народ. Как отмечает Председатель Национального антикоррупционного комитета, член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Кирилл Кабанов, радость эта горькая: «Поверьте, потребовалось немало усилий хороших людей, чтобы добиться хотя бы упоминания». Действительно, Русский народ фигурирует лишь как «фундамент общегражданской идентичности» — без субъектности, без исторической миссии, без статуса государствообразующего народа. Тут я напомню, что масштабные поправки в Конституцию РФ были внесены в 2020 году по результатам якобы общероссийского голосования. Они затронули 41 статью. «Якобы» потому, что ещё в 2016 году представители старейшин народов Северного Кавказа выступили с инициативой закрепить в Конституции РФ государствообразующий статус Русского народа. Кроме Русов в её поддержке участвовали старейшины адыгов, чеченцев, осетин, татар, ненцев, азербайджанцев, грузин и других народов. Но именно эта поправка была нагло проигнорирована. Вслед за Кабановым возмущаюсь «национальной политикой» РФ и я, чеченец Наипов. На самом деле, «Стратегия» - не «возвращение к корням», а идеологическая диверсия. «Это делается под видом восстановления национального самосознания. Но на самом деле — это подготовка к распаду. Уйдёт Приволжье, потом Кавказ, потом Сибирь… Останется “московское ханство” — или как его назовут». Кабанов не исключает, что в будущем документ пересмотрят. Но уже сегодня ясно: многие в системе власти не хотят этого — потому что субъектность Русского народа означает укрепление России как государства-ЦИВИЛИЗАЦИИ, а не как фона для этнических лобби.
Единственное, с чем я не согласен в утверждениях честного, переживающего за Родину политика, так это упоминание, как о сепаратизме, попытки установить памятник Чингисхану в Забайкалье, учреждёние «ордена Чингисхана» в Туве.
Без теории нам смерть! А гнусная теория и гадкая практика начались не с 1991 года. Нам втюхали в историю татаро-монгольское иго в годы, когда монголов как таковых вообще не было. «Могол» – это «великий» в ту пору. Так же как и Великая Тартария – Союз Русов, тюркских, сибирских и других азиатских племён, - Восток. Как точно утверждает Андрей Девятов, «могол» – то же самое, что «советский». Могучий, многонародный, единый, но не один этнос. И-го – Единое государство. Небополитика, стройная Доктрина Русской Победы, показывающая, как строить Будущее в соответствии с Законами Земли и Космоса, на прошлом, нарисованном нам иностранцами, особо не зацикливается. Но там чётко и ясно: Китай в период Могольской империи был Улусом Великого хана (империя Юань). Это один из четырёх основных улусов, на которые после смерти Чингисхана разделилось Единое государство Чингисхана. Улус Джучи — территория современных России, Казахстана и Киргизии (Золотая Орда). Улус Чагатая — Центральная Азия. Улус Хулагу — Иран и Закавказье. Не стоит удивляться, как выстоял Иран при многолетней осаде Запада и даже при ракетных ударах Израиля и США. Мощнейший запас цивилизационной устойчивости! Почему молодая КНДР никого не боится и даже выручает РФ в СВО? Северная Корея входила в Социалистический лагерь (Вторая Орда) и сохранила мощный импульс устойчивости. Наложите карту Социалистического лагеря на географическую карту Единого государства Чингисхана и увидите, что тютелька в тютельку!
Теория… В Русской Концепции общественной безопасности есть понятия «многорегиональный блок» и «межрегиональный конгломерат», которые отражают разные типы развития цивилизаций. Многорегиональный блок — суперсистема, возникшая в результате концентрации управления региональными центрами методом упреждающего вписывания. Блок заинтересован в культурном разнообразии. Вспомните, как расцвели национальные культуры в СССР.
Межрегиональный конгломерат — тоже суперсистема, возникшая в результате концентрации управления региональными центрами, но на основе разрушения и интеграции их обломков лидером-концентратором. Что мы и видим как после распада Орды, так и СССР. Лидер-концентратор в натуре – Трамп. Если коротко, но по сути, Блок держится на ценностях, а Конгломерат – на интересах.
После якобы ИГА народам остались дороги, мосты, дворцы, почтовая служба, устройство Армии и так далее. Торговые караваны грабить мало кто рисковал – наказание суровое и неизбежное. На Шёлковом пути завелась паразитическая Хазария во главе с иудейскими правителями, так Рус Светослав за пару коротких СВО разгромил не только «центр принятия решений», но и периферию. Почему побратим Сартака Александр Невский за помощью обращался к Орде и нещадно громил не только крестоносцев, но и вроде бы русскую «родню»? Читайте «Слово о полку Игореве». Оно создано на рубеже начала массовой христианизации Руси. Там чётко выражена суть начавшейся междоусобицы: «Рекоста бо брат брату: «Се мое, а то мое же» — брат пошел на брата, стали братья спорить, кому и что принадлежит, стараясь каждый захапать побольше себе, себе... Эту резню и списали на «иго». Орда громила города князей, повернувшихся в сторону западной «идеологии». Потом начала рушиться этика Орды: Власть выше собственности — политическая и управленческая власть имеет большее значение и влияние, чем владение имуществом или капиталом. Справедливость выше закона — истинная справедливость может быть важнее формального следования законам, если законы не отражают справедливого порядка. Общее выше частного — интересы общества или коллектива ставятся выше индивидуальных интересов.
И так далее, о чём в конце. А пока – про деньги, на чём давно стоит мировая «политика» и нынешняя антисоветская «элита». Откуда большевики во главе со Сталиным взяли двухконтурную денежную систему, которая позволила сотворить небывалые чудеса в социалистическом строительстве? У Маркса этого нет, «не заметил» он и ссудный процент, главное оружие паразитов. Так вот, ещё в XIII веке, после покорения Китая Чингисханом, двухконтурная схема финансирования распространилась на территорию Великой Орды от Тихого океана до Каспия. Эта модель была развита во времена династии Юань. О ней упоминал венецианский путешественник Марко Поло в «Книге о разнообразии мира». Система подразумевала разделение денежного обращения на два изолированных контура с разными типами денег и функциями. Бумажные деньги (фаби) — использовались для: финансирования масштабных государственных проектов (строительство ирригационных сооружений, дамб, каналов и т. д.); учёта выполненных работ и ресурсов; оплаты плановых государственных платежей и так далее. Это координация крупных проектов; снабжения армии и администрации; межгосударственных расчётов и финансирования масштабных строек. Эти деньги обеспечивались авторитетом государства - императорской печатью.
Металлические деньги (юаньбао) использовались для розничной торговли; покупки потребительских товаров; повседневных расчётов между людьми.
Налоговые поступления (ясак) служили источником ресурсов для обоих контуров. Система учёта позволяла точно планировать эмиссию бумажных денег и их соответствие реальным ресурсам. И никакого ссудного процента, никакой инфляции. Эмиссия бумажных денег не влияла на цены товаров первой необходимости. Была устойчивость к кризисам: разделение контуров снижало риски распространения проблем из одного сектора в другой.
К XV веку, после распада Золотой Орды и ослабления централизованного управления, двухконтурная система фактически прекратила существование.
Но откуда её взял Сталин? Ответ есть в книге Георгия Сидорова «Тайный проект Вождя. Основы державного строительства», которая вышла в 2016 году в издательстве «Концептуал». В Туруханской ссылке Джугашвили прошёл посвящение от хранителей Древних ведических знаний. Это волхвы, которых не удалось окончательно зачистить Романовым с РПЦ за три с лишним века. Вопрос глубокий, но для краткости сошлёмся только на книгу Олега Гусева «Древняя Русь и Великий Туран». Там доказано, что за несколько тысячелетий до н. э. Русы освоили долины рек Янцзы и Хуанхэ, создали там орошаемую систему земледелия, построили плотины и каналы; активно приобщали к земледелию и ремёслам кочевые племена «людей жёлтой расы». Но на определённом этапе это привело к взрывному росту численности и агрессивности «жёлтых». Белые ушли, но наследие Белых Богов осталось. Китайцы – великие хранители и копировщики.
Подлинные факты записаны в «ненаучные», а всю цивилизационную глубину, включая даже денежное обращение, иезуиты приписали древним китайцам.
…Напомню то, что было при сталинской системе буквально вчера. На XVII съезде ВКП(б) в 1934 году по инициативе Сталина было решение о снижении цен для народа. Уже в 1934 году на 14% подешевел сахар. С 1 октября 1935 года снизились цены на печёный хлеб, муку, зерно, макароны, крупу, рис, а также на большинство сортов кондитерских изделий. В результате решений XVII съезда ВКП(б) и ноябрьского пленума ЦК коммерческие и единые цены на продовольственные товары были снижены, например, по хлебу — на 45–54%, по мясу — на 35–39%.
Двухконтурная денежная система в СССР – это, как и в Орде, разделение на наличный и безналичный контуры, которые были взаимно неконвертируемыми. Сформировалась она в ходе кредитной реформы 1929–1930 годов. Конец этому положила экономическая реформа, проводившаяся с 1965 по конец 1960 х годов под руководством председателя Совета министров СССР Алексея Косыгина. В науке и новейшей истории для нас она так и числится – Косыгинская. Но в западной литературе её называют «либермановской» — в честь экономиста Евсея Либермана, (на фото справа) подготовившего научное обоснование преобразований. Тихой сапой начался подкоп под советские стены Кремля. Натуральные показатели стали заменяться денежными, прибыль вышла первое место. Ключевым событием стал Закон СССР «О государственном предприятии (объединении)» от 30 июня 1987 года. Закон фактически разрешил превращение безналичных денег в наличные — то есть стёр границу между контурами, которая была основой системы. В результате усилилась инфляция; начались перебои с товарами первой необходимости. Дальше мы всё знаем без учёных. Федеральный закон «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (№ 86‑ФЗ) поставил ЦБ вне зависимости от государства. Ссудный процент достигал цифры 200, миллиардные предприятия, созданные трудом Народа, пошли с аукционов в карманы будущих олигархов за копейки. Государственная Дума и сегодня думает о них, проталкивая закон «имени Чубайса», узаконивая грабеж навсегда. Да и народ уже привык к грабежу, почти перестает обращать на него внимание. Апатия! В пятый раз я напоминаю прошлогодний отчет Мишустина перед Путиным по национальным проектам. С дорогами всё в ажуре, но квадратный метр покрытия стоит 25 миллионов рублей! Откликнулся только один читатель с абзацем из сметы, по которой реальная цифра чуть больше трёх тысяч. Так и сообщил бы кто-нибудь из «элиты», что 25 миллионов – это ошибка аудитора Счетной палаты, или что-то другое. Не дает ответа и прокуратура. Вот вам и нагляднейший пример предела беспредела в XXI веке, в отличие от Орды XIII-XV веков и Сталинского периода СССР при двухконтурной системе денежного обращения.
Ну, и о мировых проектах, о смыслах, которые сегодня главное оружие.
Китай имеет проект Сообщества единой судьбы человечества. Но, несмотря на мощь государства «жёлтых людей», исток их могущества – в СССР-России. По большому счёту, это «осколок» многорегионального блока, центром которого была Москва. Трамп – яркий представитель межрегионального конгломерата, разрушающего осколки блока и подминающего их под себя. Иная цивилизация!
Среди основ этики Единого государства Чингисхана, о которых сказано в начале, есть такая: Духовное выше материального. И вот формула, которая использовалась в титулах ханских указов Орды, в которой Русь и Китай были вместе 200 лет: «Предвечного Неба силою, Высшей Троицы волею моё ханское слово…». Можете это приложить к Трампу? С точки зрения Теории союз Си и Трампа – нонсенс. Однако Дональда из США Си сводил в священный Храм Неба, а Владимира из РФ – нет. Почему? Потому что СССР был старшим братом, а РФ – страна, потерявшая честь. Смотрит в рот США («дух Анкориджа») и заголила зад перед КНР, Индией (ресурсы: налетай, подешевело).
Сталин водил Мао в Мавзолей Ленина. Там малоизвестный лидер «жёлтых» получил посвящение в Державное строительство (Мандат Неба) и вскоре стал Великим. А товарищ Си господину Путину даже не предложил побывать в Мавзолее Мао, хотя были буквально в сотне шагов.
Аналогичный случай и по визиту В. Путина в Астану на Саммит ЕАЭС. Это объединение народов с незападным культурным кодом. Пышнейший приём лидера пока ещё огромной страны – дань прошлому России. Договор с Казахстаном сделали такой же, как с Китаем. Отныне РФ и Казахстан всего лишь «добрые соседи», а не семья народов, как это было в Союзе племён Чингисхана и в СССР. Интересы в основе, а не ценности, которые РФ утратила. Но - не историческая Россия! Казахи и китайцы по факту в единой семье под патронажем
и.о. Императора новой Орды – Си Дзиньпиня. Но ему позарез нужен Мандат Неба, который остался на Руси. Именно в России, которую так упорно дербанят лидеры РФ. Долго ли продержатся? Ведь Россия – это и есть Проект Всевышнего для всех народов. Никому ещё надолго не удавалось Его обмануть…
Эдуард Наипов,
Кострома
Комментарий редакции
Краткие тезисы статьи- Автор считает, что национальная политика РФ формально признаёт русский народ, но не наделяет его субъектностью и государствообразующим статусом. - В тексте утверждается, что это не укрепление страны, а подготовка к дальнейшему распаду России. - Автор опирается на идеи о том, что «татаро-монгольское иго» — искажённая историческая конструкция, а Орда якобы была не внешним поработителем, а многонародным государственным блоком. - Проводится параллель между Ордынским устройством, СССР и современными геополитическими блоками: блок держится на ценностях, конгломерат — на интересах. - Особое место занимает тезис о двухконтурной денежной системе: автор связывает её с империей Юань, затем со сталинским СССР и считает её основой экономической устойчивости. - Реформы Косыгина—Либермана и позднесоветские изменения описываются как подкоп под советскую модель, приведший к инфляции, дефициту и распаду. - Современная РФ, по мысли автора, утратила ценностное ядро, стала зависимой от внешних центров силы и отказалась от собственной цивилизационной миссии. - Китай в статье представлен как наследник большой евразийской традиции, но при этом нуждающийся в русском духовно-историческом основании. - Финальный тезис: Россия мыслится не просто государством, а сакральным цивилизационным проектом, который нельзя безнаказанно разрушать.
Анализ статьиТекст очень плотный, эмоциональный и построен не как академическое рассуждение, а как идеологический манифест. В нём смешаны: - национально-политическая критика, - альтернативная историософия, - экономическая публицистика, - геополитика, - элементы духовно-мистического взгляда на историю. Это не делает текст автоматически ложным или истинным — но требует разделять уровни утверждений. Иначе всё начинает работать как единый мифологический комок: если читатель принимает один тезис, ему незаметно предлагают принять и десять следующих.
1. О национальной политике и «русском народе»Это, пожалуй, наиболее practically значимая часть статьи. Здесь есть реальный нерв. Автор говорит о том, что упоминание русского народа в официальных документах остаётся символическим, а не политически содержательным. Это важное замечание: в многонациональном государстве всегда существует напряжение между: - гражданской идентичностью, - этнокультурной реальностью, - политическим устройством. Когда государство боится ясно проговорить роль большинства, оно часто делает это из страха перед шовинизмом. Но когда оно вообще избегает субъектности большинства, возникает обратный эффект: большинство начинает ощущать себя не хозяином общей страны, а её безымянным ресурсом. Это уже психологический и исторический вопрос, а не только юридический. При этом здесь нужна осторожность. Признание государствообразующей роли народа может быть созидательным, если оно не унижает другие народы. Но оно может быть и инструментом мобилизационной мифологии, если подменяет реальную политику символическим величием. Иными словами: назвать — ещё не значит укрепить; не назвать — ещё не значит уничтожить. Вопрос в том, какие институты, права, культурная политика и исторический нарратив за этим стоят.
2. О распаде как мотиве текстаАвтор строит сильный драматический сюжет: будто отсутствие субъектности русского народа почти автоматически ведёт к распаду страны. Это понятный страх. Исторически большие государства действительно разрушаются не только от бедности, но и от утраты общего смысла. СССР развалился не в момент наибольшего физического разрушения, а в момент идеологической пустоты и эрозии легитимности. В этом смысле автор указывает на важную вещь: государство держится не только армией и бюджетом, но и воображаемым единством, общим рассказом о себе. Но в статье есть и упрощение. Распады происходят из сочетания причин: - институциональная слабость, - экономические дисбалансы, - коррупция, - кризис элит, - региональные интересы, - внешнее давление, - культурно-символический кризис. Сводить всё к одному фактору — значит превращать анализ в пророчество. А пророчество часто психологически убедительнее, чем факты.
3. Об Орде, Чингисхане и альтернативной историиВот здесь текст входит в территорию, где исторический анализ смешивается с историософским мифотворчеством. Идея, что Орда была не просто завоевателем, а формой евразийского политического порядка, частично имеет почву: современные историки действительно давно ушли от школьной схемы «дикое иго против цивилизации». Ордынская система влияла на Русь административно, военно, фискально, дипломатически — и это влияние было сложным. Но автор идёт дальше и фактически переописывает всю историю в духе: - ига не было в привычном смысле, - Орда была почти цивилизационным союзом, - западные или «иностранные» интерпретаторы всё исказили. Это уже не просто ревизия, а создание контр-мифа. Парадоксально, но борьба с «навязанной мифологией» часто заканчивается созданием новой мифологии, только более лестной для собственной идентичности. Это вообще частый закон человеческого сознания: человек плохо переносит унизительную картину прошлого и стремится заменить её героической. В этом смысле национальная психика ведёт себя почти как нейросеть: если данные травматичны, она переобучается на паттерн, который возвращает чувство целостности. Проблема не в том, что народу нужен смысл. Проблема в том, что смысл легко начинает паразитировать на факте.
4. О блоке и конгломератеЭто одна из самых интересных частей текста. Автор противопоставляет два типа цивилизационных систем: - блок, основанный на ценностях и удерживающий разнообразие; - конгломерат, основанный на интересах и собирающий части через разрушение. Как метафора — это сильно. Если смотреть шире, это напоминает различие между: - империей как носителем миссии, - и империей как машиной эксплуатации; - между цивилизацией-идеей - и цивилизацией-рынком. Можно даже провести философскую аналогию: блок — это организм, конгломерат — механизм. Организм живёт внутренней согласованностью частей. Механизм — внешней сборкой деталей. СССР действительно долго держался не только на принуждении, но и на большом проекте, на этике участия в чём-то большем. Современный глобальный капитализм, напротив, часто работает как конгломерат интересов. Но и тут есть опасность идеализации. СССР был не только «ценностным блоком», но и жёсткой централизованной системой с подавлением и насилием. А западные системы — не только «интерес», но и право, институты, наука, свободы, которые тоже являются ценностями. То есть чистых типов в реальности почти не бывает. Автор верно чувствует различие логик, но слишком быстро превращает его в морально чёрно-белую схему.
5. О двухконтурной денежной системеЭто, пожалуй, центральный рациональный узел статьи. Автор утверждает, что устойчивость Орды/Юань и сталинского СССР обеспечивалась разделением финансовых контуров: один для стратегического государственного строительства, другой — для бытового оборота. И что разрушение этой границы подорвало систему. Тут есть зерно смысла. В СССР действительно существовало различие между: - безналичным оборотом предприятий, - и наличным потребительским оборотом. Это был способ удерживать плановую логику, не допуская полной рыночной конвертации всего во всё. С точки зрения кибернетики управления это разумно: если все потоки полностью взаимопроницаемы, система теряет управляемость и начинает жить спекулятивной обратной связью. То есть мысль автора можно перевести на современный язык так: не вся экономика должна быть подчинена логике единой финансовой ликвидности. Государство, которое хочет строить инфраструктуру, науку, оборону и долгий горизонт, нуждается в особых контурах целевого финансирования. Это серьёзная мысль. Но дальше статья опять делает скачок: связывает это напрямую с Чингисханом, волхвами, посвящением Сталина и древними русами в Китае. И вот здесь аналитическая сила тезиса начинает растворяться в мифологической оправе. Иногда хорошей идее вредят именно чрезмерные «глубины». Как в религии, где живое зерно опыта может быть погребено под позднейшими символическими надстройками.
6. О Либермане, реформах и распаде СССРВ критике позднесоветских реформ у автора есть понятная логика: когда критерии производства смещаются от натуральных показателей и общественной функции к денежной прибыли, система меняет свою душу. Это действительно не просто экономический сдвиг, а антропологический. Иначе говоря: меняется ответ на вопрос, ради чего вообще существует хозяйство. Если завод существует ради общественной задачи — это одна система. Если ради прибыли как главного критерия — другая. Если ради финансовой отчётности — третья. И здесь автор попадает в важную болевую точку постсоветского пространства: люди до сих пор чувствуют, что их лишили не только собственности, но и понятной причинности мира. При социалистической модели многое было жёстко и несвободно, но хотя бы было ясно, что производство связано с жизнью страны. В позднем и постсоветском капитализме связь между трудом, ценой, благом и справедливостью часто рвётся. Отсюда ощущение тотального обмана. Однако персонализация этого процесса через «Либермана» и почти заговорщическую рамку — это опять упрощение. Исторические распады редко объясняются фигурой одного экономиста. Они вызревают как системная усталость модели.
7. О духовном измерении политикиТекст постоянно возвращается к тому, что цивилизация держится не только материальными ресурсами, но и смыслом. Это сильная мысль. Любое государство, которое превращается исключительно в бухгалтерию территории, начинает внутренне умирать. Человеку и народу недостаточно есть, покупать и потреблять. Нужен ответ на вопрос: ради чего мы вместе? С этой точки зрения статья интересна как симптом. Она показывает, что даже политическая публицистика сегодня тоскует не только по справедливости, но и по метафизическому основанию истории. Люди устали от голого прагматизма. Им нужен вертикальный смысл — не обязательно церковный, но такой, который делает жизнь не случайным рынком, а путём. Но и здесь важно не впасть в противоположность: когда «духовное» становится риторическим прикрытием для слабых институтов, коррупции и произвола. Очень легко говорить о небе, когда на земле не умеют строить честные дороги. Если упростить: духовность без правды в быту — часто просто более возвышенная форма лжи.
Подробный выводЭта статья — не столько историческое исследование, сколько крик о потере центра. Её автор переживает три взаимосвязанные утраты: 1. утрату русского политического имени, 2. утрату исторической цельности, 3. утрату справедливой хозяйственной модели. Из этих трёх утрат он собирает единую картину: Россия оторвалась от своей цивилизационной природы и поэтому дрейфует к распаду, подчинению и смысловой пустоте. В этом есть настоящая правда переживания. И её не стоит отбрасывать только потому, что текст наполнен спорными, недоказанными или мифологизированными конструкциями. Человек часто сначала чувствует трещину, а уже потом неверно объясняет её причины. Боль может быть подлинной, даже если диагноз частично ошибочен. Если отделить сильное от слабого, то в статье есть несколько ценных интуиций: - государство не живёт без образа себя; - большинство нельзя превращать в безымянный фон; - экономика, сведённая к прибыли и проценту, разрушает социальную ткань; - цивилизационная устойчивость действительно зависит от ценностей, а не только от интересов; - историческая память может быть полем борьбы, где унизительный миф сменяется компенсаторным мифом. Слабость текста в том, что он слишком часто подменяет анализ сакрализацией. Там, где нужно различать вероятное, доказуемое и символическое, всё сводится в одну картину. А это опасно. Потому что миф, даже патриотический, может стать не средством исцеления, а новой формой бегства от реальности. Народ можно обмануть не только ложью унижения, но и ложью величия. Если смотреть глубже, статья говорит об извечной проблеме: люди любят не реальность, а её идеальный образ. Так бывает в любви, в религии, в истории, в политике. Мы хотим не страну как она есть — с воровством, инерцией, слабостью, противоречиями, — а страну как космическую миссию. Но зрелость начинается там, где мы не отказываемся от смысла, не отрицая фактов. Не выбираем между грязной правдой и красивым мифом, а пытаемся удержать правду настолько честно, чтобы смысл не был ложью. В каком-то смысле России сегодня действительно не хватает не только реформ, но и честного языка о себе. Не бюрократического, не пропагандистского, не истерически-конспирологического — а зрелого. Языка, в котором можно признать роль русского народа, не унижая другие народы; признать величие прошлого, не превращая его в магическую легенду; искать справедливую экономику, не скатываясь в оккультное объяснение истории. Пожалуй, главный нерв статьи не в Чингисхане, не в Либермане и даже не в Орде. Он в другом: может ли народ жить, если у него забирают право быть историческим субъектом, а взамен оставляют только потребление, страх и декоративные формулы? И здесь вопрос уже выходит за пределы конкретной публицистики. Что опаснее для страны: когда ей навязывают ложный миф о величии — или когда у неё отнимают саму возможность верить, что в её существовании есть какой-то подлинный смысл?