Беседа с доктором физико-математических наук Георгием Малинецким
В студии канала «День» профессор, доктор физико-математических наук Георгий Геннадьевич Малинецкий говорит о прелести науки, перспективах нашей математической школы и том, почему философия важна не меньше, чем естественные науки. Ведущая – писатель Екатерина Глушик.
Комментарий редакции
Краткие тезисы- Главное достижение человека и ученого — не личные регалии, а связь поколений и передача культуры, знаний и способа мышления следующим. - Ключевая идея Георгия Малинецкого — самоорганизация: сильное общество строится не на приказах, а на способности людей объединяться и действовать вместе. - Разобщённое общество нежизнеспособно; атомизация рассматривается как одна из главных угроз для России. - Советская школа, по его оценке, была сильна благодаря: - единому образовательному стандарту, - методической культуре, - олимпиадному движению, - связи школы с реальным производством. - Огромную роль в его становлении сыграли: - отец, прививший дисциплину ежедневного учения, - школьная среда, - университетские учителя, - научный руководитель Сергей Павлович Курдюмов. - Наука в XX веке превратилась из дела отдельных энтузиастов в стратегическую индустрию, определяющую судьбу государств. - Судьбу СССР во второй половине XX века, по его мнению, определили два мегапроекта: - атомный, - космический. - Нереализованным, но критически важным, стал третий проект — компьютерный; именно его недооценка привела к стратегическому отставанию. - Математика ценна не сама по себе, а как язык моделирования, прогнозирования и управления сложностью. - Сегодня, по его оценке, кризис охватывает три связанные сферы: - образование, - науку, - технологии. - Главная беда современной системы — переход от принципа «за человеком стоит дело» к принципу «за человеком стоит клан». - Уровень подготовки студентов в ряде случаев оценивается как катастрофически низкий, что делает проблематичным воспроизводство инженерной и научной элиты. - При этом талантливые люди в России есть, но среда плохо превращает талант в национальную силу. - Малинецкий подчеркивает важность междисциплинарности: без соединения математики, физики, инженерии, философии, истории и гуманитарного анализа невозможно понять ни прошлое, ни будущее. - Он считает необходимым серьезно изучать причины распада СССР, как это делает Китай. - Теория управления рисками и опыт работы с МЧС показали: катастрофы часто происходят не из-за отсутствия знаний, а из-за управленческой слепоты, бюрократии и безответственности. - Несмотря на жесткую критику настоящего, в беседе звучит сдержанный оптимизм: - уезжают не все, - у части молодежи есть чувство вызова, - существуют люди, которые продолжают «держать небо над собой».
Подробный выводВ этой беседе Георгий Малинецкий предстает не просто как математик или организатор науки, а как человек, мыслящий в логике цивилизационного масштаба. Его речь все время движется между частным и общим: от школьных уроков и 15 минут математики в день — к судьбе государства; от личности учителя — к устройству исторического процесса; от конкретной аварии — к философии управления.
1. Центральная тема — не наука сама по себе, а способность общества к сборкеЕсли свести всё сказанное к одной оси, то это будет идея собранности. Собранность личности, собранность школы, собранность науки, собранность государства. Для Малинецкого самоорганизация — не модный термин, а почти нравственный принцип. Общество живет, пока в нем существует «мы», а не только набор частных интересов. В этом есть интересная синергетическая логика: сложные системы устойчивы не тогда, когда все элементы одинаковы, а тогда, когда между ними есть связи, обратные связи, общая цель и координация. Разобщенность здесь подобна физической системе, у которой разрушены внутренние связи: формально элементы есть, но целого уже нет. В этом смысле его критика атомизации — не просто социальная жалоба. Это почти научный диагноз: разобщение уменьшает жизнеспособность системы.
2. Советский опыт для него важен не как ностальгия, а как пример работающей архитектурыОн явно идеализирует некоторые стороны советской эпохи, но важно видеть, что для него ценно не прошлое как музей, а принципы, которые тогда работали: - единый стандарт обучения, - уважение к учителю и методике, - раннее выявление способностей, - социальные лифты, - привязка образования к производству, - выдвижение людей по реальному делу. То есть его позиция не сводится к простому «раньше было лучше». Скорее, он говорит: раньше существовали механизмы сборки сложности, а теперь многие из них демонтированы. Это похоже на ситуацию в инженерии: можно разрушить станок, но нельзя потом требовать от металла, чтобы он сам стал изделием. Так и здесь — нельзя сначала обрушить школу, индустрию, научные институты, критерии отбора, а потом удивляться, почему нет инженеров, технологий и стратегического мышления.
3. Важнейший нерв беседы — трагедия утраченного горизонтаВ словах Малинецкого постоянно чувствуется боль от того, что масштаб целей уменьшился. Были: - атомный проект, - космос, - идея будущего. А потом общество, как он считает, переключили в режим: - выживания, - имитации, - потребления, - виртуальной занятости, - зависимости от чужих технологий. Здесь звучит глубокий философский мотив: человек и общество деградируют, когда перестают тянуться к звездам — буквально и метафорически. Это не просто романтический образ. Большие проекты дисциплинируют мышление, собирают институты, воспитывают элиту, требуют ответственности и создают культурную вертикаль. Если горизонт исчезает, то и энергия общества распадается на мелкие частные траектории. В этом есть почти экзистенциальная мысль: без великой задачи общество теряет форму.
4. Наука у него понимается как инструмент исторического действияОчень важный момент: Малинецкий не рассматривает науку как нейтральное накопление знаний. Для него наука — это способ государства думать о будущем. Отсюда его акцент на прикладной математике, моделировании, прогнозировании, управлении рисками. Математика в его картине — это не царство отвлеченной красоты, а метаязык реальности, позволяющий видеть: - что существенно, - что вторично, - где узкие места, - где скрытая катастрофа, - где окно возможностей. В этом есть родство с кибернетическим и даже духовным взглядом на мир: видеть структуру невидимого. Как хороший врач по симптомам видит болезнь, так математик по данным, связям и моделям пытается увидеть скрытую логику процессов. Но он не абсолютизирует математику. Наоборот, в беседе много раз звучит мысль, что одной науки недостаточно, если нет культуры, философии, исторической памяти и воли. Это очень зрелая позиция: формула не спасет страну, если элита не понимает, зачем и ради чего она считает.
5. Его критика современности — это критика не людей, а архитектуры средыХотя в речи много резких оценок, по сути он обвиняет не столько отдельных студентов или специалистов, сколько систему воспроизводства. Если: - школа слаба, - дисциплина исчезла, - социальные стимулы искажены, - промышленность не тянет науку, - деньги идут не за смыслом, а за схемой, - карьера зависит от принадлежности, а не от результата, то даже талантливый человек оказывается как сильный двигатель без шасси: мощность есть, движения нет. Это перекликается и с психологией, и с теорией сложных систем. Личность может быть способной, но среда задает вероятности. В плохой среде гении не исчезают полностью, но становятся исключением, чудом, а не нормой. Сам Малинецкий несколько раз именно это и подчеркивает: многое держится вопреки, а не благодаря.
6. Интересна его линия о философии и гуманитарном знанииВажный поворот беседы: при всей жесткости естественно-научного мышления он приходит к признанию того, что без философии не понять, почему цивилизация теряет крылья. Это очень симптоматично. Часто физики и математики склонны снисходительно смотреть на гуманитарную сферу, но здесь позиция тоньше. Малинецкий фактически говорит: если наука отвечает на вопрос «как?», то философия, история и культурный анализ позволяют спрашивать «почему?» и «зачем?». Например: - почему после космического рывка не случился следующий? - почему распался СССР? - почему общество принимает разрушительные решения? - почему знание не превращается в действие? Это уже вопросы не только техники, но и мировоззрения. В некотором смысле беседа показывает: без философии прикладная математика рискует стать слепой, а без математики философия — бесплотной. Их союз и есть, возможно, более адекватный способ думать о будущем.
7. Образ учителя в этой лекции почти сакраленОчень сильна тема учительства. Отец, школьный директор, университетские преподаватели, научные руководители, старшие коллеги — все они даны не как функции, а как носители внутреннего строя. Что объединяет этих людей? - они не просто знают, - они передают способ жить, - они соединяют требовательность и смысл, - они создают вокруг себя поле роста. Это важный человеческий нерв беседы. В мире, где многое становится формальным, Малинецкий напоминает: настоящее образование строится не только на программах, а на личностях, удерживающих уровень бытия. Почти как в духовной традиции: есть тексты, но есть еще и живые носители духа. Без них знание быстро вырождается в мертвую процедуру.
8. Оптимизм у него не эмоциональный, а волевойОн не выглядит наивным оптимистом. Напротив, его взгляд местами почти мрачен. Но все же финальное ощущение от беседы — не безысходность, а упрямое стояние. Источники этого оптимизма: - есть ученики, - есть традиция, - есть память о высоких образцах, - есть молодые, которые принимают вызов, - есть люди, работающие не ради выгоды, а ради страны, - есть даже духовное измерение — «за нас молятся». Это очень русская интонация: надежда не потому, что все хорошо, а потому что нельзя не делать того, что должно. В этом слышится и стоицизм, и православная выносливость, и научная дисциплина, и синергетическая вера в то, что вблизи точки бифуркации малые усилия могут изменить траекторию целого.
Итоговая оценкаБеседа посвящена не только математике, науке или судьбе образования. По сути, это разговор о том, как общество теряет и может вернуть способность быть субъектом истории. Главные опорные мысли здесь таковы: - без самоорганизации нет будущего; - без большой цели нет развития; - без сильной школы нет науки; - без науки нет технологического суверенитета; - без философии и исторической памяти невозможно понять собственные ошибки; - без людей, которые «держат небо над собой», институты быстро пустеют изнутри. В этом видео слышна не столько ностальгия по прошлому, сколько тревога о настоящем и требование к будущему. Малинецкий говорит жестко, иногда предельно резко, местами субъективно — но именно в этом чувствуется живая боль человека, для которого наука, страна и культура не абстракции, а части одной судьбы. И, пожалуй, самый глубокий вывод здесь такой: цивилизации разрушаются не только от внешнего удара, но и от внутренней утраты смысла, дисциплины и связности; восстанавливаются же они тогда, когда снова появляется общее “мы”, способное мыслить, учиться и действовать на большой глубине. И тогда остается главный вопрос: что в действительности удерживает общество от распада — институты, идеи, память, вера, личная ответственность, или только редкие люди, которые продолжают служить истине, даже понимая, что она всегда больше любого нашего знания о ней?