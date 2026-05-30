Аргентинский Чубайс пошёл вразнос. Что не так с Хавьером Милеем?// Комолов & Абдулов. Числа недели
Хавьер Милей пришел к власти в Аргентине как символ “свободы рынка” и борьбы с кризисом, но его либертарианский эксперимент быстро показал цену такой “свободы”. В ролике разбираем, как за снижением инфляции и бюджетным профицитом скрываются сокращение социальных расходов, приватизация, удары по трудовым правам, рост обязательных платежей и ухудшение жизни миллионов аргентинцев. Кто выиграл от реформ Милея, а кто заплатил за них своим доходом, работой и будущим?
Комментарий редакции
Краткие тезисы- В этом видео Аргентина рассматривается как пример радикальной либеральной терапии при глубоком экономическом кризисе. - Хавьер Милей пришёл к власти на фоне усталости общества от хронической инфляции, внешнего долга и политического маятника между разными моделями управления. - Авторы подчеркивают, что проблемы Аргентины имеют исторический и структурный характер: колониальное наследие, сырьевая специализация, зависимость от внешнего капитала, долговые ловушки. - Милей сделал ставку на жёсткую монетарную и бюджетную политику: сокращение госрасходов, демонтаж субсидий, приватизацию, дерегулирование. - Формально часть целей была достигнута: снижение инфляции и переход бюджета к профициту. - Однако, по оценке авторов, это было достигнуто ценой обнищания населения, роста тарифов, сокращения социальной поддержки и ухудшения положения работников. - Под удар попали: здравоохранение, образование, наука, транспорт, ЖКХ, аренда жилья, социальные программы для бедных и инвалидов. - Авторы утверждают, что при Милеe произошло усиление социального неравенства и ускоренное обогащение крупного капитала. - Девальвация и приватизация, по их мнению, создали условия для перераспределения активов в пользу олигархов и частного бизнеса. - Отдельно обсуждается трудовая реформа: урезание прав работников, упрощение увольнений, ограничение права на забастовку, идея удлинения рабочего дня. - Важная мысль беседы: антигосударственная риторика не отменяет эксплуатацию, а лишь может передать власть от бюрократии к монополистическому капиталу. - Аргентинский опыт подаётся как предупреждение для России: радикальный рынок после кризиса может повторить травматическую логику 1990-х. - Итоговая позиция авторов: ни бюрократический этатизм, ни ультралиберализм не дают справедливого выхода; нужна иная социально-экономическая стратегия.
Подробный выводВ данной лекции Хавьер Милей показан не просто как эксцентричный политик с бензопилой, а как символ определённой идеологии — веры в то, что рынок сам по себе способен исцелить общество, если убрать государство с дороги. Это очень характерная современная иллюзия: будто сложный социальный организм можно «вылечить» грубым сокращением, как бухгалтер закрывает убыточные статьи. Но общество — не таблица Excel. Если обрезать расходы на транспорт, медицину, образование и поддержку бедных, то цифры бюджета могут улучшиться, а человеческая жизнь — нет. Авторы видео проводят важную мысль: Аргентина заболела не вчера, и Милей пришёл не на пустое место. Его популярность выросла на фоне реальной усталости людей от инфляции, долгов и политической беспомощности прежних элит. Это существенный момент, потому что радикальные реформаторы обычно возникают там, где система уже подорвала доверие к себе. И в этом смысле Милей — не аномалия, а закономерный продукт кризиса. Когда общество долго живёт в нестабильности, оно начинает верить в хирургические решения. Иногда даже в разрушение ради надежды на очищение. Но дальше в беседе звучит главный упрёк: методы Милея решили макроэкономическую задачу ценой социальной деструкции. Да, инфляция замедлилась. Да, бюджет стал выглядеть лучше. Но вопрос, который авторы настойчиво ставят, глубже: для кого именно наступило улучшение? Если стабилизация означает, что миллиардеры удваивают активы, а обычные люди теряют доступ к привычной еде, транспорту, жилью и социальной защите, то это не нейтральная технократическая мера, а форма классового перераспределения. Здесь особенно заметна одна философски важная линия: рынок не уничтожает власть, он лишь меняет её форму. Либертарианский миф строится на противопоставлении «плохого государства» и «свободного обмена». Но в реальности, как отмечают авторы, там, где государство отступает, вакуум обычно заполняет не абстрактная свобода, а конкретный крупный капитал. Налоги могут быть снижены, но монополии никуда не исчезают. Принуждение тоже не исчезает — оно просто становится не административным, а экономическим. Формально работник «свободен» соглашаться на 12-часовой день; фактически же его свобода ограничена нуждой. Это старая истина политэкономии: контракт может быть добровольным по форме и вынужденным по существу. Интересно и то, как в видео связываются разные уровни анализа — история, структура мировой экономики, идеология и бытовая реальность. С одной стороны, речь идёт о колониальном наследии и периферийном положении Аргентины в глобальном капитализме. С другой — о вполне приземлённых последствиях: росте цен на мясо, исчезновении субсидий, падении реальных доходов. Это полезное соединение масштаба и повседневности. Потому что экономическая теория часто грешит абстракцией, а политическая пропаганда — эмоцией. Здесь же авторы пытаются показать, что за высокими словами о свободе всегда стоят очень конкретные победители и проигравшие. При этом важно видеть и ограничение этой позиции. Авторы явно критикуют Милея слева и местами интерпретируют происходящее через достаточно жёсткую классовую оптику. Это делает их анализ цельным, но не полностью нейтральным. Например, успехи в борьбе с инфляцией ими признаются, но скорее как технический факт, а не как значимое изменение для части общества. Между тем в странах с гиперинфляцией сама по себе стабилизация валюты может быть для людей не иллюзией, а реальным облегчением. Другое дело, что если эта стабилизация достигается через массовое сокращение социальной ткани, то возникает вопрос о цене и устойчивости такого успеха. И вот здесь критика авторов выглядит весомой. Есть в этом видео и более широкий, почти историко-философский подтекст. Каждый кризис рождает соблазн простоты. Вчера обещали спасение через сильное государство, сегодня — через его демонтаж. Вчера идеализировали национальное развитие, сегодня — глобальный рынок. Но жизнь упрямо показывает, что ни одна модель не работает как чистая догма. Материалисты нередко впадают в идеализм, когда начинают верить в «невидимую руку рынка» как в метафизическое божество. А идеалисты, наоборот, становятся жестокими материалистами, когда ради идеи свободы спокойно принимают бедность миллионов как «неизбежную цену реформ». В этом смысле фигура Милея интересна не только политически, но и антропологически: он выражает веру в очищающую силу разрушения. Почти религиозную веру. Главный практический смысл беседы — предостережение для России. Не в том смысле, что любая либерализация автоматически ведёт к катастрофе, а в том, что радикальные рыночные рецепты особенно опасны в обществах с высокой концентрацией собственности, слабой защитой труда и большим недоверием к институтам. Тогда «освобождение рынка» часто означает не рождение конкуренции, а ускоренную передачу общественных ресурсов в частные руки. История 1990-х здесь действительно выступает болезненной параллелью. Если свести весь вывод к одной формуле, то он звучит так: Милей, по версии авторов, не лечит аргентинскую болезнь, а меняет способ распределения боли. Макроэкономическая дисциплина вводится, но оплачивается она снизу — теми, у кого меньше всего ресурсов для адаптации. Это не делает его политику бессмысленной, но ставит под сомнение её человеческую и социальную оправданность. И, возможно, самый важный вопрос после этого видео не в том, прав ли Милей или его критики, а в другом: можно ли вообще назвать успешной такую реформу, которая улучшает показатели, но разрушает чувство человеческого достоинства и социальную связанность общества?