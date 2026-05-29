Слова и музыка Михаила Ножкина.
Песня исполнена на концерте, посвящённом Дню Победы (1994)
Вновь над Родиной тучи багряные,
И набат и гудит, и зовёт,
Вновь на Родину беды нагрянули,
Снова стонет великий народ.
Сколько ж можно терпеть,
Сколько можно страдать?
Всенародные кличут уста.
Время Русь собирать,
Время Русь собирать.
Где ж ты, Иван Калита?
И опять нами правят шарманщики,
Снова в шорах и правда, и честь.
Уж не счесть ни воров, ни обманщиков,
И предателей — тоже не счесть.
Всю Россию опять
Разделить, разорвать
Неспроста норовят, неспроста -
Время Русь собирать,
Время Русь собирать.
Где ж ты, Иван Калита?
Затащили нас в «Дни окаянные»,
И Россия сама не своя.
Всюду толпами гости незваные,
Как хозяева в наших краях.
Снова недругов рать,
Вечных недругов рать
Рыщет возле святого креста.
Время Русь собирать,
Время Русь собирать.
Где ж ты, Иван Калита?
Где ж вы, смелые, сильные, дерзкие?
У кого ж нам защиты искать?
Где ж вы, Минины, Жуковы, Невские,
Где ж ты, Сергий, защитник креста?
Гей! Великий народ,
Хватит дрёму дремать,
Встань, в ком вера и совесть чиста!
Время Русь собирать!
Время Русь собирать!
Где ж ты, Иван Калита?!
1993 г.
