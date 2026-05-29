“ВРЕМЯ РУСЬ СОБИРАТЬ”. Михаил Ножкин

Слова и музыка Михаила Ножкина.
Песня исполнена на концерте, посвящённом Дню Победы (1994)

Комментарий репостера

Вновь над Родиной тучи багряные, И набат и гудит, и зовёт, Вновь на Родину беды нагрянули, Снова стонет великий народ. Сколько ж можно терпеть, Сколько можно страдать? Всенародные кличут уста. Время Русь собирать, Время Русь собирать. Где ж ты, Иван Калита? И опять нами правят шарманщики, Снова в шорах и правда, и честь. Уж не счесть ни воров, ни обманщиков, И предателей — тоже не счесть. Всю Россию опять Разделить, разорвать Неспроста норовят, неспроста - Время Русь собирать, Время Русь собирать. Где ж ты, Иван Калита? Затащили нас в «Дни окаянные», И Россия сама не своя. Всюду толпами гости незваные, Как хозяева в наших краях. Снова недругов рать, Вечных недругов рать Рыщет возле святого креста. Время Русь собирать, Время Русь собирать. Где ж ты, Иван Калита? Где ж вы, смелые, сильные, дерзкие? У кого ж нам защиты искать? Где ж вы, Минины, Жуковы, Невские, Где ж ты, Сергий, защитник креста? Гей! Великий народ, Хватит дрёму дремать, Встань, в ком вера и совесть чиста! Время Русь собирать! Время Русь собирать! Где ж ты, Иван Калита?! 1993 г.
Репостер: KT
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=lQAcQHdDZ9A&list=RDlQAcQHdDZ9A&start_radio=1
