Пятая колонна в США, непросчитанная эволюция ИИ и хорошо проплаченная из-за границы ненависть.Нагаев
Глобалисты испытывают в Конго биологическое оружие? Как США зарабатывают на закрытии Ормузского пролива? Глобалисты взяли паузу? Игорь Нагаев с анализом важнейших событий мая 2026 года в авторской программе «Хроники Смуты».
Подписывайтесь на наши площадки!
Сайт ДеньТВ dentv.ru/
Макс https://max.ru/dentvru
ВКонтакте vk.com/dentvru
Телеграм t.me/gazeta_zavtra
Дзен https://dzen.ru/id/5f1db0f593c4900b3ab99297
Rutube https://rutube.ru/channel/23475136/
Канал «Век» https://rutube.ru/channel/72605160/videos/
Поддержать канал «День»
4276 3801 5875 8230 Андрей Александрович П.
Яндекс.Мани на kanal-dentv 410012695356638
Телеграм-канал Игоря Нагаева https://t.me/nagaevigor
Игорь Нагаев в Макс: https://max.ru/join/YCOkDFLY-3gha7yX-pDFC_n1GjSfojxMDH8Y8Uh8Ehg
#ДеньТВ #Нагаев #ИгорьНагаев #ХроникиСмуты #эпидемия #Эбола #пандемия #вирус #биолоружие #биологическое_оружие #биолаборатории
Комментарий редакции
Краткие тезисы- В данной лекции май 2026 года представлен как месяц нарастающей мировой турбулентности, где Запад, по мысли автора, все чаще вынужден брать «паузу», потому что привычные механизмы контроля над событиями работают хуже. - Автор утверждает, что США и Европа не смогли добиться от Китая стратегически значимых уступок: крупных инвестиций, широкого открытия рынков и масштабных закупок западной авиации. - Существенное место занимает тема биологических угроз: всплеск внимания к опасным заболеваниям трактуется как возможный политический инструмент запугивания и управления. - Высказывается подозрение, что сеть американских биолабораторий за рубежом может быть связана не только с исследованиями, но и с разработкой биологического оружия, включая этнически избирательные формы. - Пандемийный опыт интерпретируется как пример хрупкости глобального мира: разрывы логистики, потеря производств и зависимость стран друг от друга. - Значительный блок посвящен конфликту вокруг Ирана: автор считает, что США не получили ожидаемого преимущества, а закрытие Ормузского пролива выявило скрытое расхождение интересов США и Европы. - Делается вывод, что американская и европейская стратегии уже не выглядят едиными: то, что выгодно бюджету США, может разрушительно действовать на европейскую экономику. - Подчеркивается, что США, по мнению автора, не готовы вступать в прямое ядерное столкновение с Россией из-за Украины и демонстрируют это выводом части военных из Европы. - Одной из центральных тем становится зависимость США от китайских редкоземельных металлов и вольфрама, без которых трудно поддерживать и расширять военное производство. - Китай описывается как государство, действующее стратегически: строя альтернативные логистические маршруты, включая сухопутные коридоры и потенциальный канал через Таиланд, он готовится к возможной блокаде морских путей. - Автор показывает, что глобальная портовая и производственная инфраструктура сосредоточена прежде всего в Азии, а Китай остается «фабрикой мира», от которой зависит даже его соперник. - Внутренняя уязвимость США, по мысли лектора, связана не только с экономикой, но и с демографией: китайская и латиноамериканская диаспоры рассматриваются им как фактор, ограничивающий свободу силовых решений Вашингтона. - Украинство в беседе трактуется как исторически конструируемый и внешне финансируемый проект антироссийской идентичности, существующий, по мнению автора, прежде всего за счет подпитки извне. - Важный моральный нерв лекции — память о погибших детях и жертвах войн: автор настаивает, что нормальное человеческое сознание не должно этого забывать и не должно принимать обезличивание зла. - Блок об ИИ выстроен вокруг идеи его непросчитанной и опасной эволюции: современные системы, по мнению автора, еще не являются полноценным интеллектом, но уже используются как инструмент управления, сокращения персонала и снятия ответственности. - Автор критикует практику списывать ошибки, включая трагические решения, на «искусственный интеллект», если за ним стоят люди, вводящие данные, проверяющие цели и принимающие финальные решения. - Подчеркивается высокая ресурсная цена ИИ: дата-центры требуют огромных объемов энергии, воды и инфраструктуры, а значит развитие ИИ связано с борьбой за перераспределение энергетических ресурсов. - Высказывается мысль, что настоящий драйвер развития ИИ — не удобство для граждан, а военные задачи; гражданские применения лишь побочный продукт. - Финальная человеческая нота лекции — предостережение от утраты собственных навыков, мышления и самостоятельности в мире, все больше передаваемом автоматике. - Завершается видео размышлением о мудрости, любви, присутствии в настоящем и стихотворением как попыткой вернуть разговор из геополитической жесткости в пространство внутренней человечности.
Подробный выводВ этом видео соединяются сразу несколько пластов: геополитический анализ, цивилизационная тревога, технологический скепсис и нравственная интуиция. Такая композиция интересна сама по себе. Автор не просто перечисляет события, а строит из них единую картину мира, где экономика, военные конфликты, эпидемиология, логистика, идентичность и технологии — это не отдельные сюжеты, а взаимосвязанные узлы одной большой борьбы за будущее.
1. Главная рамка лекции: мир входит в фазу утраты управляемостиКлючевая интонация беседы — ощущение, что прежние центры силы больше не контролируют реальность так, как им хотелось бы. Это важный тезис. Исторически любая гегемония начинает шататься не тогда, когда полностью проигрывает, а тогда, когда перестает задавать ритм остальным. В лекции именно это и проговаривается: Китай не поддается, Россия не сломлена, Иран не нейтрализован окончательно, Европа и США уже не столь едины, а технологические и ресурсные цепочки не подчиняются политическим декларациям. В этом смысле автор смотрит на современный мир как на систему, где сила еще есть, но предсказуемости уже нет. А это, пожалуй, даже опаснее. Сила без предсказуемости часто производит хаотические и нервные решения.
2. Китай как реальный стратег, а Запад — как игрок, привыкший жить в кредит не только экономически, но и историческиОдна из наиболее цельных линий лекции — описание Китая. Автор представляет его как долгосрочно мыслящую цивилизацию, которая не просто реагирует, а заранее прокладывает обходные маршруты — и буквально, и метафорически. Новый шелковый путь, обсуждение канала через Таиланд, контроль над редкоземами и вольфрамом — все это подается как элементы глубокой стратегии. Здесь есть интересная философская параллель: цивилизации, как и люди, различаются по способности переносить отложенное удовлетворение. Кто-то живет сегодняшним выигрышем, а кто-то строит инфраструктуру под еще не случившуюся угрозу. Автор явно симпатизирует второму типу мышления. В его картине мудрость — это не абстрактная ученость, а способность удерживать время: помнить прошлое, видеть настоящее и готовить варианты на будущее. Это прагматическая мудрость, а не романтическая. И потому противопоставление Китая и США в лекции подается не только как борьба держав, но и как столкновение двух культур времени.
3. Ресурсы важнее лозунговСильная сторона этой беседы — постоянное возвращение к материальной базе. Автор словно напоминает: можно сколько угодно говорить о ценностях, демократии, правах, союзах и стратегиях, но в конечном счете все упирается в нефть, металлы, порты, проливы, заводы, логистику, электричество и воду. Это, по сути, почти марксистский нерв рассуждения, хотя сам стиль у автора шире и идеологически свободнее. Он показывает, что: - военная мощь невозможна без сырья; - глобальная политика зависит от проливов и маршрутов; - технологическое лидерство держится на дешевой энергии; - санкции и торговые войны имеют смысл только пока поддерживаются реальной производственной и ресурсной базой. Такой взгляд отрезвляет. Потому что идеологии любят изображать историю как спор идей, а практика показывает, что идеи почти всегда едут на чьей-то руде, нефти, судоходстве и кабелях связи.
4. Биолаборатории и эпидемии: зона, где тревога сильнее доказанностиВ теме биологических угроз автор высказывает крайне жесткие предположения. Здесь важно сохранять трезвость. В лекции звучит логика недоверия: если существуют закрытые исследовательские структуры, если есть история сокрытия информации, если опасные болезни используются в атмосфере паники, то подозрение кажется автору оправданным. Но именно здесь особенно заметна граница между аналитикой и гипотезой. Подозрение может быть психологически понятным, особенно в эпоху, когда государственные и корпоративные институты много раз теряли доверие. Однако между «это возможно» и «это доказано» лежит огромная дистанция. И если ее не различать, то критическое мышление легко превращается в зеркальную догматику: только с противоположным знаком. Тем не менее сама постановка вопроса о биополитике важна. Современный мир действительно пришел к состоянию, где здоровье, безопасность, контроль над телом и страх заражения становятся политическими инструментами. Не обязательно через заговор; иногда достаточно административной логики, медийного эффекта и интересов корпораций. Так что тревога автора указывает на реальную проблему — уязвимость общества перед управлением через страх.
5. Украина как проект ненависти: тезис резкий, но он указывает на механизм внешней инженерии идентичностиСамый конфликтный фрагмент лекции — рассуждение об украинстве как о финансируемой извне антироссийской конструкции. Это предельно жесткая интерпретация, и в ней очевидно много политической заостренности. Но если смотреть глубже, здесь поднимается общий вопрос: в какой степени национальная идентичность рождается organically, а в какой — конструируется через школу, медиа, язык, героический пантеон и внешнюю поддержку? История показывает, что почти все современные нации в какой-то мере сконструированы. Французская, итальянская, немецкая, турецкая и многие другие идентичности тоже собирались политически, а не падали с неба в готовом виде. Поэтому сам факт конструирования еще не делает идентичность ложной. Но автор указывает на другое: если основанием идентичности становится не любовь к своему, а ненависть к другому, такая система становится саморазрушительной. Это мысль не только о конкретной стране. Это универсальный закон психики и политики. Человек, строящий личность на ненависти, истощается. Государство, строящее себя на ненависти, радикализуется и теряет внутренний творческий центр. Ненависть может мобилизовать, но не может дать долгую и плодотворную форму жизни.
6. ИИ: не столько разум, сколько новый слой инфраструктурной зависимостиОчень примечателен раздел об искусственном интеллекте. Автор идет здесь против техно-эйфории и задает несколько точных вопросов: - если ИИ ошибается, кто отвечает за последствия? - если он рекомендует решения, кто проверяет исходные данные? - если он экономически неэффективен, почему его так активно продвигают? - если он требует гигантских ресурсов, кто будет оплачивать этот энергетический аппетит? - если люди перекладывают на него мышление, что происходит с их собственными способностями? Это, пожалуй, самая содержательно сильная часть беседы. ИИ в ней показан не как магический субъект, а как дорогая, энергоемкая, политически встроенная система, которую очень удобно использовать для: - оптимизации расходов на персонал; - централизации управления; - усиления военной и разведывательной инфраструктуры; - размывания ответственности. Последний пункт особенно важен. У современных обществ давно есть соблазн искать безличного виновника: система, алгоритм, ошибка программы, сбой, процедура. Но моральная реальность упряма: за каждой автоматизированной системой все равно стоят люди, выбирающие цели, бюджеты, параметры и границы применения. То есть ИИ здесь предстает как новая маска старой проблемы: человек хочет получить силу без ответственности. Но это почти всегда оборачивается тем, что ответственность не исчезает, а просто возвращается в более трагической форме.
7. Энергия как скрытая валюта будущегоОдна из самых глубоких линий лекции — мысль, что за разговорами о цифровом будущем скрывается банальная физика. Серверы едят электричество. Охлаждение требует воды. Производство чипов требует редких материалов и сложных цепочек. Военные вычисления еще прожорливее. А значит любой разговор о будущем ИИ — это в конечном счете разговор о том, кто получит доступ к энергии, а кто будет от нее отключен. Это очень взрослый взгляд. Он разрушает сказку, будто цифровизация — это что-то воздушное, невесомое и почти духовное. На самом деле «облако» всегда стоит на электростанциях, трубопроводах, рудниках, кабелях и бетонных дата-центрах. И если где-то создается новый уровень вычислительной мощи, то где-то, возможно, кто-то будет экономить на бытовом потреблении, промышленности или инфраструктуре. Так в лекции ИИ связывается с геополитикой энергии. И это уже не фантастика, а вполне материальная цивилизационная проблема.
8. Человеческий остаток: зачем в политическом обзоре появляются стихиНа первый взгляд стихотворные вставки и финал с Заболоцким могут показаться инородными. Но на деле это важный знак. Автору явно недостаточно сухой схемы «ресурсы — войны — логистика — ИИ». Он возвращает разговор к внутреннему измерению: к мудрости, любви, памяти, красоте человеческого лица, способности разделить жизнь с другим. Это любопытный контраст. С одной стороны, мир описывается как жесткая система сил, интересов и манипуляций. С другой — единственным настоящим противоядием предлагается не очередная технология и не идеологическая схема, а человеческая сохранность: не забывать, не тупеть, не передавать все машине, не строить жизнь на ненависти, не терять способность любить и видеть красоту. В каком-то смысле это почти религиозный жест, даже если он выражен не в богословских терминах. Когда внешний мир становится слишком машинным, человек ищет точку опоры не в еще более сложной машине, а в том, что не сводится к расчету.
9. Общая оценкаБеседа производит впечатление эмоционально насыщенного, местами спорного, но внутренне цельного мировоззренческого высказывания. В ней есть: - сильная чувствительность к скрытым структурам власти; - уважение к материальным и ресурсным ограничениям реальности; - недоверие к официальным версиям; - скепсис к технологическому мессианству; - убежденность, что память о жертвах важнее политического пиара; - надежда, что человеческое в конечном счете важнее схем. При этом лекция не везде одинаково строга в доказательности. Некоторые тезисы подаются скорее как убеждение или подозрение, чем как подтвержденный вывод. Это не отменяет их значимости как симптомов эпохи: когда доверие к институтам падает, подозрение становится массовой формой мышления. Но именно поэтому особенно важно отделять то, что можно проверить, от того, что лишь кажется правдоподобным. И все же главный нерв видео не в конспирологии и не в политике как таковой. Он глубже: не отдать человеческое мышление, ответственность и память сначала идеологии, потом машине, а в конце — удобному равнодушию.
ИтогВ данной лекции мир показан как пространство слома прежнего порядка: США теряют однозначное превосходство, Китай действует стратегически, Европа демонстрирует зависимость и слабость, войны вскрывают расхождение интересов союзников, а ИИ растет быстрее, чем общество успевает осмыслить его цену и риски. На этом фоне автор проводит простую, но сильную мысль: цивилизация опасно увлеклась управлением, автоматизацией и враждой, забывая, что в основе любой истории все равно остается человек — его память, совесть, способность различать реальность и иллюзию. И, возможно, самый важный вопрос после такого разбора звучит не о том, кто победит в геополитической игре, а о другом: если мир все точнее умеет считать силу, умеем ли мы так же точно различать, где еще остается правда, а где уже только удобная для кого-то версия реальности?